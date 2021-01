Bedste Nintendo Switch-spil i 2021: de mest essentielle spil lige nu

Du vil vel kun have de bedste Nintendo Switch-spil. Altså de allerbedste. Der forstår vi, vi respekterer det, og det er derfor, vi har sammensat denne side for at hjælpe dig med at finde dem.

Her i 2021, hvilket er mere end tre år efter konsollens udgivelse, er der et stort udvalg af Nintendo Switch-spil tilgængelige for enhver smag og alder. Der er alt fra eventyr i en åben verden til lukkede puslespil. Det er et fantastisk varierende udvalg, men det gør det lidt svært at indsnævre tingene og finde de bedste. Heldigvis hjælper vores omfattende liste ved at fremhæve de bedste Nintendo Switch-spil , så du kan bruge mere tid på at spille og mindre tid på at gennemse Nintendos eShop.

Uanset om du spiller på den originale hybrid Nintendo Switch, eller du har hentet den mindre, kun håndholdte Switch Lite, vil der være et spil på denne liste, der passer dig. Fra Nintendos uovertrufne eksklusive titler som fx Animal Crossing og Pokémon til tredjeparts hits som Hades - der er et udvalg, som passer til enhver smag.

Hvis du hellere vil vide mere om multiplayer-titler, kan du læse vores separate guide til de bedste online multiplayer Switch-spil. Ellers kan du læse videre og se vores liste over de bedste Nintendo Switch-spil, du kan spille lige nu.

Animal Crossing: New Horizons Højdepunktet inden for fredelige gøremål 399 kr. Læs mere hos Proshop.dk Crafting er en fremragende tilføje Denne version af Animal Crossing ser rigtig godt ud Bedre spillerkontrol En ø per Switch Mere klarhed omkring datagendannelse er nødvendig

Animal Crossing: New Horizons er den første nye tilføjelse til Animal Crossing-serien i næsten otte år og den første tilføjelse, der kan spilles på Nintendo Switch - og den har bestemt været ventetiden værd.

New Horizons sender dig ud på en øde ø gennem en eksklusiv Nook Inc-pakke. Din opgave er at få øen til at være en top resort, der tiltrækker nye øboere. Det gør du ved at forbedre forholdene og gøre din ø til et tropisk paradis.

Animal Crossing: New Horizons er fyldt med charme og det perfekte spil til dem, der ønsker at læne sig tilbage og bare tage tingene, som de kommer. Det er velkendt og frisk og kombinerer behændigt de gamle fornøjelige dele fra serien med nogle meget tiltrængte forbedringer og langt større dybde, end vi har set før. Det fortsætter bare med at give også med regelmæssige sæsonopdateringer for at holde dig interesseret.

Tjek hele vores anmeldelse af Animal Crossing her (på engelsk).

Hades Timevis af stilfuld underholdning Smuk kunstnerisk udseende Kampe er ekstremt underholdende Du kan klappe hunden med to hoveder Musikken er ikke for alle At der foregår så meget på én gang bliver overvældende

Denne fremragende action-RPG ser utroligt velkendt ud, hvis du har spillet Transistor, som er et andet spil lavet, der kommer fra det samme studie: Supergiant Games.

Hvor Transistor var mere en lige til oplevelse, er Hades en slyngelignende, hvilket betyder, at niveauerne alle er genereres løbende, og intet enkelt område vil være det samme, næste gang du går ind i det. Dette gør, at spillet er frisk og spændende hver gang.

Med et meget iørefaldende soundtrack, hack-n-slash-kampe, en interessant historie og fremragende RPG-systemer er Hades ekstremt sjov at spille, og det bliver aldrig kedeligt.

Hvis du er interesseret i græsk mytologi, vil du blive glædeligt overrasket over, hvor meget research Supergiant har lagt i dette spil, og det giver en virkelig ekstraordinær oplevelse.

Nogle gange foregår der alt for meget, mens du spiller, hvilket gør det hele lidt hektisk, men hvis du kan komme igennem kaoset, får du timevis af sjov ved at spille dette spil.

Hades blev frigivet på PC og Nintendo Switch den 17. september og blev meget rost af anmelderne.

