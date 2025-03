Alt det vi ved: Apple iPhone 17

iPhone 16-serien er i skrivende stund over et halvt år gammel, og der dukker mange formodede lækager op om iPhone 17. Nogle af dem dukkede op allerede før lanceringen af Apples seneste flagskibsmodeller.

Selvom vi ikke forventer, at iPhone 17 og dens søskende bliver lanceret før september 2025, har vi allerede en idé om, hvad vi kan forvente af disse telefoner. Det omfatter kameraopgraderinger, endnu en ny knap, bedre skærme og endda en helt ny model.

Nedenfor finder du alle detaljer om alle de troværdige lækager og rygter, vi har hørt indtil videre, og vi opdaterer denne artikel, når vi kommer tættere på lanceringen.

En Apple-ekspert har netop beskrevet en række mulige iPhone 17-opgraderinger

Forventet lanceringsdato

Vil sandsynligvis blive præsenteret i første halvdel af september

Kan få en startpris på omkring 799 dollars

Der er endnu ingen rygter om lanceringsdatoen for iPhone 17, men det har vi heller ikke brug for, da Apple plejer at følge et meget forudsigeligt mønster.

Derfor forudsiger vi, at iPhone 17 vil blive afsløret i første halvdel af september 2025. Typisk annoncerer Apple de nye enheder på en tirsdag eller onsdag, men virksomheden brød med det mønster for iPhone 16 og valgte en mandag , så vi er ikke helt sikre på den nøjagtige dag.

Når det er sagt, vælger Apple oftest den anden uge i måneden, så nyhederne kan blive annonceret på et tidspunkt mellem mandag den 8. september og fredag den 12. september, hvor den 8., 9. eller 10. september er det mest sandsynlige, baseret på de ugedage, Apple normalt vælger.

Uanset hvad vil disse telefoner sandsynligvis blive tilgængelige for forudbestilling om fredagen i annonceringsugen (hvilket sandsynligvis betyder fredag den 12. september eller måske den 5. september, hvis gætterierne er rigtige).

Hvad angår prisen, er den eneste lækage indtil videre for en ny model, der muligvis hedder iPhone 17 Slim eller iPhone 17 Air (mere om dette nedenfor), men en besked antyder, at denne slankere version af iPhone 17-modellen kunne have en startpris på 1.299 dollars. iPhone 16 Pro Max havde en lanceringspris i USA på 1.199 dollars.

Vi vil dog tage det med et gran salt, da det vil være en højere pris end den nuværende topmodel, og nogle andre lækager tyder på, at denne model vil være placeret mere i midten af sortimentet.

Faktisk har vi nylig hørt at iPhone 17 Slim kan koste mindre end iPhone 17 Pro, hvor den seneste lækage peger på en startpris på $899 for iPhone 17 Air, altså samme niveau som iPhone 16 Plus (som i Danmark har en vejledende startpris på 8.499 kroner).

Under alle omstændigheder kan vi se på tidligere lanceringspriser som et referencepunkt for startpriser på de andre modeller. iPhone 16 starter på 7.499 kroner, iPhone 16 Plus starter på 8.499 kroner, iPhone 16 Pro på 9.499 kroner og iPhone 16 Pro Max 11.499 kroner, så efterfølgere til disse modeller vil sandsynligvis koste mindst lige så meget. Men alt er jo bare blevet dyrere, så vi forventer en eller anden prisstigning på nogle af modellerne.

I mellemtiden er den mere overkommelige model iPhone 16e landet, med en vejledende startpris på 5.499 kroner.

Kan vi stole på rygterne?

Påstanden om, at iPhone 17 Air kan få nogenlunde samme pris som iPhone 16 Plus, er troværdig, og udgivelsesdatoen for alle disse telefoner vil højst sandsynligt være i september.

En ny model

Vi får måske ikke en efterfølger til iPhone 16 Plus (Image credit: Future)

En iPhone 17 Air i stedet for en Plus-model

Forvent også en iPhone 17, en iPhone 17 Pro og en iPhone 17 Pro Max

Du vil ikke blive overrasket over at høre, at vi forventer en iPhone 17, en iPhone 17 Pro og en iPhone 17 Pro Max, Men hvad med iPhone 17 Plus? Selv om det er en mulighed, har flere lækager antydet, at det kunne være en slankere og dyrere iPhone 17 Air eller iPhone 17 Slim i stedet.

En respekteret analytiker forudser dog, at iPhone 17 Air vil ikke vil opnå særlig stor popularitet - måske på samme niveau som Apples Plus- og Mini-modeller, der aldrig er blevet det helt store hit.

