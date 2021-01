Siden oktober 2012 har vi danskere haft adgang til HBO-serier (og andet) via streamingtjenesten HBO Nordic.

Det har givet os timer og atter timer med god underholdning - og HBO Nordic fortsætter med at levere kvalitetsunderholdning, også selvom konkurrencen konstant intensiveres.

Søgningen efter de bedste oplevelser foran tv-skærmen slutter aldrig. Hvis du leder efter tips til nye serier, der er værd at se, er du kommet til det helt rigtige sted. I denne artikel giver vi dig et overblik over de bedste tv-serier på HBO Nordic, men husk at der er en række andre streamingtjenester, der også har mange gode serier.

Der er masser af gode tv-serier, og der er også en række streamingtjenester at overskue. Netflix er ikke længere den klare favorit. HBO Nordic er meget stærk i Sverige - og derudover har vi hurtigt voksende Amazon Prime, veletablerede Viaplay og selvfølgelig de store tv-kanalers egne tjenester DRTV og TV2 Play. Vi kan også nævne Discoverys tjeneste Dplay i den sammenhæng, men især i tv-drama er Dplay ret svag. For nylig dukkede Apples egen streamingtjeneste Apple TV+ op, nu har vi endelig fået adgang til Disney+ her hjemme.

Der er endnu flere, men i forhold til tv-serier er det først og fremmest disse streamingtjenester, du har brug for. I vores tv-serieguide hjælper vi dig med at finde de tv-serier, du har savnet. Vi genopfylder med nye godbidder regelmæssigt. Du er velkommen til at fortælle os, hvis du mener, at noget væsentligt mangler.

De bedste TV-serier på HBO Nordic:

Euphoria (Image credit: HB0)

Euphoria

Superstjernen, Zendaya medvirker i Euphoria - én af den seneste tids store serier på HBO Nordic. Her følger vi en gruppe gymnasieelever i deres hverdag, når de prøver at navigere gennem teenagelivets udfordringer. Serien omhandler emner som stoffer, sex, identitet, traumer, sociale medier, kærlighed og venskab. Bemærk, at serien indeholder en del grafiske scener.

Sæsoner på HBO Nordic: 1

(Image credit: Helen Sloan / SMPSP)

Game of Thrones

Du har sikkert allerede set den. Hvis ikke, er du sandsynligvis en af

dem, der ikke har det helt godt med det overnaturlige, eller? Don't worry - det er helt okay ikke at lide "Game of Thrones", men pas på ikke at sige det højt ...

Det evige magtspil har været en smuk - og blodig - rejse fra start til slut. De mange personer, du møder på rejsen - du godeste! Serien byder også på sin del af overraskelser. Du har virkelig ingen idé om, hvad du kan forvente, hvad enten det handler om liv og død, valg af sexpartner eller skjulte færdigheder.

Den sidste sæson af serien er nu tilgængelig, og det er ingen hemmelighed, at den har modtaget en del kritik fra mange fans, men hvis du allerede har set alt hidtil, så skal du selvfølgelig også se, hvordan det hele slutter!

Sæsoner på HBO Nordic: 8

De bedste TV-serier på HBO Nordic – The Sopranos (Image credit: HBO)

The Sopranos

Hvis du endnu ikke har set denne klassiker, må du i det mindste have hørt om den. Det er én af de bedste serier, der nogensinde har oplyst tv-skærmene Her følger vi mafiaboss Tony Soprano og hans forsøg på at balancere mafialiv og familieliv. Dette viser sig at være ret problematisk, og det gør ham både stresset og deprimeret.

Historien foregår over seks sæsoner, og alt fra produktion og skuespil til musik og dialog er fuldstændig overlegent. I de bedste øjeblikke i serien kan meget få matche Sopranos.

Sæsoner på HBO Nordic: 6

(Image credit: HBO)

My Brilliant Friend

Denne italienske serie, der er baseret på Elena Ferrantes bestseller-bøger, befinder sig nu i sæson 2.

Vi følger stadig vores venner Elena og Lila, der voksede op i et fattigt kvarter i Napoli lige efter krigen, men som lever meget forskellige liv, og som prøver at navigere i et samfund præget af vanskelige økonomiske forhold, undertrykkelse af kvinder og vold.

Dette er en kvalitetsproduktion på højde med det bedste HBO har at tilbyde, og på trods af at det er på italiensk, er skuespilpræstationerne på et niveau, hvor man føler, at man næsten vil kunne se serien uden tekst og stadig forstå det meste af handlingen.

