Verdens første AI-parfumemaskine lanceres i Danmark

Algorithmic Perfumery by EveryHuman kalder det selv deres parfumemaskine for "en unik fusion af kunstinstallation og AI-teknologi". Ved hjælp af avancerede algoritmer skaber maskinen skræddersyede, personlige dufte til både parfumeentusiaster og alle med interesse for unikke dufte.

Duft er den menneskelige sans, der vækker stærkest minder og følelser. Den behandles i den ældste del af vores hjerne, det limbiske system. Og hvad angår vores personlige duft, er der nu helt nye muligheder. I en verden, hvor vi ofte opfatter os selv som unikke individer med vores egen stil og udtryk, og hvor måden vi klæder os på, i høj grad former, hvordan vi præsenterer os for verden, kan man spørge: Hvorfor skulle vi alle dufte ens?

Tja, hvis det står til Algorithmic Perfumery, så behøver vi altså ikke lugte af de samme parfumer mere. I stedet, vil firmaet tilbyde at udvikle unikke, personlige parfumer ved hjælp af AI.

"Dufte fremkalder øjeblikkelige fysiologiske reaktioner i vores sind, og mange kan knyttes til dybe minder og følelser. Dine duftpræferencer formes af, hvor du kommer fra, hvilket vi hos EveryHuman sammen med psykologiske og sociologiske data, og ikke mindst dine stilistiske præferencer tager højde for,” siger EveryHumans grundlægger og CEO, Frederik Duerinck.

Parfumerne bliver gemt, og brugere kan gå ind og se de forskellige parfumer som billeder på hjemmesiden. (Image credit: Algorithmic Perfumery EveryHuman)

Forhandles i København

For allerførste gang kommer Algorithmic Perfumery til Danmark. Beliggende i hjertet af København vil Think PR introducere, sælge og markedsføre den AI-baserede duftmaskine til forbrugere og virksomheder.

"Parfumeindustrien handler i høj grad om branding og at tilpasse sin identitet til et brand,” udtaler Think PR's CEO, Karin Nørgaard. "Ideen bag Algorithmic Perfumery by EveryHuman er at ændre denne dynamik og gøre parfumen til noget, der handler om dig og ikke om brandet. Med Algorithmic Perfumery får hver person mulighed for at skabe en duft, der virkelig afspejler, hvem de er. Jeg synes, det er utroligt fascinerende, at AI kan hjælpe os med at skabe noget, der vækker selv de dybeste følelser i os."

Hvordan virker det?

Den AI-styrede teknologi giver brugerne mulighed for at skabe skræddersyede dufte baseret på oplysninger, som hver enkelt indtaster via et spørgeskema. Tre forskellige algoritmer analyserer dine input for at skabe tre unikke og personlige dufte. Disse fremstilles på stedet, hvorefter du på lidt over et minut har en parfume specielt designet til dig. I næste trin kan du selv justere formlen.

Hvis du er tilfreds med resultaterne, kan dine dufte findes under din konto på EveryHumans hjemmeside, så du nemt kan genbestille dem. Det er også muligt at bestille duftene online, men det gør det jo lidt svært rent faktisk at dufte, om du kan lide parfumen eller ej. Derfor er det nok en bedre ide at møde op selv for at finde frem til din personlige duft.

Pris og tilgængelighed

Prisen begynder ved 400 kroner for 3 x 5 ml. personlig parfume.

Det er nu muligt at tage forbi Algorithmic Perfumery by EveryHuman på Store Kongensgade 95 i København og udvikle sine egne unikke dufte. Gavekort og dufte er også tilgængelige online hos EveryHuman.

Hvad er Algorithmic Perfumery by EveryHuman?

"EveryHuman er grundlagt i 2018. Ideen var at udvikle en platform, hvor alle kan deltage i skabelsen af nye dufte. Duoen bag dette kunst-teknologi-science projekt er kunstner og teknolog Frederik Duerinck samt duftdesigner Anahita Mekanik. Deres Algorithmic Perfumery™ parfumeplatform gør det muligt for alle at deltage i skabelsen, produktionen og delingen af dufte. Den forener AI, robotteknologi og den fascinerende magi ved det ukendte i en enestående oplevelse. Med over 500 milliarder mulige udfald er der en duft til alle, enhver og hver enkelt", EveryHuman pressemeddelelse.