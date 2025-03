Grand Theft Auto 6 - Alt, hvad vi ved lige nu

Når får vi høre mer om Grand Theft Auto 6? (Image credit: Rockstar Games) Det sidste, vi hørte om GTA 6, var spillets første rigtige trailer i slutningen af sidste år. Det blev efterfulgt af nyheden om, at spillet udkommer i efteråret 2025. Hvad angår fremtidige annonceringer. Indtil videre har der ikke været nogen officielle udtalelser fra Rockstar Games, men da lanceringen af GTA 6 rygtes at være flere måneder væk, burde vi snart høre noget nyt.

GTA 6 er unægtelig et af de mest ventede spil nogensinde, da forgængeren fortsat dominerer salgslisterne. Heldigvis ved vi nu en hel del om den næste del af Grand Theft Auto-serien, bl.a. hvor det foregår, og hvornår det cirka udkommer.

Når det kommer til kommende spil, GTA 6 ser ud til at byde på den måske mest detaljerede åbne verden, vi endnu har set - hvis det altså lykkes Rockstar Games at bygge videre på succesen fra Grand Theft Auto 5. Vi ved nu, at vi vender tilbage til Vice City denne gang, og det betyder, at GTA 6's historiske missioner kan referere til nogle ret ikoniske film. En ting, der er sikker, er, at spillet allerede ser meget grafisk imponerende ud.

Mens vi venter på mere information om Grand Theft Auto 6, finder du alt, hvad der er bekræftet indtil videre, i denne artikel. Når nye detaljer bliver afsløret, sørger vi for at opdatere denne side. Her kan du læse om, hvor GTA 6 foregår, hvad vi ved om hovedpersonen, og alle de seneste nyheder og trailere.

GTA 6: Til sagen

Hvad er GTA 6? Den længe ventede nye tilføjelse til Grand Theft Auto-serien.

Den længe ventede nye tilføjelse til Grand Theft Auto-serien. Hvornår kommer det? Efterår 2025.

Efterår 2025. Hvilke platforme vil GTA 6 være tilgængelig for? PS5 og Xbox Series X/S

PS5 og Xbox Series X/S Hvem laver det? Rockstar Games

GTA 6: Lanceringstidspunkt - hvornår kommer GTA 6?



GTA 6 vil blive udgivet engang i efteråret 2025 til Xbox Series X|S og PS5. Det blev afsløret i spillets første trailer, og senere nævnt i en finansrapport. Bortset fra dette nye lanceringsvindue har vi ingen andre oplysninger om, hvornår spillet udkommer. Vi bliver nødt til at vente på mere information. Hvad angår en GTA 6 PC-udgivelse, har en tidligere Rockstar-udvikler forklaret, hvorfor GTA 6 ikke kommer til PC ved lancering: «Det er meget komplicerede sager.»

Interessant nok vil GTA 6 være i stand til at udnytte den ekstra kraft fra PS5 Pro ved lanceringen. Intet er bekræftet endnu, men medmindre Xbox lancerer en konkurrent, kan det bedste sted at spille GTA 6 være Sonys mest kraftfulde konsol. Vi forventer en dedikeret PS5-forbedret version af GTA 6, men vi bliver nødt til at vente og se, hvad Rockstar annoncerer.

Når det kommer til, hvornår du kan forvente en pc-version, behøver du måske ikke vente længe på GTA 6. Take-Two CEO Strauss Zelnick havde dette at sige i et nyligt interview med IGN, hvor han blev spurgt, om manglen på en pc-udgivelse er en fejl i betragtning af platformens udbredelse.

»Med Civ 7 er det tilgængeligt på konsol og pc og Switch på én gang,« svarede han og henviste til den nylige multiplatformsudgivelse af Sid Meier's Civilisation 7.

»Med hensyn til andre spil i vores sortiment går vi ikke altid på tværs af alle platforme på samme tid. Historisk set har Rockstar [Games] startet med nogle platforme og derefter flyttet sig til andre platforme.«

GTA 6 forventes at blive en kolossal succes, og Take-Two CEO Strauss Zelnick forudsagde for nylig, at salget af den nuværende generation af konsoller vil stige.

Hvornår blev GTA 6 annonceret?

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.February 4, 2022

GTA 6 blev annonceret den 4. februar 2022 via det tweet, der er indlejret ovenfor. Det var egentlig bare en bekræftelse på, at Rockstar faktisk arbejdede på GTA 6, og der blev ikke givet andre oplysninger end det faktum, at spillet var under aktiv udvikling.