Der er også en chance for, at vi vil se en iPhone 17 Ultra, enten i stedet for eller som supplement til iPhone 17 Pro Max. I så fald ville det være en ultra-premium-model, som ville placere sig øverst i hierarkiet. Men det virker mindre sandsynligt, da det ikke er noget, der er blevet lækket for nylig.

Påstandene om en iPhone 17 Air er dog kommet for relativt nylig og fra en række velrenommerede kilder, så der er en god chance for, at vi kan se en supertynd iPhone i 2025.

Faktisk tyder de seneste lækager på, at iPhone 17 Air er endnu tyndere end sine konkurrenter, nemlig den nyligt annoncerede Samsung Galaxy S25 Edge, med en mulig tykkelse på kun 5,44 mm. Det er endnu tyndere end en udfoldet Samsung Galaxy Z Fold 7.

Desuden menes iPhone 17 Air at få Apples nye C1-modem, som fik sin debut med iPhone 16e, i modsætning til basismodellen iPhone 17.

Flere kilder peger på ny kategori

Mange velrenommerede kilder har peget på en iPhone 17 Air eller iPhone 17 Slim, så vi vil tro, at det er sandsynligt, at den dukker op, selvom det er mindre klart, hvad den rent faktisk kommer til at hedde. Desuden forventer vi ikke at se en iPhone 17 Ultra.

En ny knap

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En 120Hz-skærm til alle fire modeller

En ny knap i stedet for action- og volumenknapperne

Ny skærmteknologi til Pro-modellerne

En af de mere spændende læk om iPhone 17-desiget, handler om at iPhone 17 Pro - og muligvis også andre modeller - kan få endnu en ny knap – Denne gang en enkelt knap, der erstatter handlingsknappen og begge lydstyrketaster.

Detaljer om denne mulige knap er begrænsede, men det er nemt at forestille sig, at den kunne fungere til justering af kameraet, så du kan stryge for at ændre lydstyrken og trykke på den for at starte en app eller funktion efter eget valg. Måske ville den endda acceptere både lette og kraftige tryk for at starte forskellige ting.

Apple har faktisk tidligere eksperimenteret med samlede volumenknapper i faste stoffer, blandt andet på en iPhone 14 Pro-prototype, så det er muligt, at ideen vil blive genoplivet til iPhone 17-serien.

Og i en mindre sandsynlig lækage har vi hørt, at Apple kunne udstyre nogle eller alle iPhone 17-modeller med Face ID under skærm.

En anden kilde har lækket tre mulige iPhone 17 Pro-farver, Mørkegrønt titanium, blågrønt titanium og grønt titanium. Tilsyneladende vil kun én af disse blive brugt, hvis nogen, og af disse er det Teal Titanium, som man mistænker for mest sandsynligt at blive brugt. Det er den midterste nuance på det lækkede billede nedenfor. Når det er sagt, har vi mistanke om, at alle tre er lysere, end Apple ville vælge.

(Image credit: Majin Bu)

Fra en anden kilde har vi hørt, at alle fire iPhone 17-modeller kan få en aluminiumsramme, hvilket ville have været en ændring for Pro-modellerne, da iPhone 16 Pro og Pro Max bruger mere premium titanium.

Det virker som en mærkelig ændring, og kilden tilføjer, at når det gælder iPhone 17 Pro og Pro Max, vil den øverste halvdel af bagsiden også være i aluminium, mens den nederste halvdel vil være i glas. Kameramodulet er større end på de nuværende modeller.

Det er dog ikke alle, der er enige, og en anden kilde har sagt, at iPhone 17 Pro og Pro Max holder sig til titaniumrammer.

Siden da har vi hørt, at iPhone 17-serien vil bruge den ramme, der er afbilledet nedenfor, hvilket kunne give et Pixel 9-lignende design. Det er lidt i tråd med lækagen ovenfor, der nævner en øverste halvdel i aluminium og et større kameramodul.

(Image credit: @Jukanlosreve)

En anden kilde har også hævdet, at iPhone 17 Pro (og sandsynligvis også de andre modeller) får det design, der er vist nedenfor.

(Image credit: Front Page Tech / @asherdipps‬)

Denne kilden har også delt det muligt design af iPhone 17 Air, som du kan se nedenfor.

Den har en meget slank konstruktion, men en ret stor kamerablok, når man tænker på, at der kun er én linse på bagsiden. Så vi vil tage det med et gran salt, selvom det er i overensstemmelse med en endnu en iPhone 17 Air-designlækage.

Den samme kilde har også hævdet, at standardmodellen af iPhone 17 vil have det samme kameradesign som iPhone 16, så den model får måske ikke denne nye kameralinje.