Baldur's Gate 1 og 2: Enhanced Editions / Planescape Torment and Icewind Dale Enhanced Editions Klassisk RPG adventure Fremragende optimering Inkluder alle DLC-pakker Indhold til hundredvis af timer Stadig bedre at spille på PC Forældet mekanik

Man bør ikke gå glip af disse to pakker med hundredevis af timer med RPG-eventyr. Kombinationen af Planescape Torment og Icewind Dale eller de to Baldur's Gate-spil (plus alle tilføjelsespakker) gør, at disse forbedrede udgaver til Nintendo Switch faktisk udgør fire klassiske pc-rollespil, der kan spilles på konsollen for første gang.

Smart konvertering af styringen med mus og tastatur til on-the-go gamepad-spil, gør dig i stand til at tage fire af de mest episke D & D-inspirerede rollespil med dig overalt, og derefter docke dem til storskærmsafspilning derhjemme.

Det kan tage lidt tid at vænne sig til styringen, og gameplayet og det visuelle er bestemt af ældre dato. Men hvis du vil have en uundgåelig historielektion i rollespil og ønsker nogle uforglemmelige historier og valgdrevet spil, er disse fremragende pakker et must.

Baldur's Gate til Nintendo Switch er en dungeon master: CRPG-poteringen er ren magi

Bayonetta 2 Klassisk 'hack and slash' 201 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fantastisk historie Underholdende Stilfuldt og tempofyldt Kort story mode

Ikke alle fik chancen for at nyde Bayonetta 2, da det først blev frigivet tilbage i 2014 takket være Wii U-eksklusiviteten. Heldigvis er det nu også et Nintendo Switch-spil, der endelig giver det den udbredelse, det fortjener.

Bayonetta 2 er et fremragende spil med tempofyldt og tilfredsstillende kampe, betagende animationer og ærligt talt fremragende modevalg. Og når du køber en fysisk kopi af Bayonetta 2, modtager du også en gratis downloadkode til det originale spil.

Mere end noget andet er dette en fantastisk måde at forberede sig på Bayonetta 3, som er blevet bekræftet som under udvikling til Switch.

Cadence of Hyrule Rytmebaseret adventure Groovy musikalsk oplevelse Glidende animationer Rytmebaserede kampe kan få gameplay til at føles langsomt og begrænset

Det er få spil, der er så anerkendte som dette strålende indie-hit. I det væsentlige er det en spin-off af Crypt of the Necrodancer, et rytmebaseret enspænderspil, hvor du timer dine bevægelser og angreb med musikken. Handlingen i denne Legend of Zelda-opfølger placerer foregår dog i selve Hyrule - og du har muligheden for at spille som enten Link eller Zelda (følg med her, Nintendo).

Blanding af det bedste fra klassiske top-down Legend of Zelda-spil med en groovy, musikalsk følelse og glidende animationer, der matcher, dette er det rytmebaserede Zelda-spil, vi aldrig vidste, at vi havde brug for.

Dark Souls: Remastered Modent fantasy RPG Low Stock 155 kr. Læs mere hos Proshop.dk Dyb og betagende verden Udfordrende, men givende Næsten urineligt vanskeligt Let nedgradering rent visuelt

Hvad er der tilbage at sige om Dark Souls, der ikke allerede er spyttet ud i blod, frustration og ren, ufiltreret glæde? Farderen til alle brutalt vanskelige eventyrspil, der er blevet efterlignet tusindvis af gange og har lagt ryg til millioner af bandeord, når eventyrerne udforsher det dødbringende land Lodran.

Ved at tage en metodisk og præcis tilgang til kamp er det lige så nådesløst, som det er givende. Dette gør, at enhver hver hårdt vundet sejr over uhyrlige fjender føles som en reel bedrift. Det er altid fair, og det er også en mester i fortælling af omgivlelsesbaserede historier, der afslører sine hemmeligheder langsomt, når du får kontrol over dets systemer og dets fjender.

Dark Souls: Remastered er ikke lige så smukt på Switch som det er på PS4 eller Xbox One, men det har en ekstra fordel ved at være tilgængeligt på farten (men undlad dog at bande ikke på bussen). Og der er en helt ny bølge af spillere, du kan stifte bekendtskab med, når du aktiverer onlinetilstanden - en nøglekomponent i serien med et nyt community, der drister sig ud og tager sine første skridt ind i den grusomme verden.