GTA 6 – trailer

Grand Theft Auto VI Trailer 1 - YouTube Watch On

GTA 6-traileren blev fremvist af Rockstar den 4. december 2023., efter at den var blevet lækket online. Traileren var oprindeligt planlagt til at blive udgivet dagen efter, men planen måtte ændres. Du kan se den ovenfor. Den er 91 sekunder lang og introducerer os til Lucia, en af hovedpersonerne i GTA 6. Du får også nogle smukke billeder af Vice Citys strande, barer og endda en alligator.

Hvilken sang spiller i GTA 6-traileren? (Image credit: Rockstar Games) Nu hvor vi har den første GTA 6-trailer, kan vi se nærmere på, hvad den betyder. Sangen, der spilles i traileren, er Tom Pettys Love is a Long Road. Det giver et hint om spillets temaer, som helt klart fokuserer på et forelsket par på flugt. Hjertesorg og tragedie kunne være hovedtemaerne her, med lidt romantik blandet ind i alle skyderierne.

GTA 6 foregår i Vice City

Vi ved nu, at GTA 6 kommer til at foregå i staten Leonida, som omfatter Vice City. I et nyhedsindlæg, der blev offentliggjort kort efter traileren, beskriver Rockstar området som »den største og mest fordybende udvikling af Grand Theft Auto-serien til dato«. Vi ser mange optagelser af Vice City i denne trailer, men det er stadig uklart, om andre områder vil blive inkluderet ved lanceringen.

En Bloomberg-rapport udgivet i 2022 hævder, at GTA 6 tidligt i udviklingen omfattede enorme områder, der var modelleret efter både Nord- og Sydamerika. Omfanget blev dog tilsyneladende skåret ned for at fokusere på Vice City og omegn, selv om »spillets verden stadig er stor med flere indendørs steder end tidligere Grand Theft Auto-spil«. Det er sandsynligvis de sumpe og broer, vi ser i traileren, løst baseret på Florida Keys.

Vice City i Grand Theft Auto 6 vil se langt mere detaljeret ud, end den gjorde i Grand Theft Auto: Vice City for mere end 20 år siden. (Image credit: Rockstar Games)

Selv om dette begrænsede lanceringskort måske lyder skuffende i første omgang. Men kortet vil ikke forblive statisk, hvis man skal tro rapporten. Rockstar planlægger at opdatere GTA 6 med flere byer og steder efter udgivelsen, og at disse opdateringer vil være betydeligt større end dem, som GTA 5 har modtaget. Ideen er at give udviklerne mere luft til at skabe spillets omfattende kort og reducere stressende overarbejde under udviklingen. Det betyder også, at du vil have nye områder at udforske, når spillet kommer i handlen. Ifølge Bloomberg planlægger Rockstar at tilføje nye missioner og byer til spillet »med jævne mellemrum«.

GTA 6 - historie og spilbare karakterer

Rockstar Games afslørede den første trailer til GTA 6 den 4. december 2023. Her bliver vi introduceret til Lucia, hovedpersonen i GTA 6. Ifølge det lækkede gameplay, der dukkede op på nettet i begyndelsen af 2023, kan GTA 6 have to spilbare hovedpersoner. Dette understøttes af det, der vises i traileren, hvor Lucia og hendes partner, som i øjeblikket ikke er navngivet, blev vist i færd med at udføre røverier sammen.

Hvad angår historien, ser det ud til, at GTA 6 vil følge parret, mens de forsøger at gennemføre et stort røveri. Derudover ved vi, at det kommer til at foregå i og omkring Vice City, og at Lucia har været fængslet på et tidspunkt. Vi må vente med at høre mere om, hvorvidt GTA 6 rent faktisk vil give spillerne mulighed for at styre Lucia og hendes partner, men indtil videre ved vi meget mere om Lucia end den unavngivne mand, der vises i traileren. Da de begge er på spillets plakatbillede, regner vi med, at det er et godt gæt, at der faktisk vil være to spilbare figurer.

Der gik i et stykke tid rygter om, at The Last of Us-skuespilleren Troy Baker måske ville spille den mandlige hovedperson i GTA 6. Siden da har vi fået at vide, at Troy Baker ikke spiller den mandlige hovedperson i Grand Theft Auto 6, mens han siger: »Jeg vil gerne have, at den fyr, hvem det end er, får æren for sit arbejde«.