Image 1 of 2 (Image credit: Front Page Tech / ‪@Zellzoi‬) (Image credit: Front Page Tech / ‪@Zellzoi‬)

Andre lækager har siden understøttet disse påstande, og flere dummy-enheder af iPhone 17 eer blevet lækket og viser et lignende design.

Nogle mindre designændringer kan også være planlagt, og en kilde antyder, at nogle eller alle af de iPhone 17-modeller vil fåmere afrundede kanter end forgængerne.

Vi har også fra andre kilder hørt at iPhone 17 Pro Max kan få en smallere Dynamic Island end den nuværende model, og at den i strid med lækagen ovenfor får en titaniumramme, mens de andre modeller tilsyneladende får »en mere sammensat« aluminiumsskal, hvilket kan være en henvisning til bagsiden i halvt metal og halvt glas, som er omtalt ovenfor. Flere kilder har nu pegede mod en mindre Dynamic Island, selv om en kilde siger, at Dynamic Island vil være uændret.

Den samme kilde hævder også, at iPhone 17 får en 6,1-tommers skærm, iPhone 17 Air en 6,6-tommers, iPhone 17 Pro en 6,3-tommers skærm, og iPhone 17 Pro Max får en 6,9-tommers. Så det er de samme størrelser som iPhone 16-serien, selv om den påståede nye Air-model måske får en lidt mindre skærm end den Plus-model, den måske erstatter.

Der er dog en vis uenighed om skærmstørrelsen på iPhone 17 Air, og kilden Ross Young hævder, at den bliver lidt mindre på 6,55 tommer, mens @UniverseIce mener, at vi kan forvente en skærm på 6,65 tommer. En anden kilde peger på en 6,7-tommers skærm på 2796 x 1290.

Også Når det gælder iPhone 17 Air, tyder et opslag på, at det ikke bliver så slank som Apple håbede. Virksomheden sigtede oprindeligt efter omkring 6 mm, men det kan de åbenbart ikke opnå, da der skal være mere plads til batteriet.

Når det er sagt, siger en anden lækage at iPhone 17 Air faktisk vil være 5 mm til 6 mm tyk, men at den takket være dette ikke har plads til et SIM-kortspor (så det bliver kun eSIM).

Denne besked tilføjer, at iPhone 17 Air også kun får én hovedtelefonhøjttaler i stedet for to, som det er tilfældet på andre iPhone-modeller, og at den får en »stor, centreret kamerablok«, der kun har ét objektiv.

Vi har også hørt at alle fire iPhone 17-modeller kan få en opdateringsfrekvens på 120 Hz og en Always-on skærm. Faktisk har flere kilder gentog dette og sagdt at basisudgaven af iPhone 17 ligesom dens Pro-søskende får en 120Hz opdateringshastighed og Always-on skærm.

Så det ville ikke være en opgradering til Pro-modellerne, men til basisversionen af iPhone 17 og til iPhone 17 Plus, hvis vi får sådan en telefon.

Når vi snakker om alle iPhone 17-modellene, Rygterne siger, at alle bruger Samsungs M14 OLED-skærm, som på iPhone 16 Pro og 16 Pro Max. Dette vil markere første gang flagskibet i iPhone-serien vil få 120Hz-skærme over hele linjen, i stedet for kun på Pro-modellerne, en meget efterspurgt funktion. Den nuværende generation af iPhone 16 og iPhone 16 Plus er begge begrænset til 60 Hz.

Måskemidlertid kan Pro-modellerne stadig få en skærmopgradering. En kilde hævder, at deres skærme vil gøre brug af en ny teknologi, der »forbedrer batteriets effektivitet, maksimerer skærmens holdbarhed og forbedrer den samlede ydeevne sammenlignet med eksisterende skærmteknologier«.

Endelig har vi hørt, at skærmene på iPhone 17-serien kan gøre brug af en type glas, der ikke er så let at ridse og reducerer genskær.

Er rygterne præcise?

Det er virkelig på tide, at Apple giver alle fire modeller 120 Hz-skærme, så vi håber bestemt, at det er sandt, og det er blevet antydet nok gange til, at vi forsigtigt kan sige, at det er sandsynligt.

Rygterne om en ny knap er vi mindre sikre på, da kun én kilde har nævnt det indtil videre, og de har en blandet historik.

Vi er også usikre på påstandene om, at alle fire modeller vil få en aluminiumsramme, da det ville virke som en nedgradering af Pro-enhederne.

