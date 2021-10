Nintendo Switch OLED er en ønsket opgradering, men den har ikke en wow-effekt. Det er et mangelfuldt produkt på grund af det originale hybriddesign: Switch OLED, og ​​fordelene ved den overdådige nye 7-tommer skærm, redesignet kickstand og forbedrede højttalere forsvinder. Hvis du er en førstegangskøber af Switch, er dette utvivlsomt modellen, du skal købe, men forbedringerne af Switch OLED vil kun virkelig gavne håndholdte og tabletop brugere - og hvis du tænker på at opgradere, skal du ikke forvente en Nintendo Switch Pro.

Nintendo Switch OLED to minutters anmeldelse

Nintendo Switch OLED gør et positivt indtryk, så snart du tænder den. Den smukke nye 7-tommer skærm trækker dig straks ind med sine superslanke kanter, perfekte sorte og livlige farver - til det punkt, hvor du vil undre dig over, hvordan du nogensinde har klaret dig med den originale Switch's slanke LCD panel.

Men det er ikke kun den dragende OLED skærm, der gør et godt førstehåndsindtryk. De forbedrede højttalere, som nu er skjult pænt under konsollens hovedattraktion, er mærkbart imponerende. Switch's ikoniske ‘klik’ har aldrig lydt så skarpt og klart, og vi følte ikke den umiddelbare trang til at række efter et par hovedtelefoner, når vi spillede vores yndlingsspil.

Vi nød også konsollens helt nydesignede kickstand, som nu spænder over hele bagsiden af enheden. Det minder om Microsofts fremragende justerbare stativer på sin Surface serie af enheder, og det er meget bedre end den originale Switch's spinkle lille plastikstativ, som næsten ikke kunne støtte konsollen op. Det er en massiv opgradering for brugere af tabletops og hjælper med at hæve konsollens samlede byggekvalitet.

Den 64 GB intern lagerplads er endnu et stort kryds i vores bog, da du får dobbelt så meget plads som i den originale Switch og Nintendo Switch Lite. Det er dog stadig en elendig mængde sammenlignet med PS5 og Xbox Series X, der tilbyder langt hurtigere lagring ved væsentligt højere kapaciteter. Heldigvis kommer konsollen dog stadig med et microSD slot, så du kan altid tilføje mere, hvis du har brug for det.

Så lang, så godt, men... Nintendo har skamløst overset en af de tre kerne søjler i Switch oplevelsen; tv-tilstand. Virksomheden har set det passende at redesigne konsollens dock, tilføje glattere kanter, en LAN port til dem, der kan lide at spille online, og mere vejrtræknings rum for konsollen til at hvile komfortabelt. Men du er stadig begrænset til 1080p output, da der ikke er nogen 4K opskalering eller andre fordele for Switch spillere, der foretrækker at spille på deres fjernsyn. Det betyder, at når du docker Nintendo Switch OLED, er alle dens vigtigste salgsargumenter pludselig ugyldige, hvilket slags forvirrer sindet taget i betragtning af, at dette er en konsol, der skal passe til tre typer spilmuligheder.

Manglen på 4K output fører efterfølgende til et spørgsmål, som Nintendo ikke kan undgå, når det kommer til Switch OLED: hvorfor er de interne specifikationer de samme som den originale Nintendo Switch og Nintendo Switch Lite? Det føles helt i modstrid med konsollens mere luksuriøse følelse, når du indlæser den samme Nintendo Switch eShop eller trættende spil, der kunne have brugt lidt mere processorkraft for at få dem til at se helt nye ud igen. Utallige titler og udviklere kunne have nydt godt af en opdatering af Switch's aldrende komponenter, så det er ærgerligt, at Nintendo ikke reagerede på larmen fra både udviklere og forbrugere, da konsollen nærmer sig sit femårs jubilæum.

