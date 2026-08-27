HyperX lancerer nyt gaming-udstyr på Gamescom

HyperX har fremvist sit nye gaming-sortiment på Gamescom 2026 i Köln. Blandt nyhederne er deres første open-back gaming-headset, den 47 gram tunge Pulsefire Haste 3 Pro -mus og en SoloCast 2 Pro-mikrofon.

Gaming-headset: Cloud Alpha Air

(Image credit: HyperX)

HyperX Cloud Alpha Air er firmaets første gaming-headset med et åbent, såkaldt open-back-design. Konstruktionen adskiller sig fra lukkede gaming-headsets ved at lade lyd passere gennem ørekopperne. Formålet er at skabe et mere åbent lydbillede, som blandt andet skal gøre det lettere at placere lyde og deres retning i spil.

En udfordring ved open-back-headsets er typisk gengivelsen af de lave frekvenser. HyperX forsøger at håndtere det med en ny Bass Tube-teknologi, der skal bevare mere af bassen i den åbne konstruktion. Ifølge producenten skal kombinationen blandt andet gøre fodtrin, genladninger og andre retningsbestemte lyde lettere at lokalisere.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Gaming-mus: Tre udgaver af Pulsefire Haste 3

(Image credit: HyperX)

HyperX udvider også Pulsefire-serien med tre Haste 3-modeller, der henvender sig til forskellige behov og prisniveauer.

Pulsefire Haste 3 Pro er den letteste trådløse mus, HyperX hidtil har lanceret. Musen vejer 47 gram og bruger en karbonforstærket skal for at holde vægten nede. Indvendigt sidder HyperX Performance Sensor, som understøtter en opløsning på op til 42.000 DPI, sporingshastigheder på op til 800 IPS og acceleration på op til 70 G.

Pro-modellen understøtter desuden polling rates på op til 8.000 Hz. Batteritiden er opgivet til op til 150 timer ved 1.000 Hz polling og op til 35 timer ved 8.000 Hz.

Den lidt billigere Pulsefire Haste 3 Wireless bruger samme HyperX Performance Sensor som Pro-modellen, men har ikke den karbonforstærkede konstruktion. Modellen har trådløs forbindelse med lav latenstid og mulighed for at ændre indstillinger gennem NGENUITY.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Pulsefire Haste 3 Wired er den kablede variant og samtidig den letteste kablede mus fra HyperX til dato.

Mikrofon: SoloCast 2 Pro

(Image credit: HyperX)

På mikrofonsiden har HyperX præsenteret SoloCast 2 Pro, der er rettet mod både kommunikation under spil og til streaming.

Mikrofonen benytter to kondensatorkapsler og har indbygget vibrationsdæmpning, der skal begrænse støj fra eksempelvis bevægelser og slag i skrivebordet. Et integreret popfilter skal samtidig reducere de skarpe lyde, som kan opstå under tale.

SoloCast 2 Pro understøtter også mikrofonmonitorering, så brugeren kan høre sin egen stemme i realtid. Indstillingerne håndteres gennem HyperX NGENUITY.

Nye farver til eksisterende produkter

Ud over de nye produkter udvider HyperX farveudvalget for flere eksisterende modeller. Cloud III Wired, Cloud III S og Cloud Flight 2 kommer i yderligere farvekombinationer, mens SoloCast 2-mikrofonen lanceres i en ny variant med navnet Frost.

Pris og tilgængelighed

HyperX forventer at begynde udrulningen af de nye produkter fra slutningen af september 2026 og fortsætte gennem oktober. Danske priser og konkrete danske lanceringsdatoer er endnu ikke offentliggjort.

De foreløbige amerikanske vejledende priser er

Cloud Alpha Air: 149,99 dollar

Pulsefire Haste 3 Pro: 129,99 dollar

Pulsefire Haste 3 Wireless: 89,99 dollar, mens den kablede Pulsefire Haste 3 koster 39,99 dollar.

SoloCast 2 Pro har en vejledende pris på 89,99 dollar.