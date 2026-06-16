Logitech lancerer ny G3-serie med gaming-mus og tastatur til skarpe priser
Logitech udvider sin budgetvenlige G3-serie med den lette G305 X SUPERLIGHT-mus og det mekaniske G316 X 98-tastatur. Begge produkter skal tage funktioner fra dyrere gaming-produkter og gøre dem tilgængelige til en overkommelig pris.
Logitech har præsenteret to nye produkter til sin G3-serie, som er rettet mod gamere, der ønsker høj ydeevne uden at betale premium-priser. Serien udvides med den trådløse gaming-mus G305 X SUPERLIGHT og det mekaniske gaming-tastatur G316 X 98.
De nye modeller slutter sig til det tidligere lancerede G325 X-headset og fuldender dermed Logitechs G3-serie, som skal tilbyde et samlet gaming-økosystem med fokus på ydeevne, tilpasning og pris.
Logitech vil gøre de smarte teknologier fra sine dyrere produkter tilgængelig for flere brugere.
Pris og tilgængelighed
- Logitech G305 X SUPERLIGHT gaming mus har en vejledende pris på 599 kroner hos Logitech.
- Logitech G316 X 98 gaming tastaturet har en vejledende pris på 899 kroner hos Logitech.
Logitech skriver, at G305 X SUPERLIGHT bliver tilgængelig i sort og hvid fra 30. juni 2026 til en vejledende pris på 599 kroner.
G316 X 98 forventes ligeledes at komme på markedet den 30. juni 2026 i sort og hvid til en vejledende pris på 899 kroner.
Det trådløse G325-headset er allerede til salg til en vejledende pris på 599 kroner.
G305 X SUPERLIGHT skal levere lav vægt og høj præcision
Den nye G305 X SUPERLIGHT bygger videre på den populære G305-model, men kommer med en række opgraderinger. Musen vejer omkring 59 gram og er udstyret med Logitechs HERO 44K-sensor med op til 44.000 DPI.
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Logitech oplyser, at musen kan kombineres med virksomhedens PRO LIGHTSPEED-modtager, hvilket giver en opdateringsfrekvens på op til 8 kHz. Det skal give hurtigere registrering af bevægelser og klik, hvilket især kan være en fordel i konkurrenceprægede spil.
Musen understøtter desuden både LIGHTSPEED-forbindelse, Bluetooth og kablet brug via USB-C. Batteriet skal ifølge Logitech kunne levere mere end 130 timers brug på en opladning.
Virksomheden fremhæver også et mere reparationsvenligt design med synlige skruer samt mindst 51 procent genanvendt plast i konstruktionen.
G316 X 98 bringer custom-tastaturfunktioner til mainstream-markedet
Sammen med musen lancerer Logitech det mekaniske G316 X 98-tastatur, som kombinerer gaming-funktioner med elementer fra den voksende verden af specialbyggede tastaturer.
Tastaturet er udstyret med et såkaldt gasket-design, der skal give en blødere tastefornemmelse og den eftertragtede "thock"-lyd, som mange tastaturentusiaster går efter.
G316 X 98 har en opdateringsrate på 8 kHz og en responstid på 0,125 millisekunder. Derudover understøtter tastaturet udskiftelige mekaniske switches og individuelle RGB-lyseffekter på hver tast.
Et integreret dot-matrix-display og et kontrolhjul giver adgang til justering af blandt andet lydstyrke, lysstyrke og andre funktioner direkte fra tastaturet.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.