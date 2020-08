GTA 6 nyheder og rygter: hvornår bliver Grand Theft Auto 6 annonceret?

Er GTA 6 under udvikling? Selvom Rockstar Games ikke officielt har bekræftet, at de arbejder på et nyt afsnit i Grand Theft Auto-serien, er der masser af rapporter og rygter, der antyder, at det er på vej.

Tro det eller ej, det er syv år siden GTA 5 udkom i slutningen af PlayStation 3 og Xbox 360-generationen af konsoller. Det er længe siden, så vi tror ikke, det er umuligt, at GTA 6 er i pipelinen, især efter den bemærkelsesværdige og vedvarende succes med GTA 5.

Lanceringen af PS5 og Xbox Series X kommer hurtigt nærmere, og vi håber, at Rockstar måske afslører noget meget snart, selvom en GTA 6-udgivelsesdato sandsynligvis stadig vil ligge et stykke ude i fremtiden.

Selvom vi stadig ikke har en officiel bekræftelse, og detaljerne er sparsomme, har det ikke forhindret os i at samle den bedste sladder, rygter og kendsgerninger, som du kan underholde dig med her. Her er alt, hvad vi indtil videre ved om GTA 6.

[OPDATERING: En nyt jobopslag har peget på et Rockstar-spil, der vil understøtte VR. Kunne det være en GTA-titel? Læs videre for at finde ud af mere.]

GTA 6: det skal du vide

Hvad er GTA 6? Det længe ventede næste kapitel i Grand Theft Auto-serien

Det længe ventede næste kapitel i Grand Theft Auto-serien Hvornår udkommer GTA 6? Dette er internettets største mysterier (men vi regner ikke med at det bliver i 2020)

Dette er internettets største mysterier (men vi regner ikke med at det bliver i 2020) Hvilke platforme vil GTA 6 udkomme til? Vi forventer Xbox Series X og PS5

Vi forventer Xbox Series X og PS5 Kommer GTA 6 også til PC? Både GTA 4 og 5 fandt med tiden vej til PC, så vi regner med det.

Både GTA 4 og 5 fandt med tiden vej til PC, så vi regner med det. Hvor vil GTA 6 udspille sig? Det vides ikke, men nogle rygter peger på Sydamerika

GTA 6 lanceringsdato: hvornår kommer GTA 6?

Red Dead Redemption 2 har nu været ude i to år og GTA 5 i næsten syv, hvilket betyder, at vi håber, at en GTA 6-annoncering er rundt om hjørnet - selvom vi sandsynligvis kommer til at vente et stykke tid endnu på selve spillet.

Nogle rygter har antydet, at vi kunne komme til at se det næste Grand Theft Auto blive annonceret i år, med en potentiel udgivelse i 2021. Dette virker dog meget usandsynligt. Til at starte med afslørede Rockstar under PS5-spilafsløringen d. 11. juni, at de vil komme med en forbedret og udvidet udgave af GTA 5 til den næste konsolgeneration i 2021, hvilket antydede, at GTA 6 vil først vil blive frigivet efter dette. Derudover har Rockstar været fokuseret på at få Red Dead Online op og køre - ligesom GTA Online også stadig er en stor succes- hvilket kan have fjernet opmærksomheden, for ikke at nævne de forsinkelser, der potentielt er forårsaget af Dan Housers afgang fra Rockstar og den igangværende Covid 19 pandemi.

I den mere konservative ende af skalaen forudsiger den anerkendte industrianalytiker Michael Pachter, at spillets faktiske frigivelse kunne ligge så langt væk som 2022. I et interview med Gaming Bolt sagde Pachter, at han synes, at en 2020-meddelelse med en 2021-udgivelse ville være det bedste scenarie, mens en 2021-meddelelse med en 2022-frigivelse eller senere ville være mere sandsynlig.

Men det mest solide tegn på en GTA 6-udgivelse kommer fra udgiveren Take-Two Interactive's marketingbudget. VentureBeat rapporterer, at Take-To's 10-K SEC arkivering (som fastlægger økonomiske planer for de næste fem år) viser, at virksomheden forventer at bruge 89 millioner dollars på markedsføring mellem april 2023 og slutningen af marts 2024 - det er en enorm stigning og som rapporten påpeger, er det over halvdelen af det markedsføringsbudget, der forventes for ethvert andet regnskabsår i det næste årti.