Diablo 3: Eternal Collection Bekæmp helvedes demoner, mens du er på toilettet 249 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Balance mellem enkelhed og dybde Fantastisk co-op multiplayer Vanedannende plyndringssystem Dræner batteriet på din Switch Kan virke repetitivt

Det har været enoget af en rejse for Diablo 3. Efter en vaklende start på PC tilbage i maj 2012, der bød på onlineservernedbrud og kritik af seriens berømte vanedannende loot-cyklus, blev spillet revideret i tide til en seneste generation af konsoller i 2013 og til den nuværende udgivelse på Xbox One og PS4 i 2014. To fremragende udvidelsespakker og et væld af spilforbedrende tweaks senere er Diablo 3 ikke kun en udfordrer til titlen som den største dungeon-crawler nogensinde, men det er nu også tilgængeligt til en bærbar spilenhed.

Switch har gjort det igen, hvor udvikleren Blizzard propper alle forbedringer og styke tilføjet indhold ind i denne håndholdte version af spillet. Ikke nok med at det fungerer; det både ser og spiller utroligt godt. Diablo 3 har udviklet sig til et af de største spil i sin genre, og den tilføjede bærbare faktor her gør detuden tvivl til den bedste version, så længe du ikke kun er til PC med mus og tastatur.

Tjek hele vores Diablo 3 (Nintendo Switch) anmeldelse. (på engelsk)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition Moderne RPG klassiker 169 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fleksible og frie systemer Klassisk RPG-fundament Flere måder at komme videre på Optimering til Switch mangelfuld

Fra Doom til Skyrim - Nintendo Switch er efterhånden kendt som kendt som den håndholdte enhed, som alt kan porteres til. Med med frigivelsen af ​​Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition er der ikke kun tale om om en fantastisk teknisk præstation, men det er et af de bedste RPG'er nogensinde.

Divinity: Original Sin 2 bygger på fundamentet fra old school RPG-klassikere som Baldur's Gate, og du kommer bogstaveligt talt til at lede efter guddommelighed i en verden, hvor dem med magiske kræfter marginaliseres.

Så langt, så godt som en standard RPG-titel. Men Divinity: Original Sin 2 kommer til sin ret, da det har fleksible og frigivende systemer. Med turbaserede kampe, ​​der er lige så inspireret af XCOM som af RPG-spellcasting med terningkast, får du altid flere måder at komme videre på. Dermed kan du kombinere ting og omgivelsesmæssige modifikatorer, når du tager kampen op mod fjender på stadig mere kreative måder.

Divinity: Original Sin 2 har flere ideer i de første ti minutter, end nogle spil har i hele deres varighed: vil du være en udød eventyrer, der kan tale med kranier? S¨gør du det. En dyrehvisker som Dr. Doolittle? Jamen, selvfølgelig. Læg dertil fire-player online co-op i mixet, hvor alle kan gøre, hvad de vil, når de vil, og du har en opskrift på kaotisk perfektion.

Det er et af de få spil, hvor du, hvis du kan drømme det, sandsynligvis kan gøre det i spillet. Det var en massiv PC-titel, og det faktum, at det overhovedet er blevet presset ned på en Switch, er i sig selv imponerende. At det fungerer så godt, som en on-the-go håndholdt titel er et bevis på, hvor fængslende et spil det var i første omgang. Et must play.

Fortnite Battle Royale Så stiger vi alle på kampbussen Levende verden Sjove kampe Unik byggemekanik Fremragende indtjening Det kan være svært at følge med

Det er ikke ofte, du får et gratis spil på Nintendo Switch, men Fortnite Battle Royale giver os denne chance. Vi ville blive overraskede, hvis du ikke har hørt om det, men Fortnite: Battle Royale er det gratis-spil-hit fra Epic Games, der kaster dig ind i en online Battle Royale, hvor du skal kæmpe og bygge for at være den sidste person, der overlever.

