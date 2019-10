Anmeldelse: Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite er en glimrende kompakt lille enhed og et godt alternativ til dem, der ikke har brug for dock-tilstanden på den originale Switch. Designet egner sig bedre til bærbart spil end Switch, men tilbyder alligevel nøjagtigt samme ydelse som den større model.

Siden lanceringen tilbage i 2017, har Nintendo Switch indtjent anseelige summer til skaberne af Super Mario. Her to år efter lanceringen har Nintendo dog traditionen tro valgt, at puste nyt liv i deres konsol ved at tilbyde et alternativ til deres hybrid-konsol: Nintendo Switch Lite.

Switch Lite er et mindre og lettere alternativ til Nintendo Switch, som skal løfte arven fra Nintendo 3DS, der indtil nu har været Nintendos flagskib, hvad angår håndholdt gaming.

Er du tilhænger af muligheden for både at kunne spille håndholdt, og på dit TV, er Nintendo Switch Lite dog ikke noget for dig. Lite-modellen har nemlig ikke muligheden for at blive tilsluttet dit TV via docken, som det er muligt på den store model.

Hvis du derimod hører til dem, der udelukkende bruger Nintendo Switch som håndholdt spillekonsol eller måske synes, at Nintendo Switch kan være en anelse for stor og klodset til gaming på farten, kan Switch Lite muligvis være et godt alternativ. Men som med alle nye modeller, er der selvfølgelig både fordele og ulemper ved Nintendo Switch Lite, som du bør være opmærksom på inden du bestemmer dig.

Nintendo Switch Lite: pris og udgivelsesdato

Hvad er det: En mere kompakt (og kun håndholdt) version af Nintendo Switch

En mere kompakt (og kun håndholdt) version af Nintendo Switch Hvornår udkommer den: Den 20. september 2019

Den 20. september 2019 Hvad koster den: 1.999,00 DKK

Nintendo Switch Lite: design

Den største forskel på Nintendo Switch Lite og den originale Nintendo Switch er, at Switch Lite udelukkende er beregnet til håndholdt gaming. Af samme årsag er Switch Lite også mere kompakt og lettere end sin forgænger.

Nintendo Switch Lite måler 91,1mm x 208mm x 13,9mm, og vejer 275g, i modsætning til den originale Switch, der måler 102mm x 239mm x 13,9mm, og vejer 297g. Det betyder, at Switch Lite har fået en mindre LCD-touchskærm på bare 5,5 tommer, der dog stadig har en opløsning på 1280 x 720 pixels.

Med andre ord, er der altså tale om en mindre skærm end på den originale på 6,2 tommer, men med samme opløsning - herved går man ikke på kompromis med selve billedkvaliteten. Det forholder sig desuden således, at pixeltætheden på Nintendo Switch Lite er 267 pixels per tommer (ppi), hvilket giver en smule skarpere billede end de 236 ppi på den originale Switch.

Det skarpere billede kommer dog på bekostning af, at man af og til kan have svært ved at læse den skriften på den mindre skærm. Vi tog flere gange os selv i at holde konsollen tættere på ansigtet, for at kunne læse teksten. Dette er naturligvis i petitesseafdelingen, men ikke desto mindre værd at forholde sig til.

Der hvor Nintendo Switch Lite virkelig brillerer, er i sin kraft af at være en mere behageligt håndholdt konsol. Grundet den mindre størrelse gør den sig bedre som bærbar konsol, og er langt mere praktisk, når det kommer til at spille på farten end den original Switch: man behøver ikke så meget albuerum, og den kan sågar ligge i en (om en stor) lomme.

For folk med små hænder, kan den originale Switch være temmelig ubehagelig i håndholdt brug. Selvom den er ganske kompakt, er den originale Swithc stadig stor sammenlignet med andre håndholdte konsoller. I modsætning til denne er Switch Lite væsentlig mere bærbar og ligger bedre i hånderne. Den er dog stadig ret bred og føles derfor stadig ikke helt så komfortabel som eksempelvis Nintendo 3DS.

Nintendo Switch Lite er ydstyret med indbyggede controllere, i modsætning til de såkaldte aftagelige Joy-Cons, som er monteret på siderne af den originale Switch. Du kan tilslute op til fire Joy-Cons, men der følger ingen ekstra controller med i æsken til Nintendo Switch Lite.

På trods af at controllerne nu er bygget ind i selve konsollen, får du de samme knapper og layout, som vi kender det fra den originale Switch - med undtagelse af separate venstre, højre, op og ned, som er blevet erstattet af et D-Pad, eller Plus Control Pad, som Nintendo har valgt at kalde det.

