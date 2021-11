Hawkeye på Disney+: premieredato, trailer, roller og meget mere

Efter måneders venten har Hawkeye på Disney+ fik vi den 13. september endelig en trailer. MCU-seriens næste udgivelse kommer den 24. november, så vi får med traileren et smugkig på, hvad der i vente i den nye Jeremy Renner-serie.

Faktisk har karakterens solo-eventyr været længe undervejs. Hawkeye er det eneste originale Avengers-medlem, der ikke har fået en selvstændig film, men vi ser ham så snart i aktion i hans egen serie på Disneys streamingplatform.

Mens vi venter på, at serien officielt udkommer, hvad ved vi så om Marvels næste live-action serie? Nå, den udkommer den 24. november, den vil foregå ved juletid, og Renners Clint Barton vil slå sig sammen med en ny bueskytte og tegneseriefanfavorit – Kate Bishop, som officielt bliver spillet af Bumblebees Hailee Steinfeld.

Du kan læse mere om seriens første trailer, rollebesætning, plot og andre elementer nedenfor. Vær opmærksom på, at der også er enkelte spoilere for tidligere MCU-produktioner, hvis du ikke er helt up-to-date med alle film eller serier endnu.

Hawkeye-premieredato: 24. november

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIkJuly 29, 2021 See more

Hawkeye har nu en premieresdato: 24. november på Disney+, som er en onsdag, ligesom vi så med Loki. Et first-look billede fra serien blev frigivet den 29. juli, og nu har vi fået seriens første trailer, som du kan se nedenfor.

Hawkeye-trailer: se seriens første trailer

Efter måneders venten fik Marvel-fans endelig deres første kig på Hawkeyes serie mandag den 13. september.

Serien, som har den samme energi som Die Hard og Home Alone, foregår ikke overraskende omkringjuletid. Vi får glimt af Renners Barton, der tilbringer tid med sin familie efter Avengers: Endgame, men der går ikke lang tid, før hans fortid - i form af Ronin - vender tilbage for at hjemsøge ham.

Her får du julemusik, et tilfældigt møde med Steinfelds Bishop, masser af humoristiske øjeblikke og nogle klip med Barton og Bishop, der slår sig sammen for at bekæmpe nogle fjender. Helt ærligt, vi er overraskede over, hvor sjovt det ser ud – selvom enhver serie, der giver os en live-action-form af Lucky the Pizza Dog altid vil få os til at følge med.

Hawkeye rollebesætning: hvem er med i serien?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Jeremy Renner vender tilbage for at spille Clint Barton i Hawkeye og gentager en rolle, han nu har spillet i 10 år siden Thors første solofilm.

Efter en lang periode med spekulationer blev det bekræftet, at skuespillerinden Hailee Steinfeld (True Grit, Bumblebee) spiller Kate Bishop, efter at skuespillerinden blev fotograferet på optagelsessættet i slutningen af 2020.

Steinfeld besluttede at spille Bishop, fordi hun stolede på Marvel, ifølge et interview med Collider. "Hvis der er nogen, man kan stole på, er det Marvel. Jeg er bare så beæret over at være en del af MCU, og mere begejstret over at kunne tale om det. Jeg har måttet holde det hemmeligt et stykke tid, og jeg er ikke god til dem med hemmeligheder. Det har været en vidunderlig oplevelse at udvikle denne karakter og tage elementer af hende fra tegneserierne og det, vi kender fra hendes historie. Det er bare meget spændende at spille en karakter, som Emily , der er så elsket af så mange mennesker."

Det virker sandsynligt, at vi vil se Bishop vende tilbage i andre projekter på det store lærred – ligesom Disney+-serien Ms. Marvel vil få sin titelkarakter med i Captain Marvel 2, også kendt som The Marvels.

Andre rollebesætningsmedlemmer, der blev bekræftet til serien i slutningen af 2020 af Marvel Studios' Kevin Feige, var Vera Farmiga som Eleanor Bishop, Kates mor, Fra Fee som Kazi og Tony Dalton som Jack Duquesne, Bartons tidlige mentor.

