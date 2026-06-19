Tim Cook advarer om prisstigninger på Apple-produkter – det kan snart være tid til at opgradere din Mac

Apples administrerende direktør har advaret om, at »prisstigninger er uundgåelige«

Det kan betyde dyrere Mac-computere, iPhone-modeller og iPads

Prisstigningerne forventes at blive betydelige, og der er frygt for, at Apple vil justere produktsortimentet på samme måde som med Mac mini – kan MacBook Neos indgangsmodel blive det næste offer?

Apples administrerende direktør, Tim Cook, advarer om, at Apple vil hæve priserne på sine produkter markant som følge af den aktuelle mangel på hukommelses-chips.

I et interview med The Wall Street Journal (omtalt af Wccftech) sagde Cook: »Desværre er prisstigninger uundgåelige. Vi gør vores bedste for at afbøde de enorme omkostningsstigninger, der rammer os, og vi har forsøgt at beskytte vores kunder mod dem, men situationen er blevet uholdbar.«

De skyhøje omkostninger til både RAM-hukommelse og SSD-lagring betyder, at Apple er nødt til at hæve priserne. Ifølge rapporten forventes prisstigningerne at blive »betydelige«. Dette er også i tråd med tidligere udtalelser fra Cook, hvor han forklarede, at Apple fra juni ville stå over for »betydelige« omkostningsstigninger på hukommelseskomponenter, hvilket igen ville påvirke virksomhedens produkter.

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Det kommer ikke som en overraskelse, men nu er det officielt: prisstigninger er på vej. En stor del af produktionen af de RAM og SSD-lager bliver i dag opkøbt af AI-industrien og brugt til datacentre, hvilket sætter pres på udbuddet af komponenter til forbrugerprodukter.

Vi ved dog stadig ikke, hvor store prisstigningerne bliver, eller præcis hvilke produkter der vil blive berørt, da Cook ikke gav nogen detaljer.

Apples vigtigste produktkategorier vil sandsynligvis alle blive dyrere, herunder iPhone, iPad og Mac. Wall Street Journal spekulerer endda i, at en fremtidig iPhone 18 Pro kunne få en startpris på 1.299 dollar (ca. 8.800 kr.) i USA

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(Image credit: Future)

Det store spørgsmål er naturligvis, hvornår prisstigningerne træder i kraft. I lyset af Cooks tidligere udtalelser om juni kan prisstigninger på Mac-computere være lige om hjørnet. Wall Street Journal påpeger desuden, at Apple allerede har foretaget en lignende justering med Mac mini. Virksomheden ophørte med at sælge den billigste model med 256 GB lagerplads, hvilket i praksis gjorde indgangsmodellen betydeligt dyrere.

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Konklusionen er, at hvis du overvejer at købe en Mac, kan det være klogt at slå til, inden priserne stiger. Eventuelle tilbud på MacBook-modeller under kommende udsalg kan derfor være særligt interessante.

MacBook Neo nævnes især som en model, man bør holde øje med. Hvis Apple følger samme strategi som med Mac mini, er der en risiko for, at den billigste version forsvinder fra sortimentet i de kommende måneder. Som en bruger på Reddit udtrykte det: »MacBook Neo til 599 dollar (ca. 4.100 kr.) var sjovt, så længe det varede.«

Cook nævnte også, at Apple er villig til at bruge sin solide balance til at »være en del af løsningen«. Det betyder ikke, at Apple planlægger at bygge egne fabrikker til hukommelseschips – det afviste Cook udtrykkeligt. Derimod tyder udtalelsen på, at virksomheden kan investere i hukommelsesindustrien på forskellige måder.

Nogle analytikere mener, at Apple kan betale forud for at sikre større leverancer af hukommelseskomponenter, hvilket ville kræve enorme investeringer for at kunne konkurrere med AI-virksomhedernes efterspørgsel. Andre mener, at Apple kan hjælpe med at finansiere udvidelsen af hukommelsesproducenternes produktion til gengæld for mere fordelagtige priser på længere sigt.

Samtidig gjorde teknologiprofilen Jukan opmærksom på et indlæg fra Donald Trump på Truth Social, hvor det hævdes, at Apple har indvilget i at samarbejde med Intel om design og fremstilling af chips i USA. Det kunne være en måde for Apple at mindske sin afhængighed af TSMC.

Cook har tidligere udtalt, at Apple undersøger en »række forskellige alternativer« for at håndtere hukommelseskrisen, og der ser åbenbart ud til at ske meget bag kulisserne lige nu. For øjeblikket følger vi udviklingen nøje – ikke mindst hvad angår fremtiden for MacBook Neo og Apples øvrige bærbare computere.