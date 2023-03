iPhone 15: Alt, hvad vi ved indtil videre

Hvad forventer vi af iPhone 15? Tiden står aldrig stille, selv ikke for Apple. Selv om iPhone 14-serien stadig er ret ny, forhindrer det os ikke i at se fremad mod efterårets iPhone 15.

iPhone 15 vil blive afsløret engang i september 2023 og kommer nok på markedet kort efter. Medmindre Apple opgiver sine traditionelle lanceringer. De kunne også lave om på tingene og kalde telefonen for iPhone 14S, men det tror vi ærligt talt ikke kommer til at ske.

Faktisk er navnet iPhone 15 allerede begyndt at cirkulere. Det er ikke overraskende, da virksomhedens planlægning strækker sig flere år frem i tiden. Samtidig er S-navnene forsvundet en smule, da de seneste års Apple-mobiler har heddet iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 og nu den seneste iPhone 14. Den sidste S-model var Iphone XS, som kom i 2018.

For at give dig et indtryk af, hvad vi kan forvente af iPhone 15, har vi samlet alle nyheder, rygter og forudsigelser her på ét sted. Du kan forvente en masse opdateringer til denne artikel i 2023.

Latest news Der går et rygte om, at iPhone 15 vil få afrundede kanter. De to pro-modeller forventes også at have tyndere kanter omkring skærmen.

Hvad kan vi forvente?

Hvad er det? 2023-versionen af Apple-smartphones

2023-versionen af Apple-smartphones Hvornår lanceres den? Sandsynligvis i september 2023

Sandsynligvis i september 2023 Hvad kommer Iphone 15 koste? Sandsynligvis lidt mere end det, som iPhone 14 koster i dag.

Hvornår bliver iPhone 15 lanceret?

Indtil videre har der ikke været nogen rygter om udgivelsesdatoen for iPhone 15. Men det er som sædvanlig. Den information plejer først at blive afsløret et par måneder før.

iPhone 14 blev præsenteret den 7. september 2022. Ugen efter, den 16. september, blev tre af de fire præsenterede telefoner sat til salg (iPhone 14 Plus dukkede først op den 7. oktober). Apple vælger traditionelt den første eller anden uge i september til sin årlige iPhone-event. Normalt afholder de begivenheden en tirsdag, men nogle gange har det også været en onsdag.

Det betyder, at Apple vil præsentere iPhone 15 den 5. eller 12. september 2023, muligvis den 6. eller 13. september, hvis de vælger at holde deres event på en onsdag i stedet.

Hele iPhone 14-familjen (Image credit: Apple)

Hvad vil iPhone 15 koste?

Indtil videre har vi ikke hørt nogen konkrete informationer om prisen på iPhone 15. Men iPhone 14 fik en prisstigning i forhold til iPhone 13. Det er sandsynligt, at både inflation og produktionsomkostninger vil gøre iPhone 15 dyrere end sin forgænger.

For at sætte det i perspektiv har vi nedenfor opsummeret priserne på iPhone 14:

iPhone 14: 8.299/9.299/11.299 kr. (128/256/512 GB)

8.299/9.299/11.299 kr. (128/256/512 GB) iPhone 14 Plus: 9.299/10.299/12.299 kr. (128/256/512 GB)

9.299/10.299/12.299 kr. (128/256/512 GB) iPhone 14 Pro: 10.499/11.499/1.499/15.499 kr. (128/256/512/1024 GB)

10.499/11.499/1.499/15.499 kr. (128/256/512/1024 GB) iPhone 14 Pro Max : 11.499/12.499/14.499/16.499 kr. (128/256/512/1024 GB)

Eller sagt på en enkel måde: mellem 8.299 og 16.499 kr. afhængigt af model og lagerplads.

Der er dog et rygte om prisen. Det peger på en iPhone 15 Ultra, som kunne erstatte Pro Max-modellen. Der er rygter om 1200 dollars for basismodellen. iPhone 14 Pro Max starter ved 1100 dollars i USA. Oversat til Apples danske priser taler vi formentlig om et prisskilt på omkring 12.000 - 13.000 danske kroner.

iPhone 15 - nyheder, rygter og lækager

Som sædvanlig når det drejer sig om Apple, er der mange rygter omkring iPhone 15. Samtidig er disse rygter kommet over en længere periode, så det er svært at holde styr på, hvilke rygter der stadig er relevante.

Nogle virker indlysende. En rapport (Åbner i nyt vindue)hævder, at Apple arbejder på en ny processor til telefonen, A17 Bionic med en fremstillingsproces på 3 nanometer. iPhone 14 Pro-modellerne kører A16 Bionic, så A17 virker i det mindste som ret sandsynligt til næste generation.

En anden rapport siger, at A17 Bionic vil være mere effektiv, hvilket vil føre til bedre batterilevetid (Åbner i nyt vindue). opgradering af effektivitet er en del af alle nye mobiltelefonprocessorer, så det virker heller ikke specielt mærkeligt.

I mellemtiden kører iPhone 14 på den samme A15 Bionic, som findes i iPhone 13 Pro. Rygter (Åbner i nyt vindue) kunne peget i retning af, at Apple fortsætter med denne tendens, og at standardudgaven af iPhone 15 må "nøjes" med A16 Bionic.

Hvis vi fortsætter på chip-siden, ser det ud til, at Qualcomm har leveret 5G-modemet. Apple arbejder på sine egne modemchips, men de skulle efter sigende ikke være klar endnu. iPhone 14 kører Qualcomms Snapdragon X65-modem, og iPhone 15 ser ud til at få efterfølgeren Snapdragon X70.

