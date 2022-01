Ms. Marvel på Disney+: Alt, hvad vi ved indtil videre

Ms. Marvel gør klar til at berige os med flere superhelte til Marvel Cinematic Universe (MCU). På samme måde som Captain Marvel er Ms. Marvels måske ikke et af de mest opfindsomme superheltenavne, vi har hørt, men lad nu det ligge. Der er i hvert fald ingen grund til at afskrive hende helt endnu.

Ms. Marvel er en af de 3 bekræftede MCU-serier, der får premiere på Disney+ i 2022. De 2 andre er Moon Knight og She-Hulk. Du har muligvis lyst til at lære lidt mere om Ms. Marvel og tv-serien, før den udkommer.

Nedenfor har vi samlet alt, hvad du behøver at vide om Ms. Marvel, også kendt som Kamala Khan, før hun får sin store action-debut. Vi gennemgår bl.a. Marvels Phase 4-projektets udgivelsesvindue, bekræftede skuespillere, mulige plots, sammenhængen med Captain Marvels anden MCU-film og meget mere. Spoilers forude for Ms. Marvels tegneserieeventyr og tv-seriens plot og karakterer, der endnu ikke er offentliggjorte.

Ms. Marvel premieredato

Ms. Marvel premieredato: Sommer 2022

Vi har stadig ikke en officiel premieredato for Ms. Marvel, men vi ved, at den udkommer engang i sommeren 2022. Dette udgivelsesvindue blev bekræftet under Disneys indtjeningsopkald med investorerne tilbage i november 2021.

Premieren på tv-serien var oprindeligt planlagt til slutningen af 2021, men Atlanta Filming lækkede at premieredatoen blev udskudt på grund af ”minimale genindspilninger”. Der arbejdes stadig på disse optagelser, og de seneste billeder viser, at produktionen er godt i gang.

New set photos from #MsMarvel’s current reshoots happening in Atlanta, Georgia ⚡️(via sharmeenobaidchinoy | IG) pic.twitter.com/9A29NnMFl4January 26, 2022 See more

Under Disneys indtjeningsopkald for 2021 afslørede de, at Ms. Marvel udkommer i 4. kvartal af 2022. Normalt ville det betyde, at serien ville have premiere i perioden oktober til december. Disneys regnskabsår starter og slutter dog i september måned, så deres 4. kvartal er juli-september, og det betyder altså, at Ms. Marvels skulle få premiere til sommer.

Men hvornår bliver det officielt? Ikke før Moon Knight og Doctor Strange 2 har haft premiere, og det har de henholdsvis den 30. marts og den 6. maj. Derudover udkommer Thor: Love and Thunder den 8. juli, så Marvel vil ikke have, at Kamala Khans eventyr kommer til at konkurrere med tordengudens næste film.

Hvad er vores gæt? Vi skyder på, at Ms. Marvel lander på Disney+ i august 2022. Det eneste andet MCU-projekt, der kommer efter sommer, er Black Panther: Wakanda Forever, som først lanceres i november. Vi forventer, at She-Hulk får premiere i juni, og at den bygger bro mellem Doctor Strange 2 og Thor 4. Marvel kommer forhåbentlig snart med en officiel premieredato for Ms. Marvel.

Ms. Marvel plot

Ms. Marvel plot: hvad handler historien om?

Her er den officielle handling fra Marvel Studios: "Den originale serie er centreret om fan-favoritten Kamala Khan - en 16-årig pakistansk-amerikansk pige, der vokser op i Jersey City. Kamala er dygtig i skolen, en ivrig gamer og skriver fan-fiction, og så har hun en særlig tilknytning til superhelte især Captain Marvel. Kamala er dog lidt af en outsider derhjemme og i skolen - lige indtil hun får superkræfter som de helte, hun altid har set op til. Livet er altid lidt nemmere, når man har superkræfter, ikke?”

Det røber ikke det helt store om handlingen, men da det er en Marvel-produktion, ved vi, at studiet er meget forsigtige med, hvad de afslører på forhånd.

Der florerer dog en masse rygter online, som måske kan give os et klarere billede af plottet. Vi bevæger os lidt ind i et potentielt spoiler-territorium nu, så hvis du helst ikke vil vide noget om seriens handling, før den får premiere, skal du stoppe her eller springe videre til næste afsnit.

BREAKING: New photos of Iman Vellaniwearing the MS. MARVEL costume 🚨(via @JustJared) pic.twitter.com/INlOZi1kASMay 1, 2021 See more

Det første rygte handler, hvordan Kamala Khan får sine kræfter. I tegneserierne er Khan udsat for det mutationsfremmende stof Terrigen Mist. Stoffet frigives af det umenneskelige Black Bolt, og det blander den biologiske sammensætning af mennesker med latente umenneskelige gener. Med andre ord: Det muterer deres DNA og giver dem superkræfter.