Så hvem egner Nintendo Switch OLED modellen sig til, og er det værd at betale penge for at opgradere, hvis du allerede ejer den originale Switch eller kun håndholdte Switch Lite? Tja, hvis du er ny køber af Switch seriens produkter, er svaret et decideret 'ja' - dette er den bedste version af Nintendos geniale konsol til dato og en, der retter mange af fejlene i den originale model. Dem, der har en Switch, og som primært bruger den i håndholdt eller bordplade tilstand, kan også finde en vis værdi takket være konsollens smukke 7-tommer OLED-skærm, fremragende højttalere og redesignet kickstand. Men hvis du er en nuværende Switch ejer, der primært bruger din konsol i tv-tilstand, kan vi med sikkerhed sige, at Switch OLED ville være en luksus, men en unødvendig opgradering.

Hvis du er ny i Nintendo Switch verden, kan du tjekke vores anmeldelse af den originale Nintendo Switch og Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch OLED pris og udgivelsesdato

Hvad er det? Den fjerde iteration af Nintendos hybridkonsol

Den fjerde iteration af Nintendos hybridkonsol Hvornår udkommer den? 8. oktober, 2021

8. oktober, 2021 Hvad koster den? Den er prissat til 3199.-

Nintendo Switch OLED udkommer den 8. oktober 2021 og er den fjerde iteration af Nintendos hjemmekonsol. Den koster 3199 kr. så det er lidt dyrere end den originale Nintendo Switch, der sælges for 2299 kr. Og det er naturligvis en større investering end Nintendo Switch Lite, som koster 1397 kr.

Nintendo Switch OLED modellens højere prismærke er dog rimeligt. Den opgraderede konsol kommer med en større, 7-tommer OLED skærm, forbedrede højttalere, dobbelt den interne lagerplads og et bredere kickstand, og du får også en lidt forbedret dock, der indeholder en LAN port til mere stabilt online spil.

Nintendo Switch OLED design

(Image credit: Future)

Tre tilstande: TV, håndholdt og bordplade

Samme aftagelige Joy-Con controllere

Den leveres med forskelligt tilbehør

Hvis det ikke var for den større skærm og nye uberørte hvide Joy-Con controllere, ville du være hårdt presset til at bemærke eventuelle designforskelle mellem Switch OLED og den originale Switch. Ser du dog lidt nærmere, er der flere ændringer at finde.

Den nye 7-tommer OLED skærm er den mest fremtrædende nye designfunktion, og den er overraskende slagkraftig, på trods af at den kun er 0,8 tommer større end den originale Switch's 6,2-tommer skærm. Som følge heraf er Switch OLED lidt større end sin forgænger: den er 0,1 tommer længere, 9,5 x 0,55 x 4 tommer (B x D x H), men den føles stadig umiddelbart bekendt at have i hænderne.

Switch OLED har dog lidt mere vægt. Den vejer 422 gram med Joy-Con vedhæftet, hvilket er cirka 22 gram mere end Nintendo Switch. Vi fandt ikke ud af, at den ekstra vægt forårsagede træthed, når vi spillede (heldigvis), men det er værd at huske på, hvis du allerede føler, at Switch er en smule på den tunge side.

I æsken finder du det samme Nintendo Switch tilbehør, som vi er vant til at se: to Joy-Con controllere, et par Joy-Con stropper og et Joy-Con greb.

Du får også den nydesignede Nintendo Switch dock, der indeholder den nye LAN port, og som er lidt længere, men ikke helt så dyb som den originale dock. Der er også lidt mere plads indeni, hvilket skulle give mulighed for mere effektiv luftstrøm og mindske chancen for, at du gradvist ridser dens skærm ved gentagne gange at sætte den ind og tage den ud af docken. Og den indeholder en 2,0 USB port mindre.

(Image credit: Future)

Det er også værd at bemærke, at Nintendo Switch OLED fungerer i den gamle dock, og den originale Nintendo Switch fungerer i den nye - begge kan kræve en systemopdatering, men det er glædeligt at vide, at din gamle dock ikke bliver helt ubrugelig.