Herudover vil Alaqua Cox spille Maya Lopez/Echo. I tegneserierne er Echo en døv indianer, der perfekt kan kopiere en anden persons bevægelser. Hun ligner Taskmaster i den henseende, og vi forventer, at hun er seriens store (eller i det mindste sekundære) antagonist. Zahn McClarnon spiller Mayas far William.

En nyhed i The Hollywood Reporter afslørede castingen af Farmiga og nævnte, at skuespillerinden Florence Pugh også er involveret i serien. Hun spillede Yelena Belova i Black Widow-filmen, og at dømme ud fra dens post-credit-scene er det sandsynligt, at hun vil være efter Barton for at søge hævn for Natasha Romanoffs død i Endgame.

Endelig vil Ava Russo, Ben Sakamoto og Cade Woodward gentage deres roller som Bartons børn Lila, Cooper og Nathaniel.

Med hensyn til talent bag kulisserne bliver Hawkeye instrueret af Rhys Thomas (SNL, John Mulaney & the Sack Lunch Bunch) og den britiske duo Bert og Bertie. Sidstnævnte arbejdede på afsnit af programmer som Jim Carrey-serien Kidding og mørk historisk Hulu-komedie The Great. De instruerede også Amazon Prime-filmen Troop Zero, som for det meste modtog positive anmeldelser, da den udkom i 2019.

Mad Men-forfatteren Jonathan Igla er seriens showrunner.

Hawkeye-historien: dette er, hvad vi ved p.t.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Bemærk: mulighed for mindre spoilere.

I nogen tid var det eneste officielle, vi vidste om plottet i Hawkeye, at Clint vil træne Kate Bishop som sin potentielle efterfølger. Med nogle scener, der bliver filmet i New York, er det sandsynligt, at serien i det mindste delvist foregår der. Seriens første trailer bekræftede dette, da Manhattans skyline har en fremtrædende rolle.

Efter begivenhederne i Black Widow kan vi dog endelig vide mere om plottet i serien, inklusive en af dens skurke. Som vi kom ind på ovenfor, viser filmens post-credit-scene, som foregår efter Avengers: Endgame, Yelena Belova ved Natasha Romanoffs grav (alias Black Widow).

Mens hun viser sin respekt, får Yelena besøg af sin nye chef Valentina Allegra de la Fontaine (den samme karakter, som hyrede John Walker, efter at han blev afskediget i vanære Falcon and the Winter Soldier). Valentina viser Yelena et billede af Hawkeye og forklarer, at han er manden, der dræbte Natasha.

(Image credit: Marvel Studios/screengrab)

I betragtning af det tætte bånd mellem Yelena og Natasha, er det sandsynligt, at hun vil hævne sig på Hawkeye, selvom vi ved, at han faktisk er uskyldig. Som sådan vil vi sandsynligvis se Florence Pugh optræde i den kommende serie som en af dens antagonister. Vi forventer dog ikke, at Belova forbliver en 'skurk', da vi formoder, at Barton vil huske, hvad der skete på Vormir, og Belova vil droppe sin forfølgelse af ham.

Ud over det, og når vi nu er i gang med forudsigelser, er der dem der mener, at sætbilleder kan haveafsløret mere af, hvad historien om Hawkeye faktisk vil handle om - og den kan meget vel fokusere på Clint Barton, der kæmper med svækket hørelse.

Der er et par grunde til, at dette virker sandsynligt. Først kan du se Barton iført, hvad der ser ud til at være høreapparater i traileren. De er små og sorte, så i begyndelsen lignede de bare ørepropper, som spioner ville bære. Efter vores mening bærer Barton dog høreapparater, så det er næsten sikkert, at han har problemer med sin hørelse.

Før trailerens udgivelse opdagede en ørneøjet Redditor også, at et baggrundsskilt på optagelsessettet tilsyneladende kan oversættes til 'høreterapeut':

Clint ser lidt sårbar ud på dette billede, og dette plot ville give MCU en mulighed for at udforske noget andet med en af sine helte, end det vi har set tidligere.