Dette har fået industrianalytiker Jeff Cohen til at forudsige, at denne stigning skyldes, at GTA 6 forventes at blive frigivet inden for denne periode. I et notat til investorer, der er inkluderet i VentureBeats rapport, påpegede Cohen, at tidligere marketingbudgetter har forudsagt frigivelser af andre store udgivelser fra Take-Two Interactive, herunder Red Dead Redemption 2.

Hvis denne forudsigelse er korrekt, kan vi forvente at se GTA 6 udgivet en gang mellem april 2023 og marts 2024. Oprindeligt forventedes dette opsving at finde sted i regnskabsåret 2023, men det blev skubbet tilbage til 2024. Hvis det er GTA 6, der har forårsaget denne stigning, kan det tyde på en forsinkelse - muligvis på grund af Covid-19. Take-Two Interactive har allerede afsløret, at de har planlagt 93 "komplette spiludgivelser" over de næste fem år. Under et investoropkald (via GamesRadar) sagde Take-Two-præsident Karl Slatoff, at dette line-up er det stærkeste i virksomhedens historie. Ifølge Slatoff er 63 af disse spil "core gaming oplevelser", 17 vil være "mid-core eller arkade" og 13 er casual spil.

Imidlertid vil 21 ud af disse 93 spil udelukkende være mobile titler - med de andre 72 lander på pc, konsoller og streaming-platforme. Men den mest interessante information fra dette møde er måske, at halvdelen af disse spil er fra eksisterende IP'er. Dette antyder, at vi kan komme til at se GTA 6 i det fem-årige vindue, hvor det næste GTA-spil falder ind under "kerne spilloplevelse"-kategorien. En udgivelsesdato engang i 2023 ville deror falde ind i det vindue.

Alt dette er i øjeblikket stadig spekulation og denne stigning i marketingbudgettet kan skyldes noget andet. Indtil Take-Two Interactive eller Rockstar Games bekræfter GTA 6s officielle udgivelsesvindue, eller kommer med en en officiel GTA 6-annoncering, kan vi kun spekulere i, hvornår GTA 6 kommer. Forhåbentlig skal vi ikke vente meget længere.

GTA 6 trailer: hvornår kan jeg se den?

Rockstar Games er en utrolig hemmelighedsfuld spiludgiver. Ingen GTA 6-trailer finder vej til nettet, med mindre nogle dummer sig alvorligt.

Se blot hvad Rockstar gjorde med både GTA 5 og Red Read Redemption 2. De sendte drillende en meddelelse ud et par dage før den første trailer blev udgivet til begge spil. Hvis der var en GTA 6-trailer, ville du vide det, fordi Internettet ville eksplodere - og vi vil naturligvis også fortælle dig om det. Forvent ikke noget lige med det samme.

GTA 6 nyheder og rygter: hvad ved vi indtil videre?

Herunder har vi samlet alle de nyeste lækager og rygter, der antyder, hvornår GTA 6 muligvis lanceres - og hvad vi kan forvente os af det nye spil. Som altid skal du tage disse detaljer med et gran salt - nogle er gamle, nogle er fra nu slettede kilder, og andre er måske bare fra ivrige fans.

Det næste kapitel fra GTA an være i VR

GTA i VR? Det kan ligge i kortene, hvis et nyt opslag på LinkedIn fra et australsk udviklingsstudie er noget at gå efter. I indlægget fortalte Video Games Deluxe, at de "nu er klar til et nyt projekt, en AAA-titel med en åben spilverden i VR for Rockstar. 2020 markerer vores syvende år med at arbejde udelukkende for Rockstar i Sydney, og vi er glade for at tage påtage os dette projekt." Studiet har en historie med Rockstar, efter at have arbejdet på VR-tilpasningen af L.A. Noire til pc og PSVR, så dette synes ikke usandsynligt. Spørgsmålet er, hvilket spil der får VR-behandlingen. Vi kan med det samme sige, at vi ikke tror, det er sandsynligt, at GTA 6 udkommer i VR fra starten. En ældre titel synes mere sandsynlig, og GTA 5 er det bedste bud. Spillet ser ud til at være evigt populært, og en udvidet og forbedret version er allerede blevet bekræftet til PS5, hvilket kan betyde PSVR 2-understøttelse. Den gode nyhed for håbefulde GTA 6-fans er, at dette projekt er for et helt andet studie, så hvis GTA 6 er under udvikling, er det ikke sandsynligt, at dette VR-projekt afsporer noget.

