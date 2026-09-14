RAM-krisen kan blive langt værre i 2027 – og AI får skylden

Ny rapport fra KB Securities tegner et meget dystert billede af RAM-krisen.

Rapporten viser, at markedet for hukommelseschips vil få alvorlig forsyningsmangel i 2027.

Efterspørgslen i forbindelse med kunstig intelligens er eksploderet; investeringerne er steget med 60 % på årsbasis til 1,3 billioner dollar (cirka 8,5 billioner kroner), hvilket skaber yderligere efterspørgsel efter hukommelse.

Hvis du forventer, at RAM-krisen bliver værre næste år, har du sandsynligvis ret – men det kan være, at vi står over for en endnu mere alvorlig mangel, end den analytikere allerede forventer.

Wccftech har fremhævet en artikel fra Business Korea (oversat fra koreansk), der tyder på, at RAM-manglen strammer grebet om to af de største producenter af hukommelseschips.

Med henvisning til en rapport fra KB Securities går rygterne på, at Samsung og SK Hynix nu kun har lagerbeholdninger til mindre end ti dages drift – hvilket betyder, at de er meget tæt på at løbe tør.

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Dette har skabt bekymring for, at adgangen til hukommelse kan stoppe helt i 2027. Nogle analytikere mener, at markedet for hukommelseschips er på vej mod en alvorlig forsyningskrise (bemærk, at dette er en oversættelse, men budskabet er klart nok).

KB Securities påpeger, at det skyldes AI-boomet, da producenter af hukommelseschips har svært ved at imødekomme efterspørgslen efter HBM4-hukommelse til AI-datacentre. KB Securities har opjusteret prognoserne for infrastrukturinvesteringer i AI-udvikling i 2027 til 1,3 billioner dollar – en stigning på 60 % i forhold til året før.

Kim Dong-won, forskningschef hos KB Securities, udtalte til Business Korea: »AI-servere vil opsluge efterspørgslen, ikke kun efter HBM, men også efter DDR5-serverhukommelse og SSD'er til erhvervsmarkedet, hvilket potentielt kan føre til en historisk mangel.«

Der er dog også positive nyheder fra producenten af bærbare computere, Framework. Som VideoCardz rapporterer, har virksomheden taget det usædvanlige skridt at sænke prisen på nogle af sine produkter. Som du måske husker, har Framework ligesom andre bærbare producenter af bærbare tidligere hævet priserne på grund af de stigende omkostninger til RAM, men virksomheden har nu meddelt, at den har sikret sig nye partier med hukommelsesmoduler til en lavere pris.

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Det betyder, at prisen på visse eksisterende bestillinger af Framework-bærbare vil blive nedsat; Framework har på X oplyst, at de nedsætter prisen på bestillinger, der allerede er afsendt til en højere pris med tilbagevirkende kraft.

Situationen er historisk kritisk

(Image credit: vlado85rs / Getty)

Det er imponerende at se, at Framework varetager kundernes interesser – især når man tænker på, at virksomheden (teoretisk set) kunne have holdt tæt på, at de havde sikret sig et parti billigere hukommelseschips, og ganske enkelt have beholdt gevinsten selv.

Selvom dette er prisværdigt, er det et ret lille lys i mørket, set i lyset af de dårlige nyheder om RAM-krisen. Talen om en »historisk mangel« er bekymrende, og situationen virker som en eskalering af de seneste bekymringer omkring den globale adgang til hukommelse – en situation, der allerede har udviklet sig i en meget negativ retning.

Selvom den seneste rapport omhandler DDR5-RAM (og HBM) til servere, vil det naturligvis også få konsekvenser for forbrugerprodukter. De mindre rentable hukommelseschips vil blive yderligere nedprioriteret.

Med rygter om nye prisstigninger på grafikkort, som igen er dukket op i denne uge, er det svært at få vejret mellem alle de dårlige nyheder. Vi kan håbe, at pessimismen er overdrevet, men lige nu tyder meget på, at det bliver værre, før det bliver bedre.

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