Facebook begynder at sammenkoble Messenger og Instagram chat

Vi vidste, at det ville komme tilbage i januar 2019, og nu ser det ud til, at ændringerne endelig bliver offentliggjort: Facebook er begyndt at invitere brugere til at sammenkoble deres Facebook Messenger og Instagram chatkonti.

Som The Verge kunne fortælle, får nogle mennesker en besked i Instagram på Android og iOS, der annoncerer "en ny måde at sende beskeder på" - den nye måde er at chatte direkte med kontakter på Facebook såvel som på Instagram.

Accepter opgraderingen, og ikonet med direkte besked på Instagram ændres fra det sædvanlige papirflysymbol til et Facebook Messenger-symbol. Det ser dog ikke ud som om, at linket er fuldt funktionsdygtigt endnu.

Facebook har ikke kommenteret på den seneste opdatering, så det er uklart, hvor mange brugere der indtil videre har mulighed for at starte denne proces. Imidlertid har Facebook-direktør Mark Zuckerberg tidligere gået ud og sagt, at han ønsker at få sammenkørt alle virksomhedens besked-apps.

Alle apps vil tale sammen

Zuckerberg har tidligere talt om denne form for denne synergi, der giver brugerne "privatliv og sikkerheds"-fordele - skønt han også har insisteret på, at sammenlægningen af WhatsApp, Facebook Messenger og Instagram direkte beskeder vil være frivillig.

Den nye besked, der vises på Instagram, giver dig muligheden for at beslutte, om du vil oprette forbindelse til Facebook Messenger eller ej. Hvis du gør det, bliver du lovet et "nyt farverigt look" til dine chats, swipe for at svare og muligheden for at reagere på meddelelser via emojis.

Ud fra hvad vi indtil videre har hørt, lyder det ikke som om Instagram, WhatsApp og Facebook alle vil bruge et enkelt besked-system - men i stedet vil alle tre systemer være i stand til at kommunikere med hinanden.

Sidste måned så vi i koden til WhatsApp tegn på, at man ville give WhatsApp og Messenger-brugere mulighed for at kommunikere direkte med hinanden. Det ser dog nu ud til, at Instagram-integrationen bliver lanceret først.