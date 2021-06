Danskerne er blevet vilde med smart home

For 30 år siden var smart home-produkter et luksusprodukt for de få. I dag er det et produkt, der er at finde i mere end hvert andet hjem i følge en YouGov undersøgelse. Undersøgelsen er foretaget på vegne af Netatmo, der netop laver denne typer produkter til hjemmet og de forventer, at tallet om 10 år vil være på 85 procent.

Det er specielt produkter, der forbedrer bekvemmelighed, komfort og sikkerhed i hjemmet, som danskerne har fået øjnene op for, men det er dog stadig Smart TV og opkoblede højtalere, der er mest populære. Det skriver mobil.nu

Coronapandemien har dog flyttet folks fokus lidt, skriver mobil.nu. Hver tredje dansker var før coronapandemien mest interesseret i at gøre deres hjem mere komfortable, og hver sjette (16%) havde for øje at øge hjemmets sikkerhed. 9 procent havde ønske om at bruge smart home-produkter til at gøre deres hjem mere bæredygtige, mens 7 procent investerede i et smart-produkt for at gøre hjemmet mere sundt. For eksempel ønskede kun 5 procent gadgets til styring eller måling af luftkvaliteten.

Det har ændret sig en smule under coronapandemien. Nu ønsker 16 procent af danskerne at kunne styre eller måle luftkvaliteten. Når det gælder hjemmets bæredygtighed, så har 12 procent fået øjnene op for, at den kan øges med den slags smarte produkter, skriver mobil.nu.

Smart home produkter i de danske hjem, 2021

Herunder kan du se, hvilke typer smart home-produkter, danskerne er mest interesserede i pt.