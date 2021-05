Test: Smart Hjem-kameraer fra Deltaco

Deltacos SH-IPC01, IPC02 og IPC03 smart hjem-kameraer er alle forbløffende prisvenlige. De har ingen banebrydende funktioner, og lydoptagelsen er ikke specielt god. Ser vi bort fra det, gør kameraerne deres arbejder og leverer, hvad de lover. Hvis du ikke har brug for mere avancerede funktioner, er der ingen grund til at bruge flere penge på et andet mærke.

Du må undskylde, hvis du troede, at Deltaco var et lavbudgetmærke fra Taiwan. Når man ser på prisskiltene, ser det i hvert fald sådan ud. Men Deltaco er svensk. Virksomheden blev grundlagt i 1991 i Ludvika i Dalarna (selv om den nu er baseret mere i Stockholm). I begyndelsen arbejdede virksomheden med importvarer fra Taiwan, men i næsten ti år har næsten halvdelen af de produkter, der tilbydes, været produceret internt i virksomheden. Virksomheden har skabt sig et navn ved at sælge billige gamingprodukter og billige kabler til digital transmission af forskellig art. Virksomheden hævder, at "digitale signaler enten virker eller ej" (og siger dermed, at den vigtigste egenskab er, at kablet rent faktisk virker).

Hvis du leder efter en billig computermus, er der gode chancer for, at du vælger Deltaco. Hvis du er på udkig efter en flot computermus, er chancerne dog mere eller mindre ikke-eksisterende. Kort sagt får du funktion og lav pris hos Deltaco og ikke form og finesse.

Og netop derfor er Deltaco særlig interessant, når det drejer sig om teknologi, som ikke skal ses. Og hvis der er tale om en kategori af produkter, der normalt kan klassificeres som relativt dyre i forhold til deres ydeevne, bliver det naturligvis endnu mere interessant.

Mød Deltacos overvågningskameraer til det smarte hjem. Kan produkterne, til næsten urimeligt lave priser, virkelig stoles på? Det satte vi os for at finde ud af.

Enkelt at komme i gang

Der er ingen tvivl om, at det er let at komme i gang med at bruge kameraerne. Åbn æsken, sæt strømkablet (USB) i og vent på en rungende - og ret brutal - lyd. Download Deltaco Smart Home-appen, opret en konto, og tilslut dine enheder ved at scanne en QR-kode fra din smartphone. Boom! Færdig! Ekstraordinært enkel. Og personen bag appdesignet bør også have ros - for i modsætning til mange andre apps i dette segment, er denne app ekstremt intuitiv og nem at bruge. Vi testede appen på en Huawei Mate 20 Pro og en Iphone 11 Pro, og vi oplevede ingen problemer overhovedet. Der er ikke behov for at læse en manual. Det hele er meget pædagogisk og brugervenligt.

Du kan få adgang til et kamera med et enkelt klik, og hvis den pågældende kameramodel tillader det, kan du flytte det op og ned og til siden meget let. Vi installerede tre kameramodeller, som vi testede: et SH-IPC01, et SH-IPC02 og et SH-IPC03.

Lille IPC01 er det mest simple kamera, som Deltaco tilbyder. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC01 – den mest simple model

IPC01 er den mest simple model og har stort set ingen funktioner. Den har en opløsning på 1280 x 720 pixels (dvs. HD). Der er ingen tilt eller panorering, og den opfanger ingen lyd. Visningsvinklen er 80 grader, og der er mulighed for at sætte et MicroSD-kort i, hvis du ønsker det. Når man tænker på, at dette kamera fås for så lidt som 199 kroner, kan man ikke forvente mere. Vi kan konstatere, at den leverer et godt og stabilt billede, og at forbindelsen fungerer godt. Derudover er den god til at håndtere lysskift i løbet af dagen. Vi får et klart og tydeligt billede af rummet, uanset om der er baggrundsbelysning eller om lyset er svagt.