Sæsoner på HBO Nordic: 2

(Image credit: The Handmaid’s Tale / Hulu)

The Handmaid's Tale

En fremragende fortolkning af Margaret Atwoods roman af samme navn - og en af

de mest omtalte tv-serier i de senere år. På trods af de dystopiske visioner i den årtier gamle roman føles temaet mere relevant end nogensinde før.

Vi følger Offred (Elizabeth Moss) i en ikke alt for fjern fremtid. Demokrati er blevet afskaffet, og erstattet af en totalitær og meget religiøs regering. Fertile kvinder bruges som såkaldte 'tjenestepiger' for samfundets rigeste til at bære børn til dem, der ikke er frugtbare. Tv-serien er fantastisk, men tro ikke, at den udgør 'feel-good' underholdning.

Sæsoner på HBO Nordic: 3

(Image credit: HBO)

Chernobyl

Chernobyl er en succes-serie, der skildrer begivenhederne omkring den historiske atomulykke ved Tjernobyl-kraftværket i Ukraine i 1986. Her følger vi karakterer, der på forskellige måder blev påvirket af, hvad der skete - fra folk i statsapparatet til brandmænd på jorden, og vi får en engagerende indsigt i, hvordan det kunne gå så katastrofalt, som det gjorde. Imponerende nok formår serien faktisk også at holde spændingen omkring hændelsesforløbet intakt helt ind til slutningen, selvom man skulle tro, at alle detaljer om ulykken allerede var kendt.

Sæsoner på HBO Nordic: 1

(Image credit: HBO Nordic)

The Night Of

En tv-serie, der røg under radaren hos de fleste, men som virkelig er værd at se. Riz Ahmed spiller en samvittighedsfuld studerende, der for første gang i sit liv bevæger sig ud af sin komfortzone for at deltage i en - uhhh! - studenterfest. Aftenen udvikler sig desværre ikke just til hans fordel. John Turturro spiller den ukonventionelle advokat, der hurtigt kommer ind i billedet som et resultat af ... lad os bare sige en kriminel handling.

Tv-serien behandler en række vigtige emner, herunder racisme. Men den er måske bedst, når den beskriver, hvad et fængselsophold gør ved et menneske. Skræmmende god, faktisk.

Sæsoner på HBO Nordic: 1

(Image credit: Showtime)

Dexter

Se bort fra, at de sidste par sæsoner måske var lidt svagere, og at slutningen ikke imponerede alle - de første fire år af 'Dexter' var voldsomt nervepirrende tv. Michael C. Hall spiller morderen med en kodeks - han dræber kun andre mordere. Du ved virkelig aldrig, hvad han vil gøre, eller hvad hans 'venner' og familie inderst inde tror. Den første sæson var intens, men Dexters forsøg på at knække 'Trinity Killer' i sæson fire er højdepunktet i serien.

Sæsoner på HBO Nordic: 8

(Image credit: HBO Nordic)

Westworld

Tungen lige i munden! Dette er ikke serien for dig, der mister interessen på grund af en krævende detaljerigdom og og mange forvirrende forbindelser. Vi befinder os i en ikke alt for fjern fremtid, hvor rige mennesker kan købe adgang til en forlystelsespark, som mildest talt er noget udover det sædvanlige. Westworld er parken, hvor alt er tilladt: mord, voldtægt, misbrug og bedrageri - du hedder det. Forlystelsesparkens såkaldte værter er ikke menneskelige, de er bare forvirrende ens.

Hovedpersonerne forstår ikke engang, at de ikke er mennesker. De er programmeret til at stå op hver morgen med de samme gøremål som dagen før. Og hukommelsen skal på en eller anden måde slettes undervejs. Her konfronteres vi med en hel del filosofiske godbidder og en god del underholdning. Sæson 1 er super, sæson 2 ikke helt på niveau.

Sæsoner på HBO Nordic: 2

(Image credit: HBO Nordic)

Deadwood

HBO gav den western-genren en vitaminindsprøjtning med 'Deadwood', og har ganske enkelt genoplivet en gammel tv-genre med den. Ian McShane og Timothy Olyphant førte an i en fremragende rollebesætning i den moralske gråzone, hvor alle søgte lykke i den by, der har givet serien sit navn. Bareier Al Swearengen var en gave med sin karakter og satte McShane på kortet for det amerikanske publikum, og fortsatte HBO's imponerende serie for banebrydende tv-serier.

