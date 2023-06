Derfor kan iPhone 15 blive meget dyrere end iPhone 14

Dårligt nyt til alle Apple-fans: iPhone 15 kan blive endnu dyrere end sin forgænger, når den lanceres i september i år.

Det siger analytikeren Dan Ives, som for nylig fortalte CNBC, at han forventer, at den gennemsnitlige salgspris for Apples næste generation af iPhones vil være højere end sidste års tilsvarende tal. Ser man på de nuværende priser, har iPhone 14 en startpris på 8.299 kr., mens iPhone 14 Pro har en startpris på 10.499 kr. Efterfølgeren - iPhone 15 Pro - bliver ifølge rygterne endnu dyrere.

Mange markeder oplevede prisstigninger så sent som sidste år med iPhone 14-serien, og nu ser det ud til, at Apple forbereder sig på at hæve priserne igen. Den mest sandsynlige årsag til dette er produktionsomkostningerne. Ifølge en kendt lækage vil iPhone 15 være 12% dyrere at producere end iPhone 14, mens iPhone 15 Pro vil være hele 20% dyrere at producere end iPhone 14 Pro.

Compared to the iPhone 14 series, the production cost of the iPhone 15 base model is expected to increase by around 12% and the iPhone 15 Pro model by around 20%.

Det er svært at sige præcis, hvorfor disse enheder vil koste Apple så meget mere at fremstille end deres forgængere, men det er ingen hemmelighed, at omkostningerne til energi, råmaterialer og arbejdskraft er steget globalt på grund af forskellige økonomiske faktorer. Og hvis Apples nye iPhones koster virksomheden flere penge at producere, vil de næsten helt sikkert koste forbrugerne flere penge at købe.

Dan Ives forventer dog ikke, at disse prisstigninger vil lægge en dæmper på salget af iPhone 15-serien - faktisk forudser han, at iPhone 15 kan blive Apples bedst sælgende iPhone i årevis, da "omkring 250 millioner iPhones ikke er blevet opgraderet i over fire år."

Lanceringen af iPhone 15 og dens søskende kan derfor vise sig at være et en gigantisk succes for Apple, forklarer Ives til CNBC og tilføjer, at en stigning i indtægterne fra Apple Services vil sætte virksomheden i en enormt stærk position i 2024.

Image 1 of 4 iPhone 15 Pro kan nogenlunde sådan ud (Image credit: 9to5Mac) Disse bud på iPhone 15 kommer fra 9to5Mac. (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Apples CEO Tim Cook har allerede sagt, at han tror, at forbrugerne "er villige til virkelig at strække sig for at få det bedste, de har råd til i mobilkategorien, så det er ikke svært at forestille sig, at virksomheden vil satse stort på den blinde loyalitet hos sine fans med iPhone 15-serien.

Under alle omstændigheder ved vi med sikkerhed, om iPhone 15 kommer til at koste mere end sin forgænger i september, når Apple afslører sin nye serie af iPhones. Vi vil dække alle nyheder og lækager, der dukker op om mobilerne op til lanceringen, så hold øje her på TechRadar for alt det nyeste.