Breath of the Wild 2: Udgivelsesdato, nyheder og trailere til det næste Zelda spil

Alt vi ved om Breath of the Wild 2 indtil nu.

Legenden om Zelda: Breath of the Wild 2 (eller BOTW 2 forkortet) har nu fået en udgivelsesdato - eller i det mindste et udgivelsesvindue - da Nintendo bekræftede, at den længe ventede efterfølger kommer til Nintendo Switch i 2022.

Under Nintendos E3 2021 Direct fik vi et meget bedre kig på verden i Breath of the Wild 2 - som ser ud til at tilbyde meget af det samme som spillet fra 2017, men med en skyhøj forskel. Den nye trailer, som du kan se herunder, viser, at flydende byer er tilbage, samt at hoppe igennem og endda svæve forbi skyer, hvilket tilsyneladende henter inspiration fra Skyward Sword (som får en remaster til Switch i juli).

Som efterfølgeren til Breath of the Wild, der stadig hyldes som et af de bedste Switch spil nogensinde, er forventningerne til spillet ekstremt høje. Desværre er bjerget af spørgsmål, vi har, endnu højere - især om det vil fungere som et lanceringsspil for den længe rygtede Nintendo Switch 2 konsol.

Så selvom vi fik noget godt materiale at nyde, er der stadig ikke mange solide detaljer om historien om BOWT 2, dens fulde titel eller endda om vi skulle sigte tidligt eller sent i 2022 på lanceringen. Læs alt, hvad vi ved om Breath of the Wild 2 indtil nu - inklusive alle trailere, teasere, lækager og opdateringer, vi har modtaget fra Nintendo i løbet af de sidste to år.

Breath of the Wild 2: Alt du skal vide

Direkte til sagen

Hvad er det? Efterfølgeren til Zelda -spillet fra 2017

Efterfølgeren til Zelda -spillet fra 2017 Hvordan spiller jeg det? På Nintendo Switch

På Nintendo Switch Hvornår kan jeg spille det? På et tidspunkt i 2022

Breath of the Wild 2: Udgivelsesdato

Link bruger sin handske til at kaste bolde mod sine fjender. (Image credit: Nintendo)

Nintendo havde ikke delt meget information om Breath of the Wild 2 bortset fra en annonceringstrailer og nogle sparsomme kommentarer, men E3 2021 har givet os det bedste kig indtil nu.

Nintendo -præsentationen viste lidt mere materiale fra spillet, mens vi fik et udgivelsesvindue til BOTW 2 - engang i 2022.

Vi ved ikke, om det vil være tidligt i 2022 eller mod slutningen af 2022, men det er værd at bemærke, at den originale Nintendo Switch blev lanceret i marts 2017 - og hvis Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 er planlagt til at være en lanceringstitel til en Nintendo Switch Pro, ville en dato i marts 2022 være et rigtig dejligt fem års jubilæum.

Breath of the Wild 2: Trailers

Vi fik endelig et bedre kig på Breath of the Wild 2 under Nintendo præsentationen E3 2021, og den viste en stor, ekspansiv verden i Hyrule - som blev yderligere udvidet med navigation oppe i skyerne, noget der adskilte sig meget fra den første teaser -traileren, vi så i 2019, som hovedsageligt fandt sted inde i huler og dybt under jorden.

Vi får set paragliding oppe i skyerne sammen med en mere frit fald mekaniker, der ser ud til at være taget direkte fra Skyward Sword, samt en ny handske, der ser ud til at indtage stedet for Sheikah pladen, der blev brugt i Breath of the Wild 2.

Vi kommer endda til at se et lille klip af en vandpyt ... der ser ud til at gå tilbage i tiden? Vi er ikke helt sikre på, hvad dette betyder, men det er klart, at nogle nye mekanikere vil blive introduceret til Zelda-formlen, mens en af fjenderne fra det første spil (Stone Pebblit) vises med et Bokoblin-fort på bagsiden af BOTW 2, hvilket tyder på endnu mere dynamisk interaktion mellem spillets mange fjender. Tjek traileren herunder.

Vi fik vores første glimt af BOTW 2 under E3 2019 med denne uhyggelige trailer, hvor vi får at se Zelda og Link udforske et underjordisk kammer - med nogle mystiske runer, glødende hænder og en helt ny frisure. Vi er mildest talt ivrige.

The Legend of Zelda: The Breath of the Wild 2 traileren er kun 82 sekunder lang og indeholder slet ingen dialoger, men der er nogle spor at hente fra den.

