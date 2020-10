De billigste Nintendo Switch og bedste tilbud

Endelig er Nintendo Switch tilbage på lager. Salget af Nintendos håndholdte konsol er steget i efteråret. Det er gode nyheder, hvis du planlægger at få anskaffe dig en Nintendo Switch over de næste par måneder.

Nintendo Switch er kan købes i både Pikachu og Fortnite-udgaver. Og den billigere Nintendo Switch Lite findes i endnu flere versioner

Vi håber også, at der kommer gode Black Friday-tilbud på Nintendo Switch-pakker

Der kommer løbende flere tilbud på Nintendo Switch. Herunder samler vi nogle udvalgte tilbud på konsollen, spil og tilbehør. Hvis du vil spille multiplayer, gratis spil og andre fordele, skal du anskaffe dig et abonnement på Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch priser og tilbud

Vil du vide, hvor du får en Nintendo Switch til en god pris? Så er vores sammenligningstabel nedenfor et godt sted at starte. I øjeblikket koster konsollen (2019-udgaven) omkring 2.500 kr.

Du kan også købe pakker, hvor den har et lidt andet design, og der følger spil med.

Er du på udkig efter et billigere alternativ, bør du se nærmere på Nintendo Switch Lite, der kan købes for omkring 1.500 kr. Det er en helt håndholdt konsol, der dermed ikke kan tilsluttes skærme. Den har heller ikke et aftageligt Joy-Con.

Her kan du gøre et godt køb på Nintendo Switch

Nintendo Switch: Fortnite Special Edition: 2.699.- hos Proshop

Nintendo Switch: Fortnite Special Edition er en Nintendo Switch-konsol med eksklusivt Fortnite-design på bagsiden. Konsollen leveres med Fortnite installeret og eksklusive Joy-Con-kontrollere i gul (venstre) og blåt (højre).

Se tilbud

Nintendo Switch tilbud: Sådan finder du de gode

Det er ikke kun prisen på Nintendo Switch, der gør den til et godt køb. Mange forhandlere lader billige spil indgå i pakken, uden at hæve prisen. Hvis populære spil er med i pakken uden at prisen er hævet væsentligt, er det værd at lægge mærke til. Også på store tilbudsdage som Black Friday.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite blev lanceret i 2019. Den koster omkring 1.500 kr., hvilket er mere end tusind dollars billigere end den originale konsol kom på gaden. Men hvis du også vil have muligheden for at spille spil på et tv, skal du hvælge Nintendo Switch, da Lite kun kan spilles håndholdt.

Nintendo Switch Lite findes i flere farvevarianter. Den fås i turkis, grå, gul og lyserød (coral) og i Pokemon Zacian & Zamazenta Edition.

Sådan køber du den rigtige Nintendo Switch

Det er let at kende forskel Nintendo Switch og Nintendo Switch Lite. Førstnævnte er både dyrere og kommer i en større kasse og leveres med rød eller blå Joy-Cons. Men hvis du leder efter hovedkonsollen, skal du være opmærksom på, at der også findes ældre version af den.

Den opgraderede version af Nintendo Switch (2019) er den eneste, du finder hos de fleste forhandlere. Det forbedrede batteri er den eneste forskel, ud over at indpakningen er lidt anderledes. På den ældre version er der en hånd, der samler konsollen op.

Billige spil til Nintendo Switch

Leder du efter noget, du kan spille? Når du køber konsollen får du ikke nødvendigvis det spil med, du helst vil have. Herunder har vi fundet priser på spil med klassiske Nintendo-figurer.

Ekstra Joy-Con-tilbud

Hvis du vil have mulighed for at spille flere sammen, skal di bruge Joy-Con-controllere. De er dyrere end Pro controllere (se nedenfor). Men du får to separate controllere, og langt flere muligheder. De følger sjældent med konsollen, så måske vil du ikke vente på at sådan et tilbud dukker op .

Eller måske vil du bare have nogle specielle farver. Neon Red / Blue Joy-Con-pakken giver dig de omvendte farver af, hvad konsollen leveres med (rød til venstre og blå til højre). Nedenfor finder du opdaterede priser.

Nintendo Switch Pro: Priser på controllere

Du har ikke brug for en Nintendo Switch Pro-controller for at spille, så du skal ikke føle dig presset til at købe en Nintendo Switch Pro controlleren er mere traditionel, og blev lanceret med Nintendo Switch.

Den er ikke billig. Pakketilbud med med Pro controllere dukker op en gang imellem, men sker ikke ofte. Vi anbefaler ikke nødvendigvis, at du sidder og venter.

Skal jeg købe ekstra controllere for at kunne have flere spillere på Nintendo Switch?

Ikke nødvendigvis. Husk på, at Joy-Con controlleren kan opdeles i to. Hvis du lægger det sidelæns, får du to meget enkle controllere, hver af dem med sin egen analoge joystick og knapper.

Vi har set, NBA-serien, Snipper Clips, FIFA 19 og Mario Kart spillet på denne måde for at få multiplayer uden køb af ekstra tilbehør.

Men hvis du vil spille fire personer skal du investere i et ekstra par Joy-Con controllere eller nogle Pro controllere. Vi køber Joy-Cons som par (se prissammenligning ovenfor), fordi man sparer lidt i forhold til at købe dem enkeltvis.

Hvis dine venner også har en switch, kan du bede dem om at tage deres egen controller med.

Nintendo Switch bundles indeholder sjældent ekstra controllere, når de sælges til almindelige priser. Nogle forhandlere kan dog inkludere en Pro controller mod en lille stigning i prisen.

Hvornår skal du kigge på Nintendo Switch-tilbud?

Der er flest Nintendo Switch-tilbud omkring jul. Årets største spiludgivelser lanceres ofte mellem oktober og december, og det giver bundles en meget højere værdi, når sådanne spil er inkluderet.

Nintendo Switch – tilbud på Micro SD-kort

Med kun 32 GB lagerplads bliver det nok nødvendigt at anskaffe sig et billigt hukommelseskort eller to, så din Nintendo Switch giver dig mere spillerum, bogstaveligt talt. Kortene er ofte overraskende billige.

Men hvilken slags hukommelseskort bruger Nintendo Switch brug for? Det er Micro SD-kort, som (afhængigt af størrelsen) også er kendt som MicroSDHC (op til 32 GB) eller MicroSDXC (snart op til solid 2 TB).

Nintendo producerer sine egne kort, men du betaler mere for dem. Derfor har vi udvalgt de her billige MicroSDXC-kort, som også er Nintendo Switch-venlige.