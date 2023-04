Apple antyder, at der snart kommer nye desktop Mac-modeller

Apples årlige WWDC-event (Åbner i nyt vindue) nærmer sig med hastige skridt, og der har været mange spekulationer om ny hardware, der kan blive præsenteret ud over de sædvanlige softwareopdateringer - og nu har Apple selv givet et hint om, hvad der kan være på vej.

Det var udvikleren Nicolás Álvarez (Åbner i nyt vindue) (via 9to5Mac (Åbner i nyt vindue)), der opdagede, at koden i Apples egen Find My-app til macOS nu henviser til tre ukendte Mac-modeller, hvilket tyder på lanceringer i en ikke alt for fjern fremtid. Navnene i koden afslører dog ikke meget om disse Macs: De hedder Mac14,8, Mac14,13 og Mac14,14.

Så det er et stort hint om, at der er opdateringer på vej, sandsynligvis til iMac, Mac Studio eller Mac Pro - eller måske en kombination af disse Mac-serier. Alene ud fra disse kodestumper er det ikke klart, hvor mange nye computere vi kan forvente.

Hvad vi kan forvente

Tidligere har Apple brugt "Mac 14.x" til at henvise til Mac-computere med M2-chip (Åbner i nyt vindue), hvilket kan være et tegn på, at disse nye modeller ikke vil indføre en ny M3-chip. Så M3-chippen kommer måske først, når vi får en ny iMac (Åbner i nyt vindue), ifølge tidligere rygter.

Apple Mac mini (Åbner i nyt vindue) fik en større opgradering i begyndelsen af året, men vi har ikke hørt meget om en 2023-version af Apple Mac Studio. Den blev udgivet i marts 2022 med en M1-chip, så det virker sandsynligt, at en ny model kan se dagens lys inden årets udgang.

Mac Pro føles som den mest sandsynlige kandidat til at få en opgradering næste gang: Den enhed har været rygtet i månedsvis nu, og som vi tidligere har påpeget, er det helt sikkert på tide med en ny Mac Pro (Åbner i nyt vindue), da den nuværende model blev udgivet i 2019. Den kan endda dukke op med sin helt egen M2 Extreme-chip (Åbner i nyt vindue).

Vent med at købe

En af grundene til, at vi ofte rapporterer om lækager og rygter om hardware her på TechRadar, er at give vores læsere lidt ekstra vejledning, når de skal købe nye enheder - du ønsker ikke at købe en ny computer, hvis den er ved at blive erstattet af en ny model.

Dette gælder især for Apple, som ikke har en tendens til at sænke priserne på sine hardwareenheder over tid, selv når en opgradering er nært forestående. Vi ville f.eks. ikke forvente, at iPhone 14 (Åbner i nyt vindue)falder i pris, før iPhone 15 (Åbner i nyt vindue) udkommer.

Med det in mente kan det være klogt at vente med at købe en ny iMac, Mac Studio eller Mac Pro i de næste par måneder, hvis du overvejer at opgradere. Selvfølgelig er de nuværende modeller allerede fremragende enheder - men hurtigere versioner kan være på vej, mens de ældre modeller kan få lavere priser.

Det er ikke klart, om vi får nogen Mac-annonceringer på WWDC, som starter den 5. juni, men i det mindste får vi et bedre indtryk af, hvad Apple har planlagt for resten af året.