Khan er en af dem, der udsættes for stoffet. Efter hendes DNA er blevet ændret, bliver hun en såkaldt shapeshifter, der betyder at hun kan ændre sin fysiske størrelse og udseende. Hun kan gøre sig større eller mindre, lave en kæmpe knytnæve, så hun kan ramme fjenderne hårdere, strække sine lemmer ved hjælp af elastiske egenskaber og mere. Hun har også hurtige helbredende egenskaber, overmenneskelig styrke og udholdenhed og kan gøre sig selvlysende.

Interessant nok er Khans kræfter også baseret på tidsrejser. Som The Direct forklarer, deler Ms. Marvel sin masse (på cellulært plan) med andre versioner af sig selv gennem rum og tid. Det er grunden til, at hun kan gøre sig selv større eller mindre. Tilfældigvis har IndieWire rapporteret, at den teoretiske fysiker Clifford Johnson er konsulent på Ms. Marvel. Johnson var også rådgiver for MCU-film som Avengers: Endgame, hvor plottet var centreret om tidsrejser. Så det er muligt, at serien bevarer Ms. Marvels tidsrejseevner, som det kort antydes i den 30 sekunders teaser, som du kan se længere nede på siden.

Så vi kan forvente at se Ms. Marvel shapeshifter-egenskaber i MCU-versionen, eller hvad? Jo. DanielRPK er kendt for at lække Marvel-information, og han hævder, at MCU-serien vil bevare hendes formskiftende kræfter. Men Ms. Marvels superkræfter vil have mere til fælles med DCEU-helten Green Lantern end med andre Marvel-shapeshiftere som fx Mr. Fantastic.

Ms. Marvel will still have her embiggening powers but it'd look more like this, more Green Lantern, less Mr. Fantastic. pic.twitter.com/CW2yODCSdoSeptember 24, 2021 See more

Der er dog modstridende spekulationer om Ms. Marvels superkræfter. Ifølge DanielRPK og chefredaktør Lizzie Hill fra The Cosmic Circus, er Khan ikke et menneskeligt væsen i MCU, og hendes kræfter vil være energibaserede.

Ifølge rygter fra KC Walsh har Marvel dog ændret lidt i historien om, hvordan hun bliver en superhelt. Det er opstået efter, at andre rygter antydede, at Ms. Marvel ville få sine kræfter fra en ånd, kendt som en djinn, og at hendes kræfter er magiske i stedet for kinetiske.

Noget tyder på, at denne forklaring om, at hun får magiske kræfter fra en ånd, er baseret på rygter om skurkene i serien. Ifølge flere kilder som bl.a. The Cosmic Circus, Moviescope og MyTimeToShineHello, vil seriens skurke bestå af en gruppe kaldet ClanDestine.

Oh look it's the villain group of Djinn that are after Kamala in Ms. Marvel pic.twitter.com/ojT9PYBByWNovember 12, 2021 See more

I tegneserierne er ClanDestine en familie med overnaturlige kræfter, der er halv djinn og halvt menneske, og som har eksisteret i flere hundrede år. De er efterkommere af Adam Destine, som var en ganske almindelig mand, der blev udødelig, efter at han forelskede sig i en djinn ved navn Elyath. Adam befriede Elyath fra den ædelsten, der fængslede hende for mange, mange år siden. De blev gift, og fik en masse børn med blandede gener som bl.a. Kay Cera/Cuckoo og Walter Destine/Wallop.

Vi aner ikke, hvorfor de er efter Ms. Marvel i MCU. Men vores helt egen teori er, at er Khan måske også selv er halv djinn. Det kunne være forklaringen på rygterne om, at Khan/Ms. Marvel har magiske kræfter.

The Cosmic Circus og Cosmic Marvel har også gættet på, at en anden organisation kladet N.I.C.E vil være med på listen over skurke. Det hedder sig, at N.I.C.E indfanger væsener med overnaturlige kræfter, som de anser for at være farlige (ifølge MyTimeToShineHello). Man mener, at Alysia Reiner (fra Orange is the New Black) spiller gruppens leder Deaver. Så vidt vi ved, findes der ikke nogen organisation kaldet N.I.C.E i tegneserierne, så vi kan ikke grave i dens baggrundshistorie.

Ifølge The GWW og Main Middle Man (tak til Reddit for at have samlet oplysningerne), vil The Inventor/Birdman - en klon af Thomas Edison - også optræde som skurk i serien. Vi har ingen anelse om, hvem der skal spille denne rolle, eller om karakteren vil være en primær eller sekundær skurk.

Ms. Marvel rolleliste

Ms. Marvel rolleliste: Hvem spiller hvem?

(Image credit: Marvel Studios)

Her er rollelisten til serien i 6 afsnit, som er blevet bekræft indtil videre:

Iman Vellani spiller Kamala Khan/Ms. Marvel

Aramis Knight spiller Kareem/Red Dagger

Matt Lintz spiller Bruno Carrelli

Rish Shah spiller Kamran

Saagar Shaikh spiller Amir Khan

Zenobia Shroff spiller Muneeba Khan

Mohan Kapur spiller Yusuf Khan

Laurel Marsden spiller Zoe Zimmer

Vellani spiller den pakistansk-amerikanske teenage-superhelt, og det er hendes første store rolle. I superhelteafdelingen får Vellani selskab af Knight (Into the Badlands) som spiller Red Dagger, der bekæmper kriminalitet, og ifølge The Illuminerdi bliver Ms. Marvel muligvis også forelsket i Knight i serien.