SH-IPC02 er efter vores mening et mere overkommeligt alternativ til den billigere IPC01. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC02 – prisbillig mellemklasse-model

IPC02 koster ikke meget mere end IPC01 (vi kan finde den til 239 kr.), men den er stadig et langt bedre køb end IPC01. Her får du fuld HD (1920 x 1080 pixels) og en lidt bredere synsvinkel på 85 grader. Den har også et praktisk lille stativ, der kan justeres til den optimale vinkel. Kameraet ser også en del bedre ud end sin lillebror, så hvis du skal placere kameraet et synligt sted, er dette kameraet, du skal gå med.

SH-IC03 blev sat til at overvåge en stue fra toppen af en IKEA-hylde, og det fungerede perfekt. (Image credit: Mats Karlsson)

SH-IPC03 – fantastisk meget kamera for pengene

IPC03 er det skarpeste af kameraerne med hensyn til funktionalitet, selvom det kun har HD-opløsning (1280x720 pixels). Men dette kamera har panorering, tilt og zoom, som kan styres problemfrit fra Deltacos fremragende app. Det fungerer godt, om end med en vis forsinkelse. I betragtning af prisen (vi har fundet den for så lidt som 329 kr.) er det et yderst velfungerende produkt. Selvfølgelig er lyden ikke i bedste kvalitet. Den kan næsten betragtes som dårlig, men på den anden side er lyden sjældent den afgørende faktor, når man vælger et produkt som dette. Videooptagelserne fungerede godt, og vi oplevede ingen problemer med buffering eller lignende. Et stort plus er, at alt gemmes lokalt og ikke kræver nogen tilknyttet cloud-tjeneste.

Konklusion

Billede 1 af 2 Deltacos smart home-app er utrolig nem at bruge og intuitiv. (Image credit: Mats Karlsson) Billede 2 af 2 Lilla SH-IPC02 levererar en helt okej bild i hd-upplösning, både vid ljusa och dunkla förhållanden. (Image credit: Mats Karlsson)

Taget kameraernes pris i betragtning, er det imponerende, hvor godt de fungerer. Du skal ikke forvente topklasse-teknologi, for det koster meget mere. Men du skal heller ikke forvente billigt skrammel. Der er tale om solide og gennemtænkte kvalitetsprodukter. I løbet af en testperiode på flere måneder har vi kun bemærket en uventet genstart af et af de tre kameraer og et enkelt problem med en videostream fra et af kameraerne ved en enkelt lejlighed. Det er helt i orden, og det kan naturligvis skyldes noget andet end kameraerne, sandsynligvis en forbindelsesfejl eller en kortvarig strømafbrydelse.

Hvad vi mangler - hvis vi må være så kræsne i denne prisklasse - er muligheden for at se alle streams fra flere kameraer på et enkelt billede. Vi ville også gerne have haft en webgrænseflade, så du f.eks. hurtigt kan få et overblik over hele dit hus eller din lejlighed direkte på din computerskærm. Det er lidt træls at skulle bruge mobilappen. Måske kunne dette være et tip til Deltaco, da begge disse ting burde være relativt lette at løse? Når vi taler med Deltaco om sagen, oplyser de, at de har fravalgt en webgrænseflade af sikkerhedshensyn, hvilket i sig selv giver god mening.

Der findes naturligvis bedre produkter i dette segment, men hvis du vil ned i denne prisklasse, er det kun kinesiske Xiaomi, der kan konkurrere. Hvis du har forbehold overfor kinesisk hardware og foretrækker forbrugerelektronik fra Sverige, kan dette være en afgørende faktor. Om ikke andet er disse gadgets meget nemme at installere, de gør deres arbejde, og appen er meget letanvendelig. Glem endelig ikke at kigge nærmere på Deltaco, før du køber et eller flere sikkerhedskameraer til dit smarte hjem.