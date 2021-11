Marvel Phase 4: MCU film og tv udgivelsesdatoer, multiverse crossovers og mere

Marvel Cinematic Universe (MCU) er blevet udvidet igen. Eternals, den 26. film af Marvel Studios, er kommet i biografen. Det betyder, at der nu er tre Marvel Phase 4 film at se og tage højde for i vores artikel: "Sådan ser du Marvels film i den rigtige rækkefølge".

Eternals er dog ikke den sidste MCU film i dette år. Hawkeye's Disney Plus serie er næste gang den 24. november, før den længe ventede Spider-Man: No Way Home bringer stafetten hjem for 2021 den 17. december.

Der er også masser at se frem til i 2022 og fremover, så Marvel viser ingen tegn på at bremse produktionen af sine mange tv-shows og film. 2020 var et meget tørt år for studiet på grund af den igangværende pandemi, men vi har meget at se frem til nu, hvilket aldrig er en dårlig ting.

Hvis du leder efter en komplet gennemgang af Marvels Phase 4 skema, så er vi her for at hjælpe. Nedenfor finder du mere information om alle kommende MCU film og tv-shows, inklusive eventuelle nyligt ændrede udgivelsesdatoer, multiversal crossovers, tilføjelser til medvirkende og mere.

Marvel Phase 4 udgivelsesdatoer

Marvel Phase 4 udgivelsesdatoer: film og tv-serier der kommer snart

(Image credit: Sony Pictures)

Mange af Marvels kommende produktioner har officielle lanceringsdatoer, selvom nogle udgivelser er tvetydige for nu.

Nedenfor finder du en liste over bekræftede lanceringsdatoer for 2021's resterende udgivelser, de ændrede udgivelsesdatoer for 2022's projekter og foreløbige lanceringsvinduer for fremtidige film og tv-serier.

Hawkeye (24. november 2021)

Spider-Man: No Way Home (17. december 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6. maj 2022)

Thor: Love and Thunder (8. juli 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11. november 2022)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (december 2022)

Moon Knight (forventet i 2022)

She-Hulk (forventet i 2022)

Secret Invasion (forventet i 2022)

Ms. Marvel (Q4 2022)

The Marvels (tidligt i 2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5. maj 2023)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28. juli 2023)

Fantastic Four (venter på bekræftelse)

Blade (venter på bekræftelse)

Marvel Phase 4 film

Marvel Phase 4-film: alle MCU film der kommer inden 2023

Spider-Man: No Way Home

Udgivelsesdato: 17. december 2021

Findes der en mere længe ventet Marvel film end Spider-Man: No Way Home? Udgivelsen af threequel's første trailer ødelagde næsten internettet i slutningen af august, og hypen er ikke blevet mindre efter snak om potentielle tilbagevenden fra tidligere Spider-Man skuespillere og deres seriers skurke.

På et tidspunkt efter den anden MCU Spider Man film, vil No Way Home se Peter Parker (Tom Holland) søge hjælp fra Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) for at genoprette sin hemmelige identitet. Det er efter, at Mysterio afslørede, hvem han var i Far From Homes post-credit scene.

Tingene går dog ikke efter planen, og duoen er med til at skabe multiversets ankomst. Alfred Molinas Doc-Ock, Jamie Foxx's Electro og Willem Dafoes Green Goblin, blandt andre rygtede skurke, forventes alle (eller sandsynligvis) at genoptage deres roller. Tobey Maguire og Andrew Garfield menes også at vende tilbage som deres Spider-Man gentagelser, mens Charlie Cox's Matt Murdock - sidst set i hans Netflix Daredevil serie - kan komme på banen. Det er en masse ubekendte for én film.

Det er tilstrækkeligt at sige, at vi spænder os fast i en actionfyldt og potentielt følelsesladet afslutning på MCU's Spider-Man trilogi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Udgivelsesdato: 8.maj 2022

Apropos Sorcerer Supreme, så kommer Doctor Strange 2 i biografen fem måneder efter No Way Home. Det vil sandsynligvis give os et klarere blik på, samt en bedre forståelse af, Marvel Cinematic Multiverse (MCM).

Cumberbatch gentager sin rolle som Stephen Strange, og han får selskab af Elizabeth Olsens Scarlet Witch, Benedict Wongs Wong, Chiwetel Ejiofors Baron Mordo og Rachel McAdams' Christine Palmer fra den første film. Nykommeren Xochitl Gomez vil også portrættere America Chavez, en relativ nykommer til Marvel tegneseriens superhelte serie.

Lidt er kendt om Doctor Strange 2's plot, bortset fra en kort synopsis (fra Backstage.com), som antyder, at vi kan forvente en forbløffende superheltefilm i horror-stil, der vil omforme alt, hvad vi troede, vi vidste om live-action universet. Alle tegn peger derfor i retning af en forandring af, hvordan MCU og dens indbyggere fungerer.