GTA 5 i en forbedret udgave

Sony har annonceret, at GTA 5 kommer til PS5 i anden halvdel af 2021. Spillet vil blive forbedret og udvidet og har en række visuelle opgraderinger og forbedringer af ydelsen, der drager fuld fordel af PS5s kraftigere hardware. GTA Online fortsætter også på PS5, med yderligere indhold, der er lavet eksklusivt til Sonys nye konsol. En enkeltstående version af GTA Online vil også blive gjort tilgængelig gratis, eksklusivt for PlayStation 5-spillere i løbet af de første tre måneder. Selvom dette er velkomne nyheder for GTA 5-fans, antyder det også, at vi sandsynligvis ikke vil se GTA 6 før efter midten af 2021.

GTA 6-udgivelsesdato er måske netop blevet opdaget - og det er dårlige nyheder

Ifølge VentureBeat, viser Take-To's 10-K SEC arkivering (som fastlægger økonomiske planer for de næste fem år), at virksomheden forventer at bruge 89 millioner dollars på markedsføring mellem april 2023 og slutningen af marts 2024 - det er en enorm stigning og som rapporten påpeger, over halvdelen af det markedsføringsbudget, der forventes for ethvert andet regnskabsår i det næste årti. Dette har fået industrianalytiker Jeff Cohen til at forudsige, at denne stigning skyldes, at GTA 6 forventes at blive frigivet inden for denne periode.

Take-Two Interactive har 93 nye spil på vej

Take-Two Interactive har allerede afsløret, at de har planlagt 93 "komplette spiludgivelser" over de næste fem år. Under et investoropkald (via GamesRadar) sagde Take-Two-præsident Karl Slatoff, at dette line-up er det stærkeste i virksomhedens historie. Ifølge Slatoff er 63 af disse spil "core gaming oplevelser", 17 vil være "mid-core eller arkade" og 13 er casual spil. Imidlertid vil 21 ud af disse 93 spil udelukkende være mobile titler - med de andre 72 lander på pc, konsoller og streaming-platforme. Men den mest interessante information fra dette møde er måske, at halvdelen af disse spil er fra eksisterende IP'er. Dette antyder, at vi kan komme til at se GTA 6 i det fem-årige vindue, hvor det næste GTA-spil falder ind under "kerne spilloplevelse"-kategorien. En udgivelsesdato engang i 2023 ville deror falde ind i det vindue.

"Dette er en større mængde end vi har haft før, og vi har talt om dette i ganske lang tid. Vores forventning er, at vi gerne vil opretholde denne kadence," sagde Slatoff. "Det er virkelig vigtigt for os at opbygge skala, og dette er en måde, vi kan gøre det på."

CEO Strauss Zelnick forklarede, at udgiveren planlægger at udjævne sine økonomiske resultater med "en håndfuld væsentlige udgivelser af større eller mindre grad hvert år". Og det ser ud til, at virksomheden mener, at de kan have nogle store titler i kalenderen.

"Med vores stærke katalog, med vores live-servicetilbud og med vores årlige udgivelser, kan vi have stor styrke, selv i et år med få udgivelser, selvom det ikke er vores mål at have få udgivelser og derefter gøre det endnu bedre i året når vi er i stand til at lancere et antal titler, hvilket er vores strategi, og endnu bedre end det, hvis vi er heldige nok til at have en blockbuster-titel. Og dem har vi også nogle af, ”sagde Zelnick.

Historien er angiveligt færdig

Historien til Rockstars GTA 6 er tilsyneladende færdig, hvis vi kan stole på en formodet insider. Chris 'Liberty93' fra Rockstar Mag (et fransk fan-site) hævder, at historien til Grand Theft Auto 6 blev skrevet færdig, før Rockstars hovedskribent, Dan Houser, meldte sin afgang, og at det næste kapitel i GTA-serien stadig vil have "stemningen" fra et typisk Rockstar-spil.

Selvom en færdig historie muligvis antyder, at en udgivelsesdato for GTA 6 er nær, påpegede Chris, at der blev foretaget mange ændringer til Red Dead Redemption 2's historie under udviklingen, på trods af at den var 'færdiggjort' tilbage i 2012. ”De foretog stadig ændringer i slutningen af 2017, begyndelsen af 2018, og mange små detaljer blev ændret,” forklarede Chris.

