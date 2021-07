Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: Hvad er anderledes?

Nintendo Switch OLED er blevet annonceret, og det er den fjerde store udgivelse i denne serie.

Først var der originalen i 2017, derefter Switch Lite med ikke-flytbare controllere i 2019. Og den opdaterede originale Nintendo Switch med forbedret batterilevetid og en ny CPU igen i 2019.

Nintendo Switch OLED er den mest spændende opgradering af denne serie til dato. Hvorfor? Ledetråden er i navnet. Denne nye version har en OLED-skærm, der ligner skærmene på top-telefoner som Samsung Galaxy S21.

Her vil vi se på, hvorfor Switch OLED er bedre end LCD-originalen, og de andre opgraderinger, du får i Nintendo Switch OLED.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: Pris

Nintendo har kun meddelt amerikanske og australske priser for OLED Switch i skrivende stund. Nintendo Switch OLED-prisen er $ 350 / AU $ 539, $ 50 / AU $ 90 mere end $ 300 / AU $ 449 'standard' Nintendo Switch.

I Europa og Storbritannien skal man muligvis betale £ 349 eller 349 Euro - hvilket I Danmark betyder omkring 2600 kr. selvom disse er de bedste tal, vi kan gætte os til for øjeblikket. En direkte valutakonvertering antyder, at du måske betaler mindre, men det er usandsynligt.

Den nuværende Nintendo Switch prisfastsættelse antyder at £ 299,99 eller 299 Euro er den absolut mindste mulige pris. Og du ville være heldig at få den til det.

Nintendo har bekræftet, at Switch OLED vil være tilgængelig fra 8. oktober. Lagerbeholdningen er sandsynligvis begrænset, at dømme efter hvor meget tid TechRadar-teamet har brugt på at opspore PS5 og Xbox Series X-konsoller i år. Så gør dine fingre klar til at klikke "køb".

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: Design

Nintendo Switch OLED ligner den originale Switch og dens opdatering i 2019. Den har aftagelige Joy-Cons, det samme knaplayout og kommer endda i det velkendte lyseblå og røde farveskema.

Imidlertid er den version, som du oftest vil se online op til Switch OLED's udgivelse, den nye hvide version. Dette mere rolige, voksne farveskema er den slags beklædning, som vi forventede at se den rygtede Switch Pro klædt i. Det er muligvis ikke Nintendo Switch Pro, men det er det nærmeste, vi kommer indtil nu.

Nintendo Switch OLED har mere slanke rammer (Image credit: Nintendo)

OLED Switch har et mindre dateret udseende, og der er ikke nogen signifikant forskel i størrelse i den nye model på trods af brugen af en større skærm. Den er 0,1 tommer længere, ved 9,5 x 0,55 x 4 tommer.

Vi ved dog, at nogen af de bekymrende dyre Joy-Cons, som du har købt ekstra, fungerer fint med Nintendo Switch OLED. Den nye konsol bruger det samme system til sådant tilbehør.

Nintendo har omarbejdet Switchs kickstand for at gøre den meget mindre skrøbelig. Den fylder det meste af bagsiden, hvilket bør holde den lodret mere sikkert. Stativet er også mere justerbart, hvilket giver mulighed for forskellige visningsvinkler.

Du ville ikke vide det ved første blik, men Nintendo har også redesignet Switch OLED's højtalere. De sidder stadig i bunden, en til hver side, men Nintendo lover "forbedret" lyd.

Vi håber på en lidt bedre lavfrekvent output og øget maksimal lydstyrke, hvilket vi vil se nærmere på, når vi får en Nintendo Switch OLED til gennemgang.

Den klassiske Nintendo Switch har en lignende størrelse, men en tykkere skærmramme (Image credit: Future)

Som førhen leveres OLED Switch med en dock, så du kan spille spil på dit TV. Den tilbyder dog ikke 4K-output, som mange havde håbet på i en Nintendo Switch Pro-konsol. Play docked og 1080p forbliver den maksimale outputopløsning.

Ethernet (LAN) port er det ekstra, vi dog får. Du tager et kabel fra din internetrouter derhjemme og slutter det til docken for at få et mere pålideligt signal, end du ville fra Switchs egen Wi-Fi-forbindelse.

Nintendo har også fordoblet den interne lagerplads i Switch OLED, fra 32 GB til 64 GB. Og du har mulighed for at tilføje et microSD-kort, hvis du har brug for mere plads.

Batteriets levetid forbliver det samme som den opdaterede Nintendo Switch på 4,5 til ni timer. Dette er bedre end lanceringen af Switch på 2,5 til 6,5 timer, men OLED Switch bringer ingen reel forbedring på dette område.

Billede 1 af 2 Switch OLED har en forbedret, bredere kickstand (Image credit: Nintendo) Billede 2 af 2 The kickstand on the Switch is smaller, more fragile and basically just not good (Image credit: Future)

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: Display

Nu er vi kommet til den interessante del. Den nye Nintendo Switch har en OLED-skærm.

Disse skærmpaneler har emissive pixels, hvilket betyder, at sorte dele af skærmbilledet vil se perfekt blæksort ud, selv hvis du spiller under lagnerne i komplet mørke.

Med en standard Nintendo Switch ender sort med at se lidt gråligt ud under sådanne forhold. OLED Switch vil være meget bedre til sengetidsspil end den gamle model.