Vi får se en fakkelbærende Link og Zelda gå gennem en mørk hule under Hyrule (ingen stor overraskelse der). Åndslignende hænder kravler rundt i de tomme korridorer, de udforsker, mens parret kører på et stort elefantlignende dyr. Noget chokerer parret, og så får vi at se, hvad der synes at være en opstandelse af en længe død (og skræmmende) kriger. Kan dette være Ganondorfs tilbagevenden?

Videoen skærer derefter over til en udsigt over Hyrule Field, med Hyrule Castle i det fjerne. Så begynder jorden at ryste, og slottet bliver opslugt af støv ... og det er alt.

Traileren afsluttes med en besked, der lyder: "Efterfølgeren til Legend of Zelda: Breath of the Wild er under udvikling."

Vi forventede normalt ikke at se så meget animation så tidligt i udviklingen, men det hjælper nok, at Nintendo allerede har adgang til spilmotoren fra Breath of the Wild.

Breath of the Wild 2: Nyheder og rygter

Kan Zelda få en større rolle den her gang?

Rygter om en September Direct - men vi skal ikke forvente end Breath of the Wild 2 opdatering

Fans er ivrige efter nyheder om, hvornår Nintendo afholder sin næste Direct-stream, og de seneste rygter tyder på, at det kan finde sted engang i september. Ifølge Nintendo Insider Samus Hunter, "er en Nintendo Direct planlagt til september, omkring det tidspunkt WarioWare lanceres."

Samus Hunter kunne ikke give en liste over, hvad der vil dukke op under denne særlige Direct-stream, selvom Legend of Zelda-fans vil blive skuffede over at høre, at han "tvivler" på, at der vil være nyheder om spillet "bortset fra en lille meddelelse om, at vi får se om et par måneder. "

Selvfølgelig har Nintendo endnu ikke afsløret nogen planer om et Nintendo Direct, og alt, hvad der kommer fra en uofficiel kilde, bør som sædvanligvis tages med et gran salt.

If plans for Splatoon 3 don't change, marketing for the title should begin around that time.I doubt in news about the Zelda BotW sequel, other than a small notice that we'll see it in a few months.As new announcements a Kirby project is very likely.July 27, 2021 See more

En Nintendo Switch Pro kan stadig udkomme

Meddelelsen om Nintendo Switch OLED dæmpede rygter om en kraftfuld 4K Nintendo Switch Pro, der tidligere blev antaget at blive lanceret med Breath of the Wild 2. Ifølge Tokyo-baserede analytiker Serkan Toto kan der dog stadig dukke en Nintendo Switch Pro op. Toto har foreslået, at Switch OLED kan være en "dummy -opgradering", før en reel opgradering kommer næste år.

Toto talte med Bloomberg og sagde: "Denne nye switch ligner mere en midlertidig model end en reel opgradering for mig," siger Toto til Bloomberg. "Dette kan kun være en dummy -opgradering, indtil Breath Of The Wild 2 er fuldført, og komponentmanglen er ovre næste år."

Skyward Sword HD i mellemtiden

Der er stadig lang ventetid på Breath of the Wild 2, men Nintendo har udgivet en HD -remaster af Skyward Sword, som fans kan nyde i mellemtiden, og vi synes bestemt, at det er værd at spille, mens du venter. Baseret på mekanikken og karaktererne på stederne og historien føles det som om Skyward Sword og Breath of the Wild 2 kan dele en overraskende mængde detaljer med hinanden, og vi har forklaret, hvorfor du bør overveje at være opmærksom på Skyward Sword HD indtil udgivelsen af Breath of the Wild 2.

BOWT 2 og Majoras Mask sammenligning

Nintendos Treehouse er altid et godt sted at finde nye oplysninger om kommende Nintendo-spil, og Breath of the Wild 2 er ingen undtagelse. Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager for Nintendo of America, talte om BOTW 2 i et interview med IGN for nylig og dens stærkt bemærkede sammenligning mellem Ocarina of Time fra N64 og dens efterfølger, Majora's Mask.

"Jeg vil sige, at det er en simpel sammenligning eller konklusion at springe til på dette tidspunkt, bare i betragtning af det, der er blevet vist hidtil, og da det er en direkte efterfølger. Så jeg forstår, at spillere drager den konklusion, men på samme tid - og det gør jeg ikke vil grave for dybt i det - dette er mit eget spil ”.