GTA 5 stemmeskuespiller opfordrer fans til at stoppe med at tro på 'lækager'

Efter en forholdsvis rolig periode uden rygter omkring Grand Theft Auto 6, er der kommet flere løse rygter i den sidste måned. For nylig gik der alvorlige rygter om, at en faktisk spilannoncering var nært forestående, og fans var sultne efter ny information. GTA 5-stemmeskuespiller for karakteren Michael de Santa, Ned Luke, har i lang tid fået spørgsmål omkring seriens næste kapitel, og han er gået til Instagram Stories (via GameSpot) sammen med Franklin Clinton-stemmeskuespiller, Shawn Fonteno, for at fortælle fans, at de skal stoppe med at tro "clickbait"-rygter og lækager og siger, at "hvis du hører det fra Rockstar, så ved du det."

Videoen er siden forsvundet fra Instagram, men blev lagt på Twitter:

Rapporter om tidlig udvikling

Det ser ud til, at Grand Theft Auto 6 er i de tidlige stadier af sin udvikling, hvis en ny rapport fra Kotaku er troværdig. I rapporten, der primært følger op på kulturelle ændringer, der har fundet sted hos Rockstar efter en tidligere undersøgelse afslørede problematiske arbejdsforhold på spilstudiet, har Kotaku kigget på studiets fremtid, herunder det faktum, at studieledelsen har skitseret en plan for "et nyt kapitel i Grand Theft Auto-serien ".

Rapporten fortsætter med at sige, at dette nye afsnit er planlagt til at være en "udgivelse af moderat størrelse" (så sandsynligvis stadig temmelig stor), som vil blive "udvidet med regelmæssige opdateringer over tid". Håbet er, at denne tilgang vil mindske stress og lignende problemer.

Det er dog værd at bemærke, at rapporten understreger, at spillet stadig befinder sig på et meget tidligt udviklingsstadie, så planerne vil let kunne ændres over tid, efterhånden som udviklingsprocessen udvikler sig.

PS5 eksklusiv titel?

Der går rygter om, at GTA 6 ved sin lancering vil være en tidsbestemt PS5 eksklusiv titel. Sidste år rapporterede TweakTown om et anonymt indlæg på PasteBin, der hævdede, at GTA 6 vil være en tidsbestemt PS5-eksklusiv titel, der frigives i perioden "Holiday 2020". Det ville betyde, at GTA 6 ville lanceres sammen med PS5 og Xbox Series X. Hvis dette skete, ville det være en enorm overraskelse, da vi ikke realistisk forventer at se spillet snart – og slet ikke i år.

Den oprindelige tipper hævdede også, at "Sony betalte ”et kæmpe beløb” for at sikre en 1-måneders PS5-eksklusivitet". Det er muligt, at GTA 6 vil have PS5-eksklusivt lanceringsindhold, som Red Dead Redemption 2 også gjorde, men en eksklusiv frigivelse på kun en måned på PS5 virker en smule kort.

Rygtet om en "Efteråret 2021"-udgivelsesdato

Twitter-bruger (og kendt tipper) @PSErebus hævder, at GTA 6 vil udkomme i "Efteråret 2021". Selvom vi tvivler stærkt på dette, har @PSErebus tidligere ramt rigtigt i forhold til udgivelsesdatoen for The Last of Us 2. Denne udgivelsesdato ville dog falde ind under et af de mere optimistiske gæt for, hvornår vi håber at se GTA 6.

Billeder på hjemmesiden

Der er virkelig ikke meget (men der skal heller ikke meget til, når det kommer til at piske en stemning op omkring Rockstar), Men nogle tilføjelser til Rockstar-hjemmesiden har de skabt spænding blandt deres fans. Tilføjelserne (via GamesRadar) er noget nyt grafik til hjemmesidens menuer, der ser ud til at være uden tilknytning til nogen af Rockstars eksisterende spil.

