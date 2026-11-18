Ask Maps svarer på komplekse spørgsmål på skrift og med stemmen

Ny funktion sammensætter rejseplaner med nummererede stop direkte på kortet

Du kan nu søge i dine gemte lister, f.eks. efter restauranter med et ledigt bord

Google er nu begyndt at rulle samtalefunktionen Ask Maps ud i Google Maps-appen i Danmark og 29 andre europæiske lande. Du kan skrive eller tale med kortet, få sammensat hele dagsplaner og søge på tværs af dine egne lister.

Google Maps kan nu mere end at finde den hurtigste vej fra A til B. Med Ask Maps kan du stille appen spørgsmål på almindeligt dansk, enten ved at skrive eller ved at tale. Funktionen bygger på Googles AI-model Gemini. Google kalder det den største opdatering af Google Maps i ti år.

Ideen er, at du skal bruge mindre tid på at søge, planlægge og læse anmeldelser. I stedet for at klikke dig igennem ti restauranter kan du spørge Ask Maps direkte og få et samlet svar.

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"Traditionelt set har Google Maps handlet om at komme hurtigst muligt fra A til B. Det er selvfølgelig stadig den primære use case, men med tiden er Maps også blevet meget andet. I dag er det i høj grad blevet et redskab til at udforske verden omkring os og dele erfaringer. Med 'Ask Maps' tilføjer vi endnu et lag, der gør det muligt at bruge appen som en personlig guide og planlægningsassistent, mens man selv kan fokusere på oplevelsen," siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark.

Rejseplaner med stop direkte på kortet

Ask Maps kan lave en komplet plan for dig, både til en kort shoppingtur i byen og til en kør-selv-ferie på tre dage med vandreture og restaurantbesøg. Planen vises som en dagsplan med nummererede markører på kortet, og du kan dele den med venner og familie eller eksportere den.

Undervejs kan du hente planen frem igen og se trafik, åbningstider og korte beskrivelser af stemningen ved de næste stop i realtid. Vil du holde en pause, kan du bede om et nyt stop eller et spisested med en stemmekommando.

Søgning i dine egne lister

Det er også nyt, at du kan søge på tværs af dine gemte favoritlister, så du ikke selv skal scrolle igennem dem. Du kan f.eks. spørge: "Hvilke restauranter på min liste har et ledigt bord til fem personer inden for de næste 30 minutter?" Ask Maps tjekker så, hvor der er plads lige nu, og viser dig mulighederne.

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Svarene tilpasses efter dine tidligere søgninger. Hvis du ofte vælger asiatisk mad, vægter Ask Maps de muligheder højere.

Pris og tilgængelighed

Google er nu begyndt at rulle Ask Maps og de nye funktioner til rejseplaner og listesøgning ud i Google Maps-appen til Android og iOS i Danmark og de 29 andre nye markeder. Da udrulningen sker gradvist, kan der gå lidt tid, før den dukker op i din app. Google nævner ikke noget om pris, så indtil videre går vi ud fra, at funktionen er gratis for alle.