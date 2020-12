Disney+ har ikke været så længe i Danmark, men streamingtjenesten har allerede fået godt fat i danskerne, og der kommer flere gode serier til løbende. Udvalget er endnu ikke så stort som på eksempelvis Netflix , men der er masser af kvalitet for hele familien.

Eksempelvis er The Mandalorian er nu dybt inde i sæson to, og det alene er grund til at købe adgang til tjenesten. - Star Wars-serien flagskibsserien på Disney+

I januar 2021 kommer WandaVision og senere serier som Falcon and the Winter Soldier, Ms Marvel, Moon Knight, Nick Fury, She-Hulk, Loki og Hawkeye. Så der er meget på vej.

Indtil videre er mange af de bedste serier på Disney+ for børn. Men når det kommer til den slags voksen-tv, der har tendens til at dominere netværk og streamingtjenester i dag, har du også 31 sæsoner af The Simpsons at gøre godt med. Det er stadig en klassiker 30 år senere, og Disney+ er den eneste streamingtjeneste, der har alle sæsonerne.

Her er de bedste serier på Disney+.

The Mandalorian

The Mandalorian er den velfortjente hitserie på Disney+. Den er skabt af Jon Favreau og har Pedro Pascal fra Game of Thrones på rollelisten. Afsnittene varer sjældent mere end 40 minutter, og det er en lettelse i dagens serieverden. I anden sæson har både referencerne til Star Wars og budgetterne fået et fornøjeligt nøk opad.

Disney Gallery: The Mandalorian

Er det snyd at have både The Mandalorian og en serie, der handler om hvordan serien blev lavet med på en liste over de bedste serier på Disney+? Ja, sikkert. Men dokumentarserien giver et sjovt indblik. Det er lidt som at deltage i et middagsselskab hjemme hos Jon Favreau, hvor hans gæster fortæller hvordan det er at være med i The Mandalorian. Værd at se, når du først har set alle afsnit af denne listes førsteplads.

Inside Pixar

Denne nye dokumentarserie med afsnit på under 20 minutter fokuserer på et nyt medlem af Pixar-animationsteamet i hver episode. Hvis du elsker film som Toy Story, er det utroligt indsigtsfuldt - især med den nye Pixar-film Sjæl, der kommer på Disney+ i slutningen af december

Muppets Now

Hvis du savner The Muppets, på tv eller i film, eller du spekulerede mere generelt på, om Disney havde fundet ud af, hvad de skulle gøre med Jim Hensons legendariske figurer, er denne serie et kig værd. Det er en underholdende omgang uden manuscript, men nu er hurtigt igennem de seks afsnit.

The Right Stuff

En af de første Disney+-serier for voksne, der ikke kun er baseret på Star Wars eller Marvel. Serien bygger på Tom Wolfes bog om NASAs fødsel og Mercury Seven-besætningens bestræbelser på at komme ud i rummet tilbage i 60'erne. Det er med genkendelige ansigter som Patrick J Adams og Aaron Staton fra Mad Men. Det er ikke tv i den absolutte verdensklasse, men det er underholdende.

Star Wars: The Clone Wars

Clone Wars har afsluttet sin syvende sæson på Disney+, og hvis du har set The Mandalorian sæson to, ved du, at den er værd at se. Serien har holdt ilden fra Star Wars i live mellem mellem prequels og Disneys køb af Lucasfilm. Selvom det er en forløber for de andre film, korrigerer den alt, der var galt med dem. Det er den galakse langt, langt væk, når det er bedst, handlingsdrevet og fyldt med nok Star Wars til at fylde et rumskib.

Marvel's Runaways

The Runaways sluttede sin tredje og sidste sæson sidste år. Den er skabt af forfatterne bag Orange County og er et teenagedrama i Marvel-universet. Den bygger på en af århundredets bedste Marvel-bøger.

Rip, Rap og Rup på eventyr

80'erne bød på flere serier med velkendte figurer. I 90'erne havde vi Rip, Rap og Rup på eventyr med onkel Joakim.

The Simpsons

Noget af det helt store, Disney har fået ud af at købe 20th Century Fox er alle 31 sæsoner af The Simpsons. Der kan være langt imellem de bedste dage i Springfield, men når det er bedst (sæson 3-9) er det en af de bedste serier nogensinde.