Det første er af en robot, der krammer en champagneflaske med året 1998 skrevet på den (det er året, hvor Rockstar blev grundlagt), mens det andet er et rødt og blåt logo med Rockstars forskellige slogans på det. Som vi også sagde, er dette ikke meget, men selv små ændringer fra Rockstar kan være nok til at fange opmærksomheden fra fans i håb om en ny spilannoncering. Når alt kommer til alt, kom meddelelsen om Red Dead Redemption 2 efter en forudgående Twitter-logoændring, så det er ikke så utænkeligt, som det ellers kunne synes.

Eller dette kan simpelthen bare være Rockstar, der opdaterer deres hjemmeside med nogle interessante nye billeder - det faktum, at billederne generelt er relevante for Rockstar som firma, og at de vises i baggrunden på hjemmesidens menu antyder, at de ikke er synderlig vigtige. Indtil der kommer en form for officiel meddelelse, ved vi det ikke med sikkerhed.

Take-Two nedspiller AAA-udgivelser

Under et indtægtsopkald til Take-Two Interactive – udgiveren der ejer GTA-udvikleren Rockstar - fik aktionærerne besked om at forvente den "mest robuste lineup" i selskabets historie. Take-Two-direktør Strauss H. Zelnick understregede imidlertid også, at nogle år ikke ville have så mange udgivelser - hvilket ikke gør os for håbefulde efter en ny GTA-titel, når vi tager sidste års lanceirng af Red Dead Redemption 2 i betragtning.

"I betragtning af at vi er et firma, der er afhængig af vores kreative teams for at lave produkter, der er så tæt på perfekte som muligt," sagde Zelnick, "vi er nødt til at være acceptere år med færre produkter. Og det betyder undertiden, at vi vil have et sparsomt udvalg. "

Dan Houser forlader Rockstar

Dette blev afsløret i en erklæring fra Rockstar Games moderselskab Take-Two Interactive. Houser (som har været på en forlænget orlovsperiode siden foråret 2019) forlader officielt virksomheden den 11. marts. Hans bror Sam Houser bliver tilbage som præsident. Houser, der har fungeret som forfatter, producent og stemmeskuespiller hos Rockstar, var med til at gøre Rockstar Games til en af de største udviklere i branchen. Det er i øjeblikket ukendt, om dette vil have indflydelse på GTA 6's udvikling.

CJ-stemmeskuespiller afviser rygter

Chris Bellard, stemmeskuespilleren for hovedpersonen CJ i GTA San Andreas afviser rygter om, at han igen skal spille sin rolle i GTA 6. Via Instagram meddelte Bellard, at han "overhovedet ikke er involveret i GTA VI".

Dette udelukker dog ikke en tilbagevenden af CJ som karakter fuldstændigt (Rockstar kunne altid lade en anden spille rollen), men det bekræfter, at Bellard ikke er involveret og ikke agter at blive det, hvis han bliver spurgt. Rockstar har ikke kommenteret rygterne, og vi ved ikke noget sikkert om rollebesætningen til GTA 6.

Steven Ogg på Brazil Game Show

Steven Ogg, skuespilleren bag Trevor i GTA 5, var til stede på Brazil Game Show i oktober 2019. Ifølge en person, der var tilstede til arrangementet, sagde Ogg, at GTA 6 kommer "snart". Oggs ræsonnement, snarere end nogen form for reel viden så vidt vi kan se, er, at Rockstar-spil "tager 7-8 år at producere, så kan i selv regne på det." Tager vi GTA 5's udgivelse i 2013 med i ligningen, vil det betyde, at GTA 6 kunne udkomme i 2020 eller 2021, tids nok til den næste generation af konsoller. Det er meget snart, men det er ikke umuligt. Vi holder øjne og ører åbne.

Man leder efter lokaliteter i Florida

Spekulationer omkring Florida som lokalitet – selv i et spil, der omfatter hele staten - er påstået, efter et lækket brev blev givet legitimitet af en velovervejet Rockstar-tipper, @ Yan2295. Brevet var adresseret til en butik i Florida, der bad om adgang, så Rockstar Games kunne inspicere lokalerne, formodentlig til brug eller inspiration i det forestående spil - nævner lokalitestsspejder Leah Sokolowsky, der hintede omkring en stor digital medieklient i en podcast tilbage i maj 2019 (via Daily Star).

Projekt Americas

Endnu en dag og en endnu en Grand Theft Auto 6-lækage (via GamesRadar), selvom vi vil anbefale ikke at blive for ophidset, da det stammer fra et nu-slettet Reddit-indlæg. Ganske vist passer nogle af tingene, der vises i denne formodede lækage, med tidligere rygter, men dette bekræfter alligevel ikke noget som helst.

