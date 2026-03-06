Apple lancerer iPhone 17e – her er alt om Apples nye mellemklasse-mobil

Apple har afsløret den nye iPhone 17e

Den nye mellemklasse-telefon vil være udstyret med A19-chippen

iPhone 17e har samme pris som sin forgænger, iPhone 16e

Apple har afsløret iPhone 17e, en ny mellemklasse-telefon, der var den første af flere lanceringer fra Apple i denne uge.

iPhone 17e erstatter sidste års iPhone 16e, som igen erstattede iPhone SE som entry-level-modellen i Apples sortiment. Som forventet er den nye model en relativt mindre opgradering med nye funktioner såsom A19-chippen og understøttelse af MagSafe.

Selvom ændringerne er mindre, er den gode nyhed, at iPhone 17e koster det samme som sin forgænger (i hvert fald i nogle regioner, herunder Storbritannien). Telefonen med understøttelse af Apple Intelligence starter ved 5.499 kroner. Her er alt, vi ved.

Ny chip og interne opgraderinger

Den største opgradering i iPhone 17e er den nye A19-chip. Apple siger, at CPU-ydeevnen er op til dobbelt så hurtig som A13 Bionic i iPhone 11, men virksomheden har ikke givet nogen sammenligninger med A18 i iPhone 16e – hvilket kan tyde på, at forskellen er ret lille.

A19 er den samme chip, som findes i iPhone 17, hvilket betyder, at iPhone 17e er på niveau med den nyeste generation af iPhones med hensyn til ydeevne. Hvis rå ydeevne er vigtig for dig, kan dette være en attraktiv mulighed.

Men hvis du ønsker maksimal ydeevne, er iPhone 17 Pro med A19 Pro-chippen et bedre valg.

Telefonen får også Apples egenudviklede C1X-modem, som ifølge Apple er dobbelt så hurtigt som C1-modemet i iPhone 16e. Samtidig har Apple fjernet entry-level-varianten med 128 GB lagerplads, hvilket betyder, at iPhone 17e nu starter ved 256 GB – uden nogen prisstigning.

Apple har også opgraderet trådløs opladning ved at tilføje MagSafe. Hvor iPhone 16e kun understøttede Qi-opladning op til 7,5 W, kan iPhone 17e nu oplades trådløst med op til 15 W via MagSafe og fungerer med MagSafe-etuier, tegnebøger og andet tilbehør.

Hvad angår kameraet, er det stort set det samme som i iPhone 16e, men med tilføjelsen af Apples »næste generations portrætfotografering med fokus og dybdekontrol«.

Enkelte designændringer

Det grundlæggende design af iPhone 17e er uændret i forhold til sidste års iPhone 16e. Du får for eksempel en 6,1-tommer Super Retina XDR-skærm, et aluminiumschassis og Action-knappen på siden.

Der er dog et par mindre justeringer. Apple har opgraderet beskyttelsesglasset til anden generation af Ceramic Shield, som ifølge virksomheden giver »tre gange bedre ridsefasthed end den forrige generation og reducerede refleksioner«.

Der er også en ny farve, som Apple kalder »soft pink«. Den supplerer de hvide og sorte farver på iPhone 16e.

De begrænsede ydre ændringer viser, at dette primært er en opdatering af interne komponenter og derfor ingen stor ændring i forhold til iPhone 16e. Der er flere grunde til at være interesseret i iPhone 17e, men dem, der allerede bruger iPhone 16e, vil sandsynligvis ikke bemærke nogen stor forskel.