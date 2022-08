Samsung Galaxy Z Fold 4 er en foldbar telefon, der mere end nogensinde før ligner og føles som en "normal" flagskibsenhed. Den er tyndere, lettere og har en større ydre skærm, der næsten kan få dig til at glemme det store foldbare indre skærm. Kameraudvalget er på niveau med S22-serien, men til prisen kunne man nok med rimelighed have forventet et kamera på S22 Ultra-niveau.

Det er tre år siden, at den første Samsung Galaxy Fold (opens in new tab) kom på markedet. Selv om den foldbare mobil var spændende - endda banebrydende - var den slet ikke klar til at møde verden, da den blev lanceret, og Samsung måtte tilbage til tegnebrættet.

Samsung har fået styr på tingene siden da, og sidste års Fold 3 var en vinder blandt foldbare mobiler.

Galaxy Z Fold 4 kommer i år med små, men vigtige forbedringer af design, skærme, kameraer og hængsel. Resultatet er en Galaxy-enhed, der mere og mere ligner en hvilken som helst anden flagskibstelefon, men som har en meget kraftfuld, sjov og produktivitetsfremmende overraskelse i bagagen.

Sammenlignet med de andre Galaxy Z Fold-telefonerne er dette dén telefon, der indtil videre føles mest som en "almindelig" telefon. Skærmen er stadig en smule smallere end skærmen på f.eks. en 6,8" Samsung Galaxy S22 Ultra, og når telefonen er foldet sammen, er den tykkere end de andre topmodeller på markedet. Samsung har dog formået at skære ned på de ydre skærmkanter og hængselprofilen for at forlænge skærmen med 2,7 mm. Den ydre skærm er en kompromisløs, adaptiv mobilskærm med en opdateringshastighed på 120 Hz.

På bagsiden er der et komplet kamerasæt på niveau med S22-serien. Det er gode kameraer, men i betragtning af den høje pris på denne foldbare mobil vil nogle nok forvente kameraer på niveau med Galaxy S22 Ultra med 10x optisk zoom og 100x space zoom. Det skal siges, at kameraerne er fremragende kameraerne og vil fungere fint for de fleste brugere.

Den foldbare 7,6" skærm i tablettilstand er attraktiv, nyttig og... og har stadig en tydelig folder. Du kan simpelthen ikke bøje en skærm uden at få den lille krølle i midten, som du kan se og mærke, men som med de seneste Z Fold-udgivelser forsvinder krøllen hurtigt i baggrunden, når du bruger skærmen.

Ud over folden i glasset, som kun er synlig, når skærmen er slukket, lignerGalaxy Z Fold 4 en typisk tablet. Samsung har endda formået at skjule selfie-kameraet under skærmen - når du tænder kameraet, bliver linsen synlig med et en ring af hvidt LED-lys omkring sig (formentlig så du ved, hvor du skal kigge).

Med en startpris på 13.999 kr. er Samsung Galaxy Z Fold 4 ikke ligefrem en billig mobil, men så får du også den mest alsidige mobil på markedet lige nu. Den er tynd og virker lettere end forgængeren, selv om den vejer stort set det samme. Den har en ydre skærm, som er stor nok til at fungere fint, uden at du hele tiden behøver at folde telefonen ud. Når du folder den ud, får du en stor og flot 7,6-tommers tablet med fremragende multitaskingkapacitet og S Pen-understøttelse (medfølger ikke). Dermed får du nærmest to telefoner i et.

Samsung Galaxy Z Fold 4 - pris og lancering

Galaxy Z Fold4 (12/256GB) vejledende pris fra 13.999 kr.

Galaxy Z Fold4 (12/512GB) vejledende pris fra 14.999 kr.

Galaxy Z Fold4 (12/1TB) vejledende pris fra 16.999 kr.

Du skal betale en del for den nye Samsung Galaxy Z Fold 4. (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung afslørede sine nyeste foldbare enheder den 10. august under Unpacked-eventet og lancerede både Samsung Galaxy Z Fold 4 og Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab)sammen med Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro og Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Den nye Samsung Galaxy Z Fold 4 har en startpris på 13.999 kroner for den billigste version. Prisen stiger afhængigt af hvor meget lagerplads du vælger. Telefonen findes i versioner med 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagerplads, alle med 12 GB RAM.

Der er også tre forskellige farvemuligheder til Galaxy Z Fold 4: Grå, Phantom Black og Beige (desværre er der ikke mulighed for den lilla Bora Purple, som findes til Flip 4). Telefonen bliver sat til salg den 26. august og kan forudbestilles nu hos Samsung (opens in new tab).

Den store ydre skærm på Samsung Galaxy Z Fold 4. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4 - design og skærm

Selv om de designmæssigt er ændringerne mellem Z Fold 3 og Z Fold 4 er små, så er de alligevel ikke til at overse. Og selv om jeg ikke har haft ret langt tid med den nye telefon endnu, har jeg helt klart indtryk af, at den nu føles mere som en "almindelig telefon".

Dette skyldes sandsynligvis den lidt større ydre skærm, det tyndere kabinet (0,1 mm tyndere) og det mindre fremtrædende hængsel, som tilsammen giver Samsung Galaxy Z Fold 4 en formfaktor, der minder mere om almindelige mobiltelefoner. Der er en fingeraftrykssensor langs den ene kant, men den må vi vente med at teste til vi får et en testmobil hjem. Ligesom sin forgænger har telefonen en IPX8-klassificering, hvilket betyder, at den kan tåle en 30-minutters dukkert i 1,5 meter ferskvand.

Hængslet på Samsung Galaxy Z Fold 4 og det gør samlet set telefonen lidt smallere end de tidligere modeller. (Image credit: Peter Hoffmann)

Dens dimensioner (67,1 mm x 155,1 mm x 15,8 mm) er praktisk talt de samme som hos forgængeren, med kun små ændringer her og der (f.eks. er hængslerne mindre). Tilsammen giver alle de små ændringer en enhed, der er et par gram lettere (263 gram sammenlignet med 271 gram på Z Fold 3). Det er ikke meget, men telefonen føles alligevel lettere og ligger bedre i hånden, trods den relativt lille forskel.

Når vi taler om skærmen, mener vi naturligvis skærme, og der er ændringer på både den ydre skærm og den store skærm på indersiden.

På den ene side af Samsung Galaxy Z Fold 4 er der en fremragende 6,2" Super AMOLED-skærm på 6,2", der er kant-til-kant med en adaptiv opdateringsfrekvens på 48-120 Hz. Rammen fra den tidligere enhed er også blevet skåret væk, så du får et 2,7 mm bredere skærm. Den lille smule ekstra plads gør den ydre skærm mere anvendelig og giver telefonen et mere traditionelt design.

Sådan ser Samsung Galaxy Z Fold 4 ud, når du åbner den. (Image credit: Peter Hoffmann)

Stjernen i showet er naturligvis den enorme 7,6-tommers skærm med en opløsning på 2176 x 1812 (sammenlignet med 2208 x 1768 på Fold 3) og en adaptiv opdateringsfrekvens på 1-120 Hz, der venter på dig, når du folder Galaxy Z Fold 4 ud.

Når enheden er foldet ud, måler den 130,1 mm x 155,1 mm x 6,3 mm, hvilket er lidt tyndere end Z Fold 3. Hængslets bevægelse føles lidt lettere sammenlignet med forgængeren. Samsung fortalte os, at den tilpassede børsteteknologi stadig er i hængselen, men at alt er blevet lidt mindre, så det passer ind i det lidt hængsel.

Ligesom på Galaxy Z Fold 3 er uden kamerahul. Selfiekameraet er skjult under skærmen og vises kun (ved hjælp af LED-lys), når du aktiverer selfiekameratilstanden.

Samsung siger, at skærmpanelet er blevet opdateret med stærkere ultratyndt, bøjeligt glas. Bortset fra ujævnheden i knækket, som du stadig kan mærke og se (når skærmen er slukket), er skærmen stor og lækker. Der var ingen mulighed for at installere apps eller teste videoer og spil, men vi prøvede at surfe på nettet og brugte endda en S Pen på den (S Pen understøttes stadig ikke på den ydre skærm). Alt i alt er den dejlig, responsiv skærm, som føles som en tynd tablet i fuld størrelse.

Samsung Galaxy Z Fold 4 -- kameraer og batteri

Udsigten gennem det 50 MP vidvinkelkamera på Samsung Galaxy Z Fold 4. (Image credit: Peter Hoffmann)

Den korte version her er: Hvis du kender kameraopsætningen på Samsung Galaxy S22, vil du genkende kameraerne på Z Fold 4. Faktisk er det den samme kombination af kameraer med et 50 MP vidvinkelkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP kamera med 3x optisk zoom. Dette er en stor opgradering i forhold til Fold 3's trio af 12 MP-kameraer. Samsung siger selv, at de nye kameraer kan give 23 % lysere billeder takket være den større hovedsensor.

Vi tog nogle prøveskud med de forskellige kameraser på telefonen - kameraerne på bagsiden, 10 MP-selfiekameraet på forsiden og det skjulte 4 MP-selfiekamera under hovedskærmen, og alle klarede det fint.

Portrættilstanden fra kameraet på hovedskærmen var særligt imponerende, og billederne fra kameraet med 3 x optisk zoom på 10 MP så også gode ud. Ligesom på Galaxy S22 topper den digitalt forbedrede SpaceZoom ved 30x, men det var svært at få en fornemmelse af dens effektivitet i det relativt begrænsede demoområde. Det er umuligt at sige noget fornuftigt om billedkvaliteten uden grundigere test.

Du kan også tage fotos, når telefonen er klappet sammen (Image credit: Peter Hoffmann)

Med et batteri på 4.400 mAh er batteriet uændret i forhold til Galaxy Z Fold 3, og vi forventer derfor, at brugerne vil kunne nyde en hel dag med varieret aktivitet, afhængigt af hvad de bruger enheden til. Vi vil sørge for at teste batterikapaciteten grundigt i vores fulde anmeldelse af telefonen.

Telefonen understøtter trådløs opladning, og 25 Watt hurtig opladning, som ifølge Samsung giver dig 50 % batteri på 30 minutter. Du kan også bruge telefonen til at oplade andre kompatible enheder via trådløs strømdeling.

Samsung Galaxy Z Fold 4 - ydelse og specifikationer

Indeni Samsung Galaxy Z Fold 4 er Qualcomms nyeste Snapdragon 8+ Gen 1 CPU understøttet af en formidabel 12 GB RAM, hvilket betyder, at du kan regne med lynhurtig ydeevne til en lang række opgaver. Det er især vigtigt, fordi du med den store skærm kan gøre ting på Fold 4, som du ikke nødvendigvis ville gøre på en enhed med en mindre skærm.

Et af de største salgsargumenter for Z Fold 4 er dens evne til at multitaske. Vi afprøvede kort den nye app-funktion, som gør det muligt at trykke på et app-ikon nederst på skærmen, indtil du mærker en lille haptisk vibration, og derefter kan du trække og slippe et app-vindue til venstre, højre, nederst eller øverst på skærmen. Vi kunne åbne op til tre appvinduer (herunder to vinduer af den samme app).

Vi har endnu ikke haft mulighed for at lave benchmark-tests for at vurdere ydeevnen, men sammenligning af de to chipsæt viser, at 8+ Gen 1 overgår sin Snapdragon 8 Gen 1-forgænger med 10 % og har forbedret energieffektiviteten med 30 % - hvilket kan være godt ting for batterilevetiden.

Samsung Galaxy Z Fold 4 understøtter S Pen (Image credit: Peter Hoffmann)

En foldbar skærm giver mange mulighed for at være kreativ og til at bruge telefonen på forskellige måder. Her ser Samsung Galaxy Z fold 4 ud kunne levere ydelse og funktionalitet på et høj niveau.

Det ser ud til at være ekstremt nemt at multitaske på telefonen, og det er muligt at bruge telefonen som en lille bærbar computer. Hvis du sætter f.eks. telefonen i flextilstand (hvor den står åben som en lille bærbar), åbner browseren og trykker på adresselinjen, dukker der et tastatur på den ene halvdel af skærmen. Jo flere apps, der bruger denne tilstand, jo bedre.

Det er meget sjovt at tegne på skærmen med S Pen, og fungerer nemt og problemfrit. Det er en mobil, du ikke bliver færdig med at udforske lige med det samme.

Det er som en lille bærbar computer! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Første indtryk

Den store skærm på 7,6 tommer giver dig masser af plads til at multitaske. (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy Z Fold 4 føles slet ikke som en gimmick-enhed som den første version. Det er en kraftfuld Android-telefon, der næsten ligner et almindeligt flagskib, når den er foldet sammen, og som kan åbnes op og forvandles til en nyttig, sjov og produktiv tablet.

Kameraerne er ikke de bedste, Samsung har at byde på, men baseret på vores erfaring med Galaxy S22 er de stadig fremragende og vil være fantastiske for de fleste. Vi er også glade for ydelsespotentialet, multitasking og ser frem til at se film på den store 7,6-tommers skærm. Vi har heller ikke rigtig noget imod knækket; ja, vi kan mærke og se det, men når skærmen er tændt, glemmer man hurtigt, at det er der.

Dette er en af de dyreste telefoner, du kan købe lige nu; men for at være fair, er der kun få telefoner, der tilbyder to Super AMOLED-skærme i fuld størrelse med 120 Hz opdateringshastighed i den samme enhed. Samsung tilbyder også en række forudbestillings- og indbyttetilbud, hvilket betyder, at du kan spare nogle penge, hvis du slår til og køber nu.

Vi umiddelbart ligner Z Fold 4 en fantastisk mobil, men vi vil gerne teste den grundigt, inden vi giver dig en eventuel anbefaling af telefonen.