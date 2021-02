Anmeldelser om digitale overgreb på børn er eksploderet

Gode råd til forældre Vær åben Tal om privatliv på nettet og at ikke alle er dem, de giver sig ud for at være Søg hjælp hvis du har mistanke om digitale seksuelle overgreb på børn Læs mere hos Red Barnet

Nettet er en kæmpe legeplads for børn, men ligesom i den fysiske verden, er det desværre ikke alle, der vil dem det godt. Red Barnet har oplevet en eksplosiv stigning i antal anmeldelser af steder på nettet, hvor børn har taget seksuelle billeder eller videoer af sig selv.

I 2020 modtog Red Banet 251 anmeldelser af den slags. Til sammenligning var tallet 61 i 2019. Det får organisationens generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen til at advare.

"Det er et meget groft overgreb mod et barn at manipulere eller afpresse det til at optage video eller tage intime billeder af sig selv. Børnene viser tydeligt deres ubehag i situationen, og fordi det optages og ligger på nettet, risikerer det at forfølge dem resten af deres liv. Det er et overgreb uden udløbsdato. Derfor er det så vigtigt at anmelde de ulovlige billeder og videoer, så både spredningen og overgrebet på barnet kan blive stoppet. Vi må ikke vende det blinde øje til, hvis vi støder på den slags materiale på nettet," siger hun i en pressemeddelelse.

Overgrebene finder typisk sted på sociale medier som Snapchat og Instagram, hvor en bagmand henvender sig til barnet og udgiver sig for at være jævnaldrene. Barnet begynder at opbygge tillid til bagmanden, som så til sidst overtaler barnet til at sende billeder eller videoer af sig selv. Derefter presses barnet til at sende mere krækende materiale af frygt for, at bagmanden deler de første billeder og videoer med barnets venner og familie.

Red Barnet mener, noget af forklaringen bag stigningen er coronatiden.

"Seksuelle krænkere udnytter, at børn er mere online og måske mere sårbare over for krænkelser og overgreb. Mange børn har været meget alene digitalt, og vi har en kæmpe opgave med at beskytte dem bedre. Forældre skal interessere sig mere for deres børns liv på nettet. De må gerne spørge ind til, om børnene har fået nye venner online, hvem de video-chatter med, og om de ved, at et billede eller video kan findes på nettet for altid. Corona-nedlukningen har kun gjort den snak endnu vigtigere," siger Johanne Schmidt-Nielsen.