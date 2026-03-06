Apple lancerer MacBook Neo med iPhone-chip – til en overraskende lav pris

Apple har endelig officielt lanceret sin mere prisvenlige MacBook

Den er udstyret med Apples A18 Pro-chip

Den nye MacBook-model har en startpris på 5.499 kroner

Samme pris som den ny iPhone 17e

Efter utallige rygter har Apple endelig afsløret sin nye MacBook Neo i entry-level-klassen. iPhone 17e og iPad Air (M4) indledte Apples lanceringsuge, og den nye MacBook med en startpris på 5.499 kroner, skal nok få brugerne til at spærre øjnene op.

Som forventet har denne MacBook ikke en Apple M-serie-chip, men er i stedet udstyret med Apple A18 Pro.

Ja, Apples egen processor, der først dukkede op i en iPhone, findes nu i en Mac og kører macOS.

Designet minder mest om Apples klassiske kileformede MacBook Air – et design, vi stadig er ret glade for – og computeren fås i fire farver (rose, indigo, sølv og citrus). Invitationerne til Apple Experience den 4. marts 2026 antydede også, at der ville komme nogle nye, friske farver.

MacBook Neo har to USB-C-porte, et 1080p FaceTime HD-kamera og et hovedtelefonstik. Skærmen er en 13-tommer Liquid Retina-skærm med 500 nits lysstyrke, og Apple hævder, at batteriets levetid er 16 timer, kun to timer mindre end den nye MacBook Air. MacBook Neo har også et Multi-Touch-trackpad og Magic Keyboard, men i modsætning til MacBook Air har tastaturet ikke baggrundsbelysning.

Versionen til 5.499 kroner 256 GB lagerplads og 8 GB RAM og har ikke Touch ID (den bruger i stedet en låseknap), mens versionen til 6.499 kroner har 512 GB lagerplads, 8 GB RAM og Touch ID.

Så hvad mangler der?

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

MacBook Neo tilbyder meget for sin startpris på 5.499 kroner, så hvilke kompromiser har Apple været nødt til at indgå?

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

For det første mangler den billigere model Touch ID på tastaturet – dette findes kun på 512 GB-versionen til 6.499 kroner. Der er heller ingen lagerpladsmuligheder på 1 TB eller mere, kun 256 GB og 512 GB.

Manglen på et baggrundsbelyst tastatur kan være en af de større praktiske begrænsninger, da det gør det sværere for studerende (som er den primære målgruppe) at skrive sent om aftenen. Der er heller ingen MagSafe-opladning og ingen Apple N1-chip (som nu er standard i Apples nyeste MacBook-modeller), hvilket betyder, at du kun får Wi-Fi 6E.

I øvrigt mangler 1080p FaceTime-kameraet Centre Stage, hvilket betyder, at det ikke kan følge dig, når du bevæger dig. I Danmark leveres den bærbare computer kun med kabel, så du må selv købe opladeren, hvilket koster 349 kroner for en 30W-oplader og 549 kroner for en 70W-oplader.

Samtidig er dette funktioner, der primært er rart at have. MacBook Neo har stadig sine charmerende aspekter – især de lyse farver – og til startprisen kunne den blive en stærk konkurrent til Chromebook-computere.