GTA 6 - nyheder

Rockstar annoncerer en ny GTA 5-opdatering til pc-spillere ... med PS5- og Xbox Series X-funktioner

Rockstar Games har annonceret, at en gratis PC-opgradering til Grand Theft Auto 5 udkommer i marts – som vil tilføje PS5-, Xbox Series X- og Xbox Series S-funktioner.

Grand Theft Auto 6 vil efter sigende køre med 30FPS på PS5 og Xbox Series X

I en nu slettet episode af podcasten Kiwi Talkz delte Mike York, som tidligere har arbejdet med Grand Theft Auto 5 og Red Dead Redemption 2 som animator, hans tanker om den næste GTA-udgivelse og forventer, at spillet kører med 30FPS på konsollen (tak, GamesRadar).

Nogle i spilbranchen »håber«, at GTA 6 kommer til at koste op til 100 dollars.

En analytiker har hævdet, at Flere i spilbranchen håber, at Grand Theft Auto 6 kommer til at koste op til 100 dollars.

Det siger Matthew Ball fra Epyllion (via IGN), som for nylig udgav sin rapport State of Video Gaming in 2025. Her sagde han, at der er nogle udviklere og udgivere i branchen, som »håber«, at Take-Two vil hæve prisen på GTA6 fra den nuværende standard på 70 dollars til mellem 80 og 100 dollars.

GTA 6 spås at blive »en af de største underholdningslanceringer i historien«

Dette kommer fra markedsundersøgelsesfirmaet DFC Intelligence (via Financial Times), som siger, at det sandsynligvis vil generere mere end 1 mia. dollars alene i forudbestillinger. DFC Intelligence forudsiger, at spillet vil opnå en samlet omsætning på 3,2 milliarder dollar i de første 12 måneder, hvilket er omtrent det dobbelte af, hvad forgængeren Grand Theft Auto 5 opnåede i samme periode.

Andre spiludgivere er holdt op med at annoncerer faste udgivelsesdatoer - angiveligt for at undgå at ramle ind i GTA 6-lanceringen

En nyligt offentliggjort Bloomberg-artikel siger, at »forventningerne er så høje« til GTA 6, at »nogle konkurrerende spiludgivere venter så længe som muligt med at forpligte sig til udgivelsesdatoer i efteråret«. Dette skyldes angivelig at udgiverne gerne vil vide, om GTA 6 rent faktisk når sit planlagte lanceringsvindue og »holder deres egne spil langt, langt væk«, hvis det gør.

GTA 6 er stadig på rette spor

De seneste finansielle resultater fra Rockstar-ejeren Take-Two Interactive, der blev offentliggjort den 6. november, har bekræftet, at den længe ventede Grand Theft Auto 6 er stadig på vej til at blive lanceret i »efteråret 2025«.

Grand Theft Auto 6-lækager er ikke »så vigtige, som folk tror«, siger GTA: San Andreas-udvikler

En tidligere Grand Theft Auto-udvikler har sagt, at tidligere Grand Theft Auto 6-lækager er ligegyldige og kun sker på grund af Rockstars hemmelighedskræmmeri. Læs mere i vores fulde nyhedsartikel her.

GTA 6 beskrives som et af de vigtigste spil i historien

I et interview med GI.biz (via IGN), Brancheanalytiker Mat Piscatella kommenterede, at GTA 6 vil være en ekstremt vigtig udgivelse, ikke kun for Rockstar, men for branchen som helhed: »Der har nok aldrig været en vigtigere udgivelse i spilbranchen nogensinde. Så det er nul stress.«

Rockstar adresserer GTA 6-lækage

Rockstar Games har formelt bekræftet, at GTA-lækagen fra september 2022 indeholder ægte materiale. De kom med en erklæring på Twitter om »billeder fra et tidligt udviklingsstadie af den næste udgave af Grand Theft Auto«. Holdet kommenterer ikke de specifikke detaljer, som lækagen indeholdt, men siger, at de er »ekstremt skuffede over, at detaljer fra det kommende spil bliver delt på denne måde«.

Det er vigtigt, at Rockstar også siger, at dette ikke bør medføre nogen forsinkelser: »Vi forventer ikke, at dette vil forstyrre vores live-tjenester eller have en langsigtet indvirkning på udviklingen af vores projekter«. De lover os en officiel opdatering om det kommende spil, »når det er klar«.

GTA 6 ramt af stort spil-læk

I september 2022 Grand Theft Auto 6 oplevede, hvad der utvivlsomt var en af de største læk i spilhistorien. Siden da har Rockstar og Take-Two fjernet disse gennem copyright-meddelelser.