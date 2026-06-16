Logitech lancerer ny G3-serie med gaming-mus og tastatur til skarpe priser

Logitech har præsenteret to nye produkter til sin G3-serie, som er rettet mod gamere, der ønsker høj ydeevne uden at betale premium-priser. Serien udvides med den trådløse gaming-mus G305 X SUPERLIGHT og det mekaniske gaming-tastatur G316 X 98.

De nye modeller slutter sig til det tidligere lancerede G325 X-headset og fuldender dermed Logitechs G3-serie, som skal tilbyde et samlet gaming-økosystem med fokus på ydeevne, tilpasning og pris.

Logitech vil gøre de smarte teknologier fra sine dyrere produkter tilgængelig for flere brugere.

Latest Videos From Watch full video here:

(Image credit: Logitech)

Pris og tilgængelighed

Logitech skriver, at G305 X SUPERLIGHT bliver tilgængelig i sort og hvid fra 30. juni 2026 til en vejledende pris på 599 kroner.

G316 X 98 forventes ligeledes at komme på markedet den 30. juni 2026 i sort og hvid til en vejledende pris på 899 kroner.

Det trådløse G325-headset er allerede til salg til en vejledende pris på 599 kroner.

G305 X SUPERLIGHT skal levere lav vægt og høj præcision

Den nye G305 X SUPERLIGHT bygger videre på den populære G305-model, men kommer med en række opgraderinger. Musen vejer omkring 59 gram og er udstyret med Logitechs HERO 44K-sensor med op til 44.000 DPI.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Logitech oplyser, at musen kan kombineres med virksomhedens PRO LIGHTSPEED-modtager, hvilket giver en opdateringsfrekvens på op til 8 kHz. Det skal give hurtigere registrering af bevægelser og klik, hvilket især kan være en fordel i konkurrenceprægede spil.

Musen understøtter desuden både LIGHTSPEED-forbindelse, Bluetooth og kablet brug via USB-C. Batteriet skal ifølge Logitech kunne levere mere end 130 timers brug på en opladning.

Virksomheden fremhæver også et mere reparationsvenligt design med synlige skruer samt mindst 51 procent genanvendt plast i konstruktionen.

G316 X 98 bringer custom-tastaturfunktioner til mainstream-markedet

Sammen med musen lancerer Logitech det mekaniske G316 X 98-tastatur, som kombinerer gaming-funktioner med elementer fra den voksende verden af specialbyggede tastaturer.

Tastaturet er udstyret med et såkaldt gasket-design, der skal give en blødere tastefornemmelse og den eftertragtede "thock"-lyd, som mange tastaturentusiaster går efter.

G316 X 98 har en opdateringsrate på 8 kHz og en responstid på 0,125 millisekunder. Derudover understøtter tastaturet udskiftelige mekaniske switches og individuelle RGB-lyseffekter på hver tast.

Et integreret dot-matrix-display og et kontrolhjul giver adgang til justering af blandt andet lydstyrke, lysstyrke og andre funktioner direkte fra tastaturet.