Nu ved vi, hvilken iPhone Apple vil have dig til at købe

Det er en usædvanlig iPhone-lancering, vi har oplevet fra Apple. Ikke siden de tidlige dage med iPhone for snart 20 år siden har vi set et så begrænset udvalg. Ingen basismodel, ingen supertynd model, ingen Plus-model, ingen Mini-model. I stedet har vi to kraftfulde Pro-modeller og den spritnye foldbare iPhone Duo. Selv med det begrænsede udvalg, skulle man tro, at selv Apple ville have svært ved at styre forbrugernes valg. Men takket være Apples topchef John Ternus ved vi nu præcis, hvilken iPhone Apple håber, du køber.

Det må være iPhone Duo!

Apple har ikke sagt det – og det ville også komme bag på os – men nogle gange skal der bare et lille signal eller et enkelt valg til for at afsløre det, der egentlig burde have været indlysende fra starten.

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Mandag aften, midt i Hollywood-glamouren under den 78. uddeling af Primetime Emmy-priserne, stod Apples nye topchef John Ternus på den røde løber. Han så stilfuld ud – om end måske lidt malplaceret i smokingen – og mens mikrofonerne blev holdt op mod hans ansigt, besvarede han spørgsmål om Apple TV’s utrolige succes gennem syv år og den enorme mængde priser til serier som Shrinking og nykommeren Windows Bay, som vandt flere Emmy-priser for første sæson end nogen anden serie tidligere.

Han tryllede den nærmest frem

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Så begyndte en reporter fra Deadline at stille spørgsmål om de nye telefoner. Uden at tøve trak Ternus den imponerende nye iPhone Duo op af brystlommen, mens reporteren skreg af begejstring.

Man kan vel tilgive hende den overstrømmende og totalt uprofessionelle reaktion. Man har trods alt ikke set meget til den ny iPhone i lommebogsformat, siden Apples afslørede sin første foldbare i sidste uge. Den kommer i salg næsten en måned efter iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max, som er de eneste andre nye iPhone-modeller på markedet lige nu.

Selvfølvelig har Ternus telefone, og nu er det tilsyneladende hans foretrukne telefon. Eller i hvert fald den telefon, han helst ville vise frem på den røde løber til et Hollywood gala-event. Han kunne selvfølgelig have afvist spørgsmålet og i stedet fundet en lækker iPhone 18 Pro frem, men det gjorde han ikke.

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Det var svært at høre, hvad Ternus sagde over reporterens skrig, men vi tror, han sagde noget i retning af »ja, sådan… se den«, mens han foldede telefonen ud for at vise den usædvanlige, matte skærm, der var stort set helt uden fold.

At gøre dette på en af underholdningsverdenens største scener var utvivlsomt et velovervejet træk. Apple retter nu alles blik mod iPhone Duo, som koster fra 17.999 kroner.

Man kan måske kalde det et kynisk forsøg på at øge indtægterne gennem den dyre telefon, men vi tror, der ligger noget mere bag.

Derfor må Apple gøre en større indsats med Duo

Ved at komme så sent ind på markedet for foldbare telefoner tager Apple en risiko. Det er en velovervejet risiko, men ikke desto mindre en risiko. Markedet for sådanne telefoner er lille, og Samsung dominerer størstedelen af det; de har et bredt udvalg af enheder, fra den enkle Flip-model til den større og mere kraftfulde (i hvert fald hvad angår kameraet) Galaxy Z Fold 8 Ultra. De har også Galaxy Z Fold 8, som er omtrent lige så stor som et pas eller en lommebog.

Apple er ikke først på banen, og vi har endnu ikke afgjort, om de er de bedste. Alligevel: Hvor ofte har Samsung haft muligheden for at fremvise sin hardware ved en stor underholdningsbegivenhed, som angiveligt følges af millioner af mennesker?

De har ganske vist markedsført deres nyeste foldbare telefoner i Spider-Man: Brand New Day, men i denne actionfilm vises telefonerne blot uden egentlig at få nogen reel opmærksomhed. Ingen bruger dem aktivt foran kameraet for at demonstrere nye funktioner.

Hvad ville Samsung gøre?

Vi husker dog, da Samsung sponsorerede Oscar-uddelingen i 2014 og delte Samsung-telefoner ud til berømthederne i salen. Med en af disse telefoner tog Ellen et af tidernes mest berømte og stjernespækkede selfies. Alligevel var det de sociale medier, der virkelig vandt folks gunst, ikke selve Samsung Galaxy-telefonen.

Situationen under Emmy-uddelingen var anderledes. Her var der tale om en engageret og teknologientusiastisk reporter samt Ternus, der tilfældigvis havde Apples nyeste og vigtigste produkt i lommen. Det er usandsynligt, at hun ville have spurgt – eller at han ville have vist den frem – hvis han blot havde haft en iPhone 18 Pro med sig.

Dette var ikke det eneste øjeblik, hvor nogen nævnte den foldbare telefon over for Ternus. En anden underholdningsreporter kaldte den »Flip«, og Ternus lod det passere (uden at tage telefonen frem). For Apple var eventet i hvert flad en gylden mulighed for at lede forbrugerne mod det nye iPhone-format og dermed give iPhone Duo endnu bedre chancer for at lykkes.

Vi ved, at det kun drejede sig om et par sekunder – og på ingen måde var en fuldgyldig reklamefilm for iPhone Duo – men Ternus fortjener ros for at have udnyttet situationen maksimalt og sendt et tydeligt signal om, hvor Apple håber, du vil bruge dine penge på din næste iPhone.

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