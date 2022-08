Samsung Galaxy Z Flip 4 ser ud til at have rettet op på en af Z Flip 3's største udfordringer med et større batteri, der passer ind i en mere kompakt formfaktor. Pris i forhold til ydeevne er fortsat udmærket, især når man tænker på, at Z-serien er de eneste vandafvisende foldbare mobiltelefoner på markedet.

Samsung Galaxy Z Flip 4 blev lanceret 10. august til Samsungs Unpacked-event. Her blev den lanceret sammen med nye Galaxy Buds 2 Pro, en ny duo af smartwatches på tværs af Galaxy Watch 5 og Watch 5 Pro og et par foldbare telefoner i form af Galaxy Z Fold 4 og Samsung Galaxy Z Flip 4.

Begge foldbare mobiler ligner deres respektive forgængere, hvor Z Flip 4 har en velkendt tofarvet klap-telefon, et dobbelt bagkamera og en skærm med eksternt cover.

Både med Fold 4 og Flip 4 ser det ud til, at der mere er tale om fintuning af telefonerne, så du vil ikke se de helt store revolutioner her. Det gælder også designet på Flip 4, som ved første øjekast ser ud og føles ret identisk med sin forgænger.

Samsung har dog haft fokus på at lytte til brugerne og deres ønsker ved opdateringen af Galaxy Flip 4, så det er her, de har sat ind med finpudsning af den stadig fremragende Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab).

Samsung Galaxy Z Flip 4 lancering og pris

Galaxy Z Flip 4 hold i hånden med tændt skærm over et træbord (Image credit: Peter Hoffmann)

Efter en masse lækager og - tættere på den officielle lancering - en eller to teasere direkte fra Samsung, har et af verdens førende mobilmærker endelig løftet sløret for sine nyeste lineup ved en dedikeret virtuel "Unpacked"-begivenhed, der blev afholdt den 10. august 2022.

Ud over de allerede nævnte Buds og ure blev vi præsenteret for et nogle opdaterede versioner af Samsungs foldbare mobiler, der ligesom deres forgængere fokuserer på henholdsvis produktivitet og mobilitet.

Samsung Galaxy Z Flip 4 bliver sat til salg den 26. august i Danmark, med forudbestillinger, der starter den 10. august.

Priserne er steget en smule i år (i hvert fald på nogle markeder, herunder Storbritannien), uden tvivl drevet af det globale økonomiske pres og problemer med forsyningskæden - problemer, som mange producenter står over for i det nuværende klima, og som er årsagen til prisstigninger på en lang række produkter.

Galaxy Z Flip4 (8/128GB) vejledende pris fra 8.699 kr.

Galaxy Z Flip4 (8/256GB) vejledende pris fra 8.999 kr.

Galaxy Z Flip4 (8/512GB) vejledende pris fra 9.999 kr.

Startprisen på Z Flip 4 ligger på 8.699 kroner for 128GB-versionen. Det er det samme som Z Flip 3 koster i 256GB-udgaven. Så Z Flip 4 er altså lidt dyrere en forgængeren. Du kan også få fingre i en version med 512GB intern lagerplads, så det er en klar opgradering i forhold til 2021's Samsung Galaxy Z Flip 3.

Som det blev introduceret med Z Flip 3 kan fans på nogle markeder vælge egne, brugerdefinerede farvesammensætninger af ramme og bagside på deres Z Flip 4 Bespoke Edition. De muligheder er tilgængelige online via Samsung´s Bespoke Studio (opens in new tab) og i Samsungs Experience Stores, hvor der er 75 kombinationer, som brugerne har mulighed for at sammensætte.

Samsung Galaxy Z Flip 4 design og skærm

Galaxy Z Flip 4 er blevet lidt tyndere end før (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvis du har set den eksisterende Z Flip 3, vil du måske ikke engang opdage, at du står med den nye Samsung Galaxy Z Flip 4 imellem hænderne - i hvert fald ikke ved første øjekast.

Den har det samme lige-sidede udseende med et sort ramme langs den øverste kant af bagsiden, hvor kameramodulet sidder med to bagkameraer sammen med den lille cover-skærm. Resten af bagsiden består af Gorilla Glass Victus, der er sat i en farve-matchet Aluminum Armor-ramme.

Image 1 of 3 Assembling our own Z Flip 4 Bespoke Edition at Samsung's Regent Street experience store (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3

Users will be able to choose from a range of frame and back color options (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3 A total of 75 Bespoke Edition combinations are available at launch (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3

Farverne ved lanceringen var Graphite, Pink Gold, Bora Purple og blå samt muligheden for at blande og matche både bagsidefarver og rammefinish på udvalgte markeder, hvis du køber en Bespoke Edition.

