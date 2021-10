Sådan bliver HBO Max i Danmark

I dag, ved en virtuel lanceringsevent, præsenterede HBO Max deres nye platform. HBO Max samler den bedste underholdning, film, børneindhold og originalserier fra Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network og Max Originals på ét sted for første gang i Europa.

HBO Max bliver tilgængelig i 27 lande under den indledende del af lanceringen i Europa. Først i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Spanien og Andorra d. 26. oktober 2021, og i 2022 tilføjes Central -og Østeuropa og Portugal til listen. Yderligere syv lande kommer til i 2022; Holland, Tyrkiet, Grækenland, Island, Estland, Letland og Litauen.

Under den virtuelle lanceringsevent blev der vist klip fra House of the Dragon, Succession sæson tre og Peacemaker. Sarah Jessica Parker havde også en god nyhed; And Just Like That… får premiere til december.

Med et stort og bredt udbud på HBO Max, findes der noget for hele husholdningen – fra WarnerMedias familie af populære brands under femforskellige tag; Warner Bros., HBO, Max Originals, DC og Cartoon Network. Derudover kan alle filmelskere se frem til de nyeste blockbustere fra Warner Bros. på HBO Max kun 45 dage efter, de har haft premiere i biografen i Norden og fra næste år i Spanien, Portugal, Holland, Grækenland, Island og Central- og Østeuropa.

”HBO Max kommer til Europa med det bedste film- og tv-indhold fra Warner Bros.’ 100 års produktion sammen med HBO, Max Originals, DC og Cartoon Network”, siger Johannes Larcher, Head of HBO Max International. ”Fra Singin’in in the Rain til The Matrix, Game of Thrones, Mare of Easttown, The Flight Attendant, Gossip Girl, Superman, The Joker og Bugs Bunny og Scooby Doo – vi tilbyder virkelig noget for hele familien og en fantastisk seeroplevelse. Snart er HBO Max til stede i 27 lande i Europa og i 67 lande i hele verden – og vi er ikke færdige endnu. Målet er 190 lande i 2026”.

HBO Max’s omfattende katalog tilbyder indhold for alle. Warner Bros.-titler som Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkirk, The Lord of the Rings, The Shining og A Clockwork Orange. Fra DC-film såsom The Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman og Zack Snyder's Justice League. Banebrydende HBO-originalserier såsom Game of Thrones, The Sopranos, Succession, Scenes from A Marriage, The Undoing, Sex and the City og Euphoria og succesfulde Max Originals såsom The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves og Friends: The Reunion. Dertil kommer både nye og klassiske familiefavoritter såsom Tom and Jerry, The Powerpuff Girls og Looney Tunes.

HBO Max lanceres med en attraktiv pris. Et årsabonnement på 12 måneder til prisen på 8 måneder – en besparelse på mere end 30%. Samtidig sænkes prisen på et månedligt abonnement fra 99 kr. til 79 kr. Dertil kommer et starttilbud for nye kunder, som bliver annonceret d. 26. oktober, inden HBO Max går i luften.

”Vi har underholdt fans i Europa, siden vores første HBO-kanal blev lanceret i Ungarn tilbage i 1991, og vi har haft HBO-streamingtjenesten på kontinentet i over et årti. HBO Max er en ny tjeneste, som tager det hele til et nyt niveau, med forbedret seeroplevelse og meget bredere indhold for hele familien til en attraktiv pris. Vi er utrolig glade og stolte over at kunne lancere HBO Max i Europa”, siger Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA.

Udover amerikansk indhold er HBO Max ligeledes hjem for kvalitetsindhold fra Europæiske kreatører – Max Originals. Snart venter premierer på Kamikaze (Danmark), Beforeigners sæson to (Norge), Todo lo Otro (Spanien), Venga Juan (Spanien), Garcia! (Spanien), Ruxx (Rumänien), The Informant (Ungarn), The Thaw (Polen), Still Here (Polen) og mange flere de kommende måneder.

Med HBO Max kommer en helt ny teknisk platform med en forbedret streamingoplevelse og nye funktioner; individuelle og skræddersyede anbefalinger til indhold, personlige HBO Max-profiler og separate børneprofiler med forældrekontrol.

Det bliver muligt at se HBO Max på en række forskellige enheder og gennem forskellige samarbejdspartnere og via desktop på HBOMax.com. Kunderne har mulighed for at betale gennem flere store betalingssystemer, blandt andre VISA, MasterCard og PayPal.

HBO Max priser Danmark:

Per måned: 79 kr. (sat ned fra 99 kr.)

Årsabonnement: 599 kr.