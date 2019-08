Anmeldelse: Xbox One S All-Digital Edition

Xbox One S All-Digital ligner og opfører sig som sin forgænger – minus diskdrevet. Det er en mere praktisk løsning, til de som ønsker at droppe skiverne, og har masser af plads til digitale downloads. Desværre kan den ikke leve op til sin pris.

I takt med at downloads og online streaming ændrer måden hvorpå vi forbruger film, TV, underholdning og spil, kommer det ikke som nogen stor overraskelse, at Microsoft har lanceret sin første konsol uden noget indbygget diskdrev.

Xbox One S All-Digital Edition er I bund og grund same konsol som Xbox One S hvad angår design, ydelse og udvalg af spil. Den eneste forskel er, at det er ikke er noget indbygget diskdrev, og at den derfor ikke kan afspille fysiske skiver.

All-Digital agter ikke at konkurrere med den kraftigere Xbox One X, men sigter i stedet efter at byde på en mere stømlinet spillekonsol. Hvis du er typen, som sætter pris på at eje dine spil i fysisk form, er All-Digital nok slet ikke noget for dig. Men hvis du er klar til at droppe skiverne og leve mere minimalistisk, og uomtvistelig et mere praktisk gamer-liv, så er der nogle fordele og ulemper af overveje, før du investerer i Microsofts digitale konsol.

Xbox One S All-Digital Edition: pris og lanceringsdato

Hvad er det? Microsofts skivefri version af Xbox One S

Microsofts skivefri version af Xbox One S Hvornår udkom den? Maj 2019

Maj 2019 Hvad koster den? 1.799 kroner

Xbox One S All-Digital Edition: design

Intet diskrev

Samme design som Xbox One S

Fås kun i hvid

Designet på Xbox One S All-Digital er fuldstændig identisk med Xbox One S – bortset fra det manglende diskdrev.

Den slanke konsol er dejlig kompakt og måler blot 29.5 x 22.6 x 6.4cm, til trods for sin harddisk på 1TB og den manglende strømforsyning. Det gør den en anelse mindre end Xbox One S.

Der er en fysisk knap til tænd/sluk på fronten af konsollen samt en USB 3.0-port. På bagsiden finder du en HDMI-indgang, som lader dig sende signalet fra din tv-boks igennem konsollen, en HDMI-udgang, to USB 3.0S pg S/PDIF og Ethernet-port. Der er en IR blaster på fronten af konsollen, som lader dig tænde andre enheder såsom TV, audio/video-receiver og kabel/satellit-boks.

Er du typen, der godt kan lide tunge farver – eller bare alt andet end hvid – bliver du dog skuffet. Ligesom Xbox One S, lader Micrsofts Design Lab-program dig kun vælge farven på controlleren og hvad angår selve konsollen må du nøjes med farven hvid.

Xbox One S All-Digital Edition: ydelse

1TB harddisk

4K & HDR-streaming

Lagring i skyen

Rumlig lyd

Som med Xbox One S får du med All-Digital 4K-opløsning – men det er opskaleret 4K, ikke ægte 4K som på Xbox One X. Du får flere detaljer med det sidste, men opskaleret er heller ikke dårligt.

Eksempelvis oplevede vi med Forza Horizon 3 ingen tabte frames, der ødelægger oplevelsen, selvom der ikke skal være nogen tvivl om, at spillet kører og ser bedre ud på X.

Indtil videre giver Netflix, Amazon Video, YouTube og de USA-eksklusive tjenester alle 4K-versioner af deres apps på Xbox One Store, hvilket bør kunne dække de fleste af dine streaming-behov, og du kommer derfor næppe til at savne den manglende indbyggede Blu-ray-afspiller. Vi oplevede ingen problemer med at streame serier, downloade spil/apps eller andet. Konsollen fylder ikke meget i rummet og lyder ikke som en jetjager, når den kører, imens harddisken på 1TB lader dig donwloade masser af spil – det vender vi tilbage til.

Xbox One S All-Digital Edition: spilbibliotek

Digitalt spilbibliotek

Kan spille de samme titler som Xbox One S

Inkluderer tre downoad-koder til spil

Her er punktet hvor Xbox One S All-Digital Edition deler vandene. Eftersom konsollen ikke har noget indbygget diskdrev, kan du ikke bruge fysiske spil på den – som i overhovedet.

Hvad er dine muligheder så? Først og fremmest følger der tre digitale koder med konsollen: Forza Horizon 3, Sea of Thieves og Minecraft. Selvom det er fedt at få tre spil med fra starten, kunne Microsoft godt have inkluderet nogle nyere titler – måske Forza Horizon 4 i stedet for 3, bare for at give et eksempel.

Når det er sagt, er Minecraft og Sea of Thieves stadig ganske populære og alle spil egner sig til hele familien. Udover disse tre spil, kan du enten købe digitale version af Xbox-spil fra Microsoft Store eller gøre brug af Xbox Game Pass.

Vi fandt at Xbox One S All-Digital er særligt anvendelig med Xbox Game Pass, hvor der er rig lejlighed til at downloade spil fra biblioteket med over 200 spil – herunder gamle og nye. Hvad er endnu bedre er dog, at Microsoft igennem de sidste måneds tid har givet dig en måneds adgang til Xbox Game Pass Ultimate-tjenesten for kun 1 dollar, modsat de sædvanlige 14.99 dollars.

Endelig dom

Da Xbox One S udkom tre år efter den originale Xbox One, fik vi en spillemaskine af høj kvalitet, som var mindre og ikke larmede så meget. Den blev snart den primære Xbox-konsol. Siden har vi fået kraftkarlen Xbox One X, som giver 4K HDR-gaming og den ypperste gaming-oplevelse på en konsol (indtil lanceringen af Xbox Project Scarlett næste år).

Lanceringen af Xbox One X hævede barren for spillekonsoller og selvom den ikke helt gjorde Xbox One S overflødig, har den helt sikkert fremhævet alderen på den ældre konsol.

Af samme årsag er det overraskende, at Microsoft har valgt at lancere en disk-fri version af S, som i grunden er præcis samme konsol uden et diskdrev. De ligner hinanden, ydelsen er den samme og der er intet særligt, som får den til at skille sig ud fra udgangspunktet. Fordelen ved den oprindelige S er, at den er et billigere Xbox-alternativ til X og fungerer godt for de som ikke nødvendigvis har en 4K-kompatibel skærm. Med All-Digital gøres samme konsol endnu mere simpel.

Til de som elsker ideen om skivefri gaming er All-Digital måske tiltalende, men vi har et problem med prisen. Selvom Microsoft hævder, at All-Digital (1.890 kroner) er billigere end Xbox One S, kan du i realiteten finde tilbud på sidstnævnte, som er lavere end den eftersigende billigere og rent digitale udgave. Vi fandt eksempelvis Xbox One S til 1.699 kroner hos flere forhandlere, imens også flere bundles koster lidt mindre end All-Digital eller omkring det samme. Det kan derfor være svært at se fordelen i den nye konsol, når de to sågar koster det samme eller den ligefrem er dyrere end den gamle udgave af Xbox One S.