Moon Knight på Disney+: premieredato, trailer, medvirkende, historie osv.

Det er næsten, som om Marvel Studios havde planlagt det. Med fuldmånens ankomst den 17. januar lærte vi endelig, hvornår Moon Knight, den næste MCU tv-serie, lanceres på Disney+: 30. marts 2022.

Og vi er begejstrede over, Moon Knight snart udkommer på Disney+. Det så ud til, at vi skulle vente helt til maj 2022 på, at det næste Marvel Phase 4-projekt kom – det er Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Men Moon Knights ankomst inden for de næste par måneder betyder, at vi har nyt MCU-indhold at fordybe os i inden den næste film.

Moon Knights udgivelsesdato blev også ledsaget af en første trailer til superhelte-tv-serien med Oscar Isaac i hovedrollen. Den ser mørkere og mere surrealistisk , end hvad vi er kommet til at forvente fra Marvel. Du kan se den officielle trailer nedenfor.

Men disse to ting er ikke de eneste, du finder i denne Moon Knight-hub. Nedenfor har vi samlet alle de oplysninger, vi kender om den næste MCU-tv-serie, inklusive dets rollebesætning, potentielle plot, hvordan det vil hænge sammen med den bredere MCU og mere. Og mens du er her, kan du læse vores Moon Knight trailer-gennemgang (på engelsk), som indeholder nogle spændende øjeblikke, som du kan gå glip af, hvis du kigger væk, påskeæg, tegneseriereferencer og meget mere.

Mulige spoilere for Moon Knight på Disney+. Stands din læsning her, hvis du vil undgå, at noget bliver afsløret, som kan ød3elægge oplevelsen for dig.

Moon Knight premieredato

Moon Knight premieredato: 30. marts 2022

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Som vi nævnte tidligere, får Moon Knight premiere på Disney+ onsdag den 30. marts. Ligesom tidligere MCU-tv-serier, herunder Loki, What If...? og Hawkeye får den altså premiere midt på ugen.

Marvel Studios præsident Kevin Feige fortalte journalister ved en WandaVision pressedag (via Collider) i januar, at Moon Knight også vil have seks afsnit. Det betyder, at seriens sidste afsnit kommer den 11. maj – fem dage efter, at Doctor Strange 2 eksklusivt får premiere i biograferne.

Hvert afsnit forventes at vare mellem 40 og 50 minutter, hvilket er blevet standardlængden for MCU-tv-serier. Mohamed Diab (Cairo 678) har angiveligt instrueret fire af disse afsnit, mens instruktørpartnerne Justin Benson og Aaron Moorhead (The Twilight Zone, Synchronic) står for de to andre.

En nylig Cosmic Circus-rapport tyder dog på, at George Clooney instruerer et af Moon Knights afsnit, selvom det er uklart, hvilket bidrag han har ydet, hvis rygterne er sande.

Moon Knight trailer

Moon Knight trailer: her er den første officielle trailer

Moon Knights første trailer så dagens lys den 17. januar, og dengav os vores bedste kig på den mystiske MCU tv-serie til dato.

Videoen starter med Oscar Issacs Steven Grant/Marc Spector, en tidligere lejesoldat, der lider af dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), en tilstand, der betyder, at han har flere personligheder. Grant/Spector har svært ved at sove og siger, at han ikke kan kende forskel på det virkelige liv og drømme.

Normalt ville du forvente, at hans søvnproblemer er et resultat af hans DID-tilstand. Men som traileren skrider frem, og på ægte Marvel-manér, er det tydeligt, at der er noget større på spil her.

Resten af Moon Knight-traileren er, for at være helt ærlig, en vild og surrealistisk rejse. Vi ser Grant/Spector forfulgt af en person, som vi tror er Khonshu, den gamle egyptiske månegud, som giver Grant/Spector overmenneskelige kræfter i tegneserierne (og sandsynligvis Isaacs live-action inkarnation af karakteren).

Vi finder også ud af, at Ethan Hawke (Dead Poets Society, The Black Phone) spiller en skurk i kultlederstil ved navn Arthur Harrow, og vi ser, at Grant/Spector ikke er klar over, at han har overmenneskelige kræfter, og at han har flere identiteter. Vi får også et glimt af, hvor stærk Moon Knight er – antihelten, der støder på, hvad der ser ud til at være en varulv eller gammel egyptisk sjakal på et museums offentlige toilet.

Vi har taget et nærmere kig på seks ting, du måske er gået glip af i Moon Knights første trailer, så læs vores artikel for at få flere detaljer om seriens mulige historie, skurke, Grant/Spectors historie og meget mere.

