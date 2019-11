Anmeldelse: PS4 Pro

Selv et år efter PS4 Pro’ens lancering er konsollen et let valg for nye PlayStation-brugere, tidlige Playstation VR-brugere og ejere af 4K HDR TV. For alle andre er Pro’ens fordele måske ikke de ekstra penge værd.

Næsten to år efter PlayStation Pro’ens kom frem, er Sony’s high-end konsol stadig nem at anbefale til nye gamere.

Den møder naturligvis konkurrence fra andre konsoller såsom Xbox One X , som har betydeligt flere kræfter, og også leverer en “ægte” 4K-oplevelse.

Når det er sagt, så burde du dog ikke blive afskrækket af Xbox’ens styrke, hvis du er fan af Sony konsollerne. I øjeblikket leverer de meget ensartede resultater, og for nogle vil PlayStation’s VR-udstyr være nok til at til at tippe valget i Sony’s favør.

Traditionelt set repræsenterede hver ny gaming konsol (hvis man udelukker nyere modeller, såsom PS4 Slim ) et nyt katalog af spil og funktioner. Men som man kunne forvente, siden Sony bare smækkede et “Pro” på navnet, er PS4 Pro’en et mindre markant skridt.

Den har det samme udvalg af spil som den eksisterende PS4, og alle spillene der bliver udgivet til PS4 Pro’en, vil også fungere på den originale PS4, så man går ikke glip af noget, hvis man vælger den mere avancerede konsol.

Så det er ikke ligefrem en PS5 , men det er på flere måder en betydelig opgradering i forhold til den eksisterende PS4 . Den største ændring er understøttelsen af nye teknologier, såsom 4K og HDR , så man kan udnytte de nyeste generationer af TV-hardware.

Ulempen er, at det ikke alt sammen vil være født til 4K, men sony har også indlejret et antal smarte opskalerings-teknologier i den nye konsol, så man stadigvæk kan se en tydelig forskel i sine nuværende spil.

Men er den opgraderingen værd? Svaret til det spørgsmål, vil afhænge helt af hvilket slags TV, du ejer.

På mange måder er Pro’en som en ny IPhone model; den er uden tvivl vildere, hurtigere og flottere end sidste års model. På samme måde er PS4 Pro’en i sandhed den bedste gaming konsol, som Sony nogensinde har lavet. Den er i stand til at spille spil i 4K HDR , og gør det til tider med en højere framerate. Og derfor, hvis du ikke allerede har købt en PlayStation 4, er PlayStation 4 Pro’en et fantastisk all-around system.

Hvis du allerede har købt en PlayStation 4, så burde du stille dig selv et par spørgsmål før du køber Sony’s nye varer: Ejer du eller tænker du at købe et 4K TV indenfor de næste par år? Hvad med en PlayStation VR ? Hvor vigtigt for dig er det at have højere framerates og 500GB ekstra plads? Svaret til disse spørgsmål er måske nok “nej”, “nej” og “ikke specielt” og hvis det er tilfældet, så giver Sonys super-kraftige system nok ikke så meget mening for dig, især ikke hvis du opgraderer fra en original PS4.

Hvorvidt den nye konsol vil være en fordel for dig, vil afhænge af om du allerede ejer en PS4. Dog skal du huske på, at selvom den vil være bedre til den garvede gamer, så giver den ikke nødvendigvis mening som en opgradering, på grund af forskellige mangler i dens hardware – dem der vil bruge konsollen til underholdning, vil ærgre sig når de hører at Sony glemte (eller mere sandsynligt, gav afkald på) at udstyre PS4 Pro’en med en Ultra HD Blu-ray afspiller.

PlayStation’s spilkatalog er omfattende, og der er kommet nye tjenester og nye enheder til siden dens lancering: PlayStation Vue , PlayStation Now , PlayStation Music og den vigtigste af dem alle, PlayStation VR. Vi vil lidt senere kigge på hvordan disse systemer former platformen og er med til at gøre PlayStation 4’eren et fantastisk sted at game.

Sidst i anmeldelsen vil vi se på hvad der vil passe dig bedst fremover, også selv om det betyder, at du ender med at vælge en original PS4 i stedet for en Pro.

Du kan dog indtil videre scrolle ned og se PS4 Pro’s design.

