The Last Of Us trailer: Oplev verdens undergang i HBO's svinedyre satsning

Den første trailer til The Last Of Us, den længe ventede serie-udgave af Naughty Dogs enormt succesfulde videospil, er her. Klik nedenfor for at se den:

Serien, som først blev annonceret i marts 2020, har The Mandalorians Pedro Pascal og det britiske talent Bella Ramsey i hovedrollerne. Handlingen foregår 20 år efter, at den moderne civilisation er blevet ødelagt af en dødelig virus.

Vi følger Pascals Joel, en overlevende veteran, der er hyret til at smugle Ramseys Ellie ud af en undertrykkende karantænezone til Fireflies, en organisation, der leder efter en kur mod virussen. Sammen skal parret rejse på tværs af Amerika, afhængige af hinanden for at overleve, mens de rejser.

Showet forventes at følge historien om det første spil med elementer fra 2020-efterfølgeren, selvom Neil Druckmann, medpræsident for Naughty Dog og medforfatter på showet, tidligere har antydet, at nogle episoder vil "afvige meget ” fra kildematerialet.

Med et budget på over $155 millioner dollars er showet en af HBO's helt store satsninger for 2023, og har haft Tjernobyl-skaberen Craig Mazin indover sammen med Druckmann.

Sammen med Pascal og Ramsey medvirker Merle Dandridge, Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Nick Offerman og Storm Reid.

Traileren afslører ikke meget med hensyn til en udgivelsesdato, kun at vi kan forvente serien på HBO Max i 2023.

Selvom det er svært at planlægge fremad, især med HBO's moderselskab Warner Bros. Discovery, der har aflyst mange projekter i 2022, forventes det, at opfølgende sæsoner for showet er ved at blive planlagt, og The Last of Us vil ikke blive sendt som en selvstændig mini-serie.