Thor: Love and Thunder

(Image credit: Marvel Studios)

Udgivelsesdato: 8. juli 2022

Den eneste Avenger, der modtager en fjerde solofilm (i hvert fald indtil videre), Thor fortsætter i juli 2022. Thor: Love and Thunder vil være en slags mini-Avengers film. Den medvirker også Guardians of the Galaxy, Tessa Thompsons Valkyrie og ser Natalie Portmans Jane Foster vende tilbage som alter-go Mighty Thor.

Ligesom Doctor Strange 2 ved vi ikke meget om plottet. Ifølge instruktør Taika Waititi vil den hente inspiration fra Jason Aarons tegneserieserie Mighty Thor, hvor Foster får superkræfter svarende til Thor, mens han gennemgår kræftbehandling. Vi ved også, at Christian Bale (The Dark Knight, Vice) vil portrættere Gorr the God Butcher, filmens antagonist, mens Waititi kalder Thor 4 for den "skøreste film [han nogensinde har] lavet". Vi krydser fingre for, at det er sandt og ikke overdrevet.

Black Panther: Wakanda Forever

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Udgivelsesdato: 11. november 2022

Måske den mest gribende Marvel-film i produktion i øjeblikket, og med god grund. Black Panthers MCU-rejse vil fortsætte uden den ikoniske Chadwick Boseman, der døde i august 2020 efter en fire-årig kamp mod kræft.

Da Marvel Studios valgte ikke at omarbejde T'Challa til ære for Bosemans portrættering, er Wakanda Forevers plot siden blevet omformet fem gange af instruktør Ryan Coogler og medforfatter Joe Robert Cole. Optagelserne er i gang i øjeblikket, så det ser ud til, at duoen har fundet en måde at bevare Bosemans arv, mens de flytter Black Panthers historie fremad.

Så hvad ved vi indtil videre? Lupita Nyongos Nakia, Letitia Wrights Shuri, Angela Bassetts Ramonda og Danai Guriras Okoye vender alle tilbage fra den første film. Martin Freeman og Winston Duke er også tilbage som henholdsvis Everett Ross og M'Baku. I May Destroy You's Michaela Coel er også blevet castet til en endnu ikke afsløret rolle.

Endelig vil Wakanda Forever introducere en live-action version af Ironheart, alias Riri Williams, en genial opfinder og MIT-studerende, der skaber sin egen Iron Man-stil rustningdragt. Forvent da, at Tony Starks MCU-efterfølger spiller en stor rolle, såvel som en af de etablerede medvirkende, der på et tidspunkt påtager sig Black Panthers kappe.

The Marvels

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Udgivelsesdato: Tidligt i 2023

Mens den teknisk set er en Captain Marvel-efterfølger, vil denne Nia DaCosta-instruerede Phase 4 film se en trio af kvindelige superhelte slå sig sammen på det store lærred for første gang.

Brie Larsons Carol Danvers genforenes med Teyonah Parris' Monica Rambeau, datter af Danvers' bedste veninde Maria (Lashana Lynch) fra den første film. Sidst vi så Rambeau, havde hun fået sine egne superkræfter i WandaVision, så forvent et akavet familiegensyn mellem dem.

Andre steder vil Iman Vellanis Ms. Marvel også få sin live-action filmdebut. Vellanis Kamala Khan vil først medvirke i sit eget Disney Plus show, som tilsyneladende er planlagt til at blive udgivet i begyndelsen af 2022. Så vi vil blive præsenteret for hende før hendes optræden i The Marvels.

Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) er blevet castet som filmens skurk, og optagelserne finder i øjeblikket sted i Storbritannien efter ophold i Los Angeles og New Jersey. Efter at Marvel flyttede sin udgivelsesplan, har The Marvels dog ikke en officiel udgivelsesdato længere.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Udgivelsesdato: 5. maj 2023

En af tre film, der nu skal ankomme i 2023, Guardians 3 vil bringe gardinet ned for trilogien, som James Gunn har ledet siden 2014.

Guardians 3 vil blive sat efter Thor: Love and Thunder og Guardians' kommende Disney Plus Holiday special. Men med potentielle ændringer i line-up - David Bautista vender ikke tilbage som Drax efter Guardians 3, mens Gunn har teased nogle store karakterdødsfald i threequel - vi ved ikke meget om denne film.

