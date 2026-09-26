Logitech G PLAY: Logitech gik amok med 15 gaming-nyheder – bl.a. Yeti 2 mikrofon, fire nye PRO X-produkter til e-sport og McLaren Sim-racing udstyr

Yeti 2 justerer selv gain, EQ og optagemønster ud fra, hvor du sidder

Ny PRO-serie med mus, tastatur, headset og musemåtte udviklet med esportsspillere

Gratis opdatering løfter G502 X PLUS og G502 X LIGHTSPEED til 44.000 DPI

Logitech G har netop præsenteret femten nye produkter på sit årlige G PLAY-event. Blandt nyhederne er en helt ny udgave af Yeti-mikrofonen, fire PRO-produkter til esport, et McLaren-farvet racersæt, gratis software, der selv klipper video med højdepunkter fra dine gaming-sessioner og en gratis firmwareopdatering, der giver G502 X-musene op til 44.000 DPI.

Fire nye PRO-produkter – og SUPERSTRIKE skiller sig ud

De største hardwarelanceringer finder vi i PRO-serien, hvor Logitech kommer med fire produkter rettet mod konkurrencespillere: PRO X3 SUPERSTRIKE, PRO X2 RAPID, PRO X3 LIGHTSPEED og PRO X CONTROL.

Den mest interessante er PRO X3 SUPERSTRIKE, der introducerer Logitechs nye Haptic Inductive Trigger System – forkortet HTS. Systemet erstatter traditionelle mekaniske mikrokontakter med induktiv registrering og haptisk feedback. Logitech hævder, at teknologien kan reducere klikforsinkelsen med op til 30 millisekunder sammenlignet med typiske gaming-mus med 8 kHz polling.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Klikket kan samtidig tilpasses med 10 aktiveringsniveauer, fem Rapid Trigger-resetniveauer og seks niveauer af haptisk feedback.

Musen bruger en opdateret HERO 2-sensor med op til 48.000 DPI, en maksimal hastighed på over 930 IPS og acceleration på over 90 G. Musen understøtter en polling-rate på op til 8.000 Hz, både kablet og trådløst via LIGHTSPEED.

Batteritiden er opgivet til op til 135 timer, mens den europæiske udgave vejer 61 gram. PRO X3 SUPERSTRIKE koster 1.599 kroner og er i Logitechs danske webshop nu.

PRO X2 RAPID er et TKL-gaming-tastatur med magnetiske Hall Effect-switches, Rapid Trigger og KEY PRIORITY. Aktiveringspunktet kan justeres fra omkring 0,1 til 4 mm, og tastaturet har både 8 kHz scanning- og polling-rate.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Indstillinger som Rapid Trigger, aktiveringspunkt og Key Priority kan ændres direkte på det indbyggede OLED-display uden at åbne G HUB. Tastaturet får desuden doubleshot PBT-taster, aluminiumsplade og seks lag støjdæmpende materiale. Prisen er 1.899 kroner.

Det nye PRO X3 LIGHTSPEED-headset bruger 50 mm PRO-G-drivere i grafen og har en 48 kHz/16-bit mikrofon.

Batteritiden er hævet med 40 procent i forhold til PRO X2 LIGHTSPEED og lander nu på op til 70 timer. Headsettet understøtter LIGHTSPEED, Bluetooth 5.3 og almindelig 3,5 mm forbindelse, mens den trådløse rækkevidde er opgivet til op til 30 meter. Prisen bliver 2.099 kroner, og den er tilgængelig nu.

PRO-serien rundes af med PRO X CONTROL, en 400 × 460 mm stor musemåtte med 6 mm SlimFlex-skum, strikket stofoverflade og skridsikker underside. Den koster 559 kroner og ligger også på hylden hos Logitech nu.

Yeti 2 justerer lyden automatisk

(Image credit: Peter Hoffmann)

En anden af de store nyheder er Logitech G Blue Yeti 2, som er en markant teknisk opdatering af den velkendte Yeti-mikrofon.

Den mest usædvanlige funktion er en indbygget 3D-nærhedssensor, som registrerer, hvor brugeren befinder sig i forhold til mikrofonen.

Yeti 2 kan derefter automatisk justere gain, EQ og optagemønster, når man eksempelvis læner sig frem eller bevæger sig væk fra mikrofonen.

Mikrofonen har en ny tre-kapslet kondensatorløsning med optagelse i op til 24-bit/48 kHz, AI-baseret støjreduktion og indbygget Blue VO!CE-signalbehandling.

På forsiden sidder en 1,3-tommer farveskærm, og mikrofonen kan gemme op til fem profiler. Der er desuden 10-bånds EQ, USB-C, 3,5 mm hovedtelefonudgang til monitorering uden mærkbar forsinkelse og gevind til en mikrofonarm.

Yeti 2 fås i sort og hvid og koster 1.349 kroner. Den er tilgængelig nu.

McLaren giver sim-udstyret RS50 en papaya-orange overhaling

(Image credit: Peter Hoffmann)

Simracing-fans får også nyt udstyr med Logitech G RS50 McLaren Racing Bundle, hvor Logitech har pakket det eksisterende RS50-system ind i McLarens karakteristiske papaya-orange design.