Moon Knight rollebesætning

Moon Knight rollebesætning: hvem spiller hvem?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Detaljerne er stadig ret tyndbenede, så vi har kun bekræftede casting-nyheder at gå videre med for nu:

Oscar Isaac spiller Moon Knight/Marc Spector/Steven Grant

Ethan Hawke spiller Arthur Harrow

Gaspard Ulliel spiller Anton Mogart

May Calamawy spiller ukendt

Lucy Thackeray spiller Donna

Som om vi havde brug for bevis for, at MCU's Disney+-serier er lige så stor en sag som filmene, har Marvel valgt nogle ægte stjerner til Moon Knight-rollebesætningen: Oscar Isaac, stjernen i den seneste Star Wars-trilogi og Denis Villeneuves Dune. Isaac skal spille Moon Knight, samt Grant, Spector og enhver anden af karakterens mange personaer.

Man vidste kun, at Ethan Hawke skulle spille en unavngiven skurk, indtil seriens første trailer kom online. Takket være underteksterne på YouTube-versionen af



traileren har vi erfaret, at han spiller en karakter ved navn Arthur Harrow. I tegneserien er Harrow en skurk, der kun optræder i ét nummer – I Moon Knight nr. 2 fra april 1985 – og han er en videnskabsmand, der udfører eksperimenter på menneskelige emner for at lære, hvordan man permanent eliminerer smerte.

Her er Harrow dog blevet omarbejdet som noget af en kultleder, og Hawke fortalte, da han var gæst på The Seth Meyers-show (via The Hollywood Reporter): "Jeg har baseret min karakter på David Koresh", dvs. lederen af



Branch Davidian-kulten, som var involveret i Waco-belejringen i 1993. Det ser ud til, at Harrow ønsker at hjælpe folk med at frigøre deres sande potentiale. Vi ser ham bede Grant/Spector om at "udløse deres kaos" i traileren, så det er en klar mulighed.

Vi tror også, at Hawkes karakter faktisk vil være en kombination af to tegneseriefigurer. Reddit-brugere står bag teorien om, at Hawke vil portrættere en sammenlægning af Harrow og en pyrokinetisk superskurk kaldet Sun King, som lider af bipolar lidelse. Marvel har det med at forsøge at lede seerne væk fra ideer om, hvem den rigtige skurk i deres film og tv-serier er, så vi ville ikke blive overraskede, hvis de har gjort det samme her.

May Calamawy er blevet castet i en ikke afsløret rolle, ifølge Deadline. Hun kunne spille Isaacs mulige kærlighedsinteresse, Marlene Alraune, men vi tror, det er mere sandsynligt, at hun er stemmen bag Layla, som Grant/Spector taler med i telefonen i traileren.

ScreenRant har tidligere rapporteret, at Gaspard Ulliel (Hannibal Rising) har sluttet sig til Moon Knight-castet som skurken Anton Mogart, alias Midnight Man, og dette bekræftes på IMDB.

Moon Knight historien

Moon Knight historien: hvad handler serien om?

Oscar Isaac som Marc Spector i den ventede Moon Knight tv-serie. (Image credit: Marvel Studios)

Her er den officielle synopsis for Marvel Studios' Moon Knight, som beskrevet på Marvel.com:

"Serien følger Steven Grant (Isaac), en blid gavebutik-medarbejder, der bliver plaget af blackouts og minder om et andet liv. Steven opdager han har dissociativ identitetsforstyrrelse (DID) og deler krop med lejesoldaten Marc Spector. Mens Steven/Marcs fjender samles om dem, skal de navigere i deres komplekse identiteter, mens de kastes ind i et dødbringende mysterium blandt Egyptens magtfulde guder."

Disneys officielle resumé (via Deadline) beskriver Moon Knight som en "ny globetrottende action-eventyrserie med en kompleks selvtægtshelt, der lider af dissociativ identitetsforstyrrelse (DID). De mange identiteter, der lever inde i ham, bliver kastet ud i en dødbringende krig mellem guder baseret på den moderne verden og det gamle Egypten."

Ingen af disse afslører meget i forhold til historien, så vi har gravet i Marvels tegneseriearkiver for at give yderligere kontekst.

Moon Knight er skabt af forfatteren Doug Moench og kunstneren Don Perlin, og Moon Knight fik sin tegneseriedebut i Werewolf by Night #32 i august 1975. Han optrådte oprindeligt som en antagonist til historiens lycantropiske helt – deraf al den varulve-relaterede måne- og sølvikonografi – men han forstod til sidst, at den titulære Jack Russell (ja, det er varulvens rigtige navn) var et offer snarere end en skurk.