Design

En smule større end standard PS4

Ekstra 3.1 USB-stik på bagsiden

Opgraderet Wi-Fi og Bluetooth

Selvom PS4 Pro’ens design er fuldstændig identisk med PS4, så er der mange ligheder – først og fremmest er der beslutningen om at beholde formen som et fladt parallelogram. Da Sony først afslørede PS4 Pro’en, blev der lavet sjov med at systemet lignede to PS4 stablet oven på hinanden, men når du får pakket konsollen ud af æsken går noget af det sjove af det.

Sammenlignet med den originale PS4s 27,5 x 30 x 5,3 cm, vil PS4 Pro’en optage en smule mere plads – 29,5 x 32,7 x 5,5 cm (B x L x H) for at være præcis. Eftersom den både er bredere og højere end den originale PS4, er det sikkert nødvendigt at stille den originale oven på Pro’en, hvis du har planer om at beholde dem begge. Pro’eren er også en smule tungere, men medmindre du konstant flytter konsollen fra et hus til et andet, vil den ekstra vægt, nok ikke volde de store problemer.

Ligesom PS4 Slim, som udkom i September 2016, er systemet pakket ind i et matsort kabinet. Du vil dog ikke finde runde kanter på denne udgave. PS4 Pro’en er skarp på alle tænkelige måder.

En anden forskel er det sølvfarvede PlayStation-logo, som giver konsollen et elegant “touch”. En anden mindre forskel er, at den nye konsol bruger et bredere hunstik for at kunne trække mere strøm, i stedet for at bruge det normale ottetalsstik som Sony traditionelt har leveret med PS4.

Hvis du kigger på forsiden af konsollen vil du måske opdage at der ikke er nogen touch-knapper. Sony droppede touch-knapperne, som man nemt kom til at ramme ved en fejltagelse, og valgte en mere traditionel knap som nu sidder under diskdrevet. Knappen er lavet af noget lidt billigt plastik hvilket er en smule bekymrende, men den gør det den skal. Det samme kan siges om eject-knappen som sidder, hvor den plejer på højre side af fronten.

Lad os kigge et øjeblik på konsollens indgange og udgange. Der er to Superspeed USB 3.1 indgange på forsiden af panelet og en på bagsiden, som bruges til at synkronisere og oplade controllerne, såvel som at tilknytte din spritnye PlayStation VR, hvis du lige har købt sådan en, der er HDMI 2.0a, ethernet, optisk audio og PlayStation Camera-indgange hen langs bagsiden af konsollen. Her vil du ikke kunne finde en HDMI-indgang, sådan som man gør på en Xbox One, dog har Sony fundet en måde at løse problemet på, nemlig med PlayStation Vue, som faktisk fungerer ganske effektivt.

Lige en sidste bemærkning: Mens den ser godt ud på ydersiden, så har Sony brugt mere tid på at udvikle konsollens indre. Indvendigt finder du en 1TB-harddisk med 500GB mere plads end den originale PS4, eller den basale version af PS4 Slim. Der er også en forbedret Wi-Fi antenne, som bruger dual-band 802.11ac wireless og Bluetooth 4.0 fremfor 802.11 b/g/n og Bluetooth 2.1.

Hvor udskiftningen af en Wi-Fi antenne ikke ser ud af så meget, så hjælper den PS4 Pro’en med at downloade spil hurtigere. Et 160MB spil (Pac-Man 256) blev hentet på under et minut over en 15Mbps forbindelse – noget der altid burde have været muligt, men som ikke var det på den originale PS4.

PS4 Pro controller

Få og små ændringer

Kan bruges med kabel eller trådløst

Ny lysbjælke på controllerens forside

Men et nyt system har brug for en ny controller, og Sony leverer varen.

Controlleren som følger med den nye PS4 Pro, er den samme som vil blive leveret med Playstation 4 Slim i fremtiden.

Den er i realiteten en meget lille udbygning af den DualShock 4, som du har brugt i årevis. Der er nu en en lysbjælke indbygget i dens touchpad – en nyttig feature til når du ikke vil vende din controller om for at se, hvilken spiller du er – men vigtigere endnu er knapperne blevet justeret, og controllerne føles en smule lettere i hånden.

Plus, som vi pointerede i PlayStation 4 Slim-anmeldelsen, kan controlleren også uden videre skifte mellem Bluetooth og kabeltilslutning, når den er koblet til systemet via USB. Selvom det måske ikke lyder som en stor tilføjelse, kan det for en professionel gamer betyde forskellen mellem en sejr (samt en solid pose e-Sportspemge) og et nederlag.