Under farverne finder vi en RS50-base med 8 Nm Direct Drive og TRUEFORCE, som bruger data fra spillets fysik og lyd til at generere force feedback.

Basen har desuden OLED-display og quick release, så rattet hurtigt kan skiftes.

Pakken indeholder et RS Formula Wheel McLaren Racing Edition inspireret af rattet i McLaren MCL38 samt særlige McLaren-pedaler.

Bremsepedalen benytter en 75 kg load cell, mens speederen bruger en kontaktløs Hall Effect-sensor. Bremsemodstanden og pedalernes placering kan justeres.

PlayStation/PC-versionen er opgivet til 7.199 kroner, og systemet kan udvides med Xbox-understøttelse via et kompatibelt RS Wheel Hub.

Logitech udvider samtidig sit øvrige racing-sortiment med selvstændige udgaver af blandt andet RS50-systemet samt nye racingkomponenter.

G502 X PLUS får op til 44.000 DPI

Logitech G502 X Plus (Image credit: Peter Hoffmann)

Logitech har også nyt til ejere af G502 X PLUS og G502 X LIGHTSPEED, men her behøver du ikke nødvendigvis købe en ny mus.

Begge modeller får nemlig en opdateret HERO-sensor, der hæver den maksimale opløsning fra 25.600 til 44.000 DPI.

Den maksimale trackinghastighed stiger samtidig fra over 400 til over 678 IPS. G HUB får desuden mulighed for at justere følsomheden på X- og Y-aksen separat.

De opdaterede mus har 13 programmerbare knapper, fem profiler i den interne hukommelse og understøtter POWERPLAY-opladning.

Batteritiden er opgivet til op til 130 timer uden RGB, mens G502 X LIGHTSPEED vejer 102 gram og G502 X PLUS 106 gram.

G502 X PLUS kommer samtidig i nye farvekombinationer med enten sort/lilla eller hvid/mint. Sensoropgraderingen gælder også eksisterende G502 X PLUS- og G502 X LIGHTSPEED-modeller.

ASTRO A50 X bliver Mars-rød

ASTRO A50 X Mars Red Edition (Image credit: Peter Hoffmann)

Ikke alle nyhederne handler om ny hardware. ASTRO A50 X Mars Red Edition er et godt eksempel.

Her er der tale om det eksisterende A50 X-headset i en ny kraftig rød farve, som Logitech kalder Mars Red.

Logitech beskriver udgaven som en hyldest til ASTRO-seriens historie inden for konsolgaming. Logitech er ikke kommet med tekniske ændringer i forhold til den eksisterende A50 X-model.

Det er dermed først og fremmest en designnyhed for dem, der synes, at sort og hvid er blevet lidt for anonymt.

Streamlabs kan bruge Wi-Fi og mobildata samtidig

Logitech lancerer også en række softwarefunktioner, og en af de mere interessante kommer til Streamlabs.

Den nye Network Boost-funktion i Streamlabs Ultra kan kombinere en Wi-Fi-forbindelse med telefonens mobildata under en livestream.

Ideen er, at den ene forbindelse kan tage over eller supplere den anden, hvis forbindelsen bliver ustabil, så man undgår tabte frames og afbrydelser.

Løsningen understøtter samtidig SRT-streaming med lav latenstid og er især rettet mod creators, der streamer direkte fra mobilen uden et større mobilt broadcast-setup.

Logitech introducerer også G HUB Replay, som automatisk kan optage gameplay, identificere de mest spændende øjeblikke og samle dem til highlight-videoer.

Softwaren kan eksempelvis finde afgørende sekvenser i en kamp og gøre dem klar til eksport og deling uden traditionel videoredigering. G HUB Replay bliver gratis.

G3-serien får flere valgmuligheder – men produkterne er ikke helt nye

Til sidst er der G3-serien, hvor Logitech bygger videre på eksisterende produkter.

G305 X SUPERLIGHT og G316 X blev lanceret tidligere på året i sort og hvid. Til G PLAY 2026 kommer begge produkter også i lilla, mens G316 X samtidig får en ny kompakt 75-procent-version ved siden af den eksisterende 98-procent-model.

Vi har allerede anmeldt flere af produkterne fra G3-serien på TechRadar, så her handler lanceringen primært om flere størrelser og farver frem for en helt ny produktgeneration.

G316 X 75 har stort set samme tekniske ambitionsniveau som den større model med 8 kHz polling-rate og en opgivet responstid på 0,125 ms.

Switchene kan udskiftes, tastaturet bruger PBT-keycaps, og 75-procent-versionen får en LIGHTSYNC-lysbjælke med 25 zoner, dot matrix-display og et fysisk kontrolhjul.

Den mindre model måler 327 × 140 × 40 mm og vejer 740 gram uden kabel. Prisen på G316 X 75 er 829 kroner.

Samlet prisliste

Alle produkter er tilgængelige hos Logitech nu