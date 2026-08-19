Swappie udvider sortimentet med istandsatte MacBooks

Swappie har lanceret istandsatte MacBooks i Danmark og udvider dermed et sortiment, der hidtil har været koncentreret om iPhones, iPads og AirPods. Computerne sælges fra den 17. august 2026 og omfatter flere generationer af MacBook Air og MacBook Pro med Apple Silicon.

Udvidelsen betyder, at Swappie bevæger sig ind på markedet for computere efter tidligere primært at have fokuseret på Apples mobile produkter. Ifølge virksomheden er målet at gøre istandsat elektronik til et alternativ til køb af nye enheder og samtidig nå brugergrupper som studerende, udviklere og professionelle.

Swappie blev grundlagt i Finland i 2016 og opererer i dag på tværs af Europa, herunder Danmark. Virksomheden køber, istandsætter og videresælger elektronik og står selv for den tekniske istandsættelse i egne faciliteter frem for alene at fungere som mellemled mellem købere og sælgere.

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Lanceringen af MacBooks er ifølge Swappies administrerende direktør, Jussi Lystimäki, et led i virksomhedens plan om at udvide forretningen til flere typer forbrugerelektronik. Han peger blandt andet på stigende priser på ny teknologi som en årsag til, at virksomheden ser et marked for istandsatte computere.

MacBooks istandsættes internt

MacBook-computerne gennemgår en teknisk inspektion og istandsættelse hos Swappie, før de sættes til salg. Processen omfatter blandt andet kontrol af hardware, batteri og tastatur.

Computerne tilpasses med et regionalt tastaturlayout, så tastaturet passer til det marked, hvor maskinen sælges. Swappie oplyser, at tilpasningen foretages internt som en del af istandsættelsesprocessen.

Virksomheden har samtidig fastsat en minimumsgrænse på 86 procent for batteriets resterende kapacitet. Ligger kapaciteten under grænsen, bliver batteriet udskiftet. Udskiftning sker også, hvis batteriet har passeret 800 opladningscyklusser.

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Hver computer gennemgår desuden tekniske test af hardwarekomponenterne. Testene skal kontrollere, at komponenterne fungerer som forventet ved almindelig brug.

(Image credit: Swappie)

MacBook-modeller fra 2020 og frem

Sortimentet består udelukkende af MacBook-modeller fra 2020 og frem, som benytter Apples egne Apple Silicon-processorer.

Udvalget omfatter blandt andet MacBook Air med M1-, M2- og M3-chip samt MacBook Pro-konfigurationer. Swappie tilbyder ifølge pressemeddelelsen også modeller med M4 og M5.

Batteriet skal have mindst 86 procent af sin oprindelige kapacitet og højst 800 opladningscyklusser. Opfylder det ikke kravene, udskiftes det med et nyt batteri. Computerne får desuden et regionalt tilpasset tastatur og gennemgår test af deres hardware.

Garanti og returret

Alle MacBooks sælges med Swappies kvalitetsgaranti, 12 måneders garanti og 14 dages returret.

Swappie satser på genbrug af eksisterende elektronik. Ved at istandsætte og sælge computere igen skal produkternes levetid forlænges, hvilket samtidig kan begrænse behovet for at kassere fungerende elektronik og dermed mængden af elektronikaffald.

Swappie har hidtil specialiseret sig i istandsatte iPhones, iPads og AirPods. Virksomheden tilbyder også en tjeneste, hvor forbrugere kan sælge deres brugte iPhones direkte til Swappie. Med MacBook-lanceringen udvides forretningsområdet for første gang til bærbare computere.

Pris og tilgængelighed

De istandsatte MacBooks er tilgængelige for danske kunder fra 17. august 2026.

MacBook Air med M1 koster fra under 4.000 kroner. Modeller med M2 og M3 ligger ifølge Swappie i et prisinterval fra 5.249 til 13.449 kroner afhængigt af model og konfiguration.

Sortimentet omfatter også MacBook Pro samt nyere processorgenerationer. Modeller med M4 starter ved 6.649 kroner, mens modeller med M5 har priser fra 7.499 kroner.