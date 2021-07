Nintendo Switch OLED: Udgivelsesdato, pris, specifikationer, og hvorfor den ikke har 4K

Efter mange måneders spekulation har vi endelig fået løftet sløret for, hvad Nintendos nye model af Switch er for en størrelse. Den hedder Nintendo Switch OLED og har, som navnet antyder, en OLED skærm som den store ændring.

Nintendo annoncerede den nye konsol d. 6. juli gennem deres officielle Twitter profil. Mange havde ellers spekuleret i, at den ville blive annonceret før eller under det nyligt afholdte E3 2021.

Nogle af rygterne havde ret, da de påstod, at den nye model ville have en 7-tommer OLED skærm, der er større end den 6,2-tommer LCD skærm, man finder på den oprindelige Switch.

Nintendo Switch OLED: kom til sagen

Hvad er det? En opdateret version af Nintendo Switch med en OLED skærm

En opdateret version af Nintendo Switch med en OLED skærm Hvornår udkommer den? 8. oktober, 2021

8. oktober, 2021 Hvor meget kommer den til at koste? Endnu ingen dansk pris, men den er prissat til 350$ i USA - cirka 2.200 kr.

Nintendo Switch OLED - Udgivelsesdato og pris

Nintendo Switch OLED udkommer d. 8. oktober 2021, og den kommer til at koste 350$ - omkring 2.200 kr. Den nuværende Nintendo Switch koster 2.600 kr. hos forhandlerne, mens Nintendo Switch Lite, den håndholdte model fra Nintendo, koster omkring 1.500 kr.

Den nye Switch model kommer til at koste 50$ mere end den standard Switch model, hvilket ikke er den store forøgelse. Det svarer til 300 kr., så en indledende pris på cirka 3.000 kr. er måske ikke helt ved siden af, men det er blot gisninger.

Nintendo Switch OLED - Funktioner

(Image credit: Nintendo)

Vi ved, at Nintendo Switch OLEDs primære tiltrækningskraft er dens skærm med organisk lys - bedre kendt som OLED. Teknologien betragtes som en af de bedste skærmteknologier på markedet og den er, ulig en LCD skærm, ikke afhængig af bagbelysning for at vise billeder. I stedet viser den billeder ved at bruge lyset udsendt af hver individuel pixel, der betyder, man får de perfekte blæksorte farver og høje kontrastniveauer.

Størrelsen på Nintendo Switch OLED er også større end den originale Switchs LCD skærm. Den er nu 7 tommer, der bør give lidt mere plads, når du er samlet med vennerne for at spille Mario Kart 8 Deluxe, men også tilføje noget ekstra indlevelse, når du spiller The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, når det engang udkommer i 2022.

Der er også nogle glædelige overraskelser i form af et bredere, justerbart stativ på bagsiden og forbedret lydkvalitet. Når det så er sagt, ser det dog ikke ud til, at den nye model kommer til at understøtte nyere lydteknologi som Dolby Atmos. Højttalerne ser ud til at være blevet opgraderet, så man får en bedre oplevelse, hvad enten man spiller på den håndholdt eller opslået på et bord.

(Image credit: Nintendo)

En anden ny tilføjelse er understøttelse af et LAN kabel, der vil glæde dem, der ikke føler, at Nintendo Switchs online spil er de mest stabile, når de bliver spillet over Wi-Fi. Det kommer særligt til at gavne spil som Super Smash Bros. Ultimate og Splatoon 3, med sidstnævnte sat til at blive udgivet i 2022.

En andet område den nye model er forbedret, er, gudskelov, forbedringen af den interne lagringsplads. Nintendo Switch OLED har 64 GB sammenlignet med de 32 GB på den originale Switch model, og den kommer stadig til at understøtte kompatible microSD-kort.

Stativet er blevet forbedret betydeligt (Image credit: Nintendo)

Den nye model har også fået en subtil opgradering på dens dock, da den nu har mere afrundede kanter, der giver den et moderne design. Den kommer i en off-white farve, der matcher den nye hvide farve variant på Nintendo Switch OLED. Konsollen er også tilgængelig i den klassiske neonblå/rød farve kombination med en sort dock.