Når det er sagt, er det stadig sjovt at få tiden til at gå med at forestille sig hvordan fremtiden for Grand Theft Auto-serien kan se ud. Ifølge Reddit-tipperen bag lækagen har spillet, kendt som Project Americas, været under udvikling siden 2015, selvom det blev lagt på is, mens Red Dead Redemption 2 var i fokus. GTA 6 kan være enormt, og udspille sig over flere årtier (1970'erne til 1980'erne) og placeringer (hvoraf den ene er Vice City, en anden Liberty City og den anden er en fiktiv by baseret på Rio de Janeiro).

Spillet vil tilsyneladende omhandle en spilbar hovedperson ved navn Ricardo og gennemgå dennes historie som en narkotikahandler med god inspiration fra Netflix-serien Narcos. Historien fortælles gennem kapitler med en stor vægt på det visuelle ved ændringer i tiden, som historien skrider frem. Selvom der ikke er angivet nogen anslået udgivelsesdato, siger opslaget, at planen er kun at frigive spillet til den næste konsolgeneration.

Selvom det er usandsynligt, at hele rapporten er sand (det siger tipperen også selv, betyder spillets nuværende status sig, at ting sandsynligvis vil ændre sig), er det ikke til at sige, at nogle elementer er decideret utænkelige. En udgivelse til den nye konsolgeneration er bestemt plausibel. Men før du bliver for vild i varmen, er opslaget allerede skudt ned af Kotakus Jason Schreier.

Endnu et rygte-lækage?

Dette skal tages med et gran salt, men ifølge denne tipper vender Grand Theft Auto 6 tilbage til flere tidligere fan-favoritsteder, henter inspiration fra Red Dead Redemption 2 og frigives ikke til nuværende generation af konsoller. Dette er i henhold til et anonymt indlæg, der er lagt op på Pastebin, men siden er blevet fjernet (via Comic Book).

Ifølge opslaget vil GTA 6 give spillerne mulighed for at rejse mellem flere store byer, herunder Liberty City og Vice City. I opslaget hævdes det også, at du starter som en lille narkotikahandler, før du går med i en berygtet bande for til sidste at komme i selskab med de store kanoner.

Derudover hævder opslaget, at Rockstar venter med at se, hvordan den nye generation af konsoller sælger, da GTA 6 ikke vil kunne udgives til PlayStation 4 eller Xbox One på grund af hukommelsesbegrænsninger. Det anonyme opslag hævdede også, at GTA 6 vil indeholde både større byer samt en enorm række af motorveje og Blaine County-lignende landskaber midt i det hele.

Endelig hævder opslaget, at spillet, til trods for at det vil finde sted i en bestemt tidsperiode, vil indeholde flashbacks mellem missioner og Red Dead Redemption 2-lignende dialoger, der implementerer greet / antagonize-formatet.

Mens lokaliseringsrygter ser ud til at lække i overflod, er det anonyme Pastebin-opslag blevet sikkerhedskopieret på Glassdoor af en Rockstar Games QA-tester, som siden er blevet fjernet (via Dexerto). Udober at gennemgå Rockstars interne problemer efterlader indlægget også en kryptisk besked, når man ser på det første bogstav i hver sætning, der tilsammen staver 'GTA6LSVCLC'. Dette kan pege på de potentielle lokaliteter i Grand Theft Auto 6: Los Santos, Vice City og Liberty City.

Spekulerer du på, hvordan disse lokaliteter ser ud sammen på et kort? Den grafiske designer RealityDesignoffentliggjorde et konceptbillede på GTA Forums, der viser, hvordan dette kort potentielt kunne se ud. Tjek det herunder:

Jobopslag

På nuværende tidspunkt klamrer vi os uomtvisteligt til halmstrå, men Rockstar har haft en masse jobopslag ude til programmeringsstillinger. Vi håber, at de forbereder sig på at få en udvikling op og køre, men det er måske bare ønsketænkning.

