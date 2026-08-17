Køb nu, mens du kan: Apples MacBook Air-lagre svinder ind på grund af RAM-krisen

Apples MacBook Air står over for leveringsbegrænsninger, da leveringstiden forventes at være op til en måned.

Leveringsforsinkelserne er en direkte følge af den vedvarende RAM-krise.

Forbrugerne bliver muligvis nødt til at se på Windows-alternativer, efterhånden som RAM-krisen forværres.

Producenter af PC-hardware kan ikke få en pause fra den vedvarende RAM-krise, og desværre ved Apple det uden tvivl bedre end mange andre.

Som rapporteret af 9to5Mac forværres manglen på MacBook Air, da leveringsestimaterne for konfigurationer i Apples webshop er længere end normalt. Næsten alle konfigurationer har et leveringsestimat på 2–3 uger, mens dem med 32 GB RAM har op til 4–5 uger.

Det bliver stadig tydeligere, at manglen på RAM skaber forsyningsproblemer for Apple, og de forlængede leveringstider kommer kort tid efter Apples nylige prisstigninger på Mac-computere og iPads. MacBook Air M5 fik en prisstigning på 200 dollar (ca. 1.290 kr.) i juni, og på trods af dette er der stadig mangel på varer.

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Tilgængeligheden er så dårlig, at 9to5Mac bemærker, at Apple-medarbejdere i detailhandlen oplyser, at leveringerne af MacBook Air er »mere begrænsede, end de nogensinde kan huske«, og det er en rammende udtalelse, da markedet for pc-hardware muligvis befinder sig på sit laveste punkt.

Nye rygter tyder også på, at Apple er indstillet på en prisstigning på iPhone 17 – så det ser uden tvivl ikke lyst ud for teknologigiganten (og flere andre hardwarevirksomheder), hvad angår stabilitet i forsyningen.

Apple har desuden en historie med sjældent at sænke priserne på sine enheder, så de eneste andre alternativer, forbrugerne har, er at købe MacBook fra andre forhandlere eller overveje Windows-alternativer.

Hvad nu?

(Image credit: Shutterstock / D.L.Sakharova)

Apples begrænsninger med hensyn til RAM og forsyning vil ikke forsvinde lige med det første, så Windows-alternativer er også fornuftige valg for forbrugerne at gå efter. Lenovo Yoga Slim 7x, Yoga Slim 7i Aura og endda Dell XPS 13 er solide bærbare computere. De kan måske ikke alle måle sig med MacBook Air, hvad angår ydeevne, men de er gode nok til at klare opgaven.

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Der er ikke noget bedre tidspunkt end nu for forbrugerne at handle, når det gælder køb af en ny bærbar computer, da insidere som Mark Gurman og endda Apples økonomidirektør Kevan Parekh antyder, at Apples leveringsbegrænsninger ikke forventes at blive bedre, men kun værre – og at det sandsynligvis vil vare indtil 2027 og længere.

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