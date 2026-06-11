»Lad det blive deres undergang«: Instagram Plus lanceres nu på verdensplan, og brugerne er ikke begejstrede for at skulle betale for en app, der altid har været gratis

Instagram Plus lanceres nu på verdensplan

Tjenesten koster 3,99 dollar (ca. 40 kroner) om måneden

Den indeholder nye og forbedrede funktioner, mens alt, hvad der tidligere var gratis, stadig er det – i hvert fald indtil videre

Efter at være blevet præsenteret i sidste måned lanceres Instagram Plus nu globalt, hvilket giver brugerne mulighed for at betale et månedligt abonnement for at bruge en platform, der tidligere har været helt gratis.

Den gratis version findes heldigvis stadig og indeholder – i hvert fald foreløbig – alt det, den altid har gjort. Plus-versionen tilføjer så ekstra funktioner oven på den eksisterende oplevelse.

For 3,99 dollar (ca. 40 kroner) om måneden får brugerne blandt andet adgang til »Story Spotlight«, som prioriterer deres stories hos vennerne. Derudover er »Super Hearts« inkluderet, animerede hjerter, der kan sendes til andre brugere.

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Abonnenter kan også oprette et ubegrænset antal publikumslister til stories og lade deres stories ligge i 48 timer i stedet for de sædvanlige 24 timer.

Andre funktioner inkluderer muligheden for at få et eksempel på stories, se hvor mange gange en story er blevet afspillet igen, kontrollere om en bestemt person har set en story samt offentliggøre indhold på sin profil eller i sine højdepunkter uden at det vises i vennernes feeds.

På tilpasningssiden kan brugere vælge mellem forskellige app-ikoner, ændre skrifttypen i profilbeskrivelsen og fastgøre op til seks indlæg på profilen i stedet for den nuværende grænse på tre.

(Image credit: Lance Ulanoff/Future)

En bekymrende fremtid

Alt dette er nyt indhold, hvilket betyder, at brugerne ikke mister nogen eksisterende funktioner ved at undlade at betale. Samtidig må selv betalende brugere stadig finde sig i reklamer. Men det kan selvfølgelig ændre sig.

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Det er muligt, at Meta i fremtiden vil give brugerne mulighed for at betale for at slippe helt for reklamer. I EU, herunder Danmark, tilbyder Meta allerede et separat reklamefrit abonnement til Facebook og Instagram, men det er altså ikke tilgængeligt på alle markeder endnu. Det er også muligt, at funktioner, der i dag er gratis, senere flyttes over til Instagram Plus.

Om ikke andet er det sandsynligt, at mange fremtidige Instagram-funktioner vil blive placeret bag Instagram Plus-betalingsmuren. Netop disse muligheder – sammen med selve ideen om at begynde at betale for en app, der altid har været gratis, selvom det indtil videre er frivilligt – har udløst kraftige reaktioner fra brugerne

I kommentarerne til en tidligere TechRadar-artikel om Instagram Plus skrev brugerne blandt andet »sådan prissætter man sig selv ud af markedet«, »lad det blive deres undergang« og »jeg vil ikke betale«, sammen med mange andre overvejende negative kommentarer.

Om Instagram Plus bliver en succes, og om den gratis version overlever på sigt, er endnu uklart. Det er i hvert fald en udvikling der betyder, at man i praksis er nødt til at betale for at kunne bruge Instagram fuldt ud.