Desværre sluttede serien brat som et resultat af manuskriptforfatternes strejke i Hollywood fra 2007 til 2008, til manges skuffelse. I år har de samme fans dog fået nøjagtigt, hvad de havde håbet på i form af en slutning i spillefilmsform, og denne er også tilgængeligt på HBO Nordic til glæde for alle, der har ventet spændt på at se, hvordan det gik med alle de mindeværdige figurer i Deadwood.

Sæsoner på HBO Nordic: 3 (og en spillefilm)

(Image credit: Lacey Terrell)

True Detective

'True Detective' er en stærk serie, ingen tvivl om det. Serien kræver dog også en smule af dig som seer. Man skal ikke tro, at underholdningsværdien begynder tidligt i afsnit 1. Nej, her skal du holde ud et stykke tid, før det sker - men når begivenhederne til gengæld for alvor begynder at ske, er der meget lidt 'alternative crime', der når den til anklerne. Ja, det er faktisk værd at vente på.

Sæson 2 og 3 handler om helt forskellige kriminelle historier, men det er den samme rådne atmosfære og noget udfordrende dramaturgiske struktur, man præsenteres for. Serien hopper lidt i tid, så man skal være skarp. Du fortryder næppe at være med hele vejen.

Sæsoner på HBO Nordic: 3

(Image credit: Fargo / FX)

Fargo

'Fargo' startede med Coen-brødrenes filmsucces i 1996, men mørk Northern State-komedie fungerer naturligvis også godt i serieformat. Med hjælp fra en masse kendte skuespillere - Martin Freeman, Kirsten Dunst, Mary Elizabeth Winstead, for blot at nævne nogle få - er tv-serien 'Fargo' blevet en kæmpe succes.

Den første sæson hylder den originale film, både med historie og vibes. De to følgende sæsoner handler om helt forskellige kuriositeter. Bør du se den? Ja, så absolut!

Sæsoner på HBO Nordic: 3

(Image credit: HBO Nordic)

Beforeigners

Fascinerende, norsk idé sat i verden på norsk jord - produceret af HBO. "Beforeigners" skildrer en helt ny form for indvandring, hvor folk ikke kommer fra andre lande og kontinenter, men i stedet fra andre epoker. Stenalderen, vikingetiden og det 19. århundrede er alle repræsenteret, når 'gamle' mennesker på mystisk vis dukker op gennem lysglimt i Oslofjorden.

Fem år efter de første såkaldte emigranter ankom, forsøger politimand Lars Haaland, spillet af Nicolai Cleve Broch, at samarbejde med den første vikingekvinde i politistyrken, Alfhildr. Det er interessant nok i sig selv, men sammen vil de også opklare et meget mistænkeligt mord. Og som det burde være, har de begge nogle personlige udfordringer at kæmpe med.

Sæsoner på HBO Nordic: 1

(Image credit: HBO)

True Blood

Det røg lidt af sporet, da varulvene dukkede op, men HBOs vampyrsaga var vanedannende i de tidlige sæsoner. Med så meget sex (som rimeligvis kan forventes fra HBO) plus tonsvis af blod og vold, var dette bestemt en fuldblods vampyrserie. Men tv-seriens hemmelige våben var et tykt lag af underliggende satire, der skød med skarpt mod forældede holdninger, blandt andet homoseksualitet i højreorienterede konservative kredse i USA.

Sæsoner på HBO Nordic: 7

(Image credit: Gene Page / AMC)

The Walking Dead

Nærmest en 'oldie but goodie, denne her. Skaberne af serien nægter at give op, og der er elendighed, så langt øjet kan se. Men fanskaren er blevet større og større, og tv-netværket AMC kører faktisk sit eget talkshow efter hver episode med det åbenlyse navn "Talking Dead".

Men hvad der virkelig er sket i løbet af seriens ni sæsoner - det kan vi ikke afsløre, men vejen tilbage til en bestemt form for civilisation har vist sig lang og vanskelig. Og til tider ret spændende. Det er en serie, der bruger meget tid for karaktererne - og derfor betyder deres ve og vel naturligvis ekstra meget for seerne.

Sæsoner på HBO Nordic: 8

(Image credit: Viaplay)

Vikings

Hvis du er interesseret i nordisk mytologi, vil du sandsynligvis have hørt om Ragnar Lothbrok. Regent i vikingetiden og lidt af en plage, især for briterne.

'Vikings' er en tv-serie, der følger vikingernes eventyr over havet, men også inden for hjemlige breddegrader. Ligesom 'Game of Thrones' er der også mange personer at holde styr på, mange sværdslag og et nærmest ufatteligt antal sandaler. Historisk set næppe helt korrekt, men som en tv-serie fungerer det stadig meget, meget godt.

Sæsoner på HBO Nordic: 5