Anmeldelse: Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land er et ambitiøst spring til den tredje dimension, der sætter fokus på den lyserøde puffballs perfekte platformspil. Mens Mouthful Mode segmenter er skuffende lineære, vil du alligevel vende tilbage til dette spil.

Gennemgang oplysninger Spilletid: 20+ timer Platform: Switch

Kirby and the Forgotten Land er et glædeligt familieplatformspil for dem, der kan lide at stirre på søde, nuttede karakterer. Det er et barnagtigt Nintendo-spil, med hvert et skarpt hjørne polstret og hver overflade malet i regnbuens farver. Men den yndighed matches af ambition. Dette er det fedeste Kirby-spil til dato, der skubber den lyserøde puffball ind i alle mulige nye dimensioner og forvrængede former. For det meste fungerer det fabelagtigt.

Kirby er kommet til os, her i den virkelige verden, på hans seneste udflugt – en interdimensional hvirvel har slynget beboerne op på Planet Popstar og spyttet dem ud på en forladt version af Jorden. Det efterlader dig til at slentre henover de livlige rester af den menneskelige civilisation for at samle Kirbys forsvundne Waddle Dee kammerater, mens du kæmper mod den skurkelige Beast Pack, der hævder ejerskab af planeten.

For det meste involverer det at gøre hvad Kirby er bedst til – at inhalere fjender for at absorbere deres evner, hoppe og glide gennem snævre platformssegmenter og tackle store bosses i slutningen af hver fase. Samleobjekter er spredt ud over alle niveauer, og skjulte udfordringer får dig til at vende tilbage efter mere.

Kirby and the Forgotten Land pris og udgivelsesdato

Hvad er det? Det næste Kirby-spil

Udgivelsesdato: 25. marts 2022

Hvordan spiller jeg det? Switch

Pris: 399 kr.

En helt ny 3D-verden

Men dette er ikke noget almindeligt Kirby-eventyr. Forgotten Land er det første 3D Kirby-spil, og udvikleren HAL Laboratory er ikke bange for at minde dig om det. Holdet har nemlig gjort et fantastisk stykke arbejde med at bruge den ekstra dimension til fuld effekt.

I mange tilfælde er hele niveauer drevet af ny mekanik, der simpelthen ikke ville spille så effektivt i et 2D-platformsspil. På et niveau bliver du blæst langs de usikre tage på en Manhattan-agtig skyline. I et andet skal du navigere en række flydende platforme over en tropisk bugt - at hoppe mellem sikre steder, der bevæger sig på en buet sti, tilføjer en ny udfordring til denne platformsspiller.

Hvert niveau føles varieret uden nogensinde at bevæge sig for langt fra Forgotten Lands core gameplay loop. Du bliver ofte opfordret til at skifte evner i stedet for at holde dig til en fast favoritkraft hele vejen gennem et niveau. Det hele gøres gennem subtile nik, såsom at skulle bruge specifikke power-ups for at få adgang til hemmelige rum og samleobjekter.

Selvom Forgotten Land ikke er alt for eksperimenterende, går dets enkle, men raffinerede combat, sammen med point-perfect platforming, en lang vej for at opretholde det. Der er ingen billige dødsfald eller kræsne niveausegmenter. Og HAL Laboratory har gjort et fantastisk stykke arbejde med at tage kernen af Kirby og justere det lige nok på hvert niveau til at holde alting i live og spændende.

Det hjælper, at hvert niveau er kortfattet. Du kunne gå gennem de fleste af dem på få minutter, hvis du ikke var på udkig efter skjulte ekstramateriale eller samlerfigurer. Det er dog ikke i spillets ånd - ligesom den lyserøde puffball bør du fylde dig selv til at briste på hver scene. Hvert niveau er ledsaget af en håndfuld valgfrie missioner, der kan fuldføres for at tjene ekstra Waddle Dees, der bruges til at komme videre gennem hovedhistorien. De varierer i omfang fra at opdage skjulte genstande, til at besejre specifikke fjender, til at slå bosses inden for en fastsat tid og vil ikke æde for meget af din spilletid. Hold dine øjne åbne, og så vil du fuldføre en god del af dem uden selv at prøve.

Treasure levels giver dig nogle arkade-lignende udfordringer og en specifik evne til at fuldføre en række gåder eller udfordringer. De er korte, de er ikke specielt udfordrende, og de giver dig belønninger. Men vi fandt ud af, at de også fungerede som engagerende tutorials, der effektivt lærte os de særlige angreb for hver evne, hvilket fik os til at bruge dem i hovedspillet.

Ikke så mange muligheder

Noget der underminerer al denne variation er det Forgotten Lands linearitet. Niveauerne er dynamiske og energiske, med kun et par stille øjeblikke til at præge de mere intense segmenter, men dette er ikke et spil, der tilskynder til eksperimenter fra spillerens side. Ud over at du lejlighedsvis skal finde ud af, hvilken evne der er mest effektiv mod en fjende, kan du slappe af i viden om, at du ikke behøver at tænke så meget.