Shah (To All the Boys: Always and Forever) er blevet castet i rollen som Kamran, som er Khans gode ven (og muligvis kæreste). I Marvels kildemateriale er Kamran en anden teenager, der udsættes for Terrigen Mist og får overnaturlige superkræfter. Vi ved dog ikke, om MCU-serien giver Kamran de samme kræfter som Khan, eller om han er helt eller skurk.

Lintz (The Walking Dead) skal spille Khans skolekammerat Bruno. I tegneserierne er han den eneste, der ved, at hun har overnaturlige kræfter. Shroff (The Big Sick), Kapur (Kittie Party) og Shaikh (Just Giggle It) er blevet castet som henholdsvis Khans mor, far og storebror.

🚨 New photos of a familiar scene on the set of Ms. Marvel have dropped. In the first, Iman Vellani uses her powers as Kamala, and Rish Shah’s Kamran makes a meme-worthy face. The second features Iman and Rish with their body doubles. 📸: onset.unseen via Instagram pic.twitter.com/4fKxG2vgXJJune 17, 2021 See more

Marsden (Survive) skal spille Zoe Zimmer, en populær gymnasieelev, der ser ned på Khan og Carrelli. I tegneserierne er Zimmer den første person, som Khan redder, efter at have fået sine superkræfter. Så det er muligt, at Zimmer bliver venner med Khan, hvis historien er den samme i tv-serien.

Ifølge Charles Murphy, der før har lækket information om MCU, er Laith Nakli (Ramy, The Blacklist) blevet castet i rollen som Sheikh Abdullah, som er Iman af Khans lokale moske, mens Yasmeen Fletcher (Let Us In) skal spille Nakia Bahadir, en anden af Khans venner. Og som vi nævnte tidligere, er Alysia Reiner (Orange is the New Black) blevet fotograferet som N.I.C.E-lederen Deaver, selvom det ikke officielt er blevet bekræftet af Marvel.

Derudover byder rollelisten på andre skuespillere som bl.a. Azhar Usman (Ramy), Travina Springer (The Mule) og Nimra Bucha (Churails), men det er stadig ikke blevet offentliggjort, hvilke roller de skal spille i serien (ifølge Marvel.com). The Express Tribune hævder dog, at Fawad Khan (Khoobsurat) og Mehwish Hayat (Enaaya) også er med på rollelisten. Vi ved ikke, om der er nogen af disse skuespillere, der er en del af ClanDestine, eller om de skal spille andre roller.

Ms. Marvel trailer

Ms. Marvel trailer: Findes der en?

(Image credit: Marvel Studios)

Svaret på det spørgsmål er både ja og nej. I december 2020 blev der udgivet en teaser, som gav et indblik i, hvorfor man havde valgt at lave en serie om Ms. Marvel. Videoen viste også nogle af seriens første officielle optagelser:

Siden da har der dog været meget stille på trailer-fronten. Det skyldes højst sandsynligt genindspilningerne, som de i øjeblikket er i gang med, og det faktum at premieredatoen er blevet udskudt. Men under fejringen af Disney+ Day i november 2021 viste Marvel en ca. 30 sekunders lang Marvel tv-serie-montage med nyt materiale som en del af en større "hvad man kan forvente i 2022". Du kan se den her.

De nye optagelser viser Khan med sine superkræfter, et glimt af noget, der muligvis kunne være ClanDestine og Khans hjemmelavede Ms. Marvel-kostume. Videoen røber ikke meget, men det er altid spændende at se nye optagelser alligevel. Vi krydser fingre for, at der ikke går længe, før vi får en officiel trailer at se.

Ms. Marvel i MCU

Ms. Marvel i MCU: Hvornår dukker hun op igen?

(Image credit: Marvel Studios)

Det spørgsmål er nemt at svar på. Vellanis Ms. Marvel vil medvirke sammen med Brie Larsons Carol Danvers/Captain Marvel og Teyonah Parris' Monica Rambeau/Photon.

Det er nok ikke nogen overraskelse, at plotdetaljerne holdes meget hemmelige, men vi ved, at The Marvels anses for at være efterfølgeren til Captain Marvel-filmen fra 2019. Det passer også godt sammen med begivenhederne i Ms. Marvel, da Vellani er med her. Og da Shaikh, Shroff og Kapur spiller de samme roller som i superheltens tv-serie, er det meget sandsynligt, at Ms. Marvel kommer til at spille en central rolle filmens fortælling.

The Marvels skal instrueres af Nia DaCosta (Candyman, Celeste), og manuskriptet er skrevet af Megan McDonnell (WandaVision). Den 31. MCU-film er i øjeblikket sat til at udkomme i biograferne den 17. februar 2023 - premieredatoen er blevet udskudt to gange på grund af den igangværende pandemi.