På trods af den samme primære skærmstørrelse som Flip 3 har Samsung formået samlet set at gøre Flip 4 lidt mindre end forgængeren. Når telefonen foldes sammen, stikker det logo-indgraverede hængsel ikke helt så meget ud, som det gjorde på den forgængeren; med en foldet højde, der er 1,5 mm lavere, bl.a. takket være slankere rammer (dette har også givet mere plads til et større batteri).

Mellemrummet er også blevet mindre, når skærmen er klappet sammen takket være de formindskede hængsler. (Image credit: Peter Hoffmann)

Set fra siden er der stadig et tydeligt gab, der hvor skærmen er foldet, så der er stadig en risiko for, at der kan trænge støv ind til skærmen. Du får dog stadig en telefon, der med sin IPX8-certificering er vandafvisende, og det er vanvittig imponerende, set i et markede, hvor de andre foldbare telefoner stadig ikke er beskyttet imod vand.

Ligesom sidste års model finder du et 6,7" Full HD+ (2640 x 1080) "Dynamic AMOLED 2X"-panel på 6,7" (2640 x 1080), når du åbner Samsung Galaxy Z Flip 4, som har en behageligt jævn opdateringsfrekvens på 120 Hz, der kan nedskaleres til 1 Hz i visse situationer for at skåne batteriets levetid.

Den foldbare telefon giver nogle sjove muligheder for brugerne. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skærmen og opløsningen er fantastisk, og når du kigger direkte på skærmen, er det umuligt at se mærker, der hvor den bøjer. Du kan godt mærke det, hvis du kører en finger hen over overfladen, men det er blevet langt mindre tydeligt her end hos forgængeren. Det er fremragende, og selv om den lille bule i knækket på Z Flip 3 ikke generede os, så vil mange nok glæde sig over, at Z Flip 4 i højere grad føles som en helt almindelig mobil, når den er åben, selv om 22:9-billedformatet må siges at være ret unikt.

Formfaktoren betyder, at du ind imellem skal bruge begge hænder for at betjene telefonen. Til gengæld egner den sig også særligt godt til multitasking på delt skærm og til at nyde spil eller videoafspilning på ultrabredde skærm.

Hovedskærmen er beskyttet af en ny version af Samsungs UTG (ultra-thin glass) 2.0, som Samsung hævder er 20 % stærkere end tidligere; selv om vi ikke kan udtale os om telefonens modstandskraft imod stød og ridser på nuværende tidspunkt.

Samsung udstyret Galaxy Z Flip 4 med det samme eksterne cover-display som på Flip 3 med det samme 1,9 tommer store Super AMOLED-panel som før, plus den samme 260 x 512 opløsning og 60 Hz opdateringshastighed.

Bulen, hvor skærmen bøjer er ikke helt forsvundet, men den er mindre en på forgængeren. Når skærmen er tændt, er den usynlig. (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy Z Flip 4 software

Samsung har dog formået at udvide funktionaliteten på deres cover-display, så du kan matche tema, når du indstiller Galaxy Themes på hovedskærmen og med et væld af nye og forbedrede widgets: som et SmartThings smart home-kontrolpanel, der lader dig styre dine smarthome apps og enheder direkte på front-skærmen eller muligheden for at betale med Samsung Wallet og andre indstillingsmuligheder.

Flex Mode vender også tilbage og giver dig mulighed for at placere Samsung Galaxy Z Flip 4's robuste hængsel og dermed skærmen i flere vinkler, så du kan udnytte de forskellige split-screen muligheder optimalt.

Du kan få vist praktiske informationer på cover-skærmen uden at åbne mobilen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung har bygget videre på eksisterende funktioner som YouTube og Google Duo, hvor apps som Meta Messaging er blevet testet og får dedikeret understøttelse af Flex Mode. Samtidig er funktioner som multivinduer er blevet optimeret bedre til Flex Mode, hvor en simpel gestus i bunden af skærmen for at komme i gang.

Ud over disse tilføjelser og opdateringer, som udnytter Flip 4's unikke hardwarekonfiguration, kan du forvente en mere velkendt One UI-softwareoplevelse, der understøttes af Android 12 (opens in new tab).

Samsungs Galaxy Store lever side om side med Google Play Store, Samsung Wallet eksisterer sammen med Google Pay, og selv om nogle af de oprindelige Android 12-funktioner fortsat findes, spiller de sekundært i forhold til Samsungs specifikke implementering, når det gælder UI-layout og -tilpasning.

