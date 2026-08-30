Rockstar bekræfter, at romancen mellem Jason og Lucia i GTA 6 er helt valgfri: »Det er ikke noget, vi vil påtvinge spillerne«

Rockstar bekræfter, at romancen mellem Jason og Lucia i Grand Theft Auto 6 er helt valgfri

Rob Nelson, udviklingschef og studiochef hos Rockstar North, siger, at spillere, der ikke er interesserede, ganske enkelt kan ignorere romancen og koncentrere sig om motorbrøl i stedet

Spillere, der ønsker at udvikle det romantiske forhold, skal pleje forholdet aktivt

Rockstar Games har bekræftet, at romancen mellem de to hovedpersoner, Jason og Lucia, i Grand Theft Auto 6 er helt valgfri.

I et interview med IGN forud for Grand Theft Auto 6: An Extended Look fortalte Rob Nelson, udviklingschef og studiochef hos Rockstar North, at forholdet mellem Jason og Lucia vil stå i centrum for historien. Om spilleren vælger at uddybe den romantiske del af forholdet, er det dog helt op til dem, og der er ingen negative konsekvenser ved at lade være.

»Jeg må sige, at det føles rigtig godt – hvis det er noget, man kan lide som koncept. Hvis ikke, så lad være. Det er helt op til dig,« siger Nelson.

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»Historien er opbygget på en sådan måde, at de omstændigheder, de havner i, kræver, at de holder sammen gennem det meste af spillet og samarbejder. Som det mindste vil de klare sig igennem det meste som partners in crime.«

Nelson undgik at afsløre spoilere, men siger, at forholdet mellem de to »tilføjer endnu en fængslende dimension«.

»Det er en af grundene til, at vi ville kaste os over denne type historie, da det er noget helt nyt for os«, siger han. »Kan vi give GTA en vis følelsesmæssig tyngde for de spillere, der ønsker at fordybe sig i det? Kan vi samtidig give spillerne mulighed for helt at fravælge det, hvis de ikke er interesserede? Hvis de tænker: ’Jeg vil ikke have et forhold i dette spil’? Det er det, vi skal finde ud af. Det er ikke noget, vi vil tvinge spillere til.”

Hvis spillerne derimod ønsker, at det romantiske forhold mellem Jason og Lucia skal blomstre, skal de aktivt pleje det ved at lade karaktererne tilbringe tid sammen i Leonida. Det kan handle om alt fra at tage på udflugter og holde hånd til at gå en tur på stranden eller begå forbrydelser sammen. Sådanne aktiviteter styrker båndet mellem dem.

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»Når du bringer dem sammen, føles det som om du får ansvaret for deres forhold og begynder at ønske at beskytte dem som par,« fortsætter Nelson. »Men det var ikke noget, vi vidste præcis, hvordan skulle fungere, da vi startede, men noget, vi var nødt til at finde frem til under udviklingen.

»Men jeg kan sige, at uanset om I havner i knibe, flygter fra politiet, sætter jer ind i en bil eller venter på den anden, så føles det virkelig fedt at spille sammen med dem. Det føles som om, man tager sig af dem, hvis det er den slags oplevelse, man er ude efter.«

Ugens gameplay-præsentation bød på masser af nye detaljer, og en senere rapport bekræftede, at spillet udkommer med 30 fps. Til dig, der gerne vil være opdateret, har vi samlet 16 ting, vi fandt ud af fra den udvidede præsentation af GTA 6 forud for lanceringen den 19. november.

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