Andre Switch OLED designændringer inkluderer et omplaceret microSD slot, der sidder bag den bredere kickstand og er lettere at finde, en lidt mere forsænket tænd/sluk knap, der nu er ovalformet og en bredere volumen rocker. Konsollen har også mindre slidser, så ventilatorerne kan udsuge varm luft, hvilket er med til at give Switch OLED et mere moderne udseende. Du får også et hovedtelefonstik, ligesom på de andre Switch modeller.

(Image credit: Future)

Æstetisk set skjuler Nintendo Switch OLED den ældre Switch's produktinformation og advarsler. Selvom det er en lille tilføjelse, ser bagsiden nu meget renere ud med informationen gemt diskret væk bag det nye stativ.

Selvom vi for det meste glæder os over Nintendo Switch OLEDs mindre designelementer, er der en ændring, som vi ikke kan lide: det nye Game Card slot. Den lille fordybning, der findes på den originale Switch's Game Card slot er nu væk, hvilket gør det næsten umuligt at åbne, hvis du ikke har nogen negle. Vi fandt os selv være ved at kradse i Game Card's nye slot utallige gange i et forsøg på at lirke den op, og ærligt talt kan vi ikke forstå, hvorfor denne ændring blev foretaget, når den objektivt set er værre.

Nintendo Switch OLED: håndholdt tilstand

(Image credit: Future)

Den nye 7-tommer OLED skærm er en åbenbaring

Stadig ikke det mest ergonomiske design

Bekymringer om Joy-Cons holdbarhed forbliver

Nintendos Switch OLED model skinner i håndholdt tilstand takket være konsollens pulserende nye display. Det 7-tommer OLED panel gør det lettere at holde styr på handlingen i hurtige spil som Super Smash Bros. Ultimate, og displayet med den høje kontrast puster også nyt liv i titler som Mario Kart 8 Deluxe. Metroid Dread er et fantastisk udstillingsvindue for skærmen, da dens svagt oplyste niveauer og fremmedlignende farvepalet virkelig nyder godt af OLEDs utrolige kontrastforhold.

Når man sammenligner den side om side med det nye display, ser den originale Switch's LCD panel næsten udvasket ud. Alt ser klart og lokkende ud på OLED modellen - isærdeleshed sort er indbydende på OLED, hvorimod sort på originalen ser dæmpet og grå ud.

Switch OLED's skærm er stadig kun 720p; vi fandt imidlertid ud af, at spil og tekst stadig så skarpe og læsbare ud, når du brugte konsollen i en behagelig spillestilling. Vi stødte heller ikke på problemer, når det gjaldt bevægelsessløring, og displayet var passende lyst selv i dagslys.

Vi mener stadig ikke, at Nintendo Switch OLED er den mest ergonomiske gaming enhed, vi nogensinde har brugt. Konsollens flade og brede form kan føre til håndkramper under længere spilsessioner, og Joy-Con controllerne bruger det samme design som den originale konsol, der nu er fire år gammel, hvilket betyder, at der stadig er bekymringer for holdbarheden. Vi fandt ud af, at Joy-Con stadig har en tendens til at bevæge sig lidt op og ned, når de er fastgjort til konsollen, hvilket vi altid har fundet bekymrende taget i betragtning af, at de bør blive låst på plads.

Nintendo Switch OLED: TV tilstand

(Image credit: Future)

Ingen 4K understøttelse, stadig samme 1080-output

Heller ingen HDR understøttelse

Desværre tilbyder Nintendo Switch OLED absolut nul forbedringer i forhold til sin forgænger i tv-tilstand. Ja, den nye dock indeholder en LAN port til mere stabilt onlinespil i forhold til at spille via Wi-Fi, men du får stadig den samme 720p UI og en maksimal output opløsning på 1080p.

