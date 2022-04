TikTok-ejere tog data fra Instagram

For at give sin nye app Flipagram et push, har TikTok-ejeren ByteDance snuppet profiler, videoer, brugernavne og andet indhold fra Instagram og andre sociale medier. Mediet Buzzfeed fortæller, at det kinesiske selskab har taget materiale fra hundredtusindvis af konti, og det uden brugernes samtykke. Det skriver mobil.nu

Flipagram, som ByteDance købte i 2017, giver brugerne mulighed for at skabe korte slideshowvideoer med musik til, en slags simplere version af TikTok og andre apps baseret på korte videoklip. Appen har siden fået et nyt navn – Vigo Video.

Strategien med at tage indhold på den måde var ment som en metode for Flipagram at vokse på, så tjenesten kunne få flere brugere, det fortæller en tidligere ansat hos ByteDance til Buzzfeed. Flipagram snuppede op ti 10.000 videoer om dagen fra lande af høj prioritet, fortæller den tidligere ansatte.

De tre platforme, som Flipagram efter sigende skal have taget materiale fra, er Instagram, Snapchat og Musical.ly (der ejes af ByteDance og senere blev en del af TikTok). Det skriver mobil.nu

En anden tidligere ByteDance-ansat afviser, at Instagram var involveret i det hele, da deres videoer på den tid var inkompatible i størrelsen.

De ansatte mener også, at det stjålne indhold fra de store amerikanske platforme blev brugt til at opbygge ByteDances ”For You”-algoritme, som TikTok bruger.

TikTok har endnu ikke udtalt sig om, hvorvidt Flipagrams stjålne data blev brugt til det. Det rapporterer mobil.nu