Brugen af et D-Paddet føles helt naturlig, som om det altid har været sådan - og egner sig bedre til håndholdt gaming.

De såkaldte ZL- og ZR-trigger-knapper føles perfekte i størrelsen og passer godt til den mindre formfaktor. Desværre er også L- og R-knapperne blevet lidt mindre på Switch Lite, og er måske en anelse for tynde, idet vi flere gange oplevede, at vi ramte dem lidt skævt.

Begge Switch-modeller understøtter trådløs tilslutning, Bluetooth og har plads til MicroSD-kort på op til 32GB, så du går ikke glip af meget andet end den dockede tilstand og tilslutning til dit TV.

Fordi Switch Lite netop kun er beregnet til håndholdt brug, får man hverken en dockingstation, HDMI-kabel eller den indbygget støtteben. Det eneste man finder i æsken er selve konsollen og en oplader - simpelt. Switch Lite er ikke beregnet til at blive tilsluttet et TV, og selvom vi prøvede med vores eget HDMI-kabel, understøtter konsollen ganske enkelt ikke den funktion. Konsollen har ganske enkelt ikke den nødvendige hardware indbygget.

Nintendo Switch Lite fås i farverne: turkis, grå og gul. Det er rart med lidt nye farver i forhold til de grå og neon nuancer, som vi har vænnet os til igennem de sidste par år.

Nintendo Switch Lite: ydelse

Nintendo Switch Lite giver basalt set samme ydelse som den originale Switch, trods en lidt længere batterilevetid på 3-7 timer - cirka 30 minutter længere end den originale Switch. Det er dog stadig 1-2 timer kortere end den opgraderede Switch, som netop er landet i butikkerne. Nintendo påpegerdog , at dette kommer an på, hvilke spil man spiller.

Det er dog værd at nævne, at Switch Lite ikke har HD Rumble eller indbygget IR Motion-kamera. Konsollen er udelukkende bygget til håndholdt brug, og vil derfor kun understøtte alle Nintendo Switch-titler, som understøtter håndholdt tilstand.

Man kan stadigvæk spille ikke-håndholdte spil, men man vil være nødt til at tilslutte en ekstern controller (og må derfor købe en ekstra controller og dertilhørende oplader separat). Tilslutter du Joy-Cons trådløst til konsollen, kan duy stadig benytte HD Rumble-funktionen.

Under et preview-event forklarede en Nintendo-repræsentant, at konsollen bliver kompatibel med andre enheder end Joy-Cons, men hvilke finder vi først ud af på et senere tidspunkt.

Følgende spil er ikke egnede til Nintendo Switch Lite: 1-2 Switch, Super Mario Party, og Nintendo Labo-tilbehørspakkerne. Selvom spil, der kræver HD Rumble, kan spilles med en ekstern Joy-Con tilsluttet, fandt vi ud af, at multiplayerspil er upraktisk på den lille skærm. Vi anbefaler derfor ikke, at man giver sig i kast med denne type spil.

På trods af disse to manglende funktioner, har konsollen stadig indbygget accelerometer, gyroskop og lysstyrkesensor. Det betyder, at du stadig kan bruge gyro-styring i spil som Breath of the Wild og eksempelvis vippe konsollen for at sigte med bue og pil, samt at skærmens lysstyrke stadig vil justere sig efter omgivelserne.

Trådløs online-spil betyder, at du stadig kan spille med venner (bare ikke på samme konsol). Vi var i stand til at spille Mario Kart 8 Deluxe online uden problemer. Om ikke andet føltes de spil, vi spillede, mindre klodsede grundet konsollens kompakte design.

Dom

Nintendo Switch Lite er den perfekte konsol, til de som foretrækker komfortabelt håndholdt gaming og aldrig er blevet overbevist af docking-funktionen i Nitnendo Switch.

Den kompakte og lettere konsol føles væsentligt bedre og langt mindre klodset end forgængeren. Når det kommer til gaming på farten, er Switch Lite mere transportabel, kræver mindre albuerum i eksempelvis offentlig transport og passer bedre i hænderne. Den er stadig ikke helt så komfortabel som 3DS, men eftersom den yder på samme niveau som den originale Switch, kan vi sagtens se bort fra dette minus.

Overvejer man at købe Switch Lite, skal man dog huske, at konsollen er beregnet til solospil og spil på farten. Derudover er antallet af kompatible titler lidt mindre end til den originale Switch. Her er ikke kun tale om en mindre Switch-model.

Er du på udkig efter en mindre, mere behagelig, lettere og generelt pænere håndholdt konsol ( og en række lækre farver), og ikke ser et problem i, at visse titler ikke understøttes, så er Nitendo Switch Lite meget vel noget for dig.