Med 4K tv'er der nu er almindelige i de fleste husstande, ser det ud til at være en fejl ikke at inkludere 4K understøttelse i Switch OLED. Selv Xbox One S, en konsol udgivet i 2016, er i stand til at udsende ved 4K.

(Image credit: Future)

Nintendo Switch OLED inkluderer heller ikke understøttelse af højt dynamisk område eller HDR, som det er almindeligt kendt. Igen har vi set sidste generationskonsoller som PS4 og Xbox One tilbyde denne funktionalitet i årevis nu, så det ville have været fantastisk at se Nintendo implementere nogle moderne visningsteknologier for at give tv-tilstand et tiltrængt boost.

Nintendo Switch OLED: tabletop mode

(Image credit: Future)

Justerbart stativ er en stor forbedring i forhold til originalen

OLED display giver bedre betragtningsvinkler

Forbedrede højttalere gør en forskel

Et andet pluspunkt ved Nintendo Switch OLED er, hvordan den fungerer i tabletop mode. Takket være dens bredere, redesignede kickstand er det nu langt lettere (og sikrere) at bruge den i tabletop mode, og det er perfekt til improviserede multiplayer sessioner. Hængslet er langt mere robust og giver et tilfredsstillende dunk, når det lukkes - vi har ingen bekymringer om, at det løsner sig over tid og undlader at snappe på plads, som det gamle kickstand gjorde.

Som på den originale switch kan Joy-Con controllerne adskilles fra siden af enheden, så du kan lægge konsollen på et bord eller en anden overflade for at spille med en ven (eller fremmed) med et øjebliks varsel. Men hvor den gamle kickstand begrænsede dig til en betragtningsvinkel, kan Switch OLED's justerbare stativ placeres på flere måder. Det giver en langt mere behagelig seeroplevelse.

(Image credit: Future)

Nintendo Switch OLEDs forbedrede højttalere kommer også virkelig til live i tabletop mode. Vi fandt ud af, at vores yndlingsspil lød kraftfuldt og klart uden forvrængning ved højere lydstyrker, hvilket er vigtigt, når du ikke kan nå ud efter et par hovedtelefoner.

(Image credit: Future)

Nintendo Switch OLED ydeevne

(Image credit: Future)

Præcis de samme tekniske specifikationer den originale Switch

Selvom den originale Nintendo Switch nærmer sig sit femårs jubilæum, tilbyder Nintendo Switch OLED modellen overhovedet intet boost i ydeevne. Set bort fra den forbedrede skærm, så ser og spiller de bedste Switch spil på samme måde som før, hvor den nye konsol har den samme Nvidia Custom Tegra X1 processor og 4 GB RAM som forgængeren, hvilket vil komme som en skuffelse for dem, der håbede på en mere kraftfuld Switch model.

De fleste Switch spil spiller selvfølgelig stadig godt, men der er ingen tvivl om, at konsollens hardware begynder at vise sin alder, især nu hvor PS5 og Xbox Series X er på markedet.

Spil vil i det mindste se smukkere ud takket være konsollens nye skærm med høj kontrast, og for nogle kan det være nok - men vi håbede på mere her. Heldigvis er batterilevetiden på niveau med Nintendo Switch (2019) versionen, så forvent mellem 4,5 timer og ni timer, afhængigt af spillet.

Nintendo Switch OLED spil bibliotek

(Image credit: Future)

Enestående bibliotek af titler at vælge imellem

Flere store udgivelser på vej

Selvfølgelig er hovedårsagen til at købe en Nintendo Switch OLED at spille spil, og ikke bare for ny hardware. Og det er her, hvor Switch udmærker sig.

Switchens bibliotek af spil er fyldt med nogle virkelig tidløse klassikere, som The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons og Super Smash Bros. Ultimate.