Men mens Majoras maske genbrugte masser af aktiver, ville Trinen gøre det klart, at dette virkelig er en fortsættelse. "Jeg tror, det nok vil blive lidt tydeligere, hvor dette spil står, og hvad der gør det så unikt, når vi begynder at vise lidt mere af spillet i de kommende måneder til næste år eller deromkring."

"Måden BOTW 2 bygger på Breath of the Wild, som allerede var et utroligt ekspansivt spil med så mange lag af Links evner og lag i gameplay ... Jeg tror, at dette spil vil gå endnu dybere end det."

Ganondorf fanteori til BOTW 2

En ny fanteori omkring Breath of the Wild 2 antyder, at Ganondorf kan være en spilbar karakter i dele af spillet. Barrett Courtney fra Kinda Funny (via GameSpot) har foreslået, at det link, vi fik et glimt af i den nye trailer E3 2021, faktisk er Ganondorf, og at en del af spillet vil lade spillerne undersøge Ganondorfs sag.

"I dette spil lærer spillerne om manden Ganondorf og hans fald og derefter redder ham fra det onde, der har hersket over ham i generationer. Og ved at gøre det vil vi bryde den cyklus, som Demise startede. ”

Courtney har siden foreslået, at det fulde navn på BOTW 2 (som endnu ikke er blevet annonceret af Nintendo) kan være noget i stil med "Demise of the Wild", der henviser til Breath of the Wild og korruptionen forårsaget af Demise.

Demise er også en af de vigtigste antagonister i Skyward Sword, som vil blive frigivet igen på Switch senere på året. Courtney antyder, at en Skyward Sword-port var et bevidst valg, "Fujibayashi vil forbinde alle tre af sine store spil, og at få Skyward til Switch vil give nye spillere den historie, de har brug for før BOTW2."

Selvfølgelig er der beviser, der strider imod teorien, og indtil Nintendo afslører mere om spillet, kan vi ikke være helt sikre på, hvilken historie Breath of the Wild 2 vil fortælle.

Den rigtige titel holdes hemmelig

Nintendo afslørede over for IGN, at de holder tilbage med at afsløre den officielle fulde titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, da det kan afsløre noget af, hvad der vil ske i spillet.

"Når det kommer til, hvorfor vi holder igen med navnet, skal du simpelthen være tålmodig - Zelda -navne er ret vigtige," forklarede Bill Trinen fra Nintendo Treehouse. "Disse undertekster giver et lille hint om, hvad der vil ske."

Trinen angav ikke, hvornår Nintendo planlægger at afsløre hele titlen, men det er sandsynligt, at det først vil ske tættere på spillets udgivelse

Nintendo reagerer på sammenligninger med Majoras Mask

Efter traileren E3 2021 til Breath of the Wild 2 har fans sammenlignet, hvad de har set med den tidligere Legend of Zelda-udgivelse, Majoras maske. Nintendo Treehouse's Bill Trinen har fortalt IGN, at selvom han kan forstå disse sammenligninger "i betragtning af det, der hidtil er blevet vist, og da det er en direkte efterfølger", understreger han at "dette er hans eget spil."

Trinen fortsatte med at sige, ”Jeg tror, at når vi begynder at vise lidt mere af spillet i de kommende måneder til næste år eller deromkring, vil det sandsynligvis blive lidt mere indlysende, hvor dette spil står for sig selv, og hvad der gør det så unikt . ”

Nintendo E3 2021

Vi fik at se en ny Breath of the Wild 2 -trailer på E3 2021 under Nintendo -præsentationen den 15. juni. Vi havde et par måneder tidligere modtaget bekræftelse på, at Nintendo ville være en af deltagerne i den helt digitale begivenhed, og fans spekulerede ivrigt på, hvad der ville blive vist, indtil den nye trailer og udgivelsesdato blev afsløret.

It’s going to be great to get the video game industry back together with our fans this June. We’ll make the virtual format fun and engaging. Looking forward to seeing you all in June! https://t.co/ZQidcWqAF4April 7, 2021 See more

Mere information kommer i 2021

Nintendos direkte præsentation i februar 2021 gav ingen detaljer om Breath of the Wild 2, men spillet var stadig ikke helt fraværende. Zeldas serieproducent, Eiji Aonuma, delte en lille opdatering under præsentationen (via NintendoLife) og bemærkede, at udviklingen "går gnidningsløst", og at der vil komme flere oplysninger om spillet senere på året.