Sammenlignet med et spil som Mario Odyssey, der opfordrer dig til at bruge power-ups, holder Kirby dig på en lige og simpel vej. Du kommer ind i et område, klarer dets fjender, leder efter eventuelle hemmeligheder og går ud på den anden side. Forgotten Land holder dig måske ikke i hånden, men det er stabilt.

Det stopper ikke Forgotten Land fra at være sjovt. Mouthful Mode, Kirbys seneste teknik, lader ham vikle sig rundt om livløse genstande for at absorbere deres evner. Listen over Mouthful Mode transformationer er genial og lader dig rulle rundt som et rør, sprænge dig vej gennem fjender som en midlertidig luftpistol, vralge rundt som en enorm vandballon og meget mere.

I vores første gennemgang af spillet var det at strække Kirbys formbare mund rundt om forskellige genstande i denne verden fantastisk. Men i anden omgang fandt vi ud af, at gimmicken bliver lidt kedelig. Det var irriterende at opgive at være en automat efter 30 sekunder og give afkald på sin sodavandsdåse-spyende evne. Vi ville gerne bruge evnen i længere tid, og tage disse power-ups og skubbe dem på måder, som spillet ikke tillod.

Til sidst blev vi irriterede over, at Forgotten Land ikke ville lade os eksperimentere med evnerne i en sandkasse, men begrænsede deres brug til koreograferede segmenter, der ikke krævede meget eftertanke fra spilleren.

All powered up

Men hvis Kirby kun er så god som de kræfter, han sluger, får hans seneste udflugt ham til at stråle. Forgotten Land tilføjer to nye evner, der ikke er dukket op i tidligere Kirby-spil: Ranger, som giver dig en pistol til at skyde fra hoften eller forsigtigt sigte mod mål, og Drill, som lader dig grave ned i jorden og springe op under dine fjenders fødder.

Hver magt har et grundlæggende og specielt angreb og kan opgraderes ved hjælp af sjældne stjerner, der er optjent ved at fuldføre Treasure niveauer. Disse opgraderinger gør hele forskellen. Nogle evner giver små gaver, som Boomerang, der lader dig kaste to diske i stedet for én. Men andre er drastisk forvandlet, såsom Bomb, som lader dig skabe kraftfulde målsøgende bomber for at ødelægge hele områder af dine fjenders ved dens tredje opgradering.

I flere tilfælde bliver tidligere underpowered angreb forvandlet til utroligt kraftfulde muligheder, som den svage Hammer, der bliver en stærkt kræft et par opgraderinger inde. Og den generøse hastighed, hvormed vi var i stand til at forbedre evnerne, tilskyndede os til at teste de mange muligheder til rådighed.

Efter at have opgraderet Sword-evnen til dens tredje fase, fandt jeg ingen grund til at bruge noget andet. Dens kraftfulde uppercut-kombination kunne reducere næsten alle fjenders helbred betydeligt hurtigere end nogen anden mulighed. At bruge de sidste par niveauer på ikke at lave meget andet lægger en dæmper på spillets finale.

Den dæmper blev hurtigt til frustration. Mens Forgotten Lands bosses er vidunderligt varierede, genbruges mange af dem på tværs af niveauer og Treasure udfordringer. Efter at have gennemført næsten alt, hvad spillet havde at byde på, havde vi kæmpet mod nogle af disse sekundære bosses tæt på 10 gange.

Stop og spil igen

Det er en dobbelt skam, fordi så meget af Forgotten Land henvender sig til genspilbarhed. Kortheden af hvert niveau gør de valgfrie missioner til en fornøjelse at afprøve, og vi fandt os selv genspille flere af Treasure udfordringerne bare for sjovs skyld snarere end for belønningen.

Det er den slags spil, du nemt kan stoppe og spille igen, og det passer særligt godt til bærbarheden af Nintendo Switch. Vi ville spille i 10-minutters sessioner for at samle et par ekstra Waddle Dees, og andre gange bruge hele eftermiddage på det.

Igennem det præcise platformspil, strålende varierede niveauer og en næsten latterlig mængde af yndighed, formår Kirby og the Forgotten Land at skabe et familievenligt eventyr, der er lige så behageligt at komme igennem, som det er at mestre. Det nedbryder ikke nogen barrierer, og eksperimenterer heller ikke med nogen åbenlyst offbeat-koncepter, men skubber serien i den helt rigtige retning.

Vores dom

Kirby and the Forgotten Land er det mest ambitiøse spil i serien. Springet til 3D er lige så glat som den formbare hovedperson, og kerneplatformen er så raffineret, at den misundes af andre titler i genren. Selvom dens lineære niveauer kan være irriterende i lyset af de kreative Mouthful Mode transformationer, taler denne spænding kun om, hvor sjovt det er at absorbere dine problemer.