Marvel var ikke længe om at indse, at de havde en stjerne på hånden og - efter flere yderligere gæsteoptrædener i slutningen af 70'erne, som understregede Moon Knights heroiske side - gav Marvel ham hans egen serie. Det første nummer landede i november 1980 og har været i gang lige siden.

I tegneserien er Spector en tidligere amerikansk marinesoldat, der bliver en kanal for den egyptiske månegud Khonshu, hvilket giver ham superstyrke, hurtighed og udholdenhed, der er påvirket af månens faser. Han er også en Batman-lignende årvågenhed, med en formue, arsenal af specialist-gadgets at matche og militærtræning, der gør ham til en formidabel langdistance- og hånd-til-hånd-kombattant.

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Det, der dog gør Moon Knight til en særlig spændende tilføjelse til MCU, er det faktum, at han har DID-lidelsen. Tilstanden betyder, at Marc Spector har mange alter-egoer - især taxachaufføren Jake Lockley og milliardærforretningsmanden Steven Grant - der hjælper ham med at bevæge sig gennem flere sociale kredse. Til Moon Knights tv-serie er Grant imidlertid blevet genopfundet som en ydmyg museumsbutiksmedarbejder, mens det endnu ikke er bekræftet, om Lockley dukker op.

Seriens synopsis giver også flere fingerpeg om, hvad man kan forvente af serien.

For det første vil Marc Spectors DID være en vigtig komponent i Moon Knights live-action-historie. I december 2020 fortalte Marvel Studios præsident Kevin Feige til Emmy magazine, at "det mentale sundhedsaspekt er et unikt aspekt af programmet". Så vi håber, at Marvel vil udforske emnet med den følsomhed, der karakteriserede WandaVisions kraftfulde udforskning af sorg og traumer.

Feige påpegede også, at "det er et stykke tid siden, vi har haft en actionhelt, der springer ud af bygninger og kommer i slagsmål," hvilket tyder på, at vi får masser af Batman-stil action, når Marvels egen kappeklædte korsfarer beslutter sig for at tage loven i egne hænder.

Linjen "dødbringende krig mellem guder" kunneåbne døren for flere gamle egyptiske guder, der optræder i Moon Knight. Traileren leverede et sjovt lille påskeæg, der kan antyde, at Sobek, Nilens gud og militærets skytsgud, er med i en eller anden rolle. Vi ser også statuer af Ra, Osiris og Anubis på et tidspunkt, så enhver af dem kunne dukke op - især sidstnævnte, dsa dette forklarer at skabningen, som Moon Knight kæmper i traileren, er en sjakal.

Horror-elementer, der traditionelt er forbundet med Moon Knight, kan også bringe hans historie ind i det overnaturlige kredsløb. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) har allerede beskrevet Doctor Strange 2 som "en meget skræmmende film", mens der også kan være links til den kommende Mahershala Ali-genstart af Blade.

Glem ikke, vi hørte Daywalkerens stemme tale med Dane Whitman i Eternals’ teaser efter rulleteksterne, så dette kunne være starten på en rekrutteringsindsats for Midnight Sons. Denne Avengers-lignende gruppe beskæftiger sig med overnaturlige trusler og har bestået af karakterer som Wong, Iron Fist, Punisher, Ghost Rider og Doctor Strange i tegneserierne. Kunne de slå sig sammen i MCU? Vi vil gerne se det ske.

Moon Knight i MCU

Moon Knight i MCU: kommer han til at medvirke i en Marvel-film?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Det tror vi bestemt på. Med en stor A-liste-stjerne i form af Isaac ombord, er det kun et spørgsmål om tid (efter vores mening), før Moon Knight tager springet fra sin eget Disney+-serie til en Marvel-film.

Som vi spekulerede i ovenfor, kunne det være som en del af MCU's potentielle live-action Midnight Sons. Moon Knight kan også få en cameo i den kommende Blade-film, som endda kan føre til Midnight Sons eller en anden fantasy/magi-baseret Marvel-univers sammen med Blade, Black Knight og Doctor Strange.

Moon Knight har også været en del af Avengers og Heroes for Hire line-ups i tegneserierne. I betragtning af at verden har brug for et nyt Avengers-hold, og Shang-Chi og She-Hulks MCU-optrædener muligvis antyder et Heroes for Hire-hold, kan Moon Knight være en del af begge i en ensemble-superheltefilm. Få det til at ske, Marvel!