Dens farvedybde forbedres også meget. Den tilbyder sRGB-farve, som er en farvestandard udformet i midten af 90'erne for at standardisere, hvordan ting ser ud på printere, skærme og internettet.

En OLED-skærm vil sandsynligvis lade Nintendo udvide sit farveområde til en bredere standard som DCI P3, hvilket er hvad Apple iPhones stræber efter. Det betyder dristigere, dybere farver i spil og et mere levende look til film.

Dette er også den største skærm, vi endnu har set i en Switch konsol. Den måler 7 tommer på tværs, op fra 6,2 tommer i det originale Nintendo Switch-design og 5,5 tommer på Switch Lite.

Der er ingen ændring i opløsning. Nintendo Switch OLED forbliver en skærm på 1280 x 720 pixel. Mange havde håbet på en opgradering til 1080p (og der var endda rygter om et 4K-tilbud) i dette "næste generations" design.

Nintendo Switch bruger et LCD-panel til sin skærm, som ikke er lige så levende som OLED-paneler (Image credit: TechRadar)

Vi har også nogle bekymringer over dette skærmpanel. I marts rapporterede vi, at Nintendo planlagde at bruge Samsung Display-paneler til en opdateret version af Switch.

Næsten alle Samsung OLED-paneler bruger en skærmteknologi kaldet PenTile. Dette er hvor skærmpixlerne deler underpixels, de små røde, grønne og blå pin-prikker af lys, der udgør hver farve.

PenTile-paneler tilbyder reduceret skarphed sammenlignet med LCD-paneler med samme opløsning takket være deling af underpixels, der normalt vises som en lille uklarhed af tekst og andre objekter med høj kontrast.

Samsung har tidligere lavet massere af ikke-PenTile RGB OLED-skærme. De brugte dem i sine langt ophørte OLED-fjernsyn og i et par telefoner i 2011-2012 under Super AMOLED Plus-banneret.

Samsungs RGB OLED'er er stort set forsvundet i de mellemliggende år. Men siden da har brugen af PenTile OLED'er aldrig virket som en big deal, da de fleste OLED-enheder i disse dage har usædvanlig høj pixeltæthed, så et lille relativt tab i skarphed er stort set ubemærket.

Switch OLED's skærm er større, lysere og mere farverig (Image credit: Nintendo)

Men Nintendo Switch OLED tilbyder virkelig ikke høj pixeltæthed ved 209 pixels per tomme. Den næste Switch-skærm kan se lidt uklart ud. Dette er noget vi, igen, vil se på ved gennemgangen.

Sonys originale Vita OLED-skærm brugte en RGB-underpixelmatrix, ikke en PenTile. Så lad os håbe, at OLED Switch også gør det.

Uanset hvad er den nye skærm sandsynligvis også i stand til at give en betydeligt højere lysstyrke end de 320 nits på standard LCD-switch. Selv billigere OLED-paneler i telefoner i dag har en tendens til at opnå 500-650 nit, mens nogle er i stand til at give lysstyrke ud over 1000 nit.

Men Nintendo vil sandsynligvis holde ret stram kontrol over lysstyrken, da højere skærmstyrke forårsager større strømafbrydelse, og de er tydeligvist opsat på at bevare den solide batterilevetid som i Switch 2019-opdateringen.

En OLED-skærm med høj lysstyrke kunne dog åbne døren for HDR, højt dynamisk område, video. Dette er ikke muligt i den aktuelle Switch, da den ikke har skærmen til det, og den originale Switch's HDMI 1.4-stik desuden ikke er gearet til HDR (selvom den teoretisk har båndbredden til 10-bit farve ved 1080p).

Vi bør dog ikke satse på dette. At grave dybt ned i tekniske ting som HDR er bare ikke særlig "Nintendo".

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: Strøm

Mens OLED-skærmen på den nye Switch betyder, at spil vil se rigere, dristigere og mere fordybende ud end før, er det usandsynligt, at konsollen vil foretage store ændringer til, hvordan du spiller

Nintendo har bekræftet, at Switch OLED har den samme Nvidia Custom Tegra-processor og RAM som den nuværende Switch, hvilket betyder, at der ikke er nogen opgradering i strøm.

Det betyder, at der ikke frigøres nyt potentiale for udviklere til at bringe mere omfattende spil til denne nye konsol.

Hvad det dog betyder er, at du med din Switch OLED er i stand til at spille alle de samme spil som med en Switch - og omvendt.

Switch OLED er en forbedring, men det er ikke den revolution, som nogle forventede (Image credit: Nintendo)

Førstehåndsindtryk

Hvis du håbede på en Nintendo Switch Pro med en 1080p-skærm og 4K-output til dit stue TV, er Nintendo Switch OLED annonceringen helt sikkert en lille skuffelse.

Spil vil føles ens, men de vil ikke se ens ud. En stigning i skærmstørrelsen uden nogen signifikant forbedring i konsol, gør dig næsten glad for, at den originale Switch havde skærmgrænser fra 2012.

Ethernet-porten på docken er dog velkommen, ligesom stigningen i lagerplads til 64 GB er. Lad os bare håbe, at den nye Nintendo Switch har et RGB OLED-panel, fordi PenTile uklarhed ved denne pixeltæthed er ægte.