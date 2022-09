Apple iPhone 14 er et flagskib, der holder fast i et aldrende, slidt design og serverer nogle tekniske forbedringer, herunder et mere kraftfuldt TrueDepth-kamerasystem, crash-detektion, satellitkommunikation og mere for tilbyde noget nyt i forhold til sidste års model.

Apples iPhone 14 er i det store og hele en sikker opdatering for dem, der allerede elsker iPhone 13 (opens in new tab). Den bevarer det, der er ved at blive et ikonisk design og – noget overraskende – sidste års A15 Bionic (som givetvis er en utrolig kraftig chip), men det gør den måske ikke helt så attraktiv som konkurrenternes.

Det, vi har nu, for første gang i et stykke tid, er to forskellige iPhone-niveauer: i mangel af et bedre udtryk, Basic, som inkluderer denne iPhone 14 og iPhone 14 Plus, og det, vi kan kalde Premium, som omfatter iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

Sidste år fik hele linjen af iPhones den samme A15 Bionic-chip. I år får Apple iPhone 14 og 14 Plus A15 Bionic, mens iPhone 14 Pro og Pro Max får den nye A16 Bionic. Også værd at bemærke er, at iPhone 13 mini (opens in new tab) ikke fik en opgradering, og den er muligvis ved at nå slutningen af sin levetid.

(Image credit: Future)

iPhone 14 pris og tilgængelighed

I betragtning af hvor meget iPhone 14 ligner iPhone 13, bør det ikke komme som nogen overraskelse, at prisen er den samme. 8.299,- kr. for basismodellen på 128 GB.

Forudbestillinger starter fredag den 9. september med tilgængelighed i detailhandlen fra den 16. september.

(Image credit: Future)

Design, materialer og skærm

(Image credit: Future)

Der er ikke noget galt med iPhone 14-designet. Det er en virtuel kopi af iPhone 13, men lider lidt i forhold til den nye iPhone 14 Pro og 14 Pro Max, som begge har den nye Dynamic Island, en tilpasselig zone, der rummer både TrueDepth-modulet og displayinformation.

For dem, der ikke er bekendt med designsproget, som Apple først introducerede med iPhone 12, er 6,1-tommer iPhone 14 i det væsentlige et tyndt stykke teknologi, der er klemt inde mellem to stykker luksuriøst glas, der måske ikke er Gorilla Glass Victus. Dækskærmen har stadig Ceramic Shield, som skulle give et ekstra niveau af beskyttelse.

Kroppen på omkring 75,1 mm x 146,7 mm x 7,65 mm (0,30 tommer) og 173 gram holdes sammen af et glat aluminiumsbånd. Knapplacering, mikrofon og højttalergrillplacering er alle uændrede fra den tidligere iPhone 13. Du har den større power/sleep/Siri-knap til venstre og lydløs-skyderen med lydstyrkeknapperne under den til venstre.

Langs bunden, der sidder lightning-porten mellem højttalergrill og mikrofonhuller - måske for sidste gang. Selvom Apple står over for pres fra EU for at ændre alle sine -porte til USB-C i 2024, holder virksomheden fast i lightning-porten i denne model. Alle dine gamle kabler bliver glade.

Dette er den første iPhone, der gør op med en fysisk SIM-port til fordel for et all-eSIM-system. Det er mærkeligt at se en smartphone uden det øjeblikkeligt genkendelige panel og det lille hul til specialværktøjet til at skubbe SIM-bakken ud.

På bagsiden er der stadig den firkantede kamera-opsætning, som fremstår uændret fra iPhone 13. Der er to 12 MP-kameraer, det ene vidvinkel og det andet er ultravidvinkel.

Fordi så meget er det samme, kan det mest spændende, designmæssigt, ved iPhone være Apples udsøgte nye lilla kropsfarve. Ja, lilla er farven i denne sæson, hvor Apple følger efter Samsungs introduktion af Bora lilla til sin Samsung Galaxy S 22-linje, Galaxy Z Flip 4 og Galaxy Buds 2 Pro.

Apple har videreført iPhone 13's 6,1-tommer Super Retina XDR-skærm stort set intakt på iPhone 14. Den har stadig en opløsning på 2532 x 1170 pixel ved 460 ppi, og ja, den har stadig hakket, som rummer det opdaterede TrueDepth-modul, der inkluderer alle AR-sensorer og stadig et 12 MP-kamera.

Kameraer og batterilevetid

Du har i alt tre kameraer på Apples iPhone 14, 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel på bagsiden og 12 MP True depth-kamera foran.

Apple oplyser, at hovedkameraet er opgraderet med en større ƒ/1,5 blænde og større, 1,9 µm pixels, for bedre ydeevne i svagt lys. 12 MP vidvinkel ser uændret ud. TrueDepth-kameraet foran understøtter dog nu autofokus.

Selvom vi kun havde et par øjeblikke i demorummet, optog vi med alle objektiverne og syntes, at billederne så gode ud, men vi har brug for mere tid med dem. Vi kunne se TrueDepth-kameraets nye autofokus i aktion og kan se, hvordan det vil være nyttigt.

