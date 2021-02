Det sociale medie, Clubhouse har været på alles læber i den senere tid. Berømtheder er strømmet til det nye sociale medie. Den lydbaserede tjeneste, der skal downloades app, har et vist strejf af eksklusivitet, da den kun lukker nye medlemmer ind via invitationer. Nyhedsbureauet Reuters har rapporteret, at dets medlemskaber er så efterspurgte, at der har været et separat marked for dem på platforme som Reddit, eBay og Craigslist. Clubhouse har været genstand for kritik på grund af det sociale medies kontroversielle holdning til privatlivets fred.

Men hvordan virker det? Og hvordan kan du blive medlem?

Kort og godt

Hvad er det? Et lydbaseret socialt medie.

Et lydbaseret socialt medie. Hvornår blev det lanceret? Den første lancering fandt sted i april 2020, men appen er stadig i beta-testing.

Koster det noget? Medlemskabet er gratis.

Hvilke platforme er appen tilgængelig på? iOS, og snart også Android

Clubhouse – sådan startede det

Det lydbaserede sociale medie, Clubhouse er blevet voldsomt populær på rekordtid. Det blev lanceret som en app til iOS i april 2020 af softwareudviklere Alpha Exploration Co, ledet af Silicon Valley grundlægger Paul Davison og Rohan Seth, tidligere ansat af Google

I december 2020 blev tjenesten vurderet til 100 millioner dollars, og havde 600.000 registrerede brugere. 21. januar 2021 passerede værdien én milliard kroner. I en verden præget af restriktioner på grund af den igangværende pandemi har dette vist sig at være en meget velkommen tjeneste.

Da tech-milliardæren Elon Musk i januar 2021 deltog i en livesamtale på Clubhouse, hvor han blev interviewet af GOOD TIME-klubben, steg antallet af brugere af tjenesten fra tre millioner til fem millioner på bare ti dage ifølge Bloomberg.

Clubhouse – sådan fungerer det

Clubhouse er en app, hvor alt handler om lyd. Som på andre sociale medier bygger denne tjeneste også på brugergenereret indhold. Men indholdet vises ikke i en nyhedsopdatering, som du ellers er vant til fra f.eks. Twitter, Facebook og Instagram.

Tjenesten er baseret på liveoptagelser. Dem kan du lytte til, næsten som et live radio show, eller du kan vælge at deltage i samtalerne i de forskellige diskussionsrum. Mange af optagelserne er annonceret på forhånd, så du kan planlægge at deltage. Det er næsten som en sendeflade for traditionelle, lineære broadcast medier. Man kan også betragte det som en live podcast med mulighed for interaktion. Det er ikke tilladt for brugerne at optage, det der sendes.

Som bruger kan du også oprette dit eget chatrum. Du vil også blive tildelt rollen som moderator. Her kan du vælge mellem tre typer opkald.

Open: Her kan alle de, der ønsker, deltage.

Her kan alle de, der ønsker, deltage. Social: Kun personer du følger, kan se 'udsendelsen' og deltage i den.

Kun personer du følger, kan se 'udsendelsen' og deltage i den. Closed: Privat samtale, hvor det kun er dem, du har inviteret direkte, der kan deltage.

'Udsendelserne' drejer sig om en lang række emner og interesseområder, og nogle af de første i Clubhouse var Startup Club, Fit, Black Wealth Matters, Leadership Reinvented, Music & Technology, Designkinds the Multi Creatives, NBA Fan Club, Smiling & Positivity, Afropolitan Lounge, Muslims & Friends, The Dacha, The Legacy Think Tank, Reinventing HealthCare, The True Love Society, TikTok Marketing Secrets og Astrologi og Metaphysics Club.

Når du går ind i appen, kan du selv vælge dine interesseområder, såsom politik, dating, religion, teknologi og underholdning.

Det er åbenlyst, at Clubhouse kræver helt andre egenskaber end det foto- og videobaserede for at nå ud til publikum. Stærke radiopersonligheder med tiltalende stemmer vil kunne opnå stor popularitet.

Her i starten kan det være svært at finde emner, man interesserer sig for, men det er noget, der vil blive lettere, når tjenesten er fuldt udviklet, og feedback fra brugerne kan påvirke, hvordan grænsefladen fremhæver indholdet.

Invitationer til Clubhouse

Du skal inviteres til Clubhouse. Dette har givet appen en eksklusiv fornemmelse, men er det virkelig så svært at blive medlem?

Hvis du vil blive medlem, kan du spørge nogen, du kender, der allerede er der, om de kan sende dig en invitation. Det er muligvis ikke alle, der har ledige invitationer, så du skal muligvis vente, indtil en af dine venner bliver tildelt flere invitationer fra tjenesten, som de dermed kan dele ud af.



Du kan også downloade appen via App Store. Den er i øjeblikket kun tilgængelig til iOS, men udviklerne satser på, at der også vil blive åbnet for Android-brugere i løbet af 2021.

Når du har downloadet appen, får brugere, der allerede er medlemmer, og som har dig på deres kontaktliste, besked om, at du ønsker at blive medlem. Hvis du er heldig, har de mulighed for at invitere dig uden at bruge deres egne invitationer.



Når du er blevet medlem, opretter du en profil, indtaster hvad du vil af information - muligvis også et billede - og du kan begynde at lede efter interessante samtaler at følge. Efter et stykke tid får du selv mulighed for at invitere. En gul stjerne vises, når du har invitationer, du kan sende. Du modtager beskedadvarsler ved klokkesymbolet. Disse kan være meddelelser om venners aktiviteter, invitationer og beskeder fra Clubhouse.

Privatliv

Det mest kontroversielle ved Clubhouse er helt klart privatlivets fred. En af betingelserne for at bruge Clubhouse er, at du deler din kontaktliste med appen. Selvom personerne på din kontaktliste ikke er medlemmer af Clubhouse, opretter tjenesten såkaldte skyggeprofiler for hver enkelt af dem. Clubhouse optager også samtaler i private rum. Tjenesten er blevet beskyldt for at overtræde europæiske love om privatlivets fred (GDPR), da deres håndtering af brugerdata ikke er tilstrækkeligt redegjort for.



I Tyskland er Clubhouse truet med sagsanlæg, hvis det ikke stopper de alvorlige krænkelser af privatlivets fred og datasikkerhed. Clubhouse hævder selv, at de har sikkerhedsrutiner, der sikrer, at eventuelle overtrædelser af deres retningslinjer løses.



Hvordan Clubhouse håndterer privatlivets fred vil sandsynligvis påvirke appens udvikling yderligere.