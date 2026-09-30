Logitech Zone Vibe Pro - hovedtelefoner til job og fritid med 66 timers batteri og udskifteligt batteri for længere holdbarhed
Logitechs nye hovedtelefoner - Zone Vibe Pro - kombinerer adaptiv støjreduktion, AI-baseret stemmeisolering og op til 66 timers batteritid i et design uden mikrofonarm.
Logitech har lanceret Zone Vibe Pro, et nyt trådløst over-ear-headset, der skal fungere både som arbejdsredskab og som almindelige hovedtelefoner til musik, podcasts og underholdning.
I stedet for den traditionelle mikrofonarm, som findes på mange kontorheadsets, har Logitech integreret mikrofonerne direkte i headsettet. Samtidig bruger Zone Vibe Pro AI-baseret stemmeisolering til at reducere støj omkring brugeren under opkald.
Ifølge Logitech kan teknologien reducere mærkbar baggrundsstøj med op til 93 procent. Tallet stammer dog fra Logitechs egne laboratorietests, så vi har ikke testet, om resultatet holder i hverdagen.
40 mm-drivere og adaptiv støjreduktion
Zone Vibe Pro bruger specialudviklede 40 mm-drivere til at få både musik og telefonsamtaler til at lyde godt. Headsettet har samtidig adaptiv aktiv støjreduktion, som automatisk kan tilpasse støjdæmpningen efter omgivelserne. Dermed placerer headsettet sig mellem et traditionelt kontorheadset og almindelige ANC-hovedtelefoner.
Batteritiden er opgivet til op til 30 timers musikafspilning eller 18 timers taletid med ANC aktiveret. Slår man ANC fra, lover Logitech op til 66 timers batteritid. En hurtigopladning på fem minutter skal desuden give op til en times taletid, og headsettet kan fortsat bruges til lyd via USB-C, mens det oplades.
Udskifteligt batteri og andre dele skal forlænge levetiden
Logitech har gjort det muligt at udskifte de dele, der typisk bliver slidt op ved brug. Det gælder f.eks. batteriet, ørepuderne og hovedremmen.
Det kan forlænge headsettets levetid sammenlignet med modeller, hvor batteriet ikke kan skiftes. Det er irriterende at skulle kassere et par gode hovedtelefoner, fordi puderne eller andre sliddele er slidt op. Derfor fortjener Logitech ros for at tænke brugervenlighed, holdbarhed og miljø ind i designet.
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Plastdelene indeholder ifølge Logitech mindst 29 procent certificeret genanvendt plast fra forbrugeraffald. Magneterne anvender 100 procent genanvendte sjældne jordartsmetaller, mens batteriet indeholder 100 procent genanvendt kobolt.
En særlig version til virksomheder
Logitech lancerer samtidig Zone Vibe Pro for Business, der grundlæggende bygger på samme koncept, men tilføjer funktioner målrettet større virksomheder og IT-afdelinger.
Business-versionen er certificeret til Microsoft Teams, Zoom og Google Meet, mens Logitech Sync gør det muligt for IT-afdelinger at administrere og opdatere softwaren på alle headsets fra centralt hold.
Det betyder blandt andet, at firmware og indstillinger kan styres på tværs af en organisation uden at skulle konfigurere hvert enkelt headset manuelt.
Specifikationer:
- Type: Trådløst over-ear-headset
- Drivere: 40 mm
- Støjreduktion: Adaptiv ANC
- Mikrofon: Integreret mikrofonløsning med AI-baseret stemmeisolering
- Batteritid med ANC: Op til 30 timers lytning / 18 timers taletid
- Batteritid uden ANC: Op til 66 timer
- Hurtigopladning: 5 minutter giver op til 1 times taletid
- Opladning: USB-C
- Udskiftelige dele: Batteri, ørepuder og hovedrem
- Farver: Graphite, Off-White og Lilac
Pris og tilgængelighed
- Logitech Zone Vibe Pro har en vejledende pris på 1.999 kroner
- Lanceres den 30. september 2026
Logitech Zone Vibe Pro lanceres den 30. september 2026.
Den danske pris er 1.999 kroner, og headsettet sælges blandt andet direkte gennem Logitech.
Zone Vibe Pro for Business koster også 1.999 kroner og er tilgængelig nu. Det kommer i farverne Graphite, Off-White og Rose, mens det almindelige Zone Vibe Pro kan fås i Graphite, Off-White og Lilac.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.