Spillet blev annonceret og lanceret på Nintendo eShop i løbet af E3 2018. Hvis du ikke har haft chancen for at spille Battle Royale-fænomenet, tilbyder Nintendo Switch en af de mest bekvemme måder at gøre det på - især hvis du synes, at en smartphone-skærm bare er lidt for lille til virkelig at spille på. Og hvis du allerede har en konto, kan du problemfrit skifte mellem din Nintendo Switch, smartphone, PCog Xbox-konsol.

Tjek hele vores Fortnite Battle Royale anmeldelse (på engelsk)

Hollow Knight Mesterlige Metroidvania Mørkt og smukt Udfordrende, men sjovt Mindeværdige karakterer Stor genspilningsværdi Ret vanskeligt

Mens vi alle venter på, at et nyt Metroid Prime-spil lander på Nintendo Switch, kan du stadig få din side-scrolling Metroidvania-løsning med detfantastiske Hollow Knight.

Du kender setuppet - du er placeret i midten af et kæmpe kort, der langsomt afslører dets skala, når du låser op for nye evner til at undgå stadigt sværere fælder og bekæmpe stadigt mere uhyrlige fjender. Hemmeligheder venter rundt om hvert hjørne, og den følelse af tilfredshed, du oplever, når du vender tilbage til et tidligere utilgængeligt sted, når du først er bevæbnet med de rigtige færdigheder, er uovertruffen i alle spil.

Hollow Knight adskiller sig fra andre Metroidvania-titler med sin distinkte kunststil (mystisk underjordisk insektby? Det er lige os) og nikker til Dark Souls-serien med hårde bosskampe og de meget indelukkede borgere i de underjordiske omgivelser. Det er et af de bedste Nintendo Switch-spil, der findes.

Luigi's Mansion 3 Uhyggeligt spektakulær 155 kr. Læs mere hos Proshop.dk Familievenlig underholdning Nye evner og Gooigi-funktion Masser af gåder at løse Kan være lidt ensformigt

Der er gået mange år, siden Nintendo sidst udgav et spil i Luigis Mansion-serien, og netop som fans begyndte at opgive håbet om endnu et spil, kom meddelelsen om, at en efterfølger var på vej til Nintendo Switch. Det var meget velkomne nyheder.

I Luigi's Mansion 3 ser Luigi og vennerne tage på en meget tiltrængt ferie i et højhus. Men som heldet vil have det, ser det ud til, at hotellet er hjemsøgt, og de spøgelsesagtige beboere har fanget Luigis venner. Du ved, hvad det betyder. Det er tid til at finde Poltergust frem igen og støvsuge spøgelser i et større, mere actionfyldt eventyr end nogensinde før.

Et sjovt spil for hele familien, Luigi's Mansion 3 er et must-have for til Switchen.

Mario Kart 8 Deluxe Kongeligt ræs 394 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Revideret battle mode Fantastisk multiplayer sjov Inkluderer gamle og nye baner Næsten ligesom alle andre Mario Kart-spil

Mario Kart 8 på Wii U var allerede en af de bedste spili franchisen, og Nintendo Switch-versionen er ikke anderledes.

Kernen i spillet tilbyder den samme fremragende racing som Wii U originalen, men der er også en række nye tilføjelser til denne version af arcadespillet.

Battle mode er tilbage, der er nye karakterer, alle de tidligere frigivne DLC-baner og muligheden for at holde to specielle genstande ad gangen tilføjer et ekstra lag af strategi til din racing.

Det nye spil er også fantastisk til at spille multiplayer. Du kan spille online, med delt skærm med op til fire spillere eller linke op til otte konsoller sammen for at spille multiplayer trådløst (hvor du også kan spille med op til to spillere per konsol).

Det er en alsidig udgivelse, og det er værd at hente for alle, der gik glip af Mario Kart 8 første gang.

Mario + Rabbids Kingdom Battle Taktisk underholdning for hele familien Styringen er let at lære Familievenligt Fantastisk grafik og musik Det bliver ret svært

Denne crossover overraskede mange, også os. Selvom Nintendos Mario og Ubisofts kaniner ikke virker som en kombination, der fungerer, så gør de det faktisk.

Dette er et turbaseret taktisk spil, og det er utroligt sjovt at spille takket være gameplay, der er tilfredsstillende kompleks og dybt uden at være alt for vanskeligt. Sværhedsgraden stiger dog gradvist, så man bliver ikke overvældet.

