Viaplay serier: Her er de bedste

Viaplay var i årevis en stille eksistens ved siden af giganter som Netflix og HBO Nordic. Men danskernes lyst til streaming er umætteligt, så de seneste par år er der postet masser af penge i fede serier på den nordiske stramingtjeneste. Der bliver også satset mere og mere på eksklusive Viaplay-serier, men kvaliteten af dem svinger voldsomt.

The Blacklist

Den eftersøgte Raymond "Red" Reddington overgiver sig til FBI, men vil kun tale med den nye profileringsekspert Elizabeth Keen. De starter et usædvanligt samarbejde om at fælde verdens værste forbrydere. Det viser sig dog, at de to fremmede begge gemmer på en masse hemmeligheder.

Sæsoner på Viaplay: 8

For Life

Aaron Wallace bliver dømt for en forbrydelse, han ikke har begået. I fængslet begynder han at læse til advokat og hjælpe andre indsatte, mens han arbejder på sin egen sag. Serien er løst bygget på Isaac Wright Jr., der i 1991 blev idømt fængsel på livstid. Han blev frifundet i 1997. Isaac Wright Jr. er demokratisk kandidat ved årets borgmestervalg i New York.

Sæsoner på Viaplay: 2

The Good Fight

Stjerneadvokaten Diane Lockhart (som vi lærte at kende i serien The Good Wife) er på vej på pension, men så ryger hele hendes pensionsopsparing. Hun må derfor i gang med at opbygge en ny karriere. En anderledes og fremragende advokatserie.

Sæsoner på Viaplay: 4

The Good Doctor

Shaun Murphys autisme er både hans største styrke og hans største svaghed. Det gør ham til en lovende kirurg, der kan finde årsager til patienternes sygdomme ingen andre kan se. Men det gør også kommunikationen med kollegaer, og ikke mindst patienter og pårørende vanskelig. Freddie Highmore har fået meget ros fra autister for at give et troværdigt billede af de gode og dårlige sider ved handicappet.

Sæsoner på Viaplay: 2

Frasier

En helt klassisk sitcom, der har fået kultstatus. Efter en skilsmisse flytter Dr. Frasier ind hos sin far og bror og får job som radiopsykolog.

Sæsoner på Viaplay: 11

Ray Donovan

Når de rige og berømte i Los Angeles er i problemer, ringer de til Ray Donovan. Ray har dog også sine egne problemer at slås med, fordi hans far er blevet løsladt fra fængslet og nu truer med at ødelægge familien.

Sæsoner på Viaplay: 6

The Office (US)

Dem, der siger, at det kan være kedeligt at arbejde på kontor har i hvert fald ikke været forbi her. Der er aldrig et kedeligt øjeblik.

Sæsoner på Viaplay: 9

The Walking Dead

Har du nogensinde tænkt over, hvordan du ville reagere hvis verden blev overtaget af zombier? Hvor langt ville du være villig til at gå for at overleve? Du tænker helt sikkert over det nu.

Sæsoner på Viaplay: 10

Homeland

CIA-agenten Carrie er dygtig til sit job, men hun er også psykisk ustabil. Så hun kæmper for at overbevise sine kollegaer om, at der er noget mystisk ved den hjemvendte krigshelt Brody.

Sæsoner på Viaplay: 7



Vikings

En storslået fortælling om vikingen Ragnar Lothbrok, der drager ud i verden. Det er den slags serie, der havde gjort historieundervisningen langt mere interessant.

Sæsoner på Viaplay: 5

The X files

Hvis du nogensinde har hørt nogen sige: "sandheden er derude", er det en reference til denne ikoniske serie om de to FBI-agenter Mulder og Scully, der har specialiseret sig i det paranomale. Det er præcis ligeså mystisk og uhyggeligt, som det lyder.



Sæsoner på Viaplay: 11



Seinfeld

Det er svært at finde en moderne sitcom, der ikke i et eller andet omfang har ladet sig inspirere af Seinfeld. Mange betragter den stadig som den bedste komedieserie nogensinde.

Sæsoner på Viaplay: 9

Viaplay serier: Noget for alle