Der er præcedens for Bartons høretab i tegneserierne. Barton mistede 80 % af sin hørelse tilbage i en tegneserie fra 1983 skrevet af Mark Gruenwald. Denne idé blev genoplivet i et mindeværdigt nummer af Hawkeye-tegneserien fra 2012, skabt af forfatteren Matt Fraction og tegneren David Aja. Her blev Clint døv igen, og historien blev delvist formidlet via tegnsprog.

Da serien også byder på den døve superhelt Echo, som først optrådte i Daredevil-tegneserien, virker det ret sandsynligt, at dette emne er en integreret del af serien.

2012-serien har klart en stor indflydelse på denne serie. Det er sandsynligvis en prøvesten for dynamikken med Clint som mentor og Kate som elev – og serien byder på Lucky the Pizza Dog, et kæledyr, som Clint anskaffer efter at have mødt en kriminel bande i disse tegneserier.

Som med alle Marvel Cinematic Universe-filmatiseringer forventer vi dog, at denne tegneserie kun påvirker serien til en vis grad. Der er ikke tale om en tro kopi af historien.

Barton har trods alt sin egen bagage i MCU, inklusive hans familie, der forsvandt under Thanos-knips i Avengers: Infinity War og derefter dukkede op igen efter titanens nederlag i Avengers: Endgame. Hans families forsvinden førte Clint ned af en morderisk løbebane, hvor han dræbte kriminelle. Han var kendt som Ronin, men seriens første trailer antyder, at en anden tager Ronin-kappen i hans fravær, hvilket fører til, at Barton finder dem og tager et opgør med sin fortid.

Rygterne om, at Pughs Belova dukker op tyder sandsynligvis også på, at vi kommer til at se nogle eftervirkninger efter Natasha Romanoffs død i Endgame.

Endelig er der spekulationer om, at nogle af Netflix' nu hedengangne Marvel TV-univers-karakterer kan påvirke MCU. Multiverset er i fuld gang i MCU – Spider-Man: No Way Home og Doctor Strange 2 vil udforske dette mere detaljeret – nogle fans tror, at vi kan se Wilson D'Onofrios Wilson Fisk i en birolle.

Tag disse rygter med en stor portion salt indtil videre, men hvis de er sande, kan vi se Hawkeye og Kate Bishop til sidst slå sig sammen med Echo (eller Belova) for at nedkæmpe Fisk, a.k.a. Kingpin. Det ville være en chokerende og ekstremt underholdende begivenhed. Det er der vel ingen tvivl om?

Indtil vi lærer, hvad historien officielt handler om, så giver dette forhåbentlig dig en idé om, hvad du kan forvente i Hawkeye, når den lander.

Hvor mange Hawkeye-afsnit kommer der?

(Image credit: Disney)

Marvel TV-shows på Disney+ vil blive opdelt i seks afsnit. Denne bekræftelse af en kort TV Guide Magazine-opskrivning (fra Reddit-bruger magikarpcatcher).

Der er endnu intet om, hvor langt hvert afsnit vil være. At dømme efter tidligere live-action MCU-serier vil de dog sandsynligvis vare omkring 40 til 50 minutter.

Hvorfor giver en Hawkeye-serie god mening?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Det virkede aldrig, som om Hawkeye stod forrest i køen for at få en Avengers solo-spin-off-film, men i Disney+'s tidsalder er muligheden for at fortælle en dybere historie med Jeremy Renners bueskytte mere tillokkende. At finde en ny vinkel på karakteren er helt klart den vanskelige del – han har været igennem meget på tværs af de forskellige Avengers-film og har allerede trukket sig tilbage fra rollen som Avenger to gange.

Det er altså svært at give Clint en ren tavle på dette tidspunkt, men det er noget, som tegneserier hele tiden skal forholde sig til, når karakterer samler sig årtiers personlig historie.

Som så mange Marvel-helte, der også får deres egne Disney+-serier, har vi faktisk aldrig fået så meget skærmtid med Hawkeye. Hans serie vil ændre dette. I betragtning af hvor underholdende det ser ud, vil serien tilføje endnu et lag til en karakter, som publikum allerede er bekendt med.

Hvis serien formår at bevare noget af teksturen i tegneserien, der tilsyneladende har inspireret den, kan dette være en lavmælt forrygende tilføjelse til MCUs kanon.