Mario Rabbids er også bare et dejligt spil at se på - niveaudesignet er altid fantastisk, og verden og dens karakterer er sød og farverig. Ved at slutte sig til Mario får Ubisofts Rabbids en charme, de hidtil har manglet, mens Mario og co drager fordel af partnerskabet ved at få en lidt mere af en fjollet sans for humor, som virkelig gavner Nintendos image.

Med dette partnerskab har Nintendo formået at sikre endnu en tiltalende eksklusiv titel til Switch og et af de bedste spil til konsollen.

Octopath Traveler Stort og smukt RPG Vidunderligt karakterdesign og historie Ser smukt ud Smart turbaseret kampsystem Medlemmerne i selskabet interagerer ikke

Er du fan af old school16-bit RPG'er ? Vil du ønske, at de kunne få en HD-ansigtsløftning uden at miste den pixel-perfekte magi fra 90'erne? Octopath Traveler er muligvis det Nintendo Switch-spil, du har drømt i en tidsmaskine fra du var barn.

Ved at kanalisere magien i de tidlige Final Fantasy-spil (og naturligvis er udgivet af Square Enix) smelter den pixelkunst med polygonale miljøer som et kærlighedsbrev til de gamle rollespil.

Når man henter historien om en af otte unikt talentfulde eventyrere, er der en episk historie om at redde verden. Dette kommer med et smart turbaseret kampsystem, man skal lære at mestre, og et fantastisk manuskript, der er smukt indtalt. Fantastisk underholdende.

Overland Post-apocalyptic strategy Fastlagte niveauer Uhyggelig atmosfære Smart styring Utilgiveligt vanskeligt heder Uklare anvendelser af ting

Overland udspiller sig i det post-apokalyptiske Amerika, hvor du rejser fra øst til vestkysten i det bilvrag, du nu engang råder over, og de hastigt fundne ledsagere, du kan få med dig.

Overland er et turbaseret strategispil, hvor du kæmper mod knappe forsyninger og ildevarslende insektvæsener, der virkelig gerne vil rive dig i småstykker. DEt hele udspiller sig over på tilfældigt genererede niveauer, der føles som den rette blanding af det uhyggelige og velkendte, jo længer du bevæger dig igennem dem.

Selv karaktererne er tilfældige, hvilket betyder, at når en karakter dør, fortsætter du med at spille med deres ledsager, så længe du holder - eller starter forfra med et helt nyt ansigt, når hele dit rejsefølge er blevet udslettet. Det er smart, vanskeligt og lidt grusomt, og Overland er en fantastisk tilføjelse til ethvert Switch-spilbibliotek.

I øjeblikket er der kun en download-titel. Du kan tjekke den ud i Nintendo Store her.

Pokémon Sword and Shield Tæt på at være det bedste Fantastiske Pokémon-designs Dyb ny region Effektive forbedringer af gameplayet Dynamaxing virker ikke rigtig godt Ikke noget særligt rent grafisk

Pokémon Sword and Shield er det første rigtige Pokémon-spil, der kommer til Switch. Det er fyldt med charme og underholdning, og Sword and Shield kommer med nogle meget tiltrængte gameplayoptimeringer til franchisen sammen med nogle fantastiske nye funktioner såsom Wild Area.

Sword and Shield, der foregår i det britisk-inspirerede Galar-område, introducerer en helt ny verden til at undersøge og ny Pokémon, der skal fanges at fange. Og selvom vi ikke kan lade være med at føle, at de ikke helt lever op til nogle af de bedre forgængere, er det absolut værd at snuppe på Switch. Siden frigivelsen af Sword and Shield har vi også set to meget værdifulde udvidelser frigivet: Isle of Armor og The Crown Tundra. Disse sælges separat, men tilføjer meget til din Galar-oplevelse.

Stadig ikke sikker? Tjek hele vores Pokémon Sword and Shield-anmeldelse (på engelsk). Stadig usikker på, om du vil have Sword and Shield? Lad os gennemgå forskellene (på engelsk).

Splatoon 2 Blæksplattende underholdning 449 kr. Læs mere hos Komplett Hurtig tempo og sjovt Fantastisk at spille alene eller sammen med andre En unik skydespil Matchmaking kan være ret bøvlet

Splatoon var det tætteste Nintendo nogensinde er kommet på et online skydespil, og det gjorde det ved at vende genren på hovedet.