Og det er ikke kun Nintendos førstepartsopstilling, der gør Switch tiltalende; Konsollen er også hjemsted for fantastiske indiespil som Hades, Celeste og Spelunky 2, hvoraf mange føles langt sjovere at spille ubundne fra fjernsynet.

Det betyder, at der er et spil, der passer til praktisk talt enhver spillers smag, og der er mange flere blockbusters titler, der kommer, herunder Breath of the Wild 2, Pokémon Legends: Arceus og Splatoon 3. Du har dermed masser af titler at spille på Nintendo Switch OLED.

Skal du købe Nintendo Switch OLED?

Køb den hvis...

Du spiller næsten udelukkende i håndholdt eller tabletop tilstand

Nintendo Switch OLEDs mest betydningsfulde forbedringer kommer til udtryk, når du spiller i håndholdt eller bordplade tilstand, med den smukke OLED skærm, bredere kickstand og forbedrede højttalere, der kombineret giver en langt mere behagelig oplevelse.

Du er en førstegangskøber af en Switch enhed

Med sit nye display, forbedrede kickstand og forbedrede højttalere er dette den bedste version af Nintendo Switch til dato. Hvis du er en førstegangskøber, er det let at anbefale den frem for den originale model, på trods af den højere pris.

Køb den ikke hvis...

Du primært spiller i TV tilstand

Næsten alle konsollens nye fordele forsvinder, når Nintendo Switch OLED er i docken. Konsollen udsender stadig ved 1080p, som kan se mærkbart blød ud på 4K skærme, og der er ingen HDR, VRR eller automatisk low latency tilstands støtte.

Du vil have en mere kraftfuld Switch

Det interne lagerboost til side, Switch OLED har nøjagtig de samme tekniske specifikationer som den originale model, så du vil ikke opleve nogen forbedringer af opløsning eller billedhastigheder i forhold til den originale switch, når du spiller spil.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er OLED? OLED står for 'Organic Light Emitting Diode'. OLED paneler giver dig bedre billedkvalitet (sortere sorte og lysere hvide), reduceret strømforbrug og hurtigere responstider. OLED paneler udsender deres eget lys, når en elektrisk strøm ledes igennem, mens celler i et LCD-LED display kræver en ekstern lyskilde, som en kæmpe baggrundsbelysning, for lysstyrke. Det betyder, at individuelle pixels kan tændes og slukkes, og forhindrer displayet i at vise baggrundslysblødning, blomstring eller haloing, der kan forekomme i andre displayteknologier.

Er Nintendo Switch OLED tilbøjelig til indbrænding? En af de mest almindelige bekymringer vedrørende OLED skærme er, at de kan være modtagelige for indbrænding. Indbrænding er et udtryk, der bruges til at beskrive permanent billedopbevaring på OLED skærme, der kan opstå fra looping-logoer eller statiske HUD'er. Når elementer som disse vises i timevis ad gangen, kan det permanent skade panelets pixels og efterlade resterende 'spøgelsesmønstre', der ikke kan slås fra. Heldigvis har OLED panel producenterne gjort store fremskridt med at bestride indbrænding, med LG, der bruger 'screen shift' teknologi, som subtilt flytter statiske billeder på skærmen for at sikre, at individuelle pixels ikke udsender de samme oplysninger i længere tid. Men kan Nintendo Switch OLED være modtagelig for indbrænding? Nintendo fortalte TechRadar: "Vi har designet OLED skærmen til at sigte efter lang levetid så meget som muligt, men OLED skærme kan opleve billedbevarelse, hvis de udsættes for statisk grafik over en lang periode". "Brugere kan dog tage forebyggende foranstaltninger for at bevare skærmen ved at bruge nogle af Nintendo Switch konsollens medfølgende funktioner, f.eks. Ved at bruge automatisk lysstyrke til at forhindre, at skærmen bliver for lys, og aktivere auto-sleep funktionen til at sætte konsollen i "Automatisk søvn", og sluk for skærmen efter korte perioder. "