Der er også nogle nye kameratilstande. Cinematic Mode kan nu optage i 4K ved 30 fps og 4K ved 24 fps. Der er også en splinterny Action Mode, en slags elektronisk gimbal, der tager ujævn video og glatter den ud ved i det væsentlige smart-cropping på farten. God idé, selvom vi synes, man mister en del af videoen omkring sit motiv.

Apple taler aldrig om batteristørrelse, men oplyste, at iPhone 14 har den bedste batterilevetid nogensinde på en iPhone. Vi må antage, at det betyder mindst 15 timer, men det kan betyde en dag eller mere med videoafspilning. Det er klart, vi bliver nødt til at teste disse påstande.

Telefonen understøtter stadig MagSafe trådløs opladning, men fik, tilsyneladende, ingen form for hurtigopladning.

Performance og software

iPhone 14 kører Apples 1 år gamle A15 Bionic. Det er lidt frustrerende ikke at se det nyeste silicium her, men selv nu er A15 Bionic den brancheførende mobile CPU. Den 6-core CPU og 5 Core GPU'en er ikke sløv, når det kommer til ydeevne på tværs af en lang række opgaver. Vi fik set lidt spil på iPhone 14, og det så naturligvis glat ud.

Apple har introduceret et bedre termisk system i iPhone 14 og 14 Plus, hvilket kan føre til nogle batteri- og ydeevneforbedringer, men vi tilbageholder konklusioner, indtil vi benchmarker.

Der er et par spændende nye funktioner i iPhone 14-serien, som, ja, er inkluderet i iPhone 14: nødsatellitkommunikation og crash-detektion.

Satellitkommunikationsmulighederne er indbygget i telefonen og, som Apple beskrev det, bruger telefonens eksisterende antenner og nogle kraftfulde algoritmer til at styre, hvad der ofte er en forbindelse med meget lav båndbredde (du skal være udenfor og have frit udsyn til himlen ). Dette presser tekstbeskeder ned og tilbyder også nogle brugervenlige beskeder for at sikre, at du kan kommunikere det væsentlige, når det er nødvendigt. Tjenesten starter som en gratis prøveperiode, men i sidste ende skal du betale for tjenesten. Der står dog ikke noget om hvor meget.

Crash-detektion, som også blev introduceret på Apple Watch 8, ved, hvornår din bil er i et crash, og kan hurtigt kommunikere situationen. Vi er sikre på, at vi snart vil se folk forsøge at narre detektionen.

Vi har naturligvis ingen idé om, hvor godt disse funktioner fungerer, og vi kan have svært ved at simulere et crash og en situation, hvor vi har brug for satellitkommunikation (selvom satellitkommunikation også kan fungere i Find min-scenarier).

Det, vi dog har bedre styr på, er, hvordan softwaren og grænsefladen vil se ud. Mange af os har kørt iOS 16 offentlige beta i flere måneder, og selvom ingen vil have problemer med at genkende iOS varemærkedesign, har det en række væsentlige opdateringer.

Den vigtigste blandt dem er den nye låseskærm. Som det første, du ser, når du vækker din telefon, er låseskærmen som er iPhones varemærke, der annoncerer dens hensigter for dig og omverdenen.

Takket være nye skrifttyper og størrelser er det et fedt nyt udseende, og billedsegmenteringen, der kan lægge en del af dit billede oven på tiden, er en fantastisk effekt. Der er også mere nytte i låseskærmen takket være widgets, der kan tilpasses.

Nye iPhone 14-ejere vil finde nydesignede notifikationer (ikke mere trængsel på låseskærmen) og muligheden for at bruge flere låseskærme med specifikke fokustilstande tildelt hver enkelt.

Der vil komme multi-stop rutevejledninger på de nye kort, og man kan redigere og hente tekstbeskeder, efter de er blevet sendt. Man kan fange billedmotiver direkte ud af billeder og slippe dem ind i apps og beskeder.

Der er meget at udforske i den nye platform, som alt sammen fundamentalt kunne ændre, hvordan du bruger og har det med iPhone 14.

Hele iPhone 14-linjen er i øvrigt 5G og lanceres i en verden, hvor solid 5G-dækning er langt mere allestedsnærværende.

Foreløbig vurdering

Selvom iPhone 14 ikke er et stort spring fremad, kan vi stadig godt lide enhedens udseende og følelse. Det er mulligt, at den eneste forskel umiddelbart på den og iPhone 13 er de nye farver (vi havde en lækker babyblå) og den manglende SIM-slot,

iPhone 14 er en marginalt mere kraftfuld telefon end den eneste generation, i det mindste med nogle af kameralinserne, og den har stadig have en stor rå ydeevne i forhold til nogle nye Android-telefoner. Men det bliver svært at se på iPhone 14 og ikke kaste et blik efter den smarte nye iPhone 14 Pro og Pro Max og deres hakfri skærm og 48 MP-kameraer.