Optagelserne skal begynde i november 2021 og slutte i april 2022, så forvent at der er nogle ting, der vil sive ud i denne periode. Heldigvis blev Guardians 3's udgivelsesdato ikke flyttet som en del af Marvels omstrukturering af tidsplanen, så den er stadig planlagt til at ankomme i maj 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Udgivelsesdato: 28. juli 2023

En anden produktion, der optages i Storbritannien lige nu, er Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Igen er der kun lidt, der er kendt om denne films plot, men vi ved, at dens antagonist vil være ingen ringere end Lang the Conqueror. Tidsrejsegeniet vil blive spillet af Jonathan Majors, som portrætterede en af Kangs tidsvarianter - He Who Remains - i Loki sæson 1. Og hans officielle ankomst kan få enorme konsekvenser for MCU'ens fremgang.

Bortset fra Majors' Kang, vil Ant-Man 3 også se tilbagevenden af Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer og Kathryn Newton som Scott Lang/Ant-Man, Hope van Dyne/Wasp, Hank Pym, Janet van Dyne og Cassie Lang. Peyton Reed, der instruerede de første to Ant-Man-film, vender også tilbage i det varme sæde og har antydet, at Quantum Realm vil spille en stor rolle.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania kommer nu efter Guardians 3 også. Det er uklart, om dette skyldes planlægningsproblemer, eller om sidstnævntes plot vil hænge sammen med dette på en eller anden måde. Uanset hvad, hold øje med dette rum.

Fantastic Four

(Image credit: Marvel Studios)

Udgivelsesdato: Ikke bekræftet

Denne Phase 4 film er en biggie. Det er rigtigt, en Fantastic Four MCU film er på vej, men der er meget lidt information omkring den i øjeblikket. Og det inkluderer, hvornår det vil blive udgivet.

Jon Watts, som har instrueret alle tre Spider-Man MCU film, vil tage ansvaret for produktionen. Der er ingen andre officielle meddelelser uden for Watts' ansættelse, men det vil forhåbentlig ændre sig, når han er færdig med pressen for Spider-Man: No Way Home senere i år.

Blade

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Udgivelsesdato: Ikke bekræftet

I øjeblikket ved vi ikke meget om Blades MCU film. Den får Mahershala Ali i hovedrollen som den titulære vampyrjæger, vil blive instrueret af Bassam Tariq (Mogul Mowgli) og bliver skrevet af Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters).

Bortset fra det er der dog ikke noget at sige om, hvornår optagelserne begynder, og hvornår filmen udkommer. Forhåbentlig varer det ikke meget længere, før Marvel afslører flere detaljer.

Marvel Phase 4 TV shows

Marvel Phase 4 TV shows: alle Disney Plus serier der udgives inden 2022

Hawkeye

Udgivelsesdato: 24. november 2021

Clint Barton – som helt sikkert har en masse bagage efter Avengers: Endgame, hvor han blev vist dræbe kriminelle og måtte lade Natasha Romanoff dø – vender tilbage for at træne en ny Hawkeye, Kate Bishop, i denne Disney Plus serie.

Med udgangspunkt i Matt Fraction og David Aja rækken af tegneserier, der omdefinerede Hawkeye til den moderne tidsalder, rygtes denne juleserie med Daredevils Vincent D'Onofrio som Wilson Fisk, men vi må vente og se.

Serien i seks dele kommer til Disney Plus i slutningen af november, med to episoder med premiere samme dag. Det betyder, at sæsonfinalen ankommer i tide til den 22. december, hvilket er den perfekte måde at fejre feriesæsonen på.

Ms. Marvel

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Udgivelsesdato: Q4 2022 (juli til september)

Oprindeligt forventet i 2021, men nu sat til at lande i 4. kvartal af 2022 (det er mellem juli og september i Disneys regnskabsår), introducerer Ms. Marvel Kamala Khan (Iman Vellani) til MCU – dens første muslimske superhelt, og også breakout-stjernen i Marvel's Avengers spil udgivet sidste år.

Hun er et frisk pust, når det angår superheltekarakterer, med en Spider-Man lignende oprindelseshistorie, der får hende til at føle sig meget komplet fra start. Som nævnt vil dette show knytte sig til The Marvels, hvor Vellani gentager sin rolle i filmen.

Optagelserne sluttede i maj 2021, men vi mangler endnu at se nogen officielle optagelser eller modtage en ny udgivelsesdato. Vi hører muligvis mere om Disney Plus Daysenere på ugen, men foreløbig skal du bare vide, at den ankommer engang i sommeren 2022.

Moon Knight

(Image credit: Disney)

Udgivelsesdato: 2022 (forventet)

Moon Knight handler om Marc Spector, en superhelt, der beskæftiger sig med dissociativ identitetsforstyrrelse. Den store nyhed her er, at Marvel har fået superstjernen Oscar Isaac til rollen, hvor Ethan Hawke spiller seriens skurk. Forvent, at Isaac vil bebo flere versioner af hans karakter, og forvent, at egyptisk ikonografi spiller en stor rolle i showets visuelle retning.

