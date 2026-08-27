HyperX lancerer nyt gaming-udstyr på Gamescom
Cloud Alpha Air bliver HyperX’ første open-back-headset, mens nye Pulsefire Haste 3-mus og SoloCast 2 Pro udvider sortimentet inden for gaming-lyd, mus og mikrofoner.
HyperX har fremvist sit nye gaming-sortiment på Gamescom 2026 i Köln. Blandt nyhederne er deres første open-back gaming-headset, den 47 gram tunge Pulsefire Haste 3 Pro -mus og en SoloCast 2 Pro-mikrofon.
Gaming-headset: Cloud Alpha Air
HyperX Cloud Alpha Air er firmaets første gaming-headset med et åbent, såkaldt open-back-design. Konstruktionen adskiller sig fra lukkede gaming-headsets ved at lade lyd passere gennem ørekopperne. Formålet er at skabe et mere åbent lydbillede, som blandt andet skal gøre det lettere at placere lyde og deres retning i spil.
En udfordring ved open-back-headsets er typisk gengivelsen af de lave frekvenser. HyperX forsøger at håndtere det med en ny Bass Tube-teknologi, der skal bevare mere af bassen i den åbne konstruktion. Ifølge producenten skal kombinationen blandt andet gøre fodtrin, genladninger og andre retningsbestemte lyde lettere at lokalisere.
Gaming-mus: Tre udgaver af Pulsefire Haste 3
HyperX udvider også Pulsefire-serien med tre Haste 3-modeller, der henvender sig til forskellige behov og prisniveauer.
Pulsefire Haste 3 Pro er den letteste trådløse mus, HyperX hidtil har lanceret. Musen vejer 47 gram og bruger en karbonforstærket skal for at holde vægten nede. Indvendigt sidder HyperX Performance Sensor, som understøtter en opløsning på op til 42.000 DPI, sporingshastigheder på op til 800 IPS og acceleration på op til 70 G.
Pro-modellen understøtter desuden polling rates på op til 8.000 Hz. Batteritiden er opgivet til op til 150 timer ved 1.000 Hz polling og op til 35 timer ved 8.000 Hz.
Den lidt billigere Pulsefire Haste 3 Wireless bruger samme HyperX Performance Sensor som Pro-modellen, men har ikke den karbonforstærkede konstruktion. Modellen har trådløs forbindelse med lav latenstid og mulighed for at ændre indstillinger gennem NGENUITY.
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Pulsefire Haste 3 Wired er den kablede variant og samtidig den letteste kablede mus fra HyperX til dato.
Mikrofon: SoloCast 2 Pro
På mikrofonsiden har HyperX præsenteret SoloCast 2 Pro, der er rettet mod både kommunikation under spil og til streaming.
Mikrofonen benytter to kondensatorkapsler og har indbygget vibrationsdæmpning, der skal begrænse støj fra eksempelvis bevægelser og slag i skrivebordet. Et integreret popfilter skal samtidig reducere de skarpe lyde, som kan opstå under tale.
SoloCast 2 Pro understøtter også mikrofonmonitorering, så brugeren kan høre sin egen stemme i realtid. Indstillingerne håndteres gennem HyperX NGENUITY.
Nye farver til eksisterende produkter
Ud over de nye produkter udvider HyperX farveudvalget for flere eksisterende modeller. Cloud III Wired, Cloud III S og Cloud Flight 2 kommer i yderligere farvekombinationer, mens SoloCast 2-mikrofonen lanceres i en ny variant med navnet Frost.
Pris og tilgængelighed
HyperX forventer at begynde udrulningen af de nye produkter fra slutningen af september 2026 og fortsætte gennem oktober. Danske priser og konkrete danske lanceringsdatoer er endnu ikke offentliggjort.
De foreløbige amerikanske vejledende priser er
Cloud Alpha Air: 149,99 dollar
Pulsefire Haste 3 Pro: 129,99 dollar
Pulsefire Haste 3 Wireless: 89,99 dollar, mens den kablede Pulsefire Haste 3 koster 39,99 dollar.
SoloCast 2 Pro har en vejledende pris på 89,99 dollar.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.