Nintendo Switch - OLED tekniske specifikationer

(Image credit: Nintendo)

Vil du vide mere om den nye Nintendo Switch OLED? Her følger den fuldstændige gennemgang af konsollens tekniske specifikationer:

Størrelse: 24,1 x 1,4 x 10 cm (b x d x h)

24,1 x 1,4 x 10 cm (b x d x h) Vægt: Cirka 320 gram og cirka 420 gram med Joycon-kontrollerne på

Cirka 320 gram og cirka 420 gram med Joycon-kontrollerne på Skærm: Multi-touch touch-skærm / 7-tommer OLED skærm

Multi-touch touch-skærm / 7-tommer OLED skærm Opløsning: 1280 x 720 (720p)

1280 x 720 (720p) CPU/GPU: Nvidia Custom Tegra processor

Nvidia Custom Tegra processor Hukommelse: 64GB (kan blive udvidet ved at bruge et microSDHC eller microSDXC kort på op til 2TB)

64GB (kan blive udvidet ved at bruge et microSDHC eller microSDXC kort på op til 2TB) Trådløst: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Videoudgang: Op til 1080p via HDMI i TV-mode, 720p i håndholdt

Op til 1080p via HDMI i TV-mode, 720p i håndholdt Lydudgang: 5.1 Linear PCM

5.1 Linear PCM Højttalere : Stereo

: Stereo USB-tilslutning: USB Type-C til opladning

USB Type-C til opladning 3.5mm indgang til hovedtelefoner

Batterilevetid: Cirka 4,5-9 timer

Cirka 4,5-9 timer Opladetid: Cirka 3 timer

Er Nintendo Switch OLED 4K?

(Image credit: Nintendo)

Svaret er overraskende nok nej. En af de største opgraderinger, den rygtede 'pro' model blev forudset at have, var muligheden for at afspille i en 4K-opløsning, når den sad i docken, men Switch OLED kommer kun til at kunne vise 1080p - ligesom den oprindelige Switch. Det virker som en forspildt chance for Nintendo, og kan gøre opgraderingen en smule sværere at retfærdiggøre for nogen.

Det er muligt, at skærmen på den nye Switch også forbliver på 720p som den originale Switch, da det betyder, at eksisterende Switch software ikke behøver at blive opgraderet. Det ville betyde, at rygterne om Nvidia DLSS understøttelse, der bruger AI opskalering for at hjælpe spil med at opnå 4K, kan skrottes.

Hvis man havde valgt at gå efter at få en 4K-opløsning, ville det dog også have betydet en dyrere konsol, hvilket kan være en af årsagerne til, at Nintendo har valgt at holde fast i den originale opløsning på 720p i håndholdt og 1080p i docken.

Kommer alle Switch spil til at virke på Switch OLED?

(Image credit: Nintendo)

Kan alle Nintendo Switch titler blive spillet på Nintendo Switch OLED? Helt bestemt. Switch OLED er mere eller mindre en fancy udgave af Nintendo Switch, så alle Switch spil er helt afgjort kompatible. Nintendo har dog gjort opmærksomme på, at nogle oplevelser med Toy-Con tilbehør fra Nintendo Labo serien kan variere på grund af Switch OLEDs større skærm.

I følge Nintendo kommer eksisterende Switch tilbehør også til at virke på Nintendo Switch OLED modellen.

Hvad skete der med Nintendo Switch Pro?

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch OLED er i bund og grund den Nintendo Switch Pro, der længe har været så mange rygter om. De tekniske specifikationer stemmer overens med det, vi tidligere har hørt, selvom den største undtagelse er fraværet af 4K understøttelse.

Det er usandsynligt, at Nintendo kommer til at annoncere nogen ny Switch model i den nære fremtid, så havde du håbet på en mere kraftfuld Switch model, må vi skuffe dig.