Samsung Galaxy Z Flip 4 ydelse og batterilevetid

Selv om Flip 4 på at være kompakt og være utra-mobil - sammenlignet med Z Fold 4, der er skabt til produktivitet - så sparer den ikke på ydeevnen med Qualcomms nyeste Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipsæt, der styrer showet.

Det er det samme chipset, som du finder i de nyeste Android-flagskibe, herunder Asus nyeste Zenfone 9, men også i den nyeste OnePlus 10T-mobil, hvor den er parret med 16 GB RAM. Samsung holder sig til mere fornuftige 8 GB RAM ligesom forgængeren.

Du kan selv vælge sammensætte farverne på forside, bagside og rammen, hvis du køber en Bespoke-version. (Image credit: Peter Hoffmann)

Du finder ikke nogen af Samsungs egne Exynos-chips i den seneste generation af foldbare telefoner, hvilket betyder, at ydeevnen nu ikke længere afhænger af, om du køber din mobil i USA eller Europa. Nogle af Samsungs flagskibe, nemlig i Galaxy S-serien, kører på enten Snapdragon- eller Exynos-chips afhængigt af, hvor i verden du finder dem, og som følge heraf kan aspekter som ydeevne og kameraadfærd variere ret markant mellem de to versioner, som regel til Snapdragons fordel.

Hvad angår batterilevetiden, er opladning stadig den samme som på Flip 3: understøttelse af op til 25 W ved kablet opladning og trådløs opladning på op til 15 W. Som et direkte resultat af brugernes feedback øger Flip 4 batterikapaciteten fra 3.300 mAh til 3.700 mAh, hvilket skulle gøre det muligt for telefonen at klare sig en hel dag uden opladning undervejs.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Kameraer

Du finder tre kameraer på Samsung Galaxy Z Flip 4, som ved første øjekast ligner dem på Z Flip 3 ret meget.

Den foldbare skærm har en centralt placeret 10MP (f/2.4) kamerahul i skærmen. De to kameraer i kameramodulet på bagsiden består af en OIS-understøttet 12MP (f/1.8) hovedsensor og en 12MP (f/2.2) ultrawide sensor.

Du kan optage håndfri videoer ved at stille Galaxy Z Flip 4 på et bord eller en lige overflade. Det er genialt. (Image credit: Peter Hoffmann)

Vores første korte indtryk af Flip 4 har ikke vist nogen banebrydende ændringer i billedkvaliteten, men vi kunne (desværre) ikke rigtig spadsere ud af døren med telefonen for at teste den i den virkelige verden. Den vurdering må du vente med til vi laver den fulde anmeldelse.

Samsung lover dog lysere stillbilleder og videoer (med op til 65 %) fra hovedkameraet takket være større pixels (1,8 µm mod tidligere 1,4 µm) på telefonens 12 MP hovedkamera, mens resten af kameraernes hardware ser uændret ud.

Ja, du kan bruge cover-skærmen som søger, så du kan tage selfies med hovedkameraet - også genialt. (Image credit: Peter Hoffmann)

Både OIS (optisk billedstabilisering) og VDIS (video digital billedstabilisering) er blevet forbedret, og sidstnævnte er især praktisk i lyset af den nye FlexCam-funktion: designet til at vende brugergrænsefladen korrekt, når man holder telefonen som et 90'er videokamera, mens hængslerne er foldet til en 90-graders position.

Funktionerne på cover-skærmener blevet udvidet, hvilket betyder, at du kan skifte imellem billedformater og tage billeder i en fart - herunder portrætfotos. Du kan også begynde en videooptagelse via cover-skærmen, og så kan du folde telefonen ud og skifte til hovedskærmen uden at afbrude optagelsen.

Første indtryk

Galaxy Z Flip 4 (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy Z Flip 4 ligner og føles som sin forgænger, men telefonen virker alligevel slankere og lettere og mere elegant. Den har fået nogle forbedringer, og blandt andet det lidt større batteri viser, at Samsung lytter til sine brugere.

Mens eksisterende Z Flip 3-ejere ikke bør føle, at de skal opgradere med det samme, så vil Z Flip 4 være en fantastisk alsidig mobil for alle andre, der ønsker at tage skiftet til en moderne foldbar, selv om prisen er steget en smule i forhold til forgængeren. Med Z-serien som de enste vandafvisende, foldbare mobiler, er det svært at se, hvad alternativet skulle være.

Det betyder ikke, at vi ikke allerede nu kan forestille os nogle forbedringer, som Samsung kan implementere i Flip 5 (eller hvad den nu kommer til at hedde): Større kameraforbedringer, skærme med højere opløsning, støvresistens og hurtigere opladning er alle forbedringer, som vi gerne vil se i næste generation af Z-serien.