Hvad angår andre specifikationer, har vi hørt rygter om, at Pro/Ultra-modellerne vil få op til 8 gigabyte RAM (Åbner i nyt vindue).

Hvad angår kameraet i iPhone 15, ser det ud til, at Pro/Ultra-modellerne vil være udstyret med en periskoplinse. Dette vil gøre det muligt at bygge en meget kraftigere zoomfunktion, hvilket flere andre producenter har gjort med succes gennem årene.

Det er ikke den eneste spekulation om kameraet. En anden kilde hævder at vide, hvilken Sony-sensor der vil blive brugt (iPhone bruger allerede Sony-kamerasensorer, ligesom mange andre). Som med de fleste kameraopgraderinger handler det om højere lysfølsomhed og bedre beskyttelse mod over- eller undereksponerede billeder.

Samtidig ser det ud til, at alle fire modeller af iPhone 15 vil have den samme 48 megapixel-sensor (ifølge 9to5mac), som iPhone 14 Pro har i dag. Helt sikkert en opgradering for de billigere modeller.

Vi kan også se USB-C til opladning. EU har for nylig vedtaget en lov, der kræver USB-C til opladning i alle mobiltelefoner fra 2024. Selv om det giver Apple et år mere, går der rygter om, at iPhone 15 bliver den første med stikket. Samtidig er Apples telefoner ved at være ret ensomme med Lightning-stikket, efter at Macbooks, iPads og selv fjernbetjeningen til Apple TV er skiftet til USB-C.

En anden kilde påpeger, at kun iPhone 15 Pro/Ultra vil få USB-C i år. Blandt andet for at kunne tilbyde hurtigere overførselshastigheder til filmmagere og fotografer. Det kan betyde enten 20 Gbps eller 40 Gbps overførselshastigheder, sammenlignet med 480 Mbps for Lightning.

EU's tidsramme 2024 betyder dog, at Lightning kan forblive i dette års iPhone. Der har også været rygter om en iPhone helt uden porte, som udelukkende er afhængig af trådløs opladning via Magsafe og Qi2-standarden. Ingen opladningsport kunne give Apple mulighed for at omgå EU-kravet.

I mellemtiden har Apple stort set bekræftet, at de vil skifte til USB-C i hvert fald i Europa for at overholde EU-reglerne (Åbner i nyt vindue). Rygter vil her vide, at der har været snak om, at Apple vil begrænse opladningshastigheden ved brug af kabler, der ikke er købt hos Apple. Det vil dog med stor sandsynlighed være imod EU-reglerne. Apple har endnu ikke sagt, hvilken model der vil være den første til at bruge denne teknologi.

Dynamic Island på iPhonee 14 Pro. (Image credit: TechRadar)

En af de store funktioner i iPhone 14 Pro er Dynamic Island (Åbner i nyt vindue). Et fint navn for kamerahullet på forsiden, og hvordan telefonens notifikationer ser ud til at svæve rundt om det. Rygterne (Åbner i nyt vindue) siger, at alle iPhone 15-modeller vil blive udstyret med denne funktion.

De, der håber, at standard iPhone 15 vil arve Pro-modellernes 120 hertz-skærm (Åbner i nyt vindue), bliver dog skuffet og må nøjes med 60 hertz.

Der er også et rygte om, at kamerahuller og Dynamic Island måske snart er fortid. Dette skyldes, at i hvert fald Pro/Ultra-modellerne vil bruge kamera- og FaceID-sensorer under skærmen (Åbner i nyt vindue). Det er vi dog lidt skeptiske overfor. Dagens telefoner med denne løsning har ikke vist sig at være særlig gode eller stilfulde.

De seneste iPhone-generationer har været delt op mellem den "almindelige" serie og Pro-modellerne. Men som vi har nævnt, ser det ud til, at i hvert fald den større Pro-model (og Plus-modellen, fordi den ikke sælger godt) kan forsvinde i år. I stedet for en iPhone 15 Pro Max får vi måske i stedet en iPhone 15 Ultra, for at følge navngivningen af Apple Watch-serien.

iPhone 15 Ultra er den model, der vil opleve de fleste og største ændringer. Periskoplinsen til kameraet, formentlig med en 5x zoom, er en af de funktioner, der bliver peget på.

Der er også rygter om, at iPhone 15 Ultra (Åbner i nyt vindue) følger samme skabelon som Apple Watch Ultra, med en titaniumskal (Åbner i nyt vindue) i stedet for stål eller aluminium. Det er også i en mulig Ultra-model, at vi vil finde et nyt design i form af buede sider i stedet for de nuværende kantede sider. Det vil betyde, at formen minder mere om iPhone 11-serien.

Det er også muligt, at skærmkanterne bliver tyndere. Et andet interessant rygte er, at Apple vil fjerne alle knapper på telefonen og erstatte dem med såkaldte solid state-knapper (Åbner i nyt vindue). Dette er for at reducere antallet af bevægelige dele, der kan gå i stykker. Skiftet kan komme til at ske for volumen- og tænd/sluk-knappen, men der er endnu ikke sagt noget om mute-knappen.

Endelig gætter vi på, at vi, i hvert fald i større omfang, vil se IPhone 15-modeller uden fysisk SIM-kortslot. iPhone 14 sælges allerede uden et sådant slot på nogle markeder. I stedet må brugeren udelukkende forlade sig på E-Sim. Dette giver mere plads på indersiden af telefonen, og da Apple allerede har påbegyndt denne transformation, vil flere markeder se det i fremtiden.