Produktionen på Moon Knights tv-show sluttede i midten af oktober. Forvent, at den seksdelte serie ankommer i 2022, og ifølge Kevin Feige, at karakteren optræder i fremtidige MCU film.

She-Hulk

(Image credit: Disney)

Udgivelsesdato: 2022 (forventet)

She-Hulk burde bringe en anden smag til MCU. Tatiana Maslany spiller Bruce Banners kusine, Jennifer Walters, i hvad der er blevet beskrevet som en halv times juridisk komedie, der ligner Dan Slott tegneserien fra midten af 2000'erne, der modtog stor anerkendelse.

Mark Ruffalos Bruce Banner/Hulk dukker også op i denne nye serie sammen med Tim Roths Abomination. Bliv ikke overrasket, hvis flere dybtskårne MCU karakterer ankommer, baseret på hvordan tegneserien foregik. Jameela Jamil spiller seriens skurk, Titania, ifølge rapporter.

Secret Invasion

(Image credit: Marvel Studios)

Udgivelsesdato: 2022 (forventet)

Dette show kunne blive stort. Secret Invasion vil fokusere på Skrulls, som set i Captain Marvel, med Ben Mendelsohns Talos og Samuel L. Jacksons Nick Fury som hovedrollerne i showet. Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman og Emilia Clarke er også alle en del af rollebesætningen ifølge rapporter, og vi forventer, at dette markerer den næste Avengers-level begivenhed i MCU.

"Den handler om en sekt af Skrulls, der har infiltreret alle niveauer af livet på Jorden," sagde Kevin Feige om serien tilbage i december 2020. Ifølge Jackson er optagelserne begyndt, så det er på tide at begynde at blive begejstret for denne. Du ved, hvis det ikke er for tidligt.

Guardians of the Galaxy Holiday Special

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Udgivelsesdato: December 2022

Forventet til at være under 40 minutter lang, vil denne special sandsynligvis fremkalde den notorisk dårlige Star Wars Holiday Special fra 1978, som forfatter og instruktør James Gunn er fan af. De vigtigste Guardians besætninger vil medvirke, og det lyder som om det bliver kanon – det foregår før den tredje Guardians film og efter Thor: Love and Thunder.

Optagelserne vil finde sted sammen med Guardians of the Galaxy Vol. 3, så vi kan forvente, at hovedfotograferingen begynder snart. Hvis den gør det, skulle Guardians' Holiday Special ankomme i tide til december 2022.

Marvel Phase 4 andre projekter

Marvel Phase 4: hvilke andre produktioner er under udvikling?

(Image credit: Marvel Studios)

Ingen af disse projekter har udgivelsesdatoer endnu, men de er alle bekræftet:

Ironheart

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Dens udgivelsesdato er endnu ikke offentliggjort, men en Ironheart Disney Plus serie er på vej. TV-showet med seks afsnit bliver skrevet af Chinaka Hodge (Snowpiercer) og vil have Dominique Thorne i hovedrollen som Riri Williams, der får sin live-action debut i Black Panther 2. Ingen andre detaljer er i øjeblikket tilgængelige om showet.

Armor Wars

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Don Cheadles James Rhodes/War Machine vil også dukke op i hans eget Disney Plus show i fremtiden. Baseret på tegneserien af samme navn forventes optagelserne at begynde i 2022 og vil udforske følgerne af Tony Starks død i Avengers: Endgame i en vis kapacitet. Girls manuskriptforfatter Yassir Lester er med for at skrive manuskripterne.

Untitled Wakanda TV show

(Image credit: Disney)

I februar 2021 blev et Wakanda-spinoff show annonceret, der er udviklet af Black Panther forfatter-instruktør Ryan Coogler. Danai Gurira har underskrevet en aftale om at gentage sin rolle som Okoye i den unavngivet tv-serie, men det er uklart, om andre Black Panther stjerner også vil medvirke.

What If…? sæson 2

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

What If…? sæson 2 er allerede under udvikling hos Marvel Studios. Ifølge hovedforfatter A.C. Bradley og instruktør Bryan Andrew er et afsnit klart (et Gamora-centreret episode, der ikke kom i sæson 1), nogle er ved at være færdige, og andre kræver mere arbejde.

Uanset hvad, så forvent ikke, at den næste del i Marvels animerede antologiserie udkommer før midten til slutningen af 2022.

Loki sæson 2

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Endelig er Loki sæson 2 under udvikling til Disney Plus. Trickster gudens tilbagevenden blev teased i finalen af sæson, men der er ingen ord om, hvorvidt den vil blive filmet før andre Disney Plus-shows eller ej.

Tom Hiddleston er næsten sikker på at gentage sin rolle som gud. Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha-Raw og Sophia Di Martino kunne også vende tilbage, mens sæson 1-hovedforfatter Michael Waldron har skrevet under på at skrive sæson 2s manuskripter.