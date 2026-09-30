Logitech Zone Vibe Pro - hovedtelefoner til job og fritid med 66 timers batteri og udskifteligt batteri for længere holdbarhed

Logitech har lanceret Zone Vibe Pro, et nyt trådløst over-ear-headset, der skal fungere både som arbejdsredskab og som almindelige hovedtelefoner til musik, podcasts og underholdning.

I stedet for den traditionelle mikrofonarm, som findes på mange kontorheadsets, har Logitech integreret mikrofonerne direkte i headsettet. Samtidig bruger Zone Vibe Pro AI-baseret stemmeisolering til at reducere støj omkring brugeren under opkald.

Ifølge Logitech kan teknologien reducere mærkbar baggrundsstøj med op til 93 procent. Tallet stammer dog fra Logitechs egne laboratorietests, så vi har ikke testet, om resultatet holder i hverdagen.

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40 mm-drivere og adaptiv støjreduktion

Zone Vibe Pro bruger specialudviklede 40 mm-drivere til at få både musik og telefonsamtaler til at lyde godt. Headsettet har samtidig adaptiv aktiv støjreduktion, som automatisk kan tilpasse støjdæmpningen efter omgivelserne. Dermed placerer headsettet sig mellem et traditionelt kontorheadset og almindelige ANC-hovedtelefoner.

Batteritiden er opgivet til op til 30 timers musikafspilning eller 18 timers taletid med ANC aktiveret. Slår man ANC fra, lover Logitech op til 66 timers batteritid. En hurtigopladning på fem minutter skal desuden give op til en times taletid, og headsettet kan fortsat bruges til lyd via USB-C, mens det oplades.

(Image credit: Logitech)

Udskifteligt batteri og andre dele skal forlænge levetiden

Logitech har gjort det muligt at udskifte de dele, der typisk bliver slidt op ved brug. Det gælder f.eks. batteriet, ørepuderne og hovedremmen.

Det kan forlænge headsettets levetid sammenlignet med modeller, hvor batteriet ikke kan skiftes. Det er irriterende at skulle kassere et par gode hovedtelefoner, fordi puderne eller andre sliddele er slidt op. Derfor fortjener Logitech ros for at tænke brugervenlighed, holdbarhed og miljø ind i designet.

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Plastdelene indeholder ifølge Logitech mindst 29 procent certificeret genanvendt plast fra forbrugeraffald. Magneterne anvender 100 procent genanvendte sjældne jordartsmetaller, mens batteriet indeholder 100 procent genanvendt kobolt.

En særlig version til virksomheder

Logitech lancerer samtidig Zone Vibe Pro for Business, der grundlæggende bygger på samme koncept, men tilføjer funktioner målrettet større virksomheder og IT-afdelinger.

Business-versionen er certificeret til Microsoft Teams, Zoom og Google Meet, mens Logitech Sync gør det muligt for IT-afdelinger at administrere og opdatere softwaren på alle headsets fra centralt hold.

Det betyder blandt andet, at firmware og indstillinger kan styres på tværs af en organisation uden at skulle konfigurere hvert enkelt headset manuelt.

Specifikationer:

Type: Trådløst over-ear-headset

Trådløst over-ear-headset Drivere: 40 mm

40 mm Støjreduktion: Adaptiv ANC

Adaptiv ANC Mikrofon: Integreret mikrofonløsning med AI-baseret stemmeisolering

Integreret mikrofonløsning med AI-baseret stemmeisolering Batteritid med ANC: Op til 30 timers lytning / 18 timers taletid

Op til 30 timers lytning / 18 timers taletid Batteritid uden ANC: Op til 66 timer

Op til 66 timer Hurtigopladning: 5 minutter giver op til 1 times taletid

5 minutter giver op til 1 times taletid Opladning: USB-C

USB-C Udskiftelige dele: Batteri, ørepuder og hovedrem

Batteri, ørepuder og hovedrem Farver: Graphite, Off-White og Lilac

Pris og tilgængelighed

Logitech Zone Vibe Pro har en vejledende pris på 1.999 kroner

Lanceres den 30. september 2026

Logitech Zone Vibe Pro lanceres den 30. september 2026.

Den danske pris er 1.999 kroner, og headsettet sælges blandt andet direkte gennem Logitech.

Zone Vibe Pro for Business koster også 1.999 kroner og er tilgængelig nu. Det kommer i farverne Graphite, Off-White og Rose, mens det almindelige Zone Vibe Pro kan fås i Graphite, Off-White og Lilac.