Flere megapixel

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Et nyt 48 MP tele-kamera til Pro-modellerne

Nye 24 MP selfie-kameraer til alle modeller

iPhone 17-serien kan få flere betydelige kameraopgraderinger, herunder et nyt 24 MP frontkamera til alle iPhone 17-modeller, sammenlignet med de 12 MP, osm er på de nuværende telefoner. Det er en påstand, som denne kilde (Jeff Pu) er kommet med flere gange.

Den samme kilde nævner også et 48 MP telefoto-kamera til iPhone 17 Pro og Pro Max - fra de nuværende 12 MP. Vi har også hørt analytikeren Ming-Chi Kuo sige noget lignende, selvom de ikke var sikre på, om begge Pro-modeller ville få opgraderingen, eller om det kun er iPhone 17 Pro Max, som vil få et 48 MP tele-kamera.

Og kilden @UniverseIce har også sagt, at Pro-modellene vil få hele tre 48 MP-kameraer, hvilket betyder en opgradering af teleobjektivet, men ikke - i hvert fald ikke med hensyn til megapixel - for hovedkameraet eller ultravidvinklen.

Vi har også hørt rygter om en trio af 48 MP-kameraer fra en anden kilde, men de hævder også, at mærkeligt nok vil hovedkameraet på iPhone 17 Pro og Pro Max få en mindre sensor enn på 16 Pro-serien, hvilket lyder som en nedgradering.

En andet kilde mener at vide, at standardversjonen iPhone 17 og iPhone 17 Air ikke vil få et 5x telekamera. Dette er egentlig ikke overraskende, men det er skuffende. Faktisk er det muligt, at iPhone 17 Air kun får ét kamera bagpå, men en anden kilde hævder at iPhone 17 Air vil få et 48 MP hovedkamera og et 12 MP-kamera i front.

Endelig har vi hørt, at Apple måske planlægger et kamera med en mekanisk blænde til mindst én af de nye telefoner i iPhone 17-serien. Det giver dig mulighed for at justere størrelsen på blænden og dermed dybdeskarpheden.

Er kamerarygterne troværdige?

Frontkameraet og tele-kameraet ser ud til at være oplagte opgraderingsvalg til iPhone 17-serien, da deres megapixelantal er mærkbart lavere end nogle af de andre kameraer. Så der er en god chance for, at lækagerne viser sig at være sande.

Nogle af rygterne om ændringer i kameradesignet virker tvivlsomme. For eksempel har vi svært ved at tro på en mekanisk blænde. Men mange af de andre rygter kommer fra flere kilder, så det er bestemt muligt, at nogle af ændringerne kommer.

Forbedret ydeevne

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En ny og kraftfuld A19 Pro-chip

Op til 12 GB RAM

Ikke overraskende tyder en lækage på, at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil få en ny A19 Pro-chip, og at de andre modellene vil få enten en A18- eller A19-chip. Den samme kilde siger også, at vi kan forvente 12 GB RAM i Pro-modellerne, op fra de nuværende 8 GB, men at standardversionen af iPhone 17 og iPhone 17 Slim kun får 8 GB.

En anden kilde har gentaget dette, og mener vi kan vente os en A19 Pro-chip og 12 GB RAM i iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max. Denne chip vil efter sigende blive bygget på en ny 3-nanometer fremstillingsproces, hvilket kan betyde et stort spring i ydelsen.

Når det er sagt, har analytiker Ming-Chi Kuo at kun iPhone 17 Pro Max vil få 12 GB RAM, mens de andre forbliver på 8 GB, og at Pro Max også vil få et opgraderet kølesystem og være den eneste model med forbedrede interne AI-funktioner.

Kuo hævder også, at iPhone 17-serien kan få et lettere og tyndere bundkort, som giver plads til andre komponenter eller et større batteri. Og nu vi taler om batteriet, iPhone 17 Air kan få en battericelle med høj tæthed, hvilket giver sammenlignelig batterilevetid med nuværende iPhone-modeller.

Der er også en vis mulighed for, at nogle eller alle iPhone 17-modeller kan få Touch ID under skærmen, som giver dig en fingeraftrykssensor såvel som Face ID, men vi tvivler på det.

Endelig kan iPhone 17 Air bruge Apples egenudviklede 5G-modem, men det fungerer angiveligt ikke så godt som de Qualcomm-modemer, virksomheden bruger i øjeblikket. Vi har også hørt, at basismodellen iPhone 17 måske slet ikke får Apples C1-modem.

Kan du stole på de rygter?

Der kommer helt sikkert nye chips, og vi forventer, at i hvert fald nogle modeller får et løft til 12 GB RAM, især fordi det kan bidrage til bedre AI.

Vi vil dog blive meget overraskede, hvis Touch ID vender tilbage på nogen som helst måde.