"Jeg er sikker på, at mange af jer så mig og troede, at der ville være nyheder om efterfølgeren til spillet Breath of the Wild." Aonuma sagde: "Desværre har vi ikke noget at dele lige nu. Udviklingen forløber problemfrit, og vi skulle kunne give dig nogle oplysninger senere på året. Men for nu må vi bede dig om at vente lidt endnu.”

Vi har selvfølgelig fået en udgivelsesdato i 2022, men det betyder ikke, at vi ikke vil høre mere, før 2021 er slut.

Paragliding ser ud til at være en del af det nye spil. (Image credit: Nintendo)

Hyrule Warriors og en længere ventetid på nyheder

Nintendo og Koei Tecmo Games har frigivet en prequel til den originale Legend of Zelda Breath of the Wild med titlen Hyrule Warriors: Age of Calamity. Det finder sted 100 år før det originale spil, hvor vi får at se Link, Zelda og venner (inklusive de fire Champions, der kan spilles for første gang) kæmpe mod horder af fjender i Hyrule, før det blev ødelagt i den store katastrofe.

Selvom det var spændende at få chancen for at vende tilbage til Hyrule i 2020, tyder udgivelsen af denne prequel på, at der kan gå et stykke tid, før vi hører noget mere om en efterfølger.

Under annonceringen af Age of Calamity tog serieproducenten Eiji Aonuma fat på den manglende nyhed om Breath of the Wild 2 og sagde:

"For at få de store verdensspillere til at nyde at udforske så meget i det originale spil endnu mere imponerende, arbejder holdet hårdt på udviklingen, så du bliver nødt til at vente lidt længere, før vi kan levere flere opdateringer."

Breath of the Wild 2 tager spillerne ned i dybe huler og højt oppe blandt skyerne i Hyrule, vi alle kender og elsker. Vil det foregå over to forskellige kort eller et meget stort kort? (Image credit: Nintendo)

Kan rygter om Switch Pro give ledetråde om Breath of the Wild 2?

Der har været mange rapporter om, at en Nintendo Switch Pro er på vej med en udgivelsesdato i 2021. Rapporter om den nye konsol kommer fra Economic Daily News og Bloomberg, som begge tyder på en mere kraftfuld Nintendo Switch -konsol med opgraderet interaktivitet og forbedret skærm kvalitet kan komme snart. Sammen med disse hardwareopgraderinger foreslår Bloomberg også, at Nintendo har en masse nye spil på vej, som vil blive lanceret i forbindelse med konsollen.

I betragtning af den originale Breath of the Wild blev lanceret med den originale Nintendo Switch i 2017, ville lanceringen af Breath of the Wild 2 sammen med en mere avanceret iteration af konsollen have været en god kombination. En udgivelsesdato for Breath of the Wild 2 i 2021 virker heller ikke for langt ude, da spillet har været under udvikling i noget tid nu.

Alt dette er dog kun gætterier, indtil Nintendo bekræfter eksistensen af en Nintendo Switch Pro eller giver os en opdatering om udviklingen af Breath of the Wild 2.

Misforståelser efter et interview

Som et tegn på, hvor mange fans der leder efter nyheder om Breath of the Wild 2, forårsagede et interview på den spanske podcast A Coffee with Nintendo med stemmeskuespillerne bag de spanske dubbinger af Zelda og Revali nogle kontroverser (via IGN).

I interviewet syntes det at tyde på, at stemmeskuespillerne havde afsluttet deres arbejde med efterfølgeren, hvilket fik fans til at tro, at spillet var videre i sin udvikling, end man oprindeligt troede. Dette viste sig imidlertid at være forkert. Det blev senere præciseret, at stemmeskuespillerne spøgte, og at konteksten var tabt på grund af oversættelsesfejl. Faktisk er det ikke engang bekræftet, at de arbejder på efterfølgeren.

Nyt rygte

Det er længe siden, at noget bestemt om Breath of the Wild 2 er blevet annonceret, og som altid, uden manglende solide nyheder, har rygter en tendens til at snige sig ind.

Et af de seneste rygter kommer fra Tyler McVicker. McVicker, bedst kendt for sin YouTube-kanal dedikeret til Valv -rygter, meddelte for nylig, at han lancerer en Nintendo-nyhedskanal og på en ny stream (ca. 11 minutter inde) benyttede han lejligheden til at antyde ubekræftet information (via NintendoLife) omkring Zelda efterfølger.