Know-rapporten om Vice City

Det mest markante Grand Theft Auto 6-rygte kom fra YouTube-kanalen The Know. De oplyste, at en insider-kilde fortalte dem, at GTA 6 kommer i 2021-2022 og udvikles under kodenavnet Project Americas. Årsagen til dette kodenavn er tilsyneladende, at spillerne i spillet vil være i stand til at flyve mellem USA og Sydamerika, skønt størstedelen af handlingen finder sted i førstnævnte. Dette i kombination med kildens påstand om, at spillet i vid udstrækning vil udspille sig i Vice City (Rockstar-versionen af Miami) antyder, at der kunne være et fokus på narkotikasmugling, dsom ville trække på populariteten af

shows og film som Narcos og Tom Cruise's Made in Amerika. Især hvis Rockstar holder fast ved stilen fra 80'erne. Uden nogen officiel kommentar fra Rockstar forbliver disse rygter intet andet end, ja, rygter. Men de er dog særligt interessante for de, som har en forkærlighed for serien og Vice City.

GTA 6 er på vej og der er idéer i luften

Selvom vi nok befinder os på et tidligt stadie, ved vi, at der er idéer i luften. Rockstar-præsident Leslie Benzies teasede for spillet i et interview med magasinet Develop tilbage i 2013. ”Vi ved ikke, hvordan GTA 6 bliver, men vi har nogle ideer,” sagde Benzies i interviewet.

Okay, så det er ikke meget, men det er bestemt vigtig information og direkte fra kilden selv. Benzies fortsatte med at tale om, hvilken slags ideer der får kreativiteten til at flyde over på Rockstar.

”Vi har omkring 45 års idéer, som vi vil føre ud i livet,” tilføjede han. "Vi vælger de rigtige," sagde Benzies. "Det starter med ideen. Første spørgsmål er hvor det skal foregå. Dette definerer efterfølgende missionerne; du laver forskellige ting i LA end i New York eller Miami. Kortet og historien bliver udarbejdet samtidig, og historien er en grundlæggende faktor for, hvordan den fungerer, så du kan kortlægge missionerne. ”

Vi er bare glade for, at Rockstar har så mange ideer til, hvad de vil gøre med GTA 6. Vi håber bare, at der sorteres grundigt i, så vi får et knivskarpt spil.

GTA 6-kortet: hvilken by vil vi se i GTA 6?

Selvom der endnu ikke har været nogen konkrete rapporter, peger alle små pik og lækager mod, at kortet i GTA 6 bliver gigantisk. Vi taler ikke bare om en stor by, men potentielt om hele USA.

Nogle rygter antyder, at GTA 6 kan ende med at spænde over hele USA med et slags teleporteringssystem, der reducerer rejsetiden mellem byer. Der er endda nogle utroligt spændende rygter om, at Rockstar Games måske hiver et ”70'erne tema ud af ærmet”. Men der er også et andet rygte, der tager til i styrke, og som ville bringe GTA 6 lidt tættere på Rockstar Games 'britiske hjem – London!

Rapporterne startede faktisk med en kommentar fra Rockstar Games 'medstifter Dan Houser: ”I øjeblikket føles det som om GTA's DNA er moderne-ish, amerikansk-ish, engelsktalende-ish, fordi det er, hvad det har været… Men det begrænser nødvendigvis ikke serien til det, hvilket er hvad vi har gjort indtil nu."

Rockstar Games-kilder antyder, at London er det eneste sted, der ikke er USA, og som kunne blive en potentiel GTA-lokalitet. Vi tror dog mest på en tilbagevenden til Vice City, hvilket ville passe med de rygter, der er nævnt ovenover. En ny rapport fra The Know antyder desuden, at en tilbagevenden til Vice City i 80'erne er under udvikling, og at spillerne vil udforske spredningen af narkotika på dette tidspunkt gennem missionerne. I dette rygtede spil vil spillerne flytte sig mellem Vice City og Sydamerika, hvilket ville skabe en meget interessant og helt ny type kort.

GTA 3-trilogien spredte sig over tre steder, Liberty City, Vice City og San Andreas. Dette spejlede det originale Grand Theft Auto, der også udspillede sig over de samme tre placeringer. De seneste Grand Theft Auto-spil, GTA 4 og GTA 5, har fundet sted i henholdsvis Liberty City og San Andreas, hvilket betyder, at Vice City er det eneste sted, der endnu ikke er blevet undersøgt af de nyere spil.

Det eneste spørgsmål er nu, om Rockstar er fristet til at gøre trilogien færdig?