Det betyder ingen skydevåben, ingen kugler og i sidste ende ingen, der dør. I stedet spiller du som figurer med malingskanoner, der har til opgave at dække kortet i dit teams farver.

Du kan dræbe (ja, 'splatte') dine fjender, men det gør du kun for at købe dig tid til at male mere af kortet uden at dine modstandere (og deres maleri) kommer i vejen.

Splatoon 2 er teknisk set en efterfølger, men sandt at sige så er det blot mere af det samme.

Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det originale spil var stramt designet og velafbalanceret, og mens efterfølgeren foretager nogle mindre tweaks af gameplayet, er den samme Nintendo-charme stadig fuldt ud til stede.

Hvis du aldrig har spillet originalen, er Splatoon 2 et let spil at anbefale, og selvom du har spillet originalen, kan det være værd at springe ind igen for at se det igen på Nintendos bærbare system. Vi mener, det er pengene værd, og det er bestemt et af de bedste Nintendo Switch-spil, du kan hente.

Stardew Valley Charmerende pixel-underholdning Relaterbare, velskrevne karakterer Masser at udforske Farm sim og dungeon crawler hybrid Afslappende Ingen egentlig slutning

Stardew Valley er et af de spil, der altid føles, som om det bare er skabt til en Nintendo-konsol, og vi kunne ikke have været lykkeligere, end da det for nylig blev frigivet til Switch.

Hvis du nogensinde har spillet et Harvest Moon-spil, er du allerede bekendt med det grundlæggenede i Stardew Valley: det er en vanedannende landbrugssimulator, hvor du interagerer med beboerne til et punkt, hvor du bogstaveligt talt kan gifte dig med dem.

Stardew Valley er dog ikke kun en ting, det er en hel masse ting på én gang. Du kan gå i gang med at skabe, fiske, lave mad og endda udforskegenererede huler til minedrift efter ting og endda bekæmpe uhyrlige fjender.

Husk dog dit helbred og din energi, da du bliver nødt til at sikre dig, at din karakter er i topform for at undgå at lide af udmattelse. Hvis helbredet skranter, mister du en betydelig mængde penge og genstande, du har arbejdet hårdt for at opnå. Stardew Valley vil have dig hooked i timevis på både godt og ondt (Godt - mest godt).

Sunless Sea: Zubmariner Noget til Lovecraft-fans Fantastisk historie Inkluderer DLC Unik verden Kan være ret svært Ikke alle systemer er forståelige

"BLIV VANVITTIG. SPIS DIN BESÆTNING. DØ." Det er den hardcore tagline til Sunless Sea: Zubmariner Edition, som er den perfekt pitchede Nintendo Switch-port afdet indie-elskede pc-spil. Hvis denne slogan ikke sætter gang dine tanker, så ved vi ikke, hvad der gør.

Der er ikke noget, der ligner Sunless Sea. Sm et lidt enspænderagtigt, devist teksteventyr (med en smule af Sid Meiers Pirates! inde over), placerer Sunless Sea bag roret på et steampunk-skib i "Unterzee", som er de oversvømmede rester af et sammenbrudt London.

Der er en victoriansk gotisk stemning over det hele med mere end et strejf af Lovecraft-historie at dykke ned i. Men det, der er godt ved dette ofte udfordrende spil, er den stemningsfuldemåde, det er skrevet på. Som en top-down 2D-oplevelse overlades meget til fantasien visuelt (skønt det hele har meget atmosfære), og dets søslagskampe er ret enkle. Men skrivningen udspiller sig som en avanceret 'vælg dit eget eventyr' -roman, hvor diskussioner med din besætning eller samtaler med mystiske personer i havnen altid er spændende. Vedligeholdelse af forsyninger og besætningsmoral samt kampe mod havmonstre er bare en del af udfordringen, og spillets tilfældighedsprægede karakter indebærer, at det altid frister dig til at tage en ny opdagelsesrejse.

Sunless Sea: Zubmariner Edition inkluderer også den fremragende Zubmariner DLC-pakke, som giver dig mulighed for at fortsætte dine eventyr under bølgerne.

I øjeblikket er det kun en download-titel, du kan tjekke den ud i Nintendo Store her.

Nintendo Switch oversete juveler: 6 undervurderede Switch-spil, som du bør spill

Super Mario Maker 2 Får os til at forstå, hvor svært level-design er 449 kr. Læs mere hos Komplett Utrolige tilpasningsværktøjer Ny 3D-verden tilgængelig Vertikale levels Menuer presset sammen på en skærm Kapacitiv berøringsskærm

Kort sagt bygger Super Mario Maker 2 på noget ret enkelt: lad spillere designe deres egne Mario-niveauer. Men selv det eneste mål giver næsten uendelige mængder af sjov og skabelse af Nintendos glædesbringende og kaotiske level-editor.

Det er en efterfølger til det originale Super Mario Maker-spil på Wii U og dets 3DS-port, men denne efterfølger/reboot på Nintendo Switch formår at undgå flere faldgruber fra den seneste version. Det giver en mere tilgængelig version, der stadig bevarer glæden ved at give dig nøglerne til Marios indre verden. Om disse nøgler bogstaveligt talt er nøgler, eller rettere Chain-Chomps og flyvende Goombas, er det helt op til dig.

Tilføjelsen af en Luigi Assist-tilstand og en vilje til at give dig alle de værktøjer, du har brug for fra starten, gør dette til en langt mere tilgængelig spil, og et der har noget til enhver designspire derude - eller bare dem, der ønsker at forstå, hvordan deres foretrukne Mario-spil fungerer lidt bedre.

Læs hele Super Mario Maker 2 anmeldelsen

Super Mario Odyssey Et af Marios bedste eventyr 449 kr. Læs mere hos Komplett Bevarer de grundlæggende principper Spilverden fuld af spændende overraskelser Straks genkendeligt Kan blive en smule ensformigt

Super Mario Odyssey er Marios første rigtige spil på Nintendo Switch, og han debuterer med stil. Odyssey er et 3D-sandkasseeventyr, hvor Mario rejser mellem flere forskellige verdener for at redde Princess Peach fra den onde og giftesyge Bowser.

Ved at opdatere lidt på den gamle formel ser dette spil de traditionelle Power Ups erstattet medMarios nye ledsager Cappy. Denne følende hat er Marios våben og ven, og han kan bruges til at overtage fjender og genstande til at løse gåder og besejre fjender.

I vores fulde Super Mario Odyssey-anmeldelse (på engelsk) kaldte vi dette spil "et af Marios bedste eventyr i nyere hukommelse", og vi anbefaler, at du spiller det nu - det er et af de bedste Nintendo Switch-spil derude.

Hvis du beslutter dig for at hente spillet, så glem ikke at tjekke vores tips og tricks guide, der hjælper dig med at komme i gang.

Super Smash Bros. Ultimate Det ultimative slagsmål Low Stock 447 kr. Læs mere hos Proshop.dk Spændende og omfattende liste En mode til enhver lejlighed Meget sjovt at spille alene eller sammen med andre Online-spil har til tider fejl

Super Smash Bros. er tilbage, og festspillet, hvor venner forvandles til fjender, har helt sikkert fundet sit hjem på Nintendo Switch.

Super Smash Bros. Ultimate har flere krigere, flere scener, flere gameplay-modes og flere taktiske elementer end alle de øvrige spil i franchisen. Dette er i det hele taget den endelige Super Smash Bros., med alt hvad der indebærer - og masser af saftig Smash Bros DLC (Joker! Piranha Plant! Banjo-Kazooie!) (på engelsk) til at holde dig i gang, når du har låst op for listen over krigere.

Hvis du leder efter et Nintendo Switch-spil, der er sjovt for hele familien, går du bestemt ikke galt med Smash.

Læs hele vores anmeldelse af Super Smash Bros. Ultimate review (på engelsk).

Tetris 99 Gratis puslespil Et godt spin på en klassiker Enormt vanedannende Det er Tetris Lokalt multiplayer sælges separat

Når du har et spil, der er så tæt på perfekt, som Tetris allerede er, hvordan kan du ændre det for at holde en ny generation af spillere i gang? Ved at udnytte de nyeste moderne spilmuligheder...

Tetris 99 tager den klassiske form for blokopbygning og linjedannelse og dem sammen med et Battle Royale multiplayer-system. Du og 99 andre Tetris-fans spiller mod hinanden, laver linjer så hurtigt som muligt og sender skærmfyldningsblokke til hinandens skærme for at slå hinanden ud. Den sidste person, der er tilbage, vinder.

Et hurtigt spil på fem minutter bliver snart en to-timers session, og med regelmæssige udfordringer og yderligere modes, der kan købes, er det sjovt. Det er en gratis download til dem, der abonnerer på Nintendo Online (på engelsk), og det er også den bedste grund til at tilmelde sig tjenesten.

The Elder Scrolls: Skyrim Et af de bedste 449 kr. Læs mere hos Komplett Enorm åben verden at udforske Masser af sidemissioner Interessante karakterer Indhold til hundredvis af timers underholdning Der er stadig nogle fejl

Skyrim er nok et spil, der er ni år gammelt, men porteringen til Nintendo Switch får det til at føles frisk igen. Det, der engang udelukkende var til hjemmekonsoller og PC'er, nu spilles, mens du pendler, og der kan ikke benægtes, at det er spændende at holde Skyrims vilde verden i din hule hånd.

Som lidt af en nyhed understøtter spillet også konsollens Joy-Con bevægelseskontrol, så du kan svinge dit sværd og spænde din bue i det virkelige liv. Det giver en helt ny måde at spille på.

Dette er den fulde åbne verden Skyrim-oplevelse til Nintendo Switch, inklusive alle DLC'er, så vi er meget sikre, når vi har dette med som et af de bedste Switch-spil lige nu.

Læs mere om vores tanker om Skyrim på Switch (på engelsk)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Et gribende eventyr 448 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Flere timers gameplay Masser at udforske og hemmeligheder at finde Engagerende fortælling Stærrelsen kan være overvældende

Selv for en serie som The Legend of Zelda, der sjældent sætter en fod forkert, er Breath of the Wild et absolut fænomenalt spil på Nintendo Switch (med en kommende efterfølger, Breath of the Wild 2 (på engelsk), der i øjeblikket er på vej).

Mens tidligere Zelda-spil har holdt sig ret tæt på den oprindelige formel, der blev fastlagt med Ocarina of Time (seriens 3D-debut), kaster Breath of the Wild meget af den etablerede visdom væk.

I stedet for en foruddefineret orden, skal du bruge til at nærme dig enhver større mission, åbner Breath of the Wild næsten hele kortet op til dig, så du kan spille spillet i den rækkefølge, der passer dig. Du kan bruge timer på bare at klatre i træer og brygge eliksirer, eller du kan endda gå direkte til spillets sidste boss, hvis du føler dig lidt mere selvsikker.

Bortset fra Breath of the Wilds unikke struktur er det selve gåderne, der får spillet til at føles mest tilfredsstillende. Mens tidligere spil kun har en enkelt løsning på hvert gåde, betyder BotWs fysikbaserede problemløsning, at der ofte er flere løsninger på hver udfordring, afhængigt af hvordan du kombinerer dine forskellige færdigheder.

Resultatet er et spil, der føles utroligt bredt i omfang, og med så mange små detaljer at opdage, at det er svært ikke at blive forelsket i denne langvarige serie igen.

Læs hele vores fulde anmeldelse af The Legend of Zelda: Breath of the Wild (på engelsk).

Untitled Goose Game Skræppe! Skræppe!

Hylende morsomt Utroligt charmerende Nemt at lære Temmeligt kort

Hvem havde gættet, at et titelløst spil om en gås kunne være så sjovt? Det noget overraskende hit, Untitled Goose Game, gik hurtigt viralt, efter at dets brand af fugleplager blev afsløret for verden.

Spillet foregår i en søvnin, engelsk landsb, hvor du spiller en gås, der har til opgave at terrorisere dine menneskelige naboer: du skal stjæle deres afgrøder og låse dem inde, alt imens du skræpper løs. Untitled Goose Game er inspireret af stealth-action-serien Hitman, men det har sin egen charme var et must-play-spil i 2019. Du gennemfører spillet på en håndfuld timer, men det er meget arbejde undervejs.