Ifølge McVicker tager Breath of the Wild 2 spillerne tilbage til det samme Hyrule-layout, men introducerer nye ting som "miasma"-lignende forfald og fangehuller for at tilføje dybde og detaljer til kortet, inspireret af blandt andre Red Dead Redemption 2.

Alt, hvad der siges om Breath of the Wild 2, der ikke er kommet fra Nintendo selv, skal naturligvis tages med et gran salt.

En ny handske kan træde i stedet for Sheikah-pladen, der bruges i Breath of the Wild 2. (Image credit: Nintendo)

Alle DLCer der aldrig blev frigivet

I et interview med Kotaku sagde Zelda-producenten Eiji Aonuma, at der oprindeligt var planer om mere DLC-indhold til BOTW, efter tilføjelser til The Champion's Ballad og Master Trials udgivet i 2017.

"Oprindeligt tænkte vi kun på DLC-ideer," siger Anouma. "Men så havde vi så mange ideer, at vi sagde: 'Det er for mange ideer, lad os bare oprette et nyt spil og starte forfra.'"

En mørkere drejning for serie

Som tidligere nævnt ved vi meget lidt om spillet lige nu, men der er en lang række rygter omkring den kommende Zelda-tilføjelse. Den uventede trailer har allerede ført til en enorm mængde spekulationer, håb og fortolkninger om, hvad den næste Zelda-titel i hovedserien kan indeholde.

Vi har hørt fra Zeldas serieproducent Eiji Aonuma, at spillet vil have en mørkere tone end Breath of the Wild og endda være "lidt mørkere" end Majoras maske (via IGN).

Traileren ser virkelig ud til at understøtte denne påstand, da det, der ligner Ganondorfs lig, genoplives af en uhyggelig hånd, og vi fik at se, hvad der ser ud til at være billeder fra Twilight Princess fra 2006, hvor Hyrule bliver til et dyster skyggerige.

Et Gerudo -lig, muligvis Ganon, er grebet af en mystisk kraft (Billede: Nintendo)

Twilight-realmen

Den glødende blå hånd i traileren er den største anelse om, at vi mere vil se Twili - skygge -folkene, der stammer fra Hylians, og som forsøgte at overtage Triforces magt selv. Hånden er dækket af snoede former, der minder om Twilight-stilen, mens den hvirvlende magi kan minde om nogle af de portaler, der gør det muligt for Twili at invadere Hyrule i spillet fra 2006.

Vi ved, at BOTWs udviklingshold oprindeligt legede med tanken om en fremmed invasion, så det kan meget vel være, at vi vil se skygge væsener teleportere til verden for en invasion.

Ledtråde i lyden

Nogle fans går virkelig langt i deres spekulationer om spillet - Reddit -bruger u/ReroFunk (via Inverse) opsummerede en temmelig overbevisende teori om Twilight Princess -skurken Zant, en Twili, der tjente Ganondorf i spillet. Hvis du lytter til lyden af traileren i omvendt rækkefølge, er der nogle toner, der ser ud til at gentage den musik, der blev spillet under det sidste møde med Zant - som på trods af at være besejret er fast besluttet på, at han vil vende tilbage ved sin "guds kraft".

u / ReroFunk foreslår også, at vi ser Demon King Demise vende tilbage til det næste Zelda -spil. Demise var den sidste chef i Skyward Sword og viste sig at være den oprindelige form for Ganondorf. Billedet herunder fra Zelda -traileren ligner faktisk meget Demise, når du tænker over det.

Ganon, Demise, eller noget helt andet? (Billede: Nintendo)

Masser af fangehuller (og et udvidet kort)

Rygter om Breath of the Wild-efterfølgeren tyder på, at vi kan se et nyt kort i modsætning til alt andet, vi har set fra Zelda før. Derudover angiver et par nye jobannoncer, at Nintendo leder efter folk, der vil arbejde med at designe nogle fangehuller og skjulte chefer til spillet - virkelig spændende ting.

Zeldas tur i rampelyset?

En af de mest populære teorier blandt fans, der cirkulerer lige nu, har at gøre med Hyrule-prinsessen. Hun optræder i traileren med en praktisk kort frisure og er klædt på en måde, der ligner Links eget eventyrudstyr - hvilket får nogle til at tro, at hun kan blive en spilbar karakter.

Zeldas udviklere har tidligere været temmelig afvisende over for ideen om et kvindeligt link - desværre - men det kan være, at vi i dette spil får lov at spille som Zelda i nogle afsnit, eller at hun i det mindste vil have en mere aktiv rolle i historien.