Samsung Galaxy Watch 5 Pro - første indtryk

Samsung Galaxy Watch 5 Pro er designet til friluftsentusiaster, der ønsker mere, end et standard Samsung-ur kan levere. I vores meget kig på uret, fik vi en fornemmelse af, at det er et fantastisk ur til det aktive liv, selv om den sandsynligvis ikke vil overbevise nogen Garmin-fans.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro - Kort sammenfatning

Samsung Galaxy Watch 5 Pro er Samsungs nyeste og potentielt bedste smartwatch (opens in new tab) til dato. Som du hurtigt kan regne ud på baggrund af det nye "Pro"-navn, er uret større og bedre end resten af Watch 5-serien, med et større batteri, mere kraftfuldt og med eksklusive funktioner.

Uret bruger generelt denne nye kraft til at tilføje flere træningsfunktioner med ekstra GPS-funktioner, herunder nye rutegeneratorer til udholdenhedstræning og et forstærket kabinet, der sikrer, at 5 Pro er rettet mod eventyrere og atleter.

Ellers har uret alle de sædvanlige sundhedspakker fra sin mindre søskende, herunder forbedret søvnmåling og kropssammensætning, sammen med den fantastiske smarte funktionalitet fra Wear OS, der bl.a. giver dig mulighed for at foretage og modtage opkald og styre musik.

Indvendigt finder du et Exynos W920 5nm-chipset med to kerner, som driver det hele. Selv efter kort tid med uret, føles det som en smartwatch, der giver dig mange muligheder både i hverdagen og som fitnessorienteret Wear OS-ur.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Pris og tilgængelighed

Fra 3.499 kroner for Bluetooth-versionen

Fra 3.999 kroner for 4G-versionen

Galaxy Watch5 Pro kommer i farverne Black Titanium og Gray Titanium med en 45 mm stor skærm

Uret kan forudbestilles nu hos Samsung, og leveringen begynder den 26. august. Uret koster 3.499 kroner for Bluetooth-versionen og 3.999 kroner for 4G-versionen. Til sammenligning koster det normale Samsung Galaxy Watch 5 2.499 kroner for Bluetooth-versionen i 44 mm udgaven og 2.699 kroner for LTE-versionen.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Design

Samsung Galaxy Watch 5 Pro er et fantastisk flot ur. Det første, du lægger mærke til, er skærmen: Den er klar og lys, og vi syntes, at den er hurtig at navigere igennem. Det er en stor skærm på 1,36 tommer, der er beskyttet af en forhøjet kant hele vejen rundt om urskiven, for at beskytte uret mod stød. Det føles helt sikkert stort om håndleddet, men for dem, der er vant til lidt større ure som f.eks. en af Garmins mere klodsede modeller, vil det føles bekendt. Safirglas- og titanium-huset er ifølge Samsung være dobbelt så holdbart som Samsung Galaxy Watch 4, hvilket sikrer, at det er kan holde til det virkelige eventyr.

Den forhøjede urkrans giver det en robust fornemmelse, hvilket passerfint til Samsungs hidtil mest hårdføre ur. Silikonebåndet med d-spænde er også eksklusivt til Watch 5 Pro, da dette sportslige bånd ikke fås til standard Watch 5. Det er et praktisk sæt, og det ser stilfuldt ud i den sorte Titanium-farve, vi testede, men vi forventer, at læderremme til lidt mere sociale lejligheder snart vil blive udgivet.

Watch 5 Pro har en IP68-klassificering for vandtæthed, hvilket betyder, at det kan nedsænkes i over 30 minutter i over en meter vand. Dette er et skridt opad i forhold til mange standard smartwatches og giver uret yderligere point på fitnessfronten. Ure fra mærker som Garmin, Suunto og Amazfit er alle vandtætte, og nu slutter Watch 5 Pro sig til denne gruppe, hvilket betyder, at du kan bruge uret til din næste triatlon eller en tur på stranden med vennerne.

UX er også godt designet. Uret kommer med et stort udvalg af muligheder for at vælge urskiver, som f.eks. den velkendte hjerteformede pendant til aktivitetsringene på Apple Watch, og selv urskiverne med aktivitetsprofiler afspiller små animationer, når de aktiveres, hvilket er en fin detalje. Den lille figur begynder f.eks. at løbe, når du vælger profilen "Løb", og svømmer, når du swiper videre til det næste aktivitetsformat. De to knapper på siden af uret er ikke bare knapper til betjening af uret. De fungerer også som sensorer, hvor du kan lave en række bioelektriske målinger ved at trykke fingrene mod dem i et minut. Mere om dette senere.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro byder på en række forbedringer, der gør det til et ægte fitnessur. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Funktioner

Watch 5 Pro har en lang række sundhedsfunktioner og flere end standardmodellen. Eksklusivt for Pro-modellen er "route workout" med GPS-funktion, som giver dig mulighed for at planlægge din rute (som du kan dele med dine venner, så de kan løbe den samme rute på andre tidspunkter og derefter sammenligne jeres tider).

Denne rutefunktion har turn-by-turn-navigation ved hjælp af haptiske vibrationssignaler, så du ikke behøver at kigge på uret under din løbetur eller cykeltur, og den understøtter også Track Back for at forhindre, at du farer vild. Du skal blot aktivere Track Back, så guider uret dig tilbage til dit udgangspunkt via den sikreste rute.

Det hele lyder meget lig Garmins ure, og det er rart at se denne form for funktionalitet på et Wear OS-ur. Vi fik naturligvis ikke mulighed for at teste disse funktioner i vores korte tid med uret, så vi ser frem til at sætte Watch 5 Pro på prøve under nogle løbeture i vores fulde anmeldelse.

Noget, som vi dog kunne tjekke, var urets funktion til at måle kropssammensætning, som siges at være blevet forbedret, siden Watch 4 blev udgivet. Dette er den førnævnte bioelektriske scanning (Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) ), hvor svage impulser sendes gennem din krop for at bestemme din kropssammensætning. Du skal blot placere fingrene på knapperne og tænde for funktionen på din telefon, hvorefter der sendes en strøm af elektricitet ud, som derefter bevæger sig gennem din krop med forskellige hastigheder gennem fedt, muskler og knogler. Uret beregner disse hastigheder og estimerer forholdet mellem fedt, muskler og knogler i din krop. Du kan også sætte mål for din kropssammensætning, og uret hjælper dig med at holde motivationen oppe og nå dine mål ved hjælp af påmindelser om bevægelse, aktivitetssporing og regelmæssige BIA-tests. BIA-sensoren var meget nem at bruge og gav hurtige målinger under vores første test.

Både Watch 5 og Watch 5 Pro får også forbedret søvnregistrering: Som det er almindeligt i de fleste smarte fitnessure, overvåger både Watch 5 og Pro din søvn opdelt i, hvor meget tid du bruger i vågen tilstand, REM-søvn, let og dyb søvn og giver dig derefter en samlet "søvn-score". Urene foretager også regelmæssige målinger af iltniveauet i blodet og overvåger snorken.

Men Samsung imponerer især ved faktisk at give vejledning om, hvordan du kan forbedre din søvn (i modsætning til mange andre ure), i stedet for blot at overvælde dig med data. Ved at tildele dig en søvnprofil repræsenteret af et sødt dyr (ligesom Fitbits nye funktion) vil uret tilbyde 28 dages søvn-coachingprogram med "daglige opgaver", der bruger din søvnanalyserapport til at guide dig gennem processer til at forbedre din søvn.

Anvendeligheden af søvnsporingsdata uden konkrete råd er ikke så stor, så det er et godt træk fra Samsungs side at bruge de indsamlede data til at skabe en positiv ændringer. Vi har ikke fået yderligere oplysninger om, hvad disse "søvnsporings"-opgaver rent faktisk kan indebære endnu, ud over at justere dine sove- og vågnetider.

Ellers har uret alle de sædvanlige funktioner, som du forventer af smartwatches, f.eks. notifikationer, modtagelse eller afvisning af opkald og endda en funktion til at automatisk at opdage, hvis du falder. Der er masser af tredjepartsapps tilgængelige via Play Store, og med op til 16 GB intern lagerplads er mere end nok til at gemme masser af musik.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro imponerer med sine funktioner til søvnregistrering. (Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Batterilevetid

Med et batteri på 590 mAh har Watch 5 Pro et 60 % større batteri end Watch 4. Til sammenligning har standard Watch 5 et batteri på 410 mAh. Hvad det betyder for batterilevetiden og tiden mellem opladningerne, ved vi ikke endnu, men vi vil sørge for at teste det hele grundigt i vores fulde anmeldelse.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Første indtryk

Da vi kun har set uret i kort tid, kan vi endnu ikke vurdere, om det er et godt køb. Men vores første indtryk er positivt, og det ser ud til at være det bedste fitness-fokuserede Wear OS-ur fra Samsungs hånd til dato. Det ser ud til at have nok kraft og funktioner til at konkurrere seriøst med topkonkurrenter som Apple Watch, undtagen måske på designet.

Da der er rygter om et robust Apple Watch 8, er det interessant, at Samsung kom først med det aktivitets-fokuserede Watch 5 Pro. Men vil rigtige friluftsentusiaster opgive deres Suunto-ure og nogle af de bedste Garmin-ure for at gå over til denne Wear OS-model? Prisen er lavere, så det bliver et spørgsmål om funktioner. Vi kommer med en endelig